Dacia confirmă lansarea unui nou model electric de oraș. Va fi produs în Europa și va fi mai mare decât Spring
BizBrasov.ro, 16 ianuarie 2026 05:30
Oficialii Dacia confirmă lansarea unui nou model electric de oraș, în 2026, care va fi mai mare decât Spring și se va inspira din Renault Twingo, scrie autocar.co.uk. Astfel, Dacia va deveni singurul producător auto care va oferi simultan două modele electrice de clasă mică. Noul EV (vehicul electric) va fi prezentat oficial în cursul acestui an, [...]
• • •
Acum o oră
05:30
05:10
Clopotele bisericii fortificate din Hărman: La începutul secolului XX, lăcașul de cult avea cinci clopote. Cele mai mari au fost rechiziționate de armată în timpul Primului Război Mondial și topite pentru a fi făcute tunuri # BizBrasov.ro
Clopotul bisericii este un instrument metalic al cărui sunet imită glasul divinității. Dangătul clopotului mângâie și cheamă credincioșii la închinăciune, alungă și îndepărtează duhurile malefice ale naturii. De sărbători, glasul clopoțeilor, legați la brâu, la picior sau de coarnele măștilor, purifică spațiul în timpul jocului ritualic al caprei sau al ursului. Călușarii își leagă și [...]
05:10
Pe ce își cheltuia nepotul lui Vlad Țepeș banii la Brașov, în anii 1500. Cel mai mult plătea pe…haine # BizBrasov.ro
Pe ce își cheltuia nepotul lui Vlad Țepeș banii la Brașov, în anii 1500. Cel mai mult plătea pe…haine. Nepotul lui Vlad Țepeș, Mircea Miloș iubea hainele și florile – sau cel puțin așa reiese din catastiful lui de cheltuieli păstrat la Brașov, unde în primăvara anului 1509 a cumpărat în mai multe rânduri flori, [...]
Acum 2 ore
05:00
Atenție unde vreți să vă faceți concediul în 2026! Tot mai multe state au impus taxe și amenzi usturătoare turiștilor care nu respectă regulile # BizBrasov.ro
Atenție unde vreți să vă faceți concediul în 2026! Tot mai multe state au impus taxe și amenzi usturătoare turiștilor care nu respectă regulile. Tot mai multe state europene au introdus, în 2025, amenzi considerabile pentru turiștii care nu respectă regulile de conduită, în încercarea de a limita excesele turismului de masă și de a [...]
04:10
Modificările care sunt permise într-o locuință închiriată: Chiriașul are dreptul să o personalizeze în limite rezonabile # BizBrasov.ro
Locuința închiriată poate deveni acasă, dar din punct de vedere legal rămâne bunul altcuiva. Chiriașul are dreptul să o personalizeze în limite rezonabile și să facă modificări minore, dar nu poate interveni asupra structurii, instalațiilor sau aspectului permanent fără acordul proprietarului. Obligațiile chiriașului când închiriază o locuință Închirierea unei locuințe este reglementată de Codul civil, [...]
Acum 4 ore
04:00
Doi soți au decis să părăsească rutina birourilor și au transformat un vis în realitate, deschizând un resort la 1.250 de metri altitudine, la 40 de minute distanță de Brașov # BizBrasov.ro
Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți au ales să părăsească rutina birourilor și să transforme un vis în realitate: Ursa Mică Glamping Resort, situat pe culoarul Rucăr-Bran, [...]
Acum 12 ore
17:30
Un bărbat a leșinat într-un tren care circula pe ruta Sibiu-Brașov: „Nimeni nu m-a ajutat să-l ridic, nimeni nu i-a oferit un loc, un pahar cu apă” # BizBrasov.ro
În urmă cu 3 zile, un bărbat a murit într-un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri, în Sibiu, fără ca vreunul să îi sară în ajutor. O singură persoană a sunat la 112, dar a coborât imediat după și nu a dat amănunte. Un alt incident halucinant a avut loc în această după-amiază. Un elev [...]
Acum 24 ore
16:40
ANAF a început „vânătoarea” proprietarilor de mașini de lux: Inspectorii au demarat controale antifraudă privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate # BizBrasov.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată. În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat [...]
16:40
Sorin Susanu a câștigat, parțial, în primă instanță, unul din procesele pe care le are cu fostul șef ANPC, Horia Constantinescu. Ce sume ar urma să primească # BizBrasov.ro
Judecătoria Constanța a pronunțat, la data de 14 ianuarie 2026, hotărârea în dosarul nr. 23225/212/2025, având ca obiect o acțiune în răspundere delictuală, în care reclamant este Sorin Claudiu Susanu, fost șef al OJPC Brașov, iar pârât Horia Miron Constantinescu, fost șef al APC. Ambii sunt persoane cunoscute în spațiul public, prin funcțiile de conducere deținute de-a lungul [...]
16:00
Brașovul, locul 2 la nivel național în ceea ce privește comenzile de carte în 2025. Ce au citit românii si ce arată cărțile anului trecut despre prioritățile lor/ 5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului # BizBrasov.ro
Datele Libris din 2025 conturează o imagine clară asupra modului în care românii își calibrează alegerile culturale într-un context marcat de presiune constantă, incertitudine și o nevoie tot mai mare de stabilitate personală. Analiza comportamentului de lectură la nivelul anului trecut arată că volumele dedicate sănătății, relației dintre corp și emoții și gestionării stresului ajung, [...]
15:50
Au început lucrările de extindere și mansardare a grădiniței de pe strada Câmpului, în Brașovul Vechi. Capacitatea unității de învățământ se va dubla # BizBrasov.ro
Au început lucrările de extindere și mansardare a grădiniței de pe strada Câmpului, în Brașovul Vechi. Grădinița își va dubla capacitatea prin construirea unui corp nou și prin mansardarea celui existent. Totodată copiii vor avea o grădină de legume, un pavilion de lemn, pentru activități în sezonul cald, și un loc de joacă de mari [...]
15:20
VIDEO Poezia s-a împletit armonios cu muzica, de Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului # BizBrasov.ro
Ziua Culturii Naționale a fost marcată și la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, unde poezia s-a împletit armonios cu muzica. „Elevii Liceului de Muzică au deschis evenimentul , oferind publicului un moment de sensibilitate și rafinament artistic. Ziua Culturii Naționale ne reamintește de importanța patrimoniului nostru [...]
14:40
Doi brașoveni au plecat la furat de lemn cu camionul și remorca, beți fiind. Cu camionul încărcat, au dat nas în nas cu polițiștii # BizBrasov.ro
Doi brașoveni au plecat la furat de lemn cu camionul și remorca, beți fiind. Cu camionul încărcat, au dat nas în nas cu polițiștii. Aseară în jurul orelor 20.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din comuna Holbav de deplasează două vehicule, [...]
13:40
VIDEO Peste două tone de artificii și petarde, confiscate de polițiștii brașoveni în urma controalelor realizate în acțiunea „Pirotehnic” # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au încheiat activitățile organizate în cadrul Planului național de acțiune „Pirotehnic”. Aceștia au organizat 58 de acțiuni și controale, concretizate prin indisponibilizarea a 2270 de kilograme de articole pirotehnice, care ar fi putut ajunge, în perioada sărbătorilor de iarnă, în mâinile persoanelor neautorizate sau în situația de a fi utilizate ilegal, valoarea acestora [...]
13:20
Val de ironii, în urma unei gafe a Ministerului de Interne, de Ziua Culturii Naționale: Titul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu, postate pe Facebook # BizBrasov.ro
Val de ironii pe pagina de Facebook a Ministerului Afacaerilor Interne. Într-o postare dedicată Zilei Culturii Naționale, versurile dintr-o poezie de Mihai Eminescu au fost citate greșit, iar titlul a fost, de asemenea, atribuit greșit. Postarea a fost ulterior corectată. „De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii [...]
13:00
Atenție, părinți! Timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor are o legătură înrijorătoare cu deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor # BizBrasov.ro
Atenție, părinți! Timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor are o legătură înrijorătoare cu deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor. Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis, joi, că tendinţele recente confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în [...]
12:30
Când vor funcționa camerele radar fixe pe drumurile naționale și autostrăzile din România și unde vor fi montate # BizBrasov.ro
Când vor funcționa camerele radar fixe pe drumurile naționale și autostrăzile din România și unde vor fi montate. România va avea o rețea de camere video pe drumurile naționale și autostrăzi care vor funcționa și ca radare fixe și vor calcula viteza medie a șoferilor între diferite puncte de pe traseu. Deși ar fi trebuit [...]
11:50
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad din nou, până la minus 16 grade Celsius # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad din nou, până la minus 16 grade Celsius. Meteorologii anunţă că, până în 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi se vor înregistra prcipitaţii mixte şi polei. Potrivit ANM, [...]
11:30
Brașov Jazz & Blues Festival 2026: WALTER TROUT, unul dintre cele mai importante nume ale blues-rockului american, va concerta în premieră la Brașov # BizBrasov.ro
Brașov Jazz & Blues Festival 2026: WALTER TROUT, unul dintre cele mai importante nume ale blues-rockului american, va concerta în premieră la Brașov. Brașov Jazz & Blues Festival anunță prezența lui WALTER TROUT în ediția cu numărul 14 a festivalului, care va avea loc în perioada 14–16 august 2026. Artistul american va susține un concert [...]
11:30
Probleme la calea ferată București-Brașov. Infrastructura feroviară, expusă după defrișări în zonă # BizBrasov.ro
Constructorul unei descărcări rutiere din zona Bușteni-Azuga a descoperit posibile probleme de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate București-Brașov. Anunțul a fost făcut miercuri de către președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, prezent la verificările din teren privind centura ocolitoare Bușteni Azuga, scrie clubferoviar.ro. Demersul a fost inițiat ca urmare a unei sesizări formulate [...]
11:10
Cu „Merțanu” de 250.000 de euro, la plimbare prin Piața Sfatului din Brașov. Nu oricine își „permite” # BizBrasov.ro
Cu „Merțanu” de 250.000 de euro, la plimbare prin Piața Sfatului din Brașov. Nu oricine își „permite”. O mașină înmatriculată în București a fost observată aseară în jurul orei 23.20, la plimbare prin Piața Sfatului din Brașov. Fotografia a fost publicată pe o pagină de socializare, unde comentariile au apărut imediat, existând și o „explicație” [...]
11:00
Mihai Eminescu, impresionat de arhitectura din Șchei. Poetul ajunge pentru prima dată în Brașov la doar 14 ani, însoțit de o trupă de teatru # BizBrasov.ro
Astăzi, 15 ianuarie, este ziua lui Mihai Eminescu, anul acesta împlinindu-se 176 de ani de la nașterea marelui poet. Totodată, această dată marchează și Ziua Culturii Naționale. De-a lungul vieții sale, Mihai Eminescu a poposit de mai multe ori la Brașov, fascinat fiind de arhitectura din Șchei. Marele poet a ajuns pentru prima dată în [...]
10:40
Liberă trecere, contra cost, pe 16 drumuri din județul Brașov. Permisul poate fi achiziționat online # BizBrasov.ro
Noul Regulament pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pe 16 drumuri judeţene cu restricţii de tonaj din judeţul Braşov a intrat în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Pe aceste artere, cu unele excepţii, pentru vehiculele ce depăşesc tonajul prevăzut prin restricţii (în cazul celor mai multe drumuri restricţia vizează vehiculele cu masa [...]
10:40
Sala de teatru a Palatului Cotroceni se deschide pentru reprezentații ale trupelor independente de tineri actori și ale trupelor de elevi. Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie de o cultură vie” # BizBrasov.ro
Sala de teatru a Palatului Cotroceni se deschide pentru reprezentații ale trupelor independente de tineri actori și ale trupelor de elevi. Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie de o cultură vie”. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Culturii Naționale, subliniind rolul culturii în definirea identității și coeziunii societății și citându-l pe Mihai Eminescu: [...]
10:20
Municipiul Făgăraș va avea un parc unic, în formă de hartă a României, pentru a marca faptul că localitatea este situată exact în centrul geografic al României # BizBrasov.ro
Municipiul Făgăraș va avea un parc unic, în formă de hartă a României, pentru a marca faptul că localitatea este situată exact în centrul geografic al României. Primăria municipiului Făgăraş a obţinut o finanţare europeană, care va transforma o suprafaţă de peste două hectare într-un parc tematic ce reproduce fidel harta României. Conform declaraţiei primarului [...]
09:30
Ziua Culturii Naționale – 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un profesor făgărășean susține că strămoșii lui Eminescu ar fi plecat dintr-un sat de lângă Făgăraș # BizBrasov.ro
Ziua Culturii Naționale – 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un profesor făgărășean susține că strămoșii lui Eminescu ar fi plecat dintr-un sat de lângă Făgăraș. Profesorul făgărăşean Ion Funariu a făcut cercetări pe vremea când era dascăl la Colegiul Național ,,Radu Negru” şi a scris o carte în care publică informaţii uluitoare [...]
06:20
Două firme fără angajați își dispută contracte de peste trei milioane de euro cu spitalele brașovene. Una dintre companii este unul dintre furnizorii „premium” ai instituțiilor finanțate de CJ Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a anunțat, ieri, că derulează, în prezent, patru proceduri de achiziție publică, cu o valoare totală estimată la 15.137.000 lei (peste trei milioane de euro) fără TVA, având ca obiect implementarea și/sau modernizarea soluțiilor software clinice și nonclinice, precum și creșterea interoperabilității activităților medicale din patru unități sanitare aflate în subordine. Investițiile [...]
06:10
Renovare de un milion de euro a Spitalui Mârzescu, blocată de sloganul „Spitale publice din bani privați”. Donatorii arată cu degetul către CJ, Veștea spune că administratorii spitalului ar trebui să ia o decizie # BizBrasov.ro
Un proiect de 1,1 milioane de euro pentru renovarea unui etaj din Spitalul de Oncologie Mârzescu din cadrul Spitalului Județean Brașov este blocat, momentan, din cauza unor neînțelegeri mai mult sau mai puțin politice. Proiectul este susținut de Fundația Metropolis a lui Codin Maticiuc și mai mulți oameni de afaceri din Brașov, care au donat [...]
Ieri
05:50
„Teste” pentru amenajarea unor noi parcări publice în Brașov. Este luat în calcul și parteneriatul public – privat # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să încheie un contract pentru întocmirea unui studiu de fundamentare și oferirea de asistență tehnică în vederea amenajării de noi locuri de parcare publice. Consultanții cu care se va încheia acest contract, în valoare de 250.000 de lei fără TVA, vor întocmi și documentația de atribuire pentru licitație și vor lua în [...]
05:40
O nouă păsuire pentru finalizarea proiectării modernizării căii ferate Predeal – Brașov, după ce au fost înlocuiți experții care lucrează la documentații. Încă de anul trecut ar fi trebuit să se treacă la partea de lucrări # BizBrasov.ro
Studiul pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov și Predeal se lasă așteptat, deși trebuia finalizat din mai anul trecut. Astfel, proiectantul a primit o nouă „păsuire”, după ce au fost schimbați o serie de experți din echipa tehnică care lucrează la documentații, în conformitate cu datele de pe portalul de licitații publice. Astfel, durata contractului, [...]
05:40
RATBV a lansat o licitație publică în vederea închirierii unor spații din autobuze pentru amplasarea de ecrane pe care să ruleze publicitate, dar și mesaje de informare publică. Licitația pleacă de la un preț de 37 de euro/lună/ecran, iar contractul ar urma să se încheie pe o perioadă de doi ani. Ecranele ar urma să [...]
05:10
Wellolive: Dieta mediteraneană: motivele pentru care este recomandată peste tot în lume # BizBrasov.ro
Dieta mediteraneană nu este doar un regim alimentar, ci un model de viață cu rădăcini culturale în regiunile din sudul Europei. Inspirată din obiceiurile alimentare tradiționale ale populațiilor din Grecia, Italia, sudul Franței și Spania, acest stil alimentar s-a dovedit a fi unul dintre cele mai sănătoase și sustenabile pe termen lung. Ce e, de [...]
05:10
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru anul 2026. Pe ce loc se situează România în acest clasament # BizBrasov.ro
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru anul 2026. Pe ce loc se situează România în acest clasament. Când vine vorba de a călători fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie de „paşapoarte de elită”, care asigură acces liber în majoritatea țărilor [...]
04:30
Căutările pentru găsirea tânărului britanic George Smith, dispărut în Bucegi, au fost oprite până la primăvară. Orice acțiune desfășurată acum ar pune în pericol viața salvamontiștilor brașoveni # BizBrasov.ro
Salvamontiștii brașoveni au renunțat, deocamdată, la căutarea tânărului englez George Smith, în vârstă de 18 ani, dispărut în munții Bucegi în seara zilei de 23 noiembrie. Reamintim, tânărul student a venit singur din Anglia, pentru o excursie în România, în zona Brașov. Niciun membru al familiei ni a știu nimic despre excursia pe care tânărul [...]
04:20
Ce este dreptul de proprietate și în ce situații poate avea loc pierderea acestuia, conform Legii # BizBrasov.ro
Dreptul de proprietate este garantat de Constituție și de Codul civil, dar există situații clare în care acesta se poate pierde, fie prin voința proprietarului, fie prin efectul legii sau prin intervenția statului. Soluția recuperării dreptului stă într-o reacție rapidă și în utilizarea corectă a căilor legale. Ce este dreptul de proprietate Dreptul de proprietate este unul [...]
03:50
Spray-ul nazal pare salvarea, atunci când aveţi nasul înfundat, din cauza răcelii. Soluția rapidă devine însă capcană: utilizarea prelungită creează dependență gravă. Medicii spun că unii pacienţi dezvoltă chiar afecţiuni permanente. Un sondaj britanic relevă că aproape 60% dintre oameni nu știu că spray-urile nazale trebuie folosite maxim 7 zile. Depășirea acestei perioade declanșează probleme [...]
14 ianuarie 2026
17:50
Ministrul Sănătății anunță un program național de formare a personalului ATI, finanțat din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unor măsuri pentru îmbunătățirea siguranței pacienților din secțiile de terapie intensivă și pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Oficialul a subliniat că personalul medical din ATI lucrează „sub o presiune constantă, la limita rezistenței umane”. Programul național de formare a personalului ATI nu este un program de control și nici [...]
17:20
Câți bani au fost alocați de la bugetul de Stat partidelor politice: AEP a publicat sumele virate în ianuarie 2026 # BizBrasov.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicităţii situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de Stat în ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei. [...]
16:50
15 milioane de lei pentru digitalizarea spitalelor din Brașov. Consiliul Județean a primit două oferte pentru furnizarea echipamentelor # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov derulează, în prezent, patru proceduri de achiziție publică, cu o valoare totală estimată la 15.137.000 lei fără TVA, având ca obiect implementarea și/sau modernizarea soluțiilor software clinice și nonclinice, precum și creșterea interoperabilității activităților medicale din patru unități sanitare aflate în subordine. Investițiile vizează Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic [...]
16:30
Treabă „de calitate” la un liceu reabilitat cu fonduri PNRR. O bucată de tavan a căzut și a lovit un elev în timpul unei ore # BizBrasov.ro
Bucăți din plafonul unei clase de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani s-au prăbușit peste catedră și prima bancă a sălii de curs. Un elev a fost rănit ușor după ce a fost lovit de bucățile de moloz. Potrivit directoarei unității de învățământ, adolescentul s-a speriat, dar este teafăr. „Mă aflam la ședința cu [...]
16:20
1.700 de cazuri de infecții respiratorii la Brașov, în doar o săptămână. Numărul gripelor de tip A, confirmate de laborator, a crescut # BizBrasov.ro
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 05.01-11.01.2026, au fost raportate 1.699 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 1.391 de cazuri. Este vorba despre: -355 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 372 de cazuri în săptămâna de supraveghere 29.12.2025-04.01.2026; -1020 de [...]
16:10
O nouă expertiză tehnică, necesară pentru completarea proiectului centurii Azuga – Bușteni # BizBrasov.ro
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu – Daniel Nanu, a anunțat miercuri că a fost pe teren, la Bușteni – Azuga, pentru a verifica direct situația lucrărilor la centură și pentru a discuta cu specialiștii implicați despre pașii următori. „După defrișările recente au apărut elemente care nu puteau fi evaluate complet în etapa de proiectare, motiv [...]
16:10
România „educată”: Evaluare dură a învățământului românesc, făcută de o profesoară spaniolă care predă de 3 ani la un liceu bilingv din România # BizBrasov.ro
România „educată”: Evaluare dură făcută de o profesoară spaniolă care predă de 3 ani la un liceu bilingv din România. O tânără profesoară spaniolă care predă de trei ani într-un liceu bilingv din România spune că a fost surprinsă de nivelul scăzut de exigență și de lipsa de disciplină din școlile românești. Carmen a vorbit [...]
16:00
Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Ce au pregătit organizatorii # BizBrasov.ro
Muzeul Civilizației Urbane găzduiește joi, 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale, când se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, evenimentul „Mihai Eminescu – Omul. Muzeu pentru o zi”, inițiativă a Asociației „Trei Puncte”. „La ora 10:00, va avea loc vernisajul expoziției foto-documentare , în cadrul căreia vor [...]
15:10
Un copil de 4 ani a dispărut dintr-o grădiniță, fără ca educatoarele să știe că acesta lipsește. Polițiștii l-au găsit pe stradă, îmbrăcat sumar # BizBrasov.ro
Un copil de 4 ani a dispărut de la grădiniță, în Iași, unde fusese lăsat de dimineață de mama sa. Nu se știe cum a reușit copilul să iasă din grădiniță fără să fie văzut. După câteva ore, copilul a fost adus acasă de polițiștii aflați în patrulare care au fost chemați de o femeie [...]
14:20
Pachetul de reformă administrativă propus de guvernului Bolojan: nu îți plătești amenda de circulație, rămâi fără permis de conducere. Construiești ilegal, impozitul se dublează # BizBrasov.ro
Pachetul de reformă administrativă propus de guvernului Bolojan: nu îți plătești amenda de circulație, rămâi fără permis de conducere. Construiești ilegal, impozitul se dublează. Proiectul Legii privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pus aseară în dezbatere publică, prevede o reducere cu [...]
14:10
Un tren de noapte a ajuns la destinație cu o întârziere de două ore, după ce a avut probleme în apropiere de Brașov # BizBrasov.ro
Trenul de noapte Satu Mare-București Nord a ajuns miercuri dimineață în Capitală cu o întârziere de fix două ore. Călătoria garniturii operatorului feroviar de stat a început bine, dar în apropiere de Brașov au început problemele. Trenul IRN 1642 a plecat din Satu Mare marți la ora 16:30, având ca destinație finală Gara de Nord [...]
13:50
Muzeul „Casa Mureșenilor” în colaborare cu Facultatea de Muzică a Universității „Transilvania” Brașov și Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov, invită publicul joi, 15 ianuarie 2026, la ora 15.00, la un Recital vocal instrumental și de poezie dedicat Zilei Culturii Naționale. „Vor cânta Marisa Berbecaru și Andreea Lungu, coordonate de către doamna profesor Cristina [...]
13:30
„Acordul MERCOSUR trebuie să ofere garanții pentru economia românească și să protejeze fermierii români” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Marius Dunca, Vicepreședinte PSD: „Acordul MERCOSUR trebuie să ofere garanții pentru economia românească și să protejeze fermierii români” “Comerțul liber nu trebuie să însemne pierderi pentru fermierii noștri” Vicepreședintele PSD, senatorul brașovean Marius Dunca, subliniază importanța comerțului liber în cadrul acordului comercial dintre UE și țările MERCOSUR și apreciază că deschiderea uneia dintre cele mai [...]
13:10
La Sfântu Gheorghe, primarul Antal Arpad a decis că impozitele pe locuințe și terenuri vor rămâne la suma minimă permisă de lege. La mașini, situația se schimbă # BizBrasov.ro
La Sfântu Gheorghe, primarul Antal Arpad a decis că impozitele pe locuințe și terenuri vor rămâne la suma minimă permisă de lege. La mașini, situația se schimbă. Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a anunțat că, atât timp cât va conduce administraţia locală, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice vor fi menţinute la nivelul [...]
