DEUTSCHE WELLE: Acuzații de plagiat: de la Ponta la ministrul Justiției

Rador, 16 ianuarie 2026 00:40
DEUTSCHE WELLE, 15 ianuarie 2026 – Scandalul iscat după publicarea de către jurnalista Emilia Șercan a unei analize în care arată că jumătate din teza de doctorat a ministrului PSD al Justiției Radu Marinescu a fost plagiată a adus după sine reacții virulente dar și surprinzătoare. Ministrul Justiției a declarat că scandalul a fost declanșat […]
• • •
Acum 4 ore
22:10
Câteva mii de oameni participă în această seară la un protest în capitală, iar traficul prin centrul orașului a fost perturbat de coloana de oameni, care au pornit în marș după ce s-au adunat în zona statuilor de la Universitate. Traseul către Ateneul Român, anunțat de inițiatorul evenimentului, Partidul Acțiunea Conservatoare, a fost modificat de […]
Acum 8 ore
19:30
Emmanuel Macron a spus că Franța furnizează acum două treimi din informațiile de intelligence pentru Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Președintele Emmanuel Macron a declarat joi că Franța furnizează acum două treimi din informațiile de intelligence pentru Ucraina, în mare parte înlocuind Statele Unite, care până anul trecut ofereau majoritatea acestor servicii. În martie 2025, Washingtonul a decis să suspende schimbul de informații cu Ucraina, ca parte a eforturilor […]
18:50
CCR urmează să reia analiza asupra sesizării privind reforma pensiilor magistraților asumată de guvern # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Curtea Constituțională a programat pentru vineri reluarea analizei asupra sesizării privind reforma pensiilor magistraților asumată de guvern. Ședința ar trebui să continue discuțiile din 28 decembrie, suspendate după ce patru judecători și-au întrerupt participarea, ceea ce a adus la lipsa cvorumului necesar. […]
18:50
Câteva mii de oameni participă la un protest față de noua lege care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism și xenofobie # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Câteva mii de oameni au ieșit în stradă în această seară, în centrul capitalei, la un protest față de noua lege care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie. La acțiunea inițiată de partidul Acțiunea Conservatoare s-a alăturat Alianța pentru Unirea […]
18:50
Donald Trump a amenințat că va institui Insurrection Act în Minnesota pe fondul tensiunilor legate de imigrație # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Președintele Trump a amenințat că va folosi Insurrection Act în Minnesota, ceea ce i-ar permite să desfășoare forțe militare. Au avut loc proteste și tensiuni în creștere în acest stat condus de democrați, pe fondul desfășurării masive de agenți de imigrare. Dl Trump a spus că, dacă politicienii corupți […]
18:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi că nici Rusia, nici China nu au afirmat vreodată că ar avea planuri de a ocupa Groenlanda.(REUTERS – 15 ianuarie)/aspanily/asalar
18:00
Vladimir Putin a spus că lumea devine tot mai periculoasă, evitând subiectele Maduro și Iran # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi că situația internațională s-a deteriorat și că lumea devine tot mai periculoasă, dar a evitat să comenteze situația din Venezuela și Iran. Putin nu a făcut încă declarații publice despre înlăturarea de la putere a lui Nicolás Maduro de către Statele Unite, […]
Acum 12 ore
17:10
Ceremonia de decernare a celor mai importante distincții ale cinematografiei europene de la Berlin va fi transmisă pe TVR1 în direct, sâmbătă, 17 ianuarie. Comentariul pentru TVR aparține criticului de film Irina Margareta Nistor. Academia Europeană de Film organizează la Berlin ceremonia de decernare a premiilor sale anuale, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei […]
17:10
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere În 1989, la o sută de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu (1850–1889), UNESCO a proclamat oficial „Anul Internațional Eminescu” o recunoaștere a universalității operei sale și a influenței sale culturale dincolo de granițele României. Această decizie nu a fost doar o simplă omagiere, ci o invitație de […]
17:10
Administrația Trump a câștigat apelul privind eliberarea activistului pro-palestinian Khalil # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – O curte federală de apel a decis joi că un judecător nu avea jurisdicție să ordone eliberarea din detenția pentru imigrație a lui Mahmoud Khalil, absolvent al Universității Columbia, oferind astfel o victorie administrației președintelui Donald Trump în eforturile sale de a-l deporta pe activistul pro-palestinian. Un complet de […]
16:50
La Palatul Victoria se desfășoară o nouă rundă de discuții pe tema bugetului pentru anul 2026 # Rador
Este în desfășurare o nouă zi de discuții pe tema bugetului pentru acest an. Premierul a avut de dimineață ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării și ai Ministerului Culturii, dar și cu responsabili de la Educație, minister a cărui conducere a preluat-o interimar, până la desemnarea unui titular în locul lui Daniel David. De […]
16:50
Realizator: Mihaela Mihai – A fost alarmă generală pe Aeroportul El Prat din Barcelona, Spania. Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgență după ce a primit o amenițare că la bord s-ar afla o bombă. A fost o alertă falsă, care însă a provocat panică, după cum transmite corespondentul RRA în Spania Alin Petrică. […]
16:40
Nicușor Dan a declarat că România și-a redus consistent anul trecut deficitul bugetar și a avut o ușoară creștere economică # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – România și-a redus consistent anul trecut deficitul bugetar și a avut o ușoară creștere economică, a spus președintele Nicușor Dan. Au fost măsuri dureroase, dar care au dat rezultatele așteptate, a mai afirmat șeful statului. El a mai declarat la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditate în București că obiectivul […]
15:50
Secția pentru judecători a CSM reclamă nereguli privind constituirea Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției # Rador
Secția pentru judecători a Consiliului Suprem al Magistraturii reclamă ambiguitate instituțională, lipsă de transparență și de fundamentare legală în legătură cu constituirea Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției, inițiat de guvern. După ce au participat la o întâlnire în vederea evaluării utilității și scopului acestui demers, reprezentanții secției din CSM transmit că discuțiile […]
15:50
Nu, ”grosul gazelor românești” nu a fost direcționat către Ucraina. Prin România tranzitează, contra cost, gaze care nu sunt din producție românească, ci sunt importate de Ucraina prin Coridorul Vertical # Rador
Un titlu de articol care a circulat în presa online la începutul lunii ianuarie se adaugă seriei de afirmații false menite să consolideze narativul că România susține Ucraina sacrificându-și propriile resurse. CONTEXT ”Grosul gazelor românești a fost redirecționat către Ucraina. În Republica Moldova, exportăm deja tot necesarul de consum al țării” este titlul unui articol […]
15:50
La microfon, Angelica Dan
15:50
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat joi că o primă echipă de soldați francezi se află deja în Groenlanda, iar noi mijloace militare vor fi desfășurate în zilele următoare. „O primă echipă de soldați francezi este deja la fața locului și va fi întărită în zilele următoare cu mijloace terestre, aeriene și navale”, a spus […]
15:40
Non, « la majeure partie du gaz roumain » n’a pas été redirigée vers l’Ukraine. Par la Roumanie transite, contre paiement, du gazes qui ne provient pas de la production roumaine, mais qui est importé par l’Ukraine via le Corridor vertical. # Rador
Un titre d’article qui a circulé dans la presse en ligne au début du mois de janvier s’ajoute à une série d’affirmations fausses destinées à renforcer le narratif selon lequel la Roumanie soutiendrait l’Ukraine en sacrifiant ses propres ressources. CONTEXTE « La majeure partie du gaz roumains a été redirigée vers l’Ukraine. En République de […]
14:50
Patru membri ai echipajului de pe Stația Spațială Internațională au amerizat în largul Californiei # Rador
Patru membri ai echipajului de pe Stația Spațială Internațională au amerizat în largul coastei Californiei, după ce o problemă medicală i‑a determinat pe responsabilii NASA să încheie misiunea cu o lună mai devreme. Medicul‑șef al agenției spațiale a declarat că o întrebare rămasă fără răspuns privind starea de sănătate a unuia dintre astronauți a dus […]
14:50
Alianţa pentru Drepturi şi Libertăţi acceptă cel de-al treilea mandat pentru formarea Guvernului Bulgariei # Rador
„Vom accepta cel de-al treilea mandat pentru formarea unui guvern, iar restul urmează să discutăm cu grupul parlamentar şi structurile”, a declarat preşedintele grupului parlamentar al Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi (APS), Hayri Sadakov. Anterior, Biroul de presă al preşedintelui Bulgariei a anunţat că şeful statului va solicita grupului parlamentar al Alianţei pentru Drepturi şi […]
14:50
Date oficiale din Australia arată că platformele de socializare au eliminat accesul la aproximativ 4,7 milioane de conturi în prima jumătate a lunii decembrie, în urma interdicției naționale privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani. Autoritățile de reglementare au admis că unele conturi rămân active, însă spun că sunt încurajați de primele […]
14:40
Danemarca a afirmat că militari din mai multe țări vor avea, prin rotație, o prezență militară în Groenlanda. Anunțul vine după ce discuțiile la nivel înalt de la Casa Albă nu au reușit să ducă la un acord privind viitorul teritoriului danez semi-autonom. Țări precum Franța, Germania și Suedia anunțaseră deja că vor trimite trupe […]
13:40
NATO nu va permite Rusiei sau Chinei să utilizeze regiunea arctică în scopuri militare, declară ministrul german al Apărării # Rador
NATO nu va permite Rusiei sau Chinei să utilizeze regiunea arctică în scopuri militare, a declarat joi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, după ce Germania a anunțat că se va alătura partenerilor europeni în trimiterea de soldați într-o misiune de recunoaștere în Groenlanda. Pistorius a spus că este crucial ca UE să se coordoneze […]
13:10
PORTRET: Mihai Eminescu – „geniul pustiu” al culturii naționale, un model de simţire românească # Rador
Joi, 15 ianuarie, se împlinesc 175 de ani de la naşterea poetului nostru naţional, Mihai Eminescu, jurnalist, prozator, dramaturg şi gânditor, ales post-mortem membru al Academiei Române. Eminescu a fost supranumit „Luceafărul poeziei româneşti” şi a rămas cel mai important reprezentant al romantismului din literatura română, un remarcabil erudit şi militant activ pentru dreptul la […]
12:50
La Palatul Cotroceni este programată întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România # Rador
La Palatul Cotroceni este programată peste o oră întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România. În cadrul acestei reuniuni, preşedintele Nicuşor Dan se va adresa invitaţilor şi le va prezenta principalele direcţii ale politicii externe şi relaţiile internaţionale ale ţării noastre. Această întâlnire este o tradiţie anuală, un moment important pentru alinierea strategică […]
12:50
Kremlinul transmite că Donald Trump are dreptate că Zelenski, nu Rusia, amână un posibil acord de pace privind încetarea războiului # Rador
Kremlinul a declarat joi că Rusia este de acord cu opinia președintelui american Donald Trump, conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și nu Rusia, amână un posibil acord de pace privind încetarea războiului din Ucraina. Evaluarea lui Trump, într-un interviu acordat Reuters, contrastează cu cea a aliaților europeni, care au susținut în mod constant că […]
12:50
Polonia nu va trimite soldați în Groenlanda, a declarat joi premierul Donald Tusk, adăugând că un atac al unei țări NATO asupra teritoriului alteia ar fi „sfârșitul lumii așa cum o știm”. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Groenlanda este vitală pentru securitatea SUA și că Statele Unite trebuie să o controleze pentru […]
12:40
„Scrie-mi, iubito, chiar și când nu mai ai ce spune” – Iubirea și corespondența dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu # Rador
„Te iubesc atât de mult, încât uneori mă tem că inima mea nu va mai putea cuprinde atâta dor, și totuși, fără tine, aș fi o ruină vie.” (Veronica Micle, scrisoare către Mihai Eminescu) Introducere Puține iubiri din cultura română au fost atât de intense, contradictorii și tragice precum cea dintre Veronica Micle și Mihai […]
12:40
Turcia intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România ca parte a misiunilor de poliție aeriană NATO # Rador
Turcia intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România, ca parte a misiunilor consolidate de poliție aeriană ale NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării. Turcia intenționează să efectueze o desfășurare de patru luni în Estonia între august și noiembrie 2026, urmată de o altă rotație în România din decembrie 2026 până în martie […]
Acum 24 ore
12:30
„O, rămâi, rămâi la mine, Te iubesc atât de mult!” („O, rămâi”, publicată în „Convorbiri literare”, 1879) Introducere. Iubirea ca ax central al universului eminescian În opera lui Mihai Eminescu, iubirea nu este un simplu motiv liric, ci una dintre structurile profunde ale gândirii sale poetice. Ea traversează întreaga creație poezie, proză, fragmente filosoficeși se […]
12:00
Ai început să visezi deja la plajă și la zilele de vară? Ritmurile latino și pașii de samba aduc atmosfera de vacanță la Sala Radio! Joi, 22 ianuarie 2026 (de la ora 19.00), te invităm să dansezi la început de an pe ritmuri ce combină jazz-ul și muzica latino. Sub bagheta Simonei Strungaru, Big Band-ul […]
11:40
De Ziua Culturii Naţionale a transmis un mesaj şi preşedintele Nicuşor Dan. „Cultura a fost şi rămâne spaţiul în care marile idei ale societăţii se transformă în repere durabile”, a spus şeful statului. El a menţionat că Administraţia Prezidenţială va pune la dispoziţia trupelor independente de tineri actori şi de liceeni sala de teatru din […]
11:40
Ploaia care a căzut azi-noapte a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare. Primăria locală a transmis că a acţionat cu material antiderapant, însă localnicii au constatat încă de la primele ore că trotuarele erau acoperite cu un strat gros şi alunecos de gheaţă. Situaţia a fost confirmată şi de lucrătorii din […]
11:40
De astăzi, de Ziua Culturii Naționale, poate fi accesată platforma online eteatru.ro. Pe site-ul modernizat, utilizatorii vor putea accesa gratuit mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic, structurate în colecții ușor de identificat, ca de exemplu comedii sau drame, spectacole noi, producții premiate sau istorice. Va fi inclusă și o secțiune specială pentru copii […]
10:20
Președintele Macron a convocat joi la Paris o reuniune de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre Groenlanda și Iran # Rador
Președintele Emmanuel Macron a convocat, joi, la Paris, o reuniune de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda și despre reprimarea vehementă a protestelor la nivel național din Iran. Într-un mesaj postat în cursul nopții pe platforma X, președintele Macron a declarat […]
10:20
Din partea Bruxelles-ului se așteaptă la o imixtiune electorală mai dură decât oricând (Péter Szijjártó) # Rador
Documentele recent divulgate dovedesc că Bruxelles-ul se amestecă în fiecare alegere din Ungaria, iar acum se așteaptă o imixtiune mai brutală decât oricând, a scris pe platforma X, ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. Potrivit unui comunicat al ministerului, Péter Szijjártó a reacţionat în ultima sa postare la faptul că, potrivit unor documente scurse, […]
10:10
Rusia a expulzat un diplomat britanic pentru acuzații de spionaj, transmit agenții de presă ruse # Rador
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anunțat, joi, că un diplomat britanic a fost expulzat, după ce a fost identificat drept spion, au relatat agențiile de știri rusești./cstoica/denisse (REUTERS – 15 ianuarie)
10:10
Într-un interviu exclusiv acordat „Reuters”, Donald Trump a declarat că Vladimir Putin este gata să încheie un acord privind Ucraina, în timp ce Volodimir Zelenski este mai reticent. „Cred că el (Putin) este gata să încheie un acord”, a spus președintele american. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să încheie un acord”, a adăugat […]
09:20
Erfan Soltani, tânărul iranian arestat pe 10 ianuarie, nu va primi pedeapsa capitală, transmit autoritățile iraniene (presa oficială) # Rador
Erfan Soltani, un iranian în vârstă de 26 de ani arestat pe 10 ianuarie în timpul protestelor, nu a fost condamnat la moarte, a anunțat sistemul judiciar al țării, potrivit presei oficiale iraniene. Sistemul judiciar a transmis că Soltani, deținut în prezent în penitenciarul central din Karaj, este acuzat de „complicitate împotriva securității interne a […]
09:20
De Ziua Culturii Naţionale, remarcăm faptul că patrimoniul cultural al României, excepţional în detaliile sale, reprezintă expresia unui mod de viaţă dezvoltat de comunitate, transmis din generaţie în generaţie, care presupune atât elemente și valori materiale, cât și imateriale, conţine dovezi istorice, evidente încă din antichitate şi include, construcţii, obiceiuri, practici, tradiţii, obiecte, manifestări artistice […]
09:20
Experienţa demonstrează că alegeri corecte pot exista doar prin vot electronic (preşedintele Bulgariei) # Rador
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a comentat situaţia actuală din ţară, după ce GERB-SDS şi „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” au returnat mandatele de formare a guvernului. „Primele două partide au returnat mandatul, aşa cum era de aşteptat. Pentru mine, marea provocare a Parlamentului bulgar este să recâştige încrederea în procesul electoral. Experienţa ultimilor ani arată că acest […]
08:50
Liderii iranieni transferă zeci de milioane de dolari din țară, declară Scott Bessent (TimesofIsrael) # Rador
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, afirmă că departamentul său a urmărit transferul a „zeci de milioane de dolari” din țară de către liderii iranieni. „Acum vedem șobolanii fugind de pe navă”, spune el într-un interviu acordat Newsmax. „Urmărim aceste active și ei nu le vor putea păstra.”/cstoica/dstanesc (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/rats-fleeing-the-ship-us-treasury-secretary-says-irans-leaders-moving-funds-out-of-the-country/ – 15 ianuarie)
08:50
Autoritățile centrale și locale trebuie să reducă cu 10% cheltuielile de personal prin concedieri, diminuări de sporuri sau reorganizare instituțională fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților. Proiectul de reformă în administrația publică a fost publicat ieri în transparentă decizională. Guvernul estimează că actul normativ va avea ca efect reducerea cheltuielilor statului cu […]
08:50
Platforma X, deținută de Elon Musk, a anunțat noi măsuri de blocare a chatbot-ului AI Grok, astfel încât să nu mai creeze imagini nonconsensuale ale unor persoane reale dezbrăcate digital. La nivel global sunt critici la adresa instrumentelor de generare a unor imagini sexualizate de femei și copii. Măsura privind blocarea Grok va fi aplicată […]
08:50
Maraton de evenimente culturale în Bucureşti şi în marile oraşe ale ţării, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale # Rador
Bucureștiul și marile orașe ale țării organizează astăzi un maraton de evenimente de Ziua Culturii Naționale. Se urmărește atât promovarea valorilor patrimoniului cultural românesc, dar și opera și personalitatea poetului Mihai Eminescu, de la a cărui naștere se împlinesc astăzi 176 de ani. Instituțiile publice de cultură, aflate sub ordinea Ministerului Culturii, propun publicului un […]
08:10
Ce înseamnă „cultură”? Cuvântul „cultură” provine din latinescul cultura, inițial legat de activitatea agricolă, apoi extins metaforic la „îngrijirea” și „dezvoltarea” minții și sufletului. Cultura reprezintă totalitatea valorilor, cunoștințelor, credințelor, obiceiurilor, artei și produselor materiale ale unei comunități. Este un sistem complex de simboluri, practici și instituții care conferă identitate unui popor și sens experienței […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Agenda preşedintelui Nicuşor Dan: ora 12:30 – primirea ambasadorului agreat a Statului Qatar, dr. Rashid Abdullah Mohammed Al Sheikh Al Kuwari, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare – la Palatul Cotroceni ora 13:00 – întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România – la Palatul Cotroceni – Guvern * […]
08:00
Forțele ruse au cucerit peste 300 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie (Valeri Gherasimov) # Rador
Forțele ruse au cucerit peste 300 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat, joi, Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General rus. Rusia a declarat că a cucerit anul trecut 6.640 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina./cstoica/denisse (REUTERS – 15 ianuarie)
08:00
Partidul GERB din Bulgaria sprijină modificările propuse în Codul Electoral pentru un vot mai sigur # Rador
Partidul GERB din Bulgaria sprijină modificările propuse în Codul Electoral privind introducerea aparatelor de scanare a buletinelor de vot. Liderul GERB, Boiko Borisov, a comentat pe pagina sa personală de Facebook tema legată de modificările din Codul Electoral: „Scopul este eliminarea factorului uman pentru a evita orice greşeli la numărare. În cazul în care guvernul […]
