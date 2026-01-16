Fructele care pot reduce inflamația, îmbunătăți sensibilitatea la insulină și susține sănătatea metabolică
Click.ro, 16 ianuarie 2026 04:10
Cireșele de aur, cunoscute și sub denumirea științifică Physalis peruviana, sunt fructe exotice apreciate nu doar pentru gustul dulce-acrișor, ci și pentru compușii bioactivi care le conferă proprietăți antioxidante, anti‑inflamatorii și metabolice.
Fructele care pot reduce inflamația, îmbunătăți sensibilitatea la insulină și susține sănătatea metabolică # Click.ro
Pe timpul iernii, ștergătoarele mașinii devin un punct vulnerabil al mașinii tale. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot face ca lamele să rămână lipite de parbriz, iar încercarea de a le folosi în această stare poate deteriora atât cauciucul, cât și mecanismul.
Zodiile care astăzi, 16 ianuarie, au o oportunitate profesională de nerefuzat. Pot pune mâna pe jobul mult visat și un salariu fabulos # Click.ro
16 ianuarie 2026 aduce vești excelente pentru anumite zodii care sunt pe cale să primească oportunități profesionale spectaculoase.
Îmbătrânirea nu începe întotdeauna la nivelul pielii. Ridurile și semnele exterioare ale trecerii timpului pot fi estompate prin creme, machiaj sau tratamente cosmetice, dar adevărata vârstă a unei femei se reflectă în privire, gesturi și energie.
Dacă ai un câine și îl scoți zilnic la plimbare, faci deja mai mult pentru sănătatea ta decât ai putea bănui. O cercetare recentă arată că proprietarii de câini sunt considerabil mai activi fizic decât persoanele care nu au animale de companie.
Ce idei au românii pentru venituri suplimentare. Soluțiile pe care le propun pentru a câștiga bani după programul de muncă # Click.ro
O româncă a stârnit o amplă discuție pe Reddit, după ce a cerut ajutorul comunității în legătură cu posibilitățile de a obține un venit suplimentar, pe lângă un loc de muncă standard. Postarea ei a adunat rapid numeroase reacții și experiențe personale, de la activități freelance și hobby-uri moneti
Theo Rose, vacanță cu peripeții la început de an. Ce a pățit cântăreața în Dubai: „Am făcut atacuri de panică” # Click.ro
Theo Rose (28 de ani) se află zilele acestea în Dubai. După un an cu multe proiecte profesionale, cântăreța a simțit nevoia unei evadări alături de familie, însă debutul vacanței a fost marcat de probleme.
15 ianuarie 2026
Tendințele de culori pentru interiorul locuinței în 2026. Cum ar trebui să îți amenajezi casa anul acesta # Click.ro
Anul 2026 aduce o schimbare de direcție în designul interior, cu accent pe nuanțe care inspiră echilibru, confort și apropiere de natură. Paletele cromatice propuse de specialiști se îndepărtează de tonurile reci și impersonale și favorizează culori profunde, calde și sofisticate, menite să transfor
Afecțiunea care îi provoacă Flaviei Mihășan simptome insuportabile: „Așa dureri nu am știut că există”. Multe vedete s-au confruntat cu această problemă # Click.ro
Flavia Mihășan, în vârstă de 41 de ani, trece printr-o perioadă dificilă. Fosta asistentă a emisiunii „Neatza” se confruntă cu probleme de sănătate care îi provoacă dureri insuportabile. Iată despre ce este vorba!
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO # Click.ro
Giouvetsi este mai mult decât o simplă rețetă în Grecia. Este un adevărat ritual de familie, un moment al mesei în care toate generațiile se adună în jurul unui vas încins, după ore întregi în care mâncarea a fiert încet.
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict # Click.ro
Mădălina Ghenea, în vârstă de 38 de ani, atrage privirile tuturor la fiecare apariție. Ea are o siluetă impecabilă, care a făcut furori în marile capitale ale modei, iar secretul său constă într-o disciplină riguroasă de la care nu se abate.
Pericolele încălzirii cu aerul condiționat. Ce efecte are asupra camerei și sănătății tale # Click.ro
Mulți consideră aparatele de aer condiționat ca o soluție modernă și rapidă pentru a menține locuința caldă pe timp de iarnă. Totuși, există câteva aspecte negative care sunt adesea neglijate și care pot influența confortul, costurile și sănătatea utilizatorilor.
Protejarea drepturilor românilor din străinătate, o prioritate a mandatului lui Nicușor Dan. Ce spune președintele despre muncitorii străini de la noi din țară # Click.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că protejarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate centrală a mandatului său. Şeful statului a precizat că are în pregătire mai multe iniţiative menite să consolideze legătura dintre statul român şi comunităţ
Cum se menține în formă Elwira Petre la 44 de ani. Metoda pe care soția lui Mihai Petre o recomandă: „Cu cât mai simplu, cu atât mai bine” # Click.ro
Elwira Petre, soția lui Mihai Petre, a avut dintotdeauna o siluetă demnă de invidiat, pe care a dobândit-o cu multă disciplină. Nici astăzi, fosta dansatoare nu renunță la stilul de viață activ, care o ajută să fie într-o formă maximă.
Cum reușește o tânără să călătorească unde își dorește, fără să plătească banii pe cazare: „Îmi place să trăiesc așa”. Trucul ingenios care îi oferă libertate # Click.ro
O tânără din Marea Britanie trăiește o viață așa cum mulți își doresc. Ea a găsit o metodă ingenioasă prin care reușește să călătorească în întreaga lume, fără să plătească un ban pe cazare.
Oana Roman, revoltată pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg…” Ce a dezamăgit-o pe vedetă # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) s-a declarat dezamăgită în privința programei școlare supraîncărcate din România. Vedeta nu s-a mai abținut și a răbufnit pe rețelele sociale. Iată ce a avut de spus!
Rugăciune puternică pentru izbăvire de boală și liniște sufletească. Este bine să o rostești de 7 ori # Click.ro
Această rugăciune se rostește pentru izbăvire de boală. Spusă de șapte ori, întărește puterea interioară și ajută credincioșii să treacă mai ușor peste necaz.
Despăgubiri record pentru un bărbat condamnat pe nedrept la închisoare timp de 13 ani. Suma colosală pe care o va primi # Click.ro
Manfred Genditzki, un bărbat din Germania care a petrecut mai bine de 13 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, va primi o despăgubire-record de 1,3 milioane de euro, a relatat Bild. Statul bavarez a anunțat miercuri că suma a fost stabilită printr-un acord amiabil în instanță, fiind
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare # Click.ro
Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer 50.000 de euro daune morale.” Declarații incendiare
Zoe Saldana, desemnată cea mai bine plătită actriță din istorie. A apărut în filme cu încasări record # Click.ro
Zoe Saldaña (47 de ani) a devenit cea mai bine plătită actriță din istorie. Ce avere are acum vedeta din „Avatar”?
Problemă gravă pentru Dorian Popa. Ce a pățit vedeta: „Îmi cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson” # Click.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o nouă intervenție estetică la nivelul nasului, deși mai avusese o rinoplastie în trecut. Dorința artistului de a-și ajusta în continuare imaginea l-a adus din nou pe masa de operație, însă rezultatul consultațiilor medicale a fost cu totul neașteptat și a schimbat
La ce petreceri fabuloase a fost Carmen Harra în America: „Extraordinar, într-un conac al unui miliardar!” Ce carte a scris vedeta # Click.ro
Carmen Harra (70 de ani) are o viață extrem de frumoasă în America.
Cum rezistă congolezul Victor Yila de la „Vouă” în iernile geroase: „Am devenit român, mănânc slăninuță cu ceapă.” Cât de sănătoasă este, de fapt? # Click.ro
Cum rezistă actorul congolez Victor Yila, din „Vouă”, în iernile geroase: „Am devenit român, mănânc slăninuță cu ceapă.” Cât de sănătoasă este, de fapt?
Insula superbă care costă mai puțin decât un apartament cu două camere din București: „Peisaje uluitoare”. Ce avertisment au primit cei interesați # Click.ro
O insulă din Marea Britanie, cu o priveliște spectaculoasă la ocean, a fost scoasă la vânzare la un preț care ar putea atrage numeroși investitori. Suma cerută este comparabilă cu cea a unui apartament, iar doritorii au o ocazie rară să devină proprietarii unui colț de rai.
Lacul care dispare și reapare în interval de câteva ore. Motivul pentru care localnicii susțin că ar fi bântuit # Click.ro
Un lac din Irlanda de Nord a devenit celebru în întreaga lume dintr-un motiv neobișnuit: uneori dispare pur și simplu. Loughareema, cunoscut drept „Lacul care dispare”, poate fi plin de apă dimineața, iar câteva ore mai târziu să pară aproape complet sec. Fenomenul îi uimește atât pe cercetători, câ
Fotograful președintelui Poloniei a fost surprins încercând să evite să calce pe coada lui Larry, celebrul motan care locuiește la reședința premierului britanic. Imaginile devenite virale surprind momentul în care acesta ocolește cu atenție coada pisicii.
Cele mai citite cărți în 2025. Ce au preferat românii: sănătatea domină topurile, iar Dostoievski este cel mai vândut autor # Click.ro
Lectura românilor traversează o schimbare vizibilă de paradigmă. Potrivit unei analize realizate de Libris asupra vânzărilor din ultimul an, volumele dedicate sănătății, relației dintre corp și emoții și gestionării stresului au ajuns, pentru prima dată, în topul general al celor mai vândute cărți,
Frig în case și improvizații periculoase: românii se încălzesc cu reșouri, aeroterme și la aragaz # Click.ro
Chiar și în cele mai geroase zile ale iernii, mii de oameni sunt nevoiți să stea în frig din cauza avariilor repetate la sistemul centralizat de încălzire. Disperați, mulți încearcă să se încălzească folosind reșouri vechi, aeroterme improvizate sau chiar aragazul lăsat aprins.
Ele sunt divele miliardare de la Hollywood! Taylor Swift și Kim Kardashian se află pe listă # Click.ro
Faima și banii merg adesea mână în mână. Însă, deși multe celebrități sunt bogate, este rar ca valoarea lor netă să ajungă la zece cifre. Cele mai multe au dobândit statutul de celebrități miliardare în ultimul deceniu.
Campionatul intern are un început de an dificil.
Țara noastră are trei jucătoare pe tabloul principal.
Monica Tatoiu, în stare de șoc după ce a verificat impozitele pe 2026. Suma uriașă pe care ar trebui să o plătească: „Nu este corect calculată” # Click.ro
Monica Tatoiu (69 de ani) a dezvăluit suma uriașă pe care ar urma să o achite către bugetul local. Revoltată, fosta femeie de afaceri susține că este vorba despre o eroare de calcul!
De ce alege Cătălin Botezatu să meargă des în Egipt: „Am fost de peste 30 de ori!” I se trage de la mama lui # Click.ro
Cătălin Botezatu (59 de ani) tocmai ce s-a întors dintr-un sejur de 14 zile în Egipt, destinație pe care o adoră în toate formele ei.
Țara noastră are trei jucătoare pe tabloul principal.
O femeie din Turcia susține că Donald Trump este tatăl ei biologic: „Vreau să mă recunoască!” # Click.ro
Necla Ozmen (55 de ani), o femeie din Ankara, Turcia, susține că este fiica biologică a lui Donald Trump (79 de ani) și se află într-o luptă legală pentru ca președintele american să fie recunoscut drept tatăl ei.
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Scorpionii primesc un cadou neașteptat, iar Balanțele încep un proiect nou # Click.ro
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Scorpionii primesc un cadou neașteptat, iar Balanțele încep un proiect nou.
Cum îi merg afacerile Andreeei Perju după divorț?! „Am două restaurante, responsabilitatea e mare” # Click.ro
Andreea Perju este patroană la două restaurante cu specific italienesc.
Maia, fiica lui Teo Trandafir, a plecat de acasă. Cât de greu îi este prezentatoarei TV, rămasă de una singură: „M-am adaptat destul de complex” # Click.ro
Teo Trandafir, una dintre cele mai carismatice, serioase și apreciate prezentatoare TV românești, vorbește cu sinceritate despre cel mai dificil moment din viața sa, din ultima perioadă: plecarea Maiei, fiica sa în vârstă de 21 de ani, care a ales să înceapă singură un nou capitol al vieții sale.
O garsonieră minusculă a uimit posibilii cumpărători! Are numai 10 metri pătrați și un preț imbatabil # Click.ro
La început de 2026, piața imobiliară din România vine cu o ofertă care atrage imediat atenția: cea mai ieftină garsonieră scoasă la vânzare se află într-un oraș de pe malul Dunării și are un preț de pornire de doar 11.500 de euro.
Fiica secretă a lui Freddie Mercury s-a stins din viață la 48 de ani: „Nu am vrut să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume” # Click.ro
Un capitol tulburător și puțin cunoscut din viața legendarului Freddie Mercury a ieșit din nou la lumină. Fiica sa secretă, cunoscută sub numele de „Bibi”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu un cancer rar.
Ce se întâmplă cu conacul cumpărat de Gabriela Cristea și Tavi Clonda în Italia. Motivul pentru care nu-l mai renovează: „Drept urmare, ne-am hotărât să...” # Click.ro
Schimbare de plan în familia Gabrielei Cristea, în ceea ce privește locuința cumpărată chiar în inima regiunii Abruzzo, în Italia. Vedeta și soțul ei și-au dorit să aibă propria casă de vacanță pe malul Mării Adriatice, iar în vara anului trecut au achiziționat o casă nelocuită de mult tim, pe care
Antrenorul român „s-a îșurubat” pe banca tehnică a italienilor.
Carmen Brumă a început anul cu sesiune. Trucul perfect pentru focus și concentrare în perioada examenelor: „Mă ajută să fiu productivă” # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) a început anul cu burta pe carte. Vedeta este în plină sesiune și învață pe rupte pentru că mereu îi place să fie cea mai bună în tot ceea ce face.
Ce ar fi descoperit șefii de la Pro TV, la emisiunea lui Măruță. Ce nereguli ar fi existat # Click.ro
Scoaterea din grila PRO TV a emisiunii „La Măruță”, moderată și prezentată de Cătălin Măruță, a stârnit mare vâlvă în media românească. La scurt timp după comunicarea deciziei de către „greii” din PRO TV, ies la iveală detalii referitoare la modul în care Măruță ar fi gestionat relațiile cu colegii
Răsturnare de situație în dosarul morții omului de afaceri din Arad! Omul care a făcut bomba scapă de acuzații și devine martor-cheie # Click.ro
La aproape cinci ani de la una dintre cele mai tulburătoare crime din România, ancheta privind moartea afaceristului Ioan Crișan ia o turnură neașteptată. Dosarul exploziei care a zguduit Aradul în 2021.
Curtea de Apel respinge cererea de suspendare a comitetului de reformă a justiției. Guvernul Bolojan obține o primă victorie # Click.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a obținut joi o primă victorie în instanță în disputa legată de comitetul de reformă a justiției. Curtea de Apel București (CAB) a respins cererea formulată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept.
Radu Ciucă, mesaj impresionant pentru Cătălin Măruță. Ce i-a transmis prietenului său: „Emisiunea se oprește, dar povestea noastră continuă” # Click.ro
Radu Ciucă îi transmite un mesaj de mulțumire lui Cătălin Măruță, alături de care a petrecut 18 ani pe platourile de filmare. Relația de colegialitate s-a transformat în una de prietenie, care va continua mereu, chiar dacă nu mai formează o echipă pe plan profesional.
Povestea incredibilă a fetei care a sfidat războiul. S-a născut pe 15 ianuarie și a murit la doar 23 de ani în fruntea unui pluton de infanterie # Click.ro
La 15 ianuarie s-a născut una dintre cele mai puternice și dramatice figuri ale istoriei României moderne. Ecaterina Teodoroiu, prima femeie combatant din Armata Română, a devenit un simbol al sacrificiului dus până la extrem.
Greșeala pe care o fac aproape toți înainte de un interviu sau examen. Te poate costa enorm # Click.ro
Imaginează-ți scena: stai într-o sală de așteptare înaintea interviului pentru jobul visurilor tale. Nu ai poftă de mâncare, palmele îți sunt transpirate, inima îți bate accelerat, iar gândurile se amestecă haotic.
Ce fel de tată este CRBL pentru Alesia, fiica lui. Elena Vîșcu, adevărul despre plata pensiei alimentare: „Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm” # Click.ro
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, vorbește deschis despre relația artistului cu fiica lui, menționând că uneori întârzie cu plata pensiei alimentare.
