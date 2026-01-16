Canada și China se pregătesc pentru câștiguri „istorice” din noul parteneriat – Carney
Financial Intelligence, 16 ianuarie 2026 07:20
Carney salută noul parteneriat cu China într-o perioadă de „diviziune" Carney menționează agricultura, energia și finanțele ca domenii
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
07:40
TSMC intenționează să își extindă investiția de 165 de miliarde de dolari în SUA
TSMC a semnalat o creștere bruscă a cheltuielilor în SUA, pe măsură ce își extinde producția de cipuri
Acum 15 minute
07:30
The Guardian: Cum l-ar fi încurajat pe Trump miliardarul Ronald Lauder, cu interese în Groenlanda, să preia teritoriul
Prietenul președintelui SUA, Ronald Lauder, care a propus pentru prima dată extinderea în Arctica, încheie acum acorduri pe
07:30
Mitsubishi din Japonia intră pe piața gazelor de șist din Texas și Louisiana printr-o tranzacție de 7,5 miliarde de dolari
Compania va cheltui 5,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea de acțiuni și va prelua datoria Aethon în valoare
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
06:50
Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanţare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE, inclusiv România, care beneficiază de 16,68 miliarde euro
Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere
06:50
Casa Albă asigură că Iranul a suspendat 800 de execuţii (purtătoare de cuvânt)
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a
06:50
Europenii trimit trupe în Groenlanda, în timp ce Trump insistă asupra revendicării sale
Danemarca planifică o prezență NATO „mai mare și mai permanentă" Trump afirmă că insula este vitală pentru securitatea
Acum 2 ore
06:40
Trump salută 'gestul magnific' făcut de Machado care i-a oferit medalia Nobelului pentru Pace
Președintele american Donald Trump a lăudat joi 'gestul magnific' al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a
06:40
Două decizii cu impact pe reforma pensiilor magistraților, așteptate la CCR și CAB
Două decizii importante cu impact pe reforma pensiilor speciale ale magistraților sunt așteptate vineri la Curtea Constituțională și
06:40
Ileana-Andreea Curmei-Semenescu – numită consilier de stat al vicepremierului Oana Gheorghiu
Ileana-Andreea Curmei-Semenescu a fost numită joi în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru
Acum 12 ore
21:10
Fitch: Ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO
Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de ţară, dacă
20:30
Atribuţiile vicepremierului Radu Miruţă stabilite printr-o decizie a premierului Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a stabilit, joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru
19:40
ÎCCJ combate la CCR reforma pensiilor magistraților cu o 'expertiză independentă' a unui contabil
Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis la Curtea Constituțională concluziile unei 'expertize independente' întocmite de un
19:40
Protest faţă de Guvern, organizat de AUR/ Participanţii, care au pornit în marş spre Piaţa Victoriei, scandează "Călin Georgescu preşedinte!"
Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în
19:30
Groenlanda poate conta pe UE "politic, economic şi financiar", potrivit preşedintei Comisiei Europene
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat joi Groenlanda că poate conta pe Uniunea Europeană din
19:30
Secretarul general al ONU critică ţările care "cântă prohodul cooperării internaţionale"
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunţat joi, în faţa Adunării Generale, fără a le numi, ţările
19:30
Iran: Ministrul de externe Abbas Araqchi neagă că ar exista planuri de a executa protestatari
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că nu există planuri de a executa manifestanţi în
19:30
Erodarea independenței Fed ar fi un element negativ pentru ratingul SUA, avertizează Fitch
O erodare majoră a independenței Rezervei Federale americane ar fi un element negativ pentru ratingul suveran al SUA,
19:30
Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanţare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE
Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere
19:30
Parlamentul german a adoptat joi o lege menită să accelereze şi să simplifice achiziţionarea de armament pentru forţele
Acum 24 ore
18:40
Irakul confirmă refuzul utilizării spaţiului său aerian pentru acţiuni militare "împotriva oricărui stat"
Prim-ministrul irakian, Mohamed Shia al Sudani, a confirmat joi refuzul ca spaţiul aerian, teritoriul sau apele irakiene să
18:30
Şeful diplomaţiei franceze afirmă că UE are "o responsabilitate strategică" faţă de Groenlanda
Uniunea Europeană are "o responsabilitate strategică" faţă de Groenlanda, în momentul în care Statele Unite intenţionează să obţină
18:30
SUA au făcut presiuni asupra Italiei pentru a anula contractele cu compania chineză Nuctech
SUA au făcut presiuni asupra Italiei pentru ca Roma să anuleze contractele guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente
18:30
Consiliul de Administrație Romsilva a lansat procedura de selecție pentru funcția de director general
Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a demarat procedura de recrutare și selecție pentru
18:30
ANPC a aplicat amenzi de peste 3,55 milioane de lei în urma controalelor la peste 1.100 de operatori economici
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi contravenţionale în valoare de peste 3,55 milioane de lei,
18:30
Controale ANAF privind achiziţiile de autoturisme de lux finanţate din surse nejustificate
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă că a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o
17:40
Ministrul Finanţelor a semnat al doilea contract de finanţare cu BEI pentru Autostrada Sibiu – Piteşti
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI)
17:20
Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", în cadrul campaniei preşedintelui american
17:20
Arabia Saudită, Qatar şi Oman l-au convins pe Trump "să dea o şansă Iranului" (oficial saudit)
Arabia Saudită, Qatar şi Oman au depus eforturi pentru a-l descuraja pe preşedintele american Donald Trump să atace
16:50
Rusia asigură că nu este interesată de Groenlanda şi reafirmă opoziţia sa faţă de desfăşurarea unor trupe occidentale în Ucraina
Rusia le-a transmis joi din nou statelor occidentale că respinge orice desfăşurare a unor trupe ale acestora pentru
16:50
Armatorii greci avertizaţi că există riscuri după atacurile cu drone din Marea Neagră
Grecia şi-a avertizat flota maritimă să îşi revizuiască măsurile de securitate atunci când navighează spre porturile ruseşti din
16:40
Regatul Unit şi Olanda trimit câte un singur ofiţer în misiunea europeană din Groenlanda
Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească
16:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se
15:10
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat declaraţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă
15:10
UE investeşte peste 307 milioane euro în inteligenţa artificială şi tehnologiile conexe
Comisia Europeană a anunţat joi că a lansat două noi cereri de propuneri în cadrul clusterului "Dezvoltarea digitală,
14:30
Ucraina: Mii de gospodării fără încălzire în Kiev, la temperaturi de minus 17 grade Celsius
Peste 400 de blocuri de apartamente din capitala ucraineană nu au în continuare agent termic în urma atacurilor
14:20
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a sosit joi dimineaţa la Kiev pentru discuţii la nivel
14:10
Ministrul Agriculturii: Record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură, de peste 5 miliarde de euro, în 2025
Ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, pentru 2025, se va atinge un record de peste 5 miliarde
14:10
Polonia: Tusk spune că "există motive să credem" că Rusia s-a aflat în spatele atacului cibernetic din decembrie
Există motive întemeiate să credem că un grup conectat la serviciile secrete ruseşti s-a aflat în spatele unui
14:10
Comisia Europeană solicită contribuţii pentru reforma fondurilor de capital de risc
Comisia Europeană a anunţat joi că solicită feedback cu privire la obstacolele cu care se confruntă fondurile UE
14:10
Nicuşor Dan: Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, de reconsolidare a echilibrului puterilor în stat
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este la începutul unui proces profund de reconciliere naţională în
14:00
Trump are dreptate că Zelenski amână un acord de pace în Ucraina, spune Kremlinul
Kremlinul a afirmat joi că Rusia este de acord cu opinia preşedintel
13:30
MAE de la Chişinău după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: Impactul acestei măsuri este limitat # Financial Intelligence
Impactul asupra cetăţenilor Republicii Moldova a deciziei SUA, de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetăţenii […] The post MAE de la Chişinău după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: Impactul acestei măsuri este limitat appeared first on Financial Intelligence.
13:30
SUA presează Mexicul să permită forţelor americane să combată cartelurile drogurilor (New York Times) # Financial Intelligence
Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Mexicului pentru a permite forţelor militare americane să desfăşoare operaţiuni comune pentru […] The post SUA presează Mexicul să permită forţelor americane să combată cartelurile drogurilor (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
O nouă situație apărută din Pachetul 2 fiscal și Ordonanța Trenuleț: Unele companii vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, cât și taxa pe afiliați (avocat) # Financial Intelligence
Pachetul 2 fiscal a introdus limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente sau, pe scurt, taxa pe […] The post O nouă situație apărută din Pachetul 2 fiscal și Ordonanța Trenuleț: Unele companii vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, cât și taxa pe afiliați (avocat) appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Rusia îşi exprimă “îngrijorarea gravă” privind trimiterea de trupe NATO în Groenlanda # Financial Intelligence
Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi “îngrijorarea gravă” privind trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, după o […] The post Rusia îşi exprimă “îngrijorarea gravă” privind trimiterea de trupe NATO în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Incendiul de la Crans-Montana: Cantonul Valais oferă ajutor financiar de urgenţă pentru victime # Financial Intelligence
Autorităţile din cantonul elveţian Valais, în care se află staţiunea Crans-Montana unde în noaptea de Anul Nou s-a […] The post Incendiul de la Crans-Montana: Cantonul Valais oferă ajutor financiar de urgenţă pentru victime appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Preşedintele american Donald Trump şi lidera opoziţiei venezuelene şi laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina […] The post Donald Trump şi Maria Corina Machado vor lua prânzul joi la Casa Albă appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat britanic pe care Moscova îl acuză de apartenenţă la ”serviciile secrete” […] The post Rusia anunţă expulzarea unui diplomat britanic acuzat de spionaj appeared first on Financial Intelligence.
09:40
AAI și Bucharest Business School anunță deschiderea înscrierilor pentru a doua cohortă a Board Leadership Program # Financial Intelligence
Asociația Administratorilor Independenți (AAI), în parteneriat cu Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii […] The post AAI și Bucharest Business School anunță deschiderea înscrierilor pentru a doua cohortă a Board Leadership Program appeared first on Financial Intelligence.
