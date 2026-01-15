Căutările pentru găsirea tânărului britanic George Smith, dispărut în Bucegi, au fost oprite până la primăvară. Orice acțiune desfășurată acum ar pune în pericol viața salvamontiștilor brașoveni
BizBrasov.ro, 15 ianuarie 2026 04:30
Salvamontiștii brașoveni au renunțat, deocamdată, la căutarea tânărului englez George Smith, în vârstă de 18 ani, dispărut în munții Bucegi în seara zilei de 23 noiembrie. Reamintim, tânărul student a venit singur din Anglia, pentru o excursie în România, în zona Brașov. Niciun membru al familiei ni a știu nimic despre excursia pe care tânărul [...]
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
05:10
Wellolive: Dieta mediteraneană: motivele pentru care este recomandată peste tot în lume # BizBrasov.ro
Dieta mediteraneană nu este doar un regim alimentar, ci un model de viață cu rădăcini culturale în regiunile din sudul Europei. Inspirată din obiceiurile alimentare tradiționale ale populațiilor din Grecia, Italia, sudul Franței și Spania, acest stil alimentar s-a dovedit a fi unul dintre cele mai sănătoase și sustenabile pe termen lung. Ce e, de [...]
05:10
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru anul 2026. Pe ce loc se situează România în acest clasament # BizBrasov.ro
Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru anul 2026. Pe ce loc se situează România în acest clasament. Când vine vorba de a călători fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie de „paşapoarte de elită”, care asigură acces liber în majoritatea țărilor [...]
Acum 2 ore
04:30
04:20
Ce este dreptul de proprietate și în ce situații poate avea loc pierderea acestuia, conform Legii # BizBrasov.ro
Dreptul de proprietate este garantat de Constituție și de Codul civil, dar există situații clare în care acesta se poate pierde, fie prin voința proprietarului, fie prin efectul legii sau prin intervenția statului. Soluția recuperării dreptului stă într-o reacție rapidă și în utilizarea corectă a căilor legale. Ce este dreptul de proprietate Dreptul de proprietate este unul [...]
03:50
Spray-ul nazal pare salvarea, atunci când aveţi nasul înfundat, din cauza răcelii. Soluția rapidă devine însă capcană: utilizarea prelungită creează dependență gravă. Medicii spun că unii pacienţi dezvoltă chiar afecţiuni permanente. Un sondaj britanic relevă că aproape 60% dintre oameni nu știu că spray-urile nazale trebuie folosite maxim 7 zile. Depășirea acestei perioade declanșează probleme [...]
Acum 12 ore
17:50
Ministrul Sănătății anunță un program național de formare a personalului ATI, finanțat din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unor măsuri pentru îmbunătățirea siguranței pacienților din secțiile de terapie intensivă și pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Oficialul a subliniat că personalul medical din ATI lucrează „sub o presiune constantă, la limita rezistenței umane”. Programul național de formare a personalului ATI nu este un program de control și nici [...]
17:20
Câți bani au fost alocați de la bugetul de Stat partidelor politice: AEP a publicat sumele virate în ianuarie 2026 # BizBrasov.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicităţii situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de Stat în ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei. [...]
16:50
15 milioane de lei pentru digitalizarea spitalelor din Brașov. Consiliul Județean a primit două oferte pentru furnizarea echipamentelor # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov derulează, în prezent, patru proceduri de achiziție publică, cu o valoare totală estimată la 15.137.000 lei fără TVA, având ca obiect implementarea și/sau modernizarea soluțiilor software clinice și nonclinice, precum și creșterea interoperabilității activităților medicale din patru unități sanitare aflate în subordine. Investițiile vizează Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic [...]
Acum 24 ore
16:30
Treabă „de calitate” la un liceu reabilitat cu fonduri PNRR. O bucată de tavan a căzut și a lovit un elev în timpul unei ore # BizBrasov.ro
Bucăți din plafonul unei clase de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani s-au prăbușit peste catedră și prima bancă a sălii de curs. Un elev a fost rănit ușor după ce a fost lovit de bucățile de moloz. Potrivit directoarei unității de învățământ, adolescentul s-a speriat, dar este teafăr. „Mă aflam la ședința cu [...]
16:20
1.700 de cazuri de infecții respiratorii la Brașov, în doar o săptămână. Numărul gripelor de tip A, confirmate de laborator, a crescut # BizBrasov.ro
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică anunță că în județul Brașov, în perioada 05.01-11.01.2026, au fost raportate 1.699 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 1.391 de cazuri. Este vorba despre: -355 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 372 de cazuri în săptămâna de supraveghere 29.12.2025-04.01.2026; -1020 de [...]
16:10
O nouă expertiză tehnică, necesară pentru completarea proiectului centurii Azuga – Bușteni # BizBrasov.ro
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu – Daniel Nanu, a anunțat miercuri că a fost pe teren, la Bușteni – Azuga, pentru a verifica direct situația lucrărilor la centură și pentru a discuta cu specialiștii implicați despre pașii următori. „După defrișările recente au apărut elemente care nu puteau fi evaluate complet în etapa de proiectare, motiv [...]
16:10
România „educată”: Evaluare dură a învățământului românesc, făcută de o profesoară spaniolă care predă de 3 ani la un liceu bilingv din România # BizBrasov.ro
România „educată”: Evaluare dură făcută de o profesoară spaniolă care predă de 3 ani la un liceu bilingv din România. O tânără profesoară spaniolă care predă de trei ani într-un liceu bilingv din România spune că a fost surprinsă de nivelul scăzut de exigență și de lipsa de disciplină din școlile românești. Carmen a vorbit [...]
16:00
Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Ce au pregătit organizatorii # BizBrasov.ro
Muzeul Civilizației Urbane găzduiește joi, 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale, când se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, evenimentul „Mihai Eminescu – Omul. Muzeu pentru o zi”, inițiativă a Asociației „Trei Puncte”. „La ora 10:00, va avea loc vernisajul expoziției foto-documentare , în cadrul căreia vor [...]
15:10
Un copil de 4 ani a dispărut dintr-o grădiniță, fără ca educatoarele să știe că acesta lipsește. Polițiștii l-au găsit pe stradă, îmbrăcat sumar # BizBrasov.ro
Un copil de 4 ani a dispărut de la grădiniță, în Iași, unde fusese lăsat de dimineață de mama sa. Nu se știe cum a reușit copilul să iasă din grădiniță fără să fie văzut. După câteva ore, copilul a fost adus acasă de polițiștii aflați în patrulare care au fost chemați de o femeie [...]
14:20
Pachetul de reformă administrativă propus de guvernului Bolojan: nu îți plătești amenda de circulație, rămâi fără permis de conducere. Construiești ilegal, impozitul se dublează # BizBrasov.ro
Pachetul de reformă administrativă propus de guvernului Bolojan: nu îți plătești amenda de circulație, rămâi fără permis de conducere. Construiești ilegal, impozitul se dublează. Proiectul Legii privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pus aseară în dezbatere publică, prevede o reducere cu [...]
14:10
Un tren de noapte a ajuns la destinație cu o întârziere de două ore, după ce a avut probleme în apropiere de Brașov # BizBrasov.ro
Trenul de noapte Satu Mare-București Nord a ajuns miercuri dimineață în Capitală cu o întârziere de fix două ore. Călătoria garniturii operatorului feroviar de stat a început bine, dar în apropiere de Brașov au început problemele. Trenul IRN 1642 a plecat din Satu Mare marți la ora 16:30, având ca destinație finală Gara de Nord [...]
13:50
Muzeul „Casa Mureșenilor” în colaborare cu Facultatea de Muzică a Universității „Transilvania” Brașov și Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov, invită publicul joi, 15 ianuarie 2026, la ora 15.00, la un Recital vocal instrumental și de poezie dedicat Zilei Culturii Naționale. „Vor cânta Marisa Berbecaru și Andreea Lungu, coordonate de către doamna profesor Cristina [...]
13:30
„Acordul MERCOSUR trebuie să ofere garanții pentru economia românească și să protejeze fermierii români” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Marius Dunca, Vicepreședinte PSD: „Acordul MERCOSUR trebuie să ofere garanții pentru economia românească și să protejeze fermierii români” “Comerțul liber nu trebuie să însemne pierderi pentru fermierii noștri” Vicepreședintele PSD, senatorul brașovean Marius Dunca, subliniază importanța comerțului liber în cadrul acordului comercial dintre UE și țările MERCOSUR și apreciază că deschiderea uneia dintre cele mai [...]
13:10
La Sfântu Gheorghe, primarul Antal Arpad a decis că impozitele pe locuințe și terenuri vor rămâne la suma minimă permisă de lege. La mașini, situația se schimbă # BizBrasov.ro
La Sfântu Gheorghe, primarul Antal Arpad a decis că impozitele pe locuințe și terenuri vor rămâne la suma minimă permisă de lege. La mașini, situația se schimbă. Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a anunțat că, atât timp cât va conduce administraţia locală, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice vor fi menţinute la nivelul [...]
13:10
Manelistul Dani Mocanu cere „dreptate” la Curtea Supremă, după ce a fost condamnat definitiv la Brașov la 4 ani de închisoare # BizBrasov.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au depus la Curtea Supremă din România o cerere de recurs în casație, prin care solicită anularea condamnărilor definitive primite pentru tentativă de omor, de la Curtea de Apel Brașov. Cererea lor vine în paralel cu procedura de extrădare din Italia, unde cei doi se află în prezent în [...]
12:50
VIDEO Un bărbat a fost filmat în timp ce mergea pe stradă cu schiurile de tură: „Merg la muncă” # BizBrasov.ro
Un bărbat din Sibiu a fost surprins de purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean, Thomas Roth, în timp ce mergea spre serviciu pe schiuri de tură, pe o stradă din municipiu. Filmarea a strâns aproape o sută de aprecieri pe Facebook, într-o oră, scrie observatornews.ro. „Mai mult decât cafeaua de dimineaţă m-a înviorat şi binedispus [...]
12:20
Pensionarii englezi „sar” peste dușuri și mese, din cauza costului ridicat al vieții în Regat # BizBrasov.ro
Pensionarii englezi „sar” peste dușuri și mese, din cauza costului ridicat al vieții în Regat. Unele persoane în vârstă din Regatul Unit iau „măsuri drastice” în această iarnă, scăzând consumul de energie electrică, făcând băi sau duşuri mai rar sau sărind peste mese pentru a face faţă cheltuielilor financiare, avertizează organizaţia Age UK, citată de [...]
11:30
Șoferi băuți bine sau fără permis de conducere, la plimbare cu mașinile pe străzile Brașovului. Mai scoate Poliția pe câte unul din trafic, dacă-l prinde # BizBrasov.ro
Șoferi băuți bine sau fără permis de conducere, la plimbare cu mașinile pe străzile Brașovului. Mai scoate Poliția pe câte unul din trafic, dacă-l prinde. Marți, 13 (ianuarie) a fost cu noroc pentru brașoveni, pentru că doi indivizi inconștienți au fost scoși din trafic de polițiștii rutieri. În jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției [...]
11:30
Consiliul de Administraţie al Companiei Tarom a decis, marți, numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar. Acesta are o experienţă în management de 20 de ani și de-a lungul timpului a lucrat în companii precum ROMATSA, Romaero, Aviaţia Utilitară Bucureşti SA sau IAR Ghimbav. „Consiliul de Administraţie al Companiei Tarom a decis [...]
11:10
VIDEO A trecut razant pe lângă moarte: Momentul în care un tren trece milimetric pe lângă un bărbat care a traversat calea ferată # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost pus într-o situație extrem de periculoasă, când a traversat calea ferată. Un tren a trecut milimetric pe lângă el. Sursa video: G4media CFR S.A. subliniază că factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel. Un tren, cu o masă de sute de tone, nu poate schimba direcția și [...]
11:00
„Cadou” de la ITM Brașov, în decembrie: Amenzi în valoare de 130.000 de lei, în urma controalelor. Ce nereguli au descoperit inspectorii # BizBrasov.ro
În urma celor 120 de controale efectuate pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de muncă brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 129.500 lei pentru neregulile constatate. „Au fost depistate 4 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care 2 angajatori au fost sanctionați cu amenzi în valoare totală de 20.000 lei, după cum urmează: Pentru primirea [...]
10:50
Jandarmii montani din cadrul Jandarmeriei Române au făcut un experiment prin care au vrut să arate condițiile vitrege în care lucrează în perioade de ger cumplit. Jandarmeria Montană este o structură de renume a Jandarmeriei Române și are în grijă cărările și înălțimile Munților Carpați ai României. Sunt 570 de jandarmi montani și 77 de [...]
10:00
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și locală, publicat de Ministerul Dezvoltării. Câți bugetari vor mai rămâne pe post după ce se va aplica legea # BizBrasov.ro
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și locală, publicat de Ministerul Dezvoltării. Câți bugetari vor mai rămâne pe post după ce se va aplica legea. Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei [...]
09:30
Marți 13, zi cu noroc pentru una dintre locomotivele modernizate la Brașov. A trecut testul tractării a 16 vagoane # BizBrasov.ro
Locomotiva EC 005 modernizată la SCRL Brașov a trecut marți testele pe rețeaua feroviară națională, la tracțiunea a 16 vagoane ale CFR Călători. „Marți 13? Doar o altă zi de succes pentru EC 005! Am scos locomotiva la probe și totul a mers . Se spune că marți 13 aduce cele , dar [...]
09:20
Schemă de șantaj care folosește numele fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu. Credulii păcăliți că ar putea câștiga milioane de lei „investind” # BizBrasov.ro
O aşa-numită „platformă de investiţii”, care promite câştiguri de sute de ori mai mari decât sumele investite, foloseşte numele fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu şi controversa privind averea mare lăsată de aceasta, acreditând ideea că şase milioane de lei din averea fostului ministru ar fi provenit din investiţiile pe care aceasta le făcea. Procurorul [...]
09:10
Traficul rutier este îngreunat pe DN1, după ce un autoturism a luat foc în timpul deplasării # BizBrasov.ro
Trafic îngreunat pe DN1, după ce un autoturism a luat foc în timpul deplasării. Traficul este îngreunat pe DN1, între Brașov și Sibiu, din cauza unui autotorism care a luat foc în mers între localitățile Scoreiu și Porumbacu de Jos. Pompierii au intervenit de urgență și au reușit să stingă incendiul care a distrut autoturismul. [...]
06:20
Bogdan Marinescu a cerut insolvența firmei de distribuție pe care o controlează, după ce și-a dat în judecată 20 de parteneri # BizBrasov.ro
Compania de distribuție Distrib SRL, deținută de Bogdan Marinescu (foto), acționar al trustului Transilvania Expres, fost apropiat și partener de afaceri al unor politicieni PDL, și-a cerut insolvența la începutul acestui an. Compania brașoveană operează şi magazinul online directacasa.ro, aflat momentan în mentenanță, iar în 2024 a avut afaceri de 32,75 milioane de lei, un [...]
06:00
Compania low cost maghiară Wizz Air, singura care zboară la acest moment la și de la Brașov, lansează un nou serviciu pentru clienți # BizBrasov.ro
Compania low cost maghiară Wizz Air, singura care zboară la acest moment la și de la Brașov, lansează un nou serviciu pentru clienți. Companiile aeriene low-cost caută constant soluții prin care să răspundă cererilor tot mai diverse ale pasagerilor, fără a renunța la modelul de preț accesibil. În acest context, Wizz Air, singura companie care [...]
05:50
Primăria Brașov începe evaluarea exproprierilor necesare pentru construcția pasajului Gară – Coresi # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a reluat anul trecut proiectul construcției unui pasaj hobanat între zonele Tractorul – Coresi și Gara Brașov și a actualizat indicatorii tehnico-economici. În vederea implementării proiectului, municipalitatea a demarat acum procedura de evaluare terenurilor ce vor fi afectate de lucrări și vor trebui expropriate. În acest sens, ar urma să apeleze la un [...]
05:40
Cetatea Făgăraș va găzdui un eveniment special, dedicat Zilei Culturii Naționale. Aceasta va fi marcată la printr-un eveniment cultural dedicat teatrului și valorilor românești. Joi, 15 ianuarie, începând cu ora 18.00, trupa de teatru „Thalia” invită publicul la o lecție specială de cultură, organizată în Crama Cetății Făgăraș, scrie fagarasultau.ro. Intrarea este liberă Evenimentul se [...]
05:40
Zona Uzina 2 este a rămas deficitară la capitolul comerț, fiind predominante micile magazine de cartier, astfel că un investitor are în plan să dezvolte acest capitol în zonă. Firma Izopol SRL este în curs de autorizare a proiectului ce vizează construirea unui centru comercial cu parter și etaj tehnic parțial și amenajări exterioare conexe [...]
05:40
Proceduri urbanistice pentru conservarea vechii platforme CET Brașov, în așteptarea proiectelor de viitor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov are planuri mari pentru vechea platformă CET, intenția fiind aceea de a o transforma într-un hub energetic. Într-o primă etapă, ar urma să fie dezafectectate structurile care nu mai sunt necesare, să fie decontaminat terenul, unde este cazul, iar apoi, să fie implementate unele dintre proiectele propuse în studiul de oportunitate cu privire la [...]
Ieri
05:10
Salariul trebuie trecut obligatoriu în anunțurile de angajare, din iunie 2026. „Angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse” # BizBrasov.ro
Salariul trebuie trecut obligatoriu în anunțurile de angajare, din iunie 2026. „Angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse”. Din iunie 2026, angajatorii din toate statele Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să afișeze intervalele salariale în anunțurile de angajare, ca urmare a aplicării [...]
04:30
„Casa de Concerte” a Brașovului sau „Reduta”, nume purtat de o vestită sală de spectacole din Viena, a funcționat ca cinematograf, teatru și sală de baluri/ Vechea clădire a fost ridicată în secolul al 18-lea # BizBrasov.ro
Centrul Cultural „Reduta” este una dintre cele mai vechi instituții culturale din Brașov. Vechea clădire a „Redutei” ridicată în secolul al XVIII-lea, situată în Centrul Istoric al orașului, pe Strada Teatrului (actuala stradă Apollonia Hirscher), a servit inițial ca teatru, sală de concerte și baluri. A fost demolată în anul 1892 și reclădită între anii 1893-1894 Noua [...]
13 ianuarie 2026
18:00
Semnal de alarmă de la pompierii brașoveni: În ultimele 48 de ore, aceștia au intervenit la 10 incendii în județul Brașov, iar bilanțul este tragic # BizBrasov.ro
În ultimele 48 de ore, pompierii brașoveni au intervenit la 10 incendii izbucnite la locuințe pe raza județului Brașov. Din păcate, bilanțul este tragic: o persoană și-a pierdut viața, iar o alta a suferit arsuri grave la nivelul feței și membrelor, fiind internată în stare gravă la spital. „Cele mai multe incendii au fost provocate de utilizarea [...]
17:40
Incendiu în Cristian. 14 persoane locuiau în imobilul care a ars. În această după-amiază, în jurul orei 16, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o locuință din localitatea Cristian. La fața locului au fost mobilizate autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale aparținând Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență [...]
17:10
O brașoveancă a primit recunoaștere internațională pentru munca în domeniul combaterii traficului de persoane # BizBrasov.ro
Ioana Bauer, președinta organizației eLiberare, a fost desemnată prima româncă câștigătoare a Schwab Foundation Award for Social Entrepreneurship, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale acordate liderilor care dezvoltă soluții sistemice și scalabile la unele dintre cele mai urgente provocări sociale globale. Aceasta este prima recunoaștere de acest tip pentru un antreprenor social din Europa [...]
16:10
Șofer predelean, agresiv în trafic, după ce consumase atât alcool, cât și droguri. A fost prins de polițiști, după ce alți șoferi au reclamat comportamentul său # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați sâmbătă. în jurul orei 08.30, de către un participant la trafic, care semnala faptul că, la volanul unei autoutilitare, ce se deplasează pe DN73A, din direcția Predeal către Râșnov, ar fi o persoană care manifesta un comportament agresiv în trafic. În urma sesizării, polițiștii au procedat [...]
16:10
Polițiștii din Râșnov au fost sesizați de comiterea unui furt dintr-un supermarket. „Pe baza celor semnalate, au fost efectuate cercetări la fața locului, unde polițiștii au identificat două persoane, domiciliate în localitatea Râșnov, care ar fi încercat să părăsească magazinul fără a achita contravaloarea produselor alimentare pe care le aveau în căruciorul de cumpărături. Acestea, [...]
16:00
Incendiu la Sânpetru: Pompierii brașoveni intervin cu patru autospeciale și o autocisternă cu apă # BizBrasov.ro
În jurul orei 15:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească din Sânpetru. „La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, precum și un echipaj SMURD. Se intervine pentru localizarea incendiului, existând pericol de extindere la alte construcții situate [...]
15:30
În ciuda gerului, Pedibus continuă la Sfântu Gheorghe: 170 de copii au mers pe jos la şcoală la -14 grade Celsius # BizBrasov.ro
Marţi dimineaţa, când la Sfântu Gheorghe s-au înregistrat minus 14 grade Celsius, 170 de copii s-au alăturat grupurilor care merg pe jos la şcoală, în programul „Pedibus”. „Minus 14 grade, dimineaţă geroasă, dar Pedibus este tot pe drum. În aceste dimineţi, zilnic 170 de copii au mers pe jos spre şcoală împreună cu însoţitorii lor, [...]
15:20
Guvernul va susține în „limitele economice actuale” FOTE, care ar urma să se deruleze la Brașov, anul viitor # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Palatul Victoria cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere au mai participat viceprim-ministrul Tanczos Barna, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), George Boroi, secretar general al COSR, și Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) pentru România. Vizita are loc într-un dublu [...]
14:40
„Guru” Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal # BizBrasov.ro
„Guru” Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal. Fostul candidat Georgescu C. este obligat de instanță să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru că, [...]
14:20
Patinoarul Olimpia – 130 de ani de existență, sărbătoriți printr-o „petrecere costumată” # BizBrasov.ro
Patinoarul Olimpia – 130 de ani de existență, sărbătoriți printr-o „petrecere costumată”. „Actul de naștere” al Olimpiei – „noul loc de patinaj” din Brașov – a fost decizia adunării generale a Reuniunii de Patinaj din Brașov, din 29 martie 1894. „Casa Reuniunii”( n.r. acuala Bază Sportivă Olimpia) a fost construită lângă „noul” loc de patinaj, [...]
14:20
Pe 24 ianuarie 2026, Alpin Resort Hotel organizează Sip Sip Neigéroyal – Actul al VII-lea, un spectacol de cabaret unicat, ce va avea loc la K2 Alpin, Poiana Brașov. Evenimentul propune un format de entertainment premium, adresat publicului adult, care îmbină muzica live, momentele artistice și estetica sofisticată într-o experiență de lifestyle dedicată sezonului de [...]
