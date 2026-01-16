Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale
Gândul, 16 ianuarie 2026 08:50
Joi seara, unii dintre simpatizanţii AUR, care au răspuns chemării liderului George Simion să se alăture protestelor organizate împotriva Legii Antisemitismului şi măsurilor fiscale impuse de Guvernul Ilie Bolojan, au sfârşit seara amendaţi sau cu dosare penale, din partea jandarmilor. Oamenii legii mai caută şi alte persoane care au încercat să încalce condiţiile organizării protestelor. […]
• • •
Strat defensiv „de ultimii metri”. Rusia recurge la o metodă extremă pentru a doborî dronele ucrainene care atacă în roiuri # Gândul
Războiul dronelor din Ucraina a împins Rusia către un adevăr inconfortabil pe care fiecare armată modernă îl reînvață astăzi. Atunci când quadcopterele mici și dronele de atac FPV sosesc la joasă altitudine, rapid și în număr mare, sistemele de apărare aeriană nu funcționează întotdeauna cu succes. Chiar și cele mai bune sisteme ghidate prin radar […]
Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat direcția politică în care, în opinia sa, se îndreaptă Uniunea Europeană. El vorbește despre un proiect federalist care se definește prin opoziția față de Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Proiectul federalist și anti-americanismul din […]
2026 începe cu un mare faliment în SUA: colapsurile corporative arată aceleași greșeli, repetate de zeci de ani # Gândul
Anul 2026 a început cu un faliment de amploare în Statele Unite. Saks Global Entreprises, conglomeratul care deține brandurile de lux Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman și Neiman Marcus, a intrat oficial în procedura de faliment, unul dintre cele mai mari colapsuri din retailul american de la pandemie încoace, potrivit Profit.ro. Pe 14 ianuarie 2026, […]
Silviu Predoiu: „În campanie, toți candidații spuneau că vor lupta pentru România. Nu înțeleg unde sunt acum acei candidați” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a explicat de ce o parte dintre candidații importanți nu au mai intrat în cursa electorală după anularea alegerilor. În dialogul cu Marius Tucă, fostul șef al SIE vorbește despre „iepuri” politici, candidați introduși strategic și despre modul în care voturile au […]
Tragedie în localitatea Gura Văii din Bacău. Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 43 de ani, frați, au murit carbonizați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor a fost mistuită de flăcări. Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de […]
Autoritățile ieșene vizează amenajarea Pădurii Cetățuia și crearea unei adevărate „delte urbane” în zona de vărsare a Nicolinei în Bahlui. Prima etapă de proiectare pentru amenajarea pădurii-parc de pe Dealul Cetățuii a fost aprobată, scrie Ziarul de Iași. Ordinul de începere a realizării studiului de fezabilitate a fost emis, iar firma responsabilă trebuie să finalizeze […]
Protest la Palatul Culturii din Iași. „Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro” # Gândul
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva foamei. Sunt foarte hotărâtă!”, exclamă o angajată a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași. Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, a fost prilej de protest pentru angajații Palatului Culturii din Iași, scrie Ziarul de Iași. Ei […]
Silviu Predoiu: „Groenlanda nu este amenințată de SUA, este apărată de SUA pentru că roiesc navele chinezești și rusești în jurul ei” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de marți, 13 ianuarie 2026, Silviu Predoiu a demontat cu ironie și argumente declarațiile șefului Apărării din România, domnul Miruță, referitoare la Groenlanda și posibila implicare militară românească. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Silviu Predoiu a pornit de la o afirmație aparent absurdă a lui Miruță: trimiterea de […]
Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari, concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # Gândul
În ciuda faptului că proiectele de investiții durează la Iași cu anii, până la implementare, firma nou-înființată a fostei soții a edilului din Plugari a concesionat rapid un teren în „buricul” satului. Urmează amenajarea terenului pentru organizarea de evenimente, scrie Ziarul de Iași. Cazul pare a fi un șir lung de „recorduri”, precizează jurnaliștii ieșeni. […]
Gică Popescu a răbufnit într-un dialog cu Ilie Dumitrescu după ce „Mister” a semnat cu FRF: „Nu ne mai sugrumați” # Gândul
Gică Popescu a reacționat imediat după ce Ilie Dumitrescu a fost numit într-o funcție oficială în cadrul Federației Române de Fotbal. Fostul internațional va fi Player Transition Manager, într-un nou departament creat, dar va fi și ambasadorul proiectului Federației Române de Fotbal pentru promovarea finalei Europa League, competiție pe care Federația vrea să o aducă […]
TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025 # Gândul
Deși nu există un „clasament al rușinii” publicat oficial de Institutul Național de Statistică (INS) care să numească precis cele mai alcoolice trei orașe, datele din rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025 și începutul lui 2026 conturează un top bazat pe incidența bolilor asociate (ciroze, intoxicații) și pe consumul mediu declarat. Top […]
Vedeta care a ajuns de nerecunoscut pe stradă. Oamenii spun despre ea că pare extrem de bolnavă # Gândul
În trecut, Katie Price era una dintre cele mai admirate apariții de la televizor, însă perioada prun care trece acum ridică multe semne de întrebare în rândul fanilor. Ea a fost surprinsă recent în Londra, iar imaginile au stârnit motive de îngrijorare pentru cei care o cunosc din perioada sa de glorie. În fotografiile surprinse, […]
Valentin Stan: Ne îndreptăm către distrugerea agriculturii din Europa, cei din America de Sud produc mult mai ieftin # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 12 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a detaliat aspectele esențiale ale potențialului acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția s-a axat pe eliminarea tarifelor vamale, impactul asupra exporturilor românești și europene, precum și pe măsurile de compensare pentru fermierii […]
Mâncarea tradițională românească pe care o detestă Ceanu Zheng. De ce nu o suportă chinezul de la Survivor 2026, de la Antena 1 # Gândul
Chiar dacă s-au născut și a crescut în România, Ceanu Zheng nu preferă toate preparatele tradiționale românești. Tânărul are un fel de mâncare pe care l-a menționat în repetate rânduri că nu îl suportă. Ceanu Zheng, în vârstă de 26 de ani este face parte din echipa Faimoșilor la celebrul show Survivor. Adesea, el a […]
16 Ianuarie, calendarul zilei: Regizorul John Carpenter împlinește 78 de ani. Sfârșitul monarhiei în Iran. Se stinge David Lynch # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 16 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. John Carpenter este un regizor, scenarist și compozitor american, considerat una dintre figurile esențiale ale cinematografiei horror și science-fiction. Născut în 1948, Carpenter s-a remarcat în anii ‘70-‘80 printr-un stil minimalist, bazat […]
Valentin Stan: Nicușor Dan ne-a transmis că Trump nu are o poziție oficială cu privire la situația Groenlandei # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 12 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a discutat cu gazda emisiunii despre presupusa lipsă de poziție oficială a SUA privind achiziția Groenlandei de către președintele Donald Trump. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Conversația, marcată de umor și ironie, a pornit de la afirmațiile lui Nicușor Dan […]
Curtea de Apel București se pronunță azi pe numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ce se întâmplă dacă admite suspendarea # Gândul
Curtea de Apel Bucureşti se pronunță vineri pe contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. La o oră după ce este așteptată decizia de la CAB, judecătorii CCR ar trebui să se reunească într-o […]
CCR decide soarta legii pensiilor magistraților, pe care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu este exclusă o a patra amânare # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) decide vineri soarta pensiilor magistraților, după 3 amânări consecutive, deși termenul legal de intrare în vigoare a legii era de 1 ianuarie 2026. Potrivit unor surse Gândul, nu este exclusă o amânare. Expertizele pe impactul legii pensiilor speciale, cerute de cei patru judecători CCR, nu ajunseseră aseară la dosar, conform […]
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță. „O expertiză a arătat fisuri la blocurile de ancorare a hobanelor. Îi trebuie senzori de mișcare” # Gândul
Surse administrative au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că cea mai mare lucrare de infrastructură din București, din ultimii 35 de ani, are nevoie urgentă de mentenanță. Este vorba de Pasajul Basarab, care, pe lângă faptul că arată deplorabil, ar putea avea probleme și de siguranță. Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, pasajul are nevoie de […]
Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor # Gândul
Crize economice similare, abordări diferite. România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar raportat la PIB și cu cea mai mare inflație din Europa. Ungaria are de asemenea un deficit alarmant și o datorie publică uriașă, iar Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a datoriei publice în ultimul an. Ce au însă în […]
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur prestația publică a președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că acesta nu reușește să transmită nicio emoție în discursurile sale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a susținut că Nicușor Dan citește texte fără a le interioriza […]
Cartea lui Dan Dungaciu despre discursurile lui Trump, oprită la frontiera cu Republica Moldova înainte de lansarea de la Chișinău. Reacția autorului # Gândul
O situație neobișnuită a marcat lansarea volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de analistul Dan Dungaciu, expert în geopolitică și prim-vicepreședinte AUR, eveniment desfășurat la Chișinău. Cărțile care urmau să fie prezentate publicului nu au ajuns la conferință, fiind blocate la frontieră, unde se aflau încă în procedura de vămuire. […]
Adrian Marinescu: „Românii folosesc antibiotice la gripă. Acestea nu au efect asupra gripei și pot avea reacții adverse” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Odată, că e frecție la picior de lemn, adică […]
Ibericii se răzbună pe aducătorii de vești rele. Meteorologii din Spania sunt puși la zid pe X pentru că prognozează prăpădul climatic # Gândul
Meteorologi și cercetători din Spania afirmă că sunt atacați și jigniți pe rețelele sociale doar pentru că explică fenomenele meteo și schimbările climatice. Ministrul mediului avertizează că aceste mesaje de ură, răspândite mai ales pe X, nu îi afectează doar pe specialiști, ci și pe oamenii care ajung să nu mai știe ce informații sunt […]
Motivul pentru care proprietarul unei clădiri din Caracal are de platit un impozit de 13.000 de lei. Primarul a explicat majorarea taxelor cu 500% # Gândul
Primăria Caracal a decis să supraimpoziteze cu 500% clădirile neîngrijite și lăsate în paragină de către proprietarii lor. Din 2023 până în prezent, pentru astfel de imobile, au fost emise 24 de hotărâri prin care impozitul a fost crescut cu 500%, potrivit primarului acestui municipiu, Ion Doldurea, citat de Agerpres. Edilul a precizat că una […]
Adrian Marinescu: „Sunt bacterii cu foarte puține soluții terapeutice. Jumătate dintre infecții nu au soluție terapeutică” # Gândul
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul infecționist Adrian Marinescu a avertizat asupra creșterii dramatice a rezistenței bacteriene și a lipsei de soluții terapeutice pentru un număr tot mai mare de infecții grave. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Marinescu a explicat că medicina se confruntă deja cu bacterii […]
Emil Grădinescu, țintă falsă la CNA. Onestul comentator a fost acuzat că a promovat un produs toxic pe Netflix # Gândul
Emil Grădinescu, unul dintre cei mai experimentați și onești comentatori sportivi din România, a intrat ieri în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. Dacă în trecut instituția primea reclamați la adresa omului de sport pentru că nu se sfia să spună la televizor Steaua în loc de FCSB, de această dată, el a fost acuzat că […]
Producătoarea emisiunii „La Măruță”, reacție după scoaterea show-ului din grila Pro TV: „Lucrurile nu se termină… ele se transformă” # Gândul
Greta Dan, producătoarea emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre anii petrecuți în cadrul trustului și despre semnificația acestui final la care nimeni nu se aștepta. După aproape două decenii petrecute în spatele uneia dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune din România, producătoarea […]
Ilie Bolojan jubilează după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor de apărare a României, prin SAFE. Liber la înarmare # Gândul
Guvernul României și premierul Ilie Bolojan au salutat, joi seară, aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). De asemenea, precizează că proiectele incluse în aplicația depusă de țara noastră vor fi comunicate public în cursul săptămânii viitoare. „România beneficiază de 16,68 miliarde […]
Adrian Marinescu: „Persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice ar trebui să meargă la spital chiar și la o simplă răceală” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre simptomele gripei și care este momentul în care trebuie să mergi la spital. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Dacă e cineva în vârstă […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Gen (R) Silviu Predoiu și dr. Adrian Marinescu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu […]
Satele și comunele mici ar putea rămâne fără Poliție Locală. Ce prevede noul proiect de lege # Gândul
Un proiect de lege prevede ca localitățile care au mai puțin de 4.500 de locuitori nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a finanța Poliția Locală. Astfel, doar primăriile care își permit să plătească salariile polițiștilor locali din propriile fonduri vor mai avea acest serviciu, dar chiar și așa numărul polițiștilor va fi […]
Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină # Gândul
Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că „românii au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an”. Fostul președinte declară, pe de altă parte, că noua grilă de impozitare impusă de Guvern și trecută prin Parlament este corectă. Traian Băsecu are și o ușurare, a scăpat […]
Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez # Gândul
Întâlnirile dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda vor avea loc la intervale de 2-3 săptămâni, a anunțat Casa Albă. Casa Albă a declarat că ️planurile Europei de a trimite trupe în Groenlanda nu schimbă intențiile lui Trump de a ocupa insula: „Nu cred că trupele europene din Groenlanda au un impact asupra procesului decizional […]
Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari # Gândul
Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari. Stephen King s-a speriat de moarte la un film din anii ’70, cu buget minuscul, de doar 140.000 de dolari Cine ar fi crezut că „regele horror-ului” se poate speria la un film catalogat de […]
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Despre ce sumă este vorba și când vin primii bani # Gândul
Comisia Europeană (CE) a anunțat, joi, că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat joi . Țara noastră va primi primii bani în martie. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro, prin programul SAFE. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare […]
Victor Ponta: USR controlează Guvernul Bolojan pe model PCR. Partidele asociate la guvernare sunt acuzate de lipsă de voință politică # Gândul
Victor Ponta este de părere că actualul Guvern poate să funcționeze și fără USR. Fostul premier și lider PSD a criticat raporturile de forță din actuala coaliție, dar și rolul jucat de partide aflate la guvernare. Ponta crede că menținerea în coaliție a celor din USR se datorează unei lipse de voință politică din partea […]
“Afară, afară, cu trădători de țară!” Românii cer plecarea lui Bolojan, în cel mai mare protest din 2026: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!” # Gândul
Mii de persoane participă, joi seară, la protestul față de Legea Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR. Prima manifestație este inițiată de Claudiu Târziu, fondator al partidului Acțiunea Conservatoare. La protest va participa și AUR, formațiune condusă în prezent de George Simion și vizează opoziția față de „Legea Vexler”. Marșul de […]
Unii muncitorii asiatici primesc și salarii de 1.000 euro în România. Care sunt meseriile cu venituri consistente # Gândul
Mulți muncitori asiatici – cum ar fi bone, şoferi, asistenţi personali sau bucătari – ajung să-şi petreacă 24 de ore din 24 cu angajatorii lor, de obicei fiind vorba de oameni din familii mai înstărite, care le oferă nu doar salariu, ci şi cazare în aceeaşi casă cu ei. Anul trecut, 100.000 de muncitori străini […]
Sunt puțini șoferii care își cunosc mașina și o folosesc la capacitate maximă. Autoturismele sunt echipate cu o serie de funcții și butoane menite să facă fiecare călătorie mai confortabilă, însă nu mulți știu să le folosească așa cum trebuie. De exemplu, un buton este adesea trecut cu vederea de șoferi, deși joacă un rol […]
Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară # Gândul
Banca Mondială a revizuit în scădere perspectivele economice pentru România în 2026, spre dezamăgirea premierului Ilie Bolojan. Economia românească a înregistrat anul trecut o creștere de 0,8%, față de un avans de 1,3% prognozat în iunie anul trecut și unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport publicat de Banca […]
Bocancii nu sunt rezervați doar drumețiilor sau sezonului rece. Sunt piese statement în garderoba feminină pentru că oferă atitudine și personalitate ținutelor, iar dacă ne gândim că sunt foarte versatili, ne dăm seama rapid de ce multe persoane îi apreciază . Dincolo de funcționalitate, bocancii exprimă atitudine, dau un vibe cool oricărei ținute și au […]
Un cerb carpatin de la Zoo Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele. Cel mai probabil, aceasta a fost aruncată de un vizitator # Gândul
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele, descoperită la necropsie. Cel mai probabil, obiectul vestimentar provenea de la un vizitator. Cerbul carpatin a fost găsit la pământ, în țarcul exterior al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, de către îngrijitori. Aceștia au anunțat […]
Supa cremă de roșii coapte este o minune în blid. Este unul dintre acele preparate care reușesc să îmbine simplitatea ingredientelor cu un gust frust și autentic. Aroma roșiilor coapte lent, ușor caramelizate, vine din bucătăria mediteraneană și din sudul României. Este considerată mâncarea săracului, dar de fapt este o delicatesă la restriște. Poate fi […]
Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat # Gândul
Pe 15 ianuarie se desfășoară alegeri în Uganda între doi candidați controversați care s-au mai confruntat și la scrutinul din urmă cu cinci ani. Primul este președintele Yoweri Museveni, aflat în funcție din 1986 și candidat al Partidului Mișcarea de Rezistență Națională care este naționalist, pan-african și conservaor. Născut în 1944, fost ofițer militar, absolvent […]
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, RĂMÂNE la echipă. A refuzat o ofertă de milioane de euro # Gândul
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a refuzat oferta de patru milioane de euro din Ucraina, de la Metalist 1925 Harkov, iar Florentin Petre, care azi a împlinit 50 de ani, a explicat și din postura secundului lui Zeljko Kopic la echipa roș-albă. Cîrjan a jucat 23 de meciuri în acest sezon pentru Dinamo, a înscris […]
