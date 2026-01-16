Trump acceptă Premiul Nobel pentru Pace al lui Machado
Bursa, 16 ianuarie 2026 07:20
Preşedintele Donald Trump va păstra Premiul Nobel pentru Pace al liderului opoziţiei venezuelene María Corina Machado, după ce aceasta i l-a înmânat în timpul întâlnirii lor de joi, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de CNN.
• • •
