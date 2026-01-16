Casa Albă afirmă că Iranul a oprit execuţia a 800 de manifestanţi după avertismentele lui Trump. „Toate opţiunile, pe masă”
StirileProtv.ro, 16 ianuarie 2026 07:20
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanţi, în urma ameninţărilor cu intervenţia formulate de preşedintele american Donald Trump.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Trafic rutier în condiții de iarnă în București și cinci județe, în urma ninsorilor. „Se intervine cu utilaje” # StirileProtv.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat vineri dimineaţa că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.
07:40
Un șofer din Cluj, reținut după provocarea unui accident mortal. A fugit de la locul faptei # StirileProtv.ro
Un șofer de 38 de ani a provocat un accident mortal pe un drum din județul Cluj, iar apoi a fugit de la locul impactului.
Acum 15 minute
07:30
Donald Trump a primit distincția mult râvnită. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a ajuns, în sfârșit, la el # StirileProtv.ro
Şefa opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a anunţat joi, în faţa sediului Capitoliului, că i-a oferit preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care la primit în 2025, scrie The Associated Press, preluat de News.ro.
Acum 30 minute
07:20
După trei amânări, CCR este așteptată să ia o decizie privind pensiile speciale. ÎCCJ a transmis o „expertiză independentă” # StirileProtv.ro
Două decizii importante cu impact pe reforma pensiilor speciale ale magistraţilor sunt aşteptate vineri la Curtea Constituţională şi Curtea de Apel Bucureşti.
07:20
Schimbările climatice lovesc direct în sănătatea românilor. „Avem o creștere de 10-15% a deceselor cauzate de stresul termic” # StirileProtv.ro
Românii resimt direct efectele schimbărilor climatice nu doar prin episoade de caniculă sau secetă, ci și printr-o degradare vizibilă a stării de sănătate, relevă un studiu Infoclima.
Acum 12 ore
22:50
Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Câți ani va sta după gratii # StirileProtv.ro
Un șofer din Republica Moldova, cu cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului”, în prima sentință cunoscută bazată pe acest delict introdus în 2024, potrivit presei independente ruse.
22:50
INSP avertizează părinții: Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează sănătatea copiilor. Semnele de suprasolicitare # StirileProtv.ro
Institutul Național de Sănătate Publică, prin campania „Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!”, explică celor mici semnele care arată că au petrecut prea mult timp în fața ecranelor.
22:40
Jandarmeria Capitalei: spray iritant-lacrimogen folosit pentru detensionarea incidentelor din Piața Victoriei # StirileProtv.ro
Jandarmeria Capitalei informează că au fost folosite pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei, care au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă.
22:20
Desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influenţa obiectivul preşedintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, a transmis joi Casa Albă.
22:10
Tragedie în Vaslui: femeie ucisă după ce a fost strivită de propria mașină lăsată neasigurată în rampă # StirileProtv.ro
O femeie a decedat, joi, în localitatea Buda, comuna Bogdăneşti, prinsă sub roţile maşinii sale, lăsată neasigurată corespunzător în rampă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.
22:10
O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură # StirileProtv.ro
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.
21:50
Scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle ar putea intra în patrimoniul național. Ministerul Culturii vrea să le cumpere # StirileProtv.ro
Ministerul Culturii a anunţat joi, de Ziua Culturii Naţionale, că vrea să achiziţioneze scrisorile dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, fondul propus spre achiziţie cuprinzând aproximativ 400 de pagini de manuscris.
21:30
Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și membrii echipajului, evacuați în siguranță # StirileProtv.ro
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, potrivit EFE.
21:20
O fetiță din Târgu-Jiu, internată cu febră și dureri abdominale, a primit un diagnostic dur. A fost transferată la București # StirileProtv.ro
O fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută, fiind transferată la un spital din Bucureşti.
21:20
Ea s-a oferit să-și împartă Premiul Nobel cu Trump. Dar ce ar putea cere Machado în schimb # StirileProtv.ro
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, deține Premiul Nobel pentru Pace, dar știe că există o singură susținere externă care contează cu adevărat: cea a lui Donald Trump, scrie BBC.
21:20
Horoscop 16 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții # StirileProtv.ro
Horoscop 16 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. Facem și treabă, ne și distrăm, plecăm pe undeva în plimbare ca să ne distanțăm de problemele apăsătoare, să ne revigorăm.
20:20
Un tânăr a intrat într-un liceu din Găeşti şi a lovit un elev. Primul gest al colegilor a fost să filmeze # StirileProtv.ro
Prima reacţie a elevilor de la un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti care au asistat la o agresiune a unui tânăr în sala de clasă asupra unui coleg de-al lor a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii sau autorităţile.
20:20
Explozie puternică urmată de un incendiu de amploare, în centrul orașului Utrecht. Sunt cel puțin patru răniți # StirileProtv.ro
O "explozie puternică" a zguduit joi centrul oraşului Utrecht, în centrul-vestul Olandei, declanşând un incendiu de amploare şi rănind cel puţin patru persoane, au declarat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.
20:20
Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!” # StirileProtv.ro
După 13 ani petrecuți pe nedrept în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Manfred Genditzki primește o despăgubire-record de 1,3 milioane de euro de la autoritățile germane și își poate regăsi libertatea alături de familie.
20:20
Nicu Ștefănuță: Mulți i-au cântat prohodul lui Nicușor Dan, dar a supraviețuit și a mers mai departe de fiecare dată # StirileProtv.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat, joi, că l-a văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu.
20:00
El este omul care l-ar fi convins pe Trump să preia Groenlanda. Este un vechi prieten, cu afaceri pe insulă și în Ucraina # StirileProtv.ro
John Bolton, consilier pentru securitate în SUA, dezvăluie că prietenul și omul de afaceri Ronald Lauder a stârnit interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda încă din primul său mandat.
19:50
Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Sute de oameni au pornit în marş spre Piaţa Victoriei. FOTO # StirileProtv.ro
Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în marş pe străzile Capitalei. Protestatariii scandează ”Jos Guvernul!” şi ”Călin Georgescu preşedinte!”.
19:40
„Arctic Sentry”, noua misiune NATO propusă pentru Arctica și Groenlanda, primește sprijin britanico-norvegian # StirileProtv.ro
Marea Britanie și Norvegia susțin public ideea unei misiuni NATO de tip „Arctic Sentry”, o cooperare militară menită să contracareze amenințările Rusiei și, totodată, să îl asigure pe președintele SUA, Donald Trump, de angajamentul Europei față de regiune.
19:20
Gărzile medicilor ar putea fi recunoscute ca vechime la pensie. Ce prevede proiectul aflat în Parlament # StirileProtv.ro
Gărzile medicale ar putea să fie recunoscute ca timp efectiv lucrat și luate în calcul la stabilirea pensiei.
19:20
A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi # StirileProtv.ro
În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.
19:20
Centrul Istoric din București, monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele # StirileProtv.ro
Centrul Istoric din Capitală, care atrage anual sute de mii de turiști, urmează să fie monitorizat de un nou sistem video de supraveghere care va include camere termice, dar și o aplicație care folosește inteligența artificială.
19:20
Un virus letal atacă delfinii din Marea Neagră. Numărul deceselor s-a dublat. „Nu există un tratament antiviral” # StirileProtv.ro
Situație îngrijorătoare la malul mării. Numărul delfinilor morți anul trecut s-a dublat față de perioadele anterioare. Mai bine de jumătate dintre exemplare sunt pui.
19:20
TikTok rescrie preferințele de lectură. Un cititor a comandat cărți în valoare de 82.000 de lei # StirileProtv.ro
Joi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un prilej de activități festiviste, dar și un bilanț dureros despre ce mai înseamnă mersul la bibliotecă, muzee și teatru pentru o mare parte a populației.
19:20
Peste 2.500 de români au IQ situat în top 2% la nivel global. În țară au rămas doar 600 dintre cei mai inteligenți oameni # StirileProtv.ro
Peste 2.500 de români au un coeficient de inteligență care îi clasează printre cei mai deștepți oameni din lume. Asta arată teste internaționale făcute în ultimii 30 de ani.
19:20
Destinația preferată a românilor pasionați de sporturile de iarnă. La noi, prețurile la cazare nu au scăzut după sărbători # StirileProtv.ro
Zăpada căzută în ultimele zile îi motivează pe iubitorii sporturilor de iarnă, care caută acum cea mai bună destinație de schi. În cele mai multe locuri, prețurile la cazare n-au scăzut după sărbători.
19:10
Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul” # StirileProtv.ro
Doi polițiști italieni acuzați că au torturat și umilit mai multe persoane fără adăpost, printre care și un român, riscă să primească 11 ani de închisoare.
19:10
Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online # StirileProtv.ro
Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.
Acum 24 ore
18:40
Mihai Eminescu – viața celui mai cunoscut poet și prozator român. Povestea bancnotei de 500 de lei # StirileProtv.ro
Mihai Eminescu rămâne, fără îndoială, unul dintre cele mai prețioase repere ale culturii române.
18:40
Un bărbat din Caracal a plătit un impozit de 13.000 de lei pe o clădire din centrul orașului. Care este motivul # StirileProtv.ro
Primăria Caracal supraimpozitează clădirile neîngrijite pentru al patrulea an consecutiv. Din 2023, 24 de imobile au văzut impozitul majorat cu 500%, spune primarul Ion Doldurea.
18:30
Rusia a distrus o importantă instalație energetică în Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina # StirileProtv.ro
Forțele Rusiei au distrus o mare instalație energetică în al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, a anunțat joi primarul orașului, Ihor Terehov.
18:30
Labubu – cum a devenit această jucărie un fenomen și de ce este preferata copiilor. Cum arată și de unde provine # StirileProtv.ro
Labubu a devenit una dintre cele mai cunoscute jucării ale momentului, iubită de copii din multe țări.
18:20
Tânărul acuzat că și-a ucis mama în Franța a fost reținut în Cluj-Napoca, într-un centru comercial. Femeia a fost carbonizată # StirileProtv.ro
Un român de 23 de ani, căutat în Franța, pentru uciderea mamei sale, a fost arestat în Cluj. Polițiștii l-au prins în timp ce se plimba într-un mall din oraș.
18:10
Bunuri de aproape un miliard de euro, confiscate în Brazilia. Ar putea fi cea mai mare fraudă bancară din istoria țării. FOTO # StirileProtv.ro
Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro şi a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra a ceea ce guvernul consideră că ar putea fi "cea mai mare fraudă bancară din istoria" Braziliei.
17:50
Un tânăr din Vaslui a primit din greșeală 60.000 lei în contul bancar de la o firmă, contravaloarea unei facturi. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.
17:40
Marea Britanie îndeamnă veteranii în vârstă de 65 de ani să se pregătească pentru un posibil război # StirileProtv.ro
Veteranii militari cu vârsta de până la 65 de ani vor putea fi mobilizați în temeiul noilor puteri pentru a pregăti forțele armate pentru război.
17:40
Atmosferă tensionată în Minneapolis. Donald Trump ameninţă că va invoca Legea insurecţiei, care îi va permite să cheme armata # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că ar putea aplica Legea insurecţiei (”Insurrection Act”),, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt "atacurilor" împotriva poliţiei pentru imigraţie.
17:40
AFP: Țările arabe l-au convins pe Trump să „îi dea o șansă Iranului” și să nu lanseze atacuri # StirileProtv.ro
Autoritățile din Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american Donald Trump să renunțe la atacul asupra Iranului, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru agenția de știri AFP.
17:30
Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator # StirileProtv.ro
Caz revoltător la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a mâncat o mănușă de piele care, cel mai probabil, provine de la un vizitator.
17:20
Armata americană a capturat în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", Veronica, pentru că ”sfida blocada” # StirileProtv.ro
Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări.
17:20
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile # StirileProtv.ro
Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.
17:10
Cinci inspectori ANAF din București, condamnați după ce au recunoscut la DNA că au luat mită de la oameni de afaceri # StirileProtv.ro
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut, prin acorduri cu DNA, că au primit mită în mod repetat de la oameni de afaceri pentru a reduce controalele și a evita sesizarea organelor de anchetă.
17:10
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic # StirileProtv.ro
Caz șocant în Alba! O femeie de 42 de ani din Aiud a fost arestată preventiv, pentru acuzații îngrozitoare! Și-ar fi ucis bebelușul nou-născut.
17:00
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan # StirileProtv.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat.
16:50
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre # StirileProtv.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.
