Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”
Gândul, 16 ianuarie 2026 10:20
Puternicul ziar italian Gazzetta dello Sport, poate cea mai influentă publicație de sport a Europei, anunță că mai multe cluburi din Serie A ar fi interesate de internaționalul român Daniel Bîrligea. Atacantul în vârstă de 25 de ani al campioanei FCSB este cel mai bine cotat „vârf” din Liga 1 la momentul de față. Bîrligea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu subliniază rolul crucial al zonei Zaporojiei în conflictul ruso-ucrainean, combinând argumente strategice, istorice și simbolice. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 14 ianuarie 2026, a detaliat obsesia Rusiei pentru Zaporojie, subliniind […]
10:40
Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel # Gândul
Când lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a pășit, joi, în Casa Albă, a adus cu ea cadoul pe care președintele american Donald Trump îl râvnea de multă vreme: medalia Premiului Nobel pentru Pace. Machado a câștigat premiul, anul trecut, pentru campania sa în favoarea unei democrații mai puternice în Venezuela. Acum, ea a […]
10:40
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării” # Gândul
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a […]
10:40
Marcus Gilbert, starul din Rambo III, a murit la 67 de ani. Marele actor a pierdut lupta împotriva cancerului. Actorul, ale cărui roluri cele mai cunoscute includ Tomask în Rambo III și Rupert Campbell-Black în adaptarea din 1993 a romanului „Riders” de Jimmy Cooper – a decedat duminică (12.01.26) după ce a luptat cu cancerul […]
Acum 30 minute
10:30
Gestul teribil al unei mame, și-a vândut fiica unui bărbat în vârstă de 25 de ani, în Italia. Cum a reușit să scape copila din mâinile agresorului # Gândul
O adolescentă de 14 ani a fost găsită rătăcind pe străzile unui orășel din provincia Ferrara, Italia, după ce a fost vândută și supusă unor abuzuri fizice și psihice grave. Un trecător a observat-o în timp ce umbla desculță, îmbrăcată în haine subțiri în toiul nopții, cu vânătăi pe corp, relatează presa italiană. Fata ajunsese […]
10:30
FCSB a încheiat TRANSFERURILE în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune” # Gândul
Gigi Becali a spus că mijlocașul Ofri Arad urmează să semneze cu FCSB. Israelianul vine ca jucător liber de contract și va avea 20.000 de euro pe lună la formația patronată de latifundiarul din Pipera. Acordul său e valabil doi ani și jumătate, urmând a lua în total 900.000 de euro, calculând și prima de […]
10:30
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna # Gândul
Condițiile meteo pe timpul iernii pun la încercare nu doar șoferii, ci și componentele mașinii. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot transforma ștergătoarele de parbriz într-un punct vulnerabil, iar folosirea lor în stare înghețată poate provoca deteriorări serioase. Ridicarea ștergătoarelor înainte de episoadele de ger nu este doar un obicei al șoferilor experimentați, ci o […]
10:20
Puternicul ziar italian Gazzetta dello Sport, poate cea mai influentă publicație de sport a Europei, anunță că mai multe cluburi din Serie A ar fi interesate de internaționalul român Daniel Bîrligea. Atacantul în vârstă de 25 de ani al campioanei FCSB este cel mai bine cotat „vârf” din Liga 1 la momentul de față. Bîrligea […]
Acum o oră
10:10
Venezuela nu este un El Dorado al petrolului. „Nici entuziasmul Washingtonului, nici preocupările Moscovei nu sunt confirmate de starea industriei petroliere venezuelene” # Gândul
Complexitatea geologică și anii de proastă gestionare înseamnă că industria petrolieră venezueleană nu este marele câștig pe care oficialii de la Moscova și Washington încearcă să îl pună pe tapet. În discuțiile despre obiectivele intervenției Statelor Unite în Venezuela, se susține adesea că rezervele de petrol ale țării sud-americane sunt cele mai mari din lume. […]
10:10
Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a vorbit despre adevărata față a spionajului românesc și despre oamenii care au lucrat, ani la rând, fără să fie cunoscuți publicului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali” Invitatul spune că România nu a […]
10:00
Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, este în doliu. Mama sa, care se afla în spital, a murit. Actrița trece printr-o mare suferință. Bianca Brad trece prin momente grele. Mama sa, Georgeta, a încetat din viață. Aceasta se afla internată în spital, în stare gravă. Anunțul trist a fost făcut de actriță […]
10:00
Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea” # Gândul
Politica de o austeritate extremă a Guvernului începe să aibă oponenți chiar în coaliție. Astfel, primarii PSD din judeţul Iaşi nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu. PSD Iaşi a avut un mesaj dur referitor la vizita acestuia în județ. Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să […]
10:00
Ce surpriză le-a pregătit Simona Halep clienților hotelului său din Poiana Brașov: „Un început frumos” # Gândul
Simona Halep a luat o decizie importantă la hotelul său din Poiana Brașov. În urma unui nou parteneriat, toți clienții vor beneficia de lecții de schi, începând din acest sezon. Proprietară a unui hotel care îi poartă numele în Poiana Brașov, Simona Halep continuă să dezvolte investițiile din zona ospitalității. Multipla campioana la tenis a […]
10:00
Andre Duarte, transferat în iarnă la FCSB, a făcut o impresie bună în stagiul din Antalya și se pare că va fi titular în apărare. Dar, fundașul central are o situația incertă deocamdată. Cei de la Ujpest, fosta sa echipă, nu au trimis cartea verde și s-ar putea să nu poată fi legitimat la timp […]
10:00
Poporul care este deja în anul 2976. Cum a ajuns să fie deja cu aproape 1.000 de ani „înaintea restului lumii” # Gândul
Chiar dacă abia am celebrat trecerea în 2026, în Africa de Nord milioane de oameni au întâmpinat deja anul 2976, celebrând Yennayer (n.r. Anul Nou amazigh), o sărbătoare a identității, tradiției și a legăturii profunde dintre acest popor și istoria sa. În Africa de Nord, poporul Amazigh a celebrat trecerea în anul 2976. Nu este vorba de o […]
09:50
Iancu Guda dezvăluie metoda prin care un modest om de serviciu a reușit să strângă opt milioane de dolari # Gândul
Economistul Iancu Guda a prezentat pe Facebook cazul lui Ronald Read, un american care, deși a avut venituri modeste toată viața, a reușit să strângă o avere de aproximativ 8 milioane de dolari. Ronald Read a lucrat timp de 25 de ani ca mecanic auto într-o spălătorie, iar apoi timp de 17 ani ca om […]
Acum 2 ore
09:40
Claudiu Năsui afirmă că USR se confruntă cu o problemă gravă de fond: concentrarea puterii în mâinile acelorași lideri, fenomen pe care îl numește „baronizare”. Potrivit lui, această situație blochează accesul membrilor simpli la funcții de conducere și frânează apariția unor lideri noi. Într-o postare pe Facebook, Năsui explică de ce susține limitarea numărului de […]
09:40
Situație uluitoare la clubul FCSB: „Le dădeam să bea în cantonament și îi puneam să danseze” # Gândul
Adrian Voicu, fostul ofițer de presă de la FCSB din 2009, a făcut o serie de dezvăluiri din perioada petrecută la formația roș-albastră, în cadrul emisiunii Exclusiv FCSB, de la Prosport. În prezent Adrian Voicu este moderatorul emisiunii „Fiță cu Adiță”, el a vorbit ce s-a întâmplat în unul din cantonamentele pe care FCSB le-a […]
09:40
Vreme geroasă în România până la jumătatea lunii februarie. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni # Gândul
Vremea rece continuă să domine România în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile se vor menține sub mediile climatologice ale perioadei, la nivel național. Vremea nu dă semne de încălzire nici în următoarele zile. Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, potrivit prognozei publicate de Administrația […]
09:40
Gigi Becali s-a enervat după ce a auzit declarația lui Andrei Nicolescu. „Noi suntem idioţi? Mi-am schimbat părerea” # Gândul
Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan. Președintele lui Dinamo a afirmat că liderul roș-albilor a avut o ofertă de la Metalist Harkov de patru milioane de euro, dar a refuzat să plece. Ar fi câștigat de patru ori mai mult ca acum, dar […]
09:30
Bărbatul care a ajuns să trăiască pe străzi după ce a fost înșelat la locul de muncă. Gruia Andrei doarme acum într-o biserică # Gândul
Un bărbat din România trăiește acum într-o parcare din Germania, după ce a rămas fără loc de muncă și fără bani să se întoarcă acasă. Gruia Andrei a fost găsit înghețat și înfometat în parcarea unui supermarket Kaufland din orașul Straelen, la granița cu Țările de Jos. Așa s-a aflat că el venise, din Iași, […]
09:30
Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum vaccinarea în pandemie a fost un soi de monedă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Întrebarea e dacă ne-am vaccinat zeci de ani, […]
09:20
CALCUL | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă # Gândul
Cât mai valorează munca unei vieți în România? Un calcul realizat la valoarea punctului de referință de 81 de lei arată ce pensie netă pot primi românii după 40 de ani de vechime, în funcție de meseria exercitată, pentru 25 dintre cele mai populare ocupații. Valoarea pensiei în România depinde direct de numărul de puncte […]
09:20
Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost „anulat” de Pro TV. Ce se întâmplă cu veniturile prezentatorului # Gândul
Cătălin Măruță se pregătește pentru „o resetare”, după 18 ani petrecuți la Pro TV, unde a prezentat una din cele mai longevive emisiuni din grila postului, „La Măruță”. Emisiunea „La Măruță” se apropie de final după 18 ani, decizia aparținând șefilor postului de televiziune. Pro Tv își propune o schimbare majoră de direcție, scrie Cancan.ro. […]
09:10
Strat defensiv „de ultimii metri”. Rusia recurge la o metodă extremă pentru a doborî dronele ucrainene care atacă în roiuri # Gândul
Războiul dronelor din Ucraina a împins Rusia către un adevăr inconfortabil pe care fiecare armată modernă îl reînvață astăzi. Atunci când quadcopterele mici și dronele de atac FPV sosesc la joasă altitudine, rapid și în număr mare, sistemele de apărare aeriană nu funcționează întotdeauna cu succes. Chiar și cele mai bune sisteme ghidate prin radar […]
09:10
Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat direcția politică în care, în opinia sa, se îndreaptă Uniunea Europeană. El vorbește despre un proiect federalist care se definește prin opoziția față de Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Proiectul federalist și anti-americanismul din […]
09:00
2026 începe cu un mare faliment în SUA: colapsurile corporative arată aceleași greșeli, repetate de zeci de ani # Gândul
Anul 2026 a început cu un faliment de amploare în Statele Unite. Saks Global Entreprises, conglomeratul care deține brandurile de lux Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman și Neiman Marcus, a intrat oficial în procedura de faliment, unul dintre cele mai mari colapsuri din retailul american de la pandemie încoace, potrivit Profit.ro. Pe 14 ianuarie 2026, […]
08:50
Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale # Gândul
Joi seara, unii dintre simpatizanţii AUR, care au răspuns chemării liderului George Simion să se alăture protestelor organizate împotriva Legii Antisemitismului şi măsurilor fiscale impuse de Guvernul Ilie Bolojan, au sfârşit seara amendaţi sau cu dosare penale, din partea jandarmilor. Oamenii legii mai caută şi alte persoane care au încercat să încalce condiţiile organizării protestelor. […]
Acum 4 ore
08:40
Silviu Predoiu: „În campanie, toți candidații spuneau că vor lupta pentru România. Nu înțeleg unde sunt acum acei candidați” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a explicat de ce o parte dintre candidații importanți nu au mai intrat în cursa electorală după anularea alegerilor. În dialogul cu Marius Tucă, fostul șef al SIE vorbește despre „iepuri” politici, candidați introduși strategic și despre modul în care voturile au […]
08:40
Tragedie în localitatea Gura Văii din Bacău. Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 43 de ani, frați, au murit carbonizați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor a fost mistuită de flăcări. Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de […]
08:40
Jandarmii îi caută pe cei de la AUR care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale # Gândul
Joi seara, unii dintre simpatizanţii AUR, care au răspuns chemării liderului George Simion să se alăture protestelor organizate împotriva Legii Antisemitismului şi măsurilor fiscale impuse de Guvernul Ilie Bolojan, au sfârşit seara amendaţi sau cu dosare penale, din partea jandarmilor. Oamenii legii mai caută şi alte persoane care au încercat să încalce condiţiile organizării protestelor. […]
08:30
Autoritățile ieșene vizează amenajarea Pădurii Cetățuia și crearea unei adevărate „delte urbane” în zona de vărsare a Nicolinei în Bahlui. Prima etapă de proiectare pentru amenajarea pădurii-parc de pe Dealul Cetățuii a fost aprobată, scrie Ziarul de Iași. Ordinul de începere a realizării studiului de fezabilitate a fost emis, iar firma responsabilă trebuie să finalizeze […]
08:20
Protest la Palatul Culturii din Iași. „Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro” # Gândul
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva foamei. Sunt foarte hotărâtă!”, exclamă o angajată a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași. Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, a fost prilej de protest pentru angajații Palatului Culturii din Iași, scrie Ziarul de Iași. Ei […]
08:10
Silviu Predoiu: „Groenlanda nu este amenințată de SUA, este apărată de SUA pentru că roiesc navele chinezești și rusești în jurul ei” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de marți, 13 ianuarie 2026, Silviu Predoiu a demontat cu ironie și argumente declarațiile șefului Apărării din România, domnul Miruță, referitoare la Groenlanda și posibila implicare militară românească. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Silviu Predoiu a pornit de la o afirmație aparent absurdă a lui Miruță: trimiterea de […]
08:10
Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari, concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # Gândul
În ciuda faptului că proiectele de investiții durează la Iași cu anii, până la implementare, firma nou-înființată a fostei soții a edilului din Plugari a concesionat rapid un teren în „buricul” satului. Urmează amenajarea terenului pentru organizarea de evenimente, scrie Ziarul de Iași. Cazul pare a fi un șir lung de „recorduri”, precizează jurnaliștii ieșeni. […]
08:10
Gică Popescu a răbufnit într-un dialog cu Ilie Dumitrescu după ce „Mister” a semnat cu FRF: „Nu ne mai sugrumați” # Gândul
Gică Popescu a reacționat imediat după ce Ilie Dumitrescu a fost numit într-o funcție oficială în cadrul Federației Române de Fotbal. Fostul internațional va fi Player Transition Manager, într-un nou departament creat, dar va fi și ambasadorul proiectului Federației Române de Fotbal pentru promovarea finalei Europa League, competiție pe care Federația vrea să o aducă […]
08:00
TOP 3 | Orașele din România cu cei mai mulți alcoolici. Ce arată rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025 # Gândul
Deși nu există un „clasament al rușinii” publicat oficial de Institutul Național de Statistică (INS) care să numească precis cele mai alcoolice trei orașe, datele din rapoartele de sănătate publică și statisticile regionale din 2025 și începutul lui 2026 conturează un top bazat pe incidența bolilor asociate (ciroze, intoxicații) și pe consumul mediu declarat. Top […]
07:50
Vedeta care a ajuns de nerecunoscut pe stradă. Oamenii spun despre ea că pare extrem de bolnavă # Gândul
În trecut, Katie Price era una dintre cele mai admirate apariții de la televizor, însă perioada prun care trece acum ridică multe semne de întrebare în rândul fanilor. Ea a fost surprinsă recent în Londra, iar imaginile au stârnit motive de îngrijorare pentru cei care o cunosc din perioada sa de glorie. În fotografiile surprinse, […]
07:40
Valentin Stan: Ne îndreptăm către distrugerea agriculturii din Europa, cei din America de Sud produc mult mai ieftin # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 12 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a detaliat aspectele esențiale ale potențialului acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția s-a axat pe eliminarea tarifelor vamale, impactul asupra exporturilor românești și europene, precum și pe măsurile de compensare pentru fermierii […]
07:30
Mâncarea tradițională românească pe care o detestă Ceanu Zheng. De ce nu o suportă chinezul de la Survivor 2026, de la Antena 1 # Gândul
Chiar dacă s-au născut și a crescut în România, Ceanu Zheng nu preferă toate preparatele tradiționale românești. Tânărul are un fel de mâncare pe care l-a menționat în repetate rânduri că nu îl suportă. Ceanu Zheng, în vârstă de 26 de ani este face parte din echipa Faimoșilor la celebrul show Survivor. Adesea, el a […]
07:20
16 Ianuarie, calendarul zilei: Regizorul John Carpenter împlinește 78 de ani. Sfârșitul monarhiei în Iran. Se stinge David Lynch # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 16 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. John Carpenter este un regizor, scenarist și compozitor american, considerat una dintre figurile esențiale ale cinematografiei horror și science-fiction. Născut în 1948, Carpenter s-a remarcat în anii ‘70-‘80 printr-un stil minimalist, bazat […]
07:10
Valentin Stan: Nicușor Dan ne-a transmis că Trump nu are o poziție oficială cu privire la situația Groenlandei # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 12 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a discutat cu gazda emisiunii despre presupusa lipsă de poziție oficială a SUA privind achiziția Groenlandei de către președintele Donald Trump. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Conversația, marcată de umor și ironie, a pornit de la afirmațiile lui Nicușor Dan […]
Acum 6 ore
06:10
Curtea de Apel București se pronunță azi pe numirile judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ce se întâmplă dacă admite suspendarea # Gândul
Curtea de Apel Bucureşti se pronunță vineri pe contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. La o oră după ce este așteptată decizia de la CAB, judecătorii CCR ar trebui să se reunească într-o […]
06:10
CCR decide soarta legii pensiilor magistraților, pe care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Nu este exclusă o a patra amânare # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) decide vineri soarta pensiilor magistraților, după 3 amânări consecutive, deși termenul legal de intrare în vigoare a legii era de 1 ianuarie 2026. Potrivit unor surse Gândul, nu este exclusă o amânare. Expertizele pe impactul legii pensiilor speciale, cerute de cei patru judecători CCR, nu ajunseseră aseară la dosar, conform […]
05:40
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță. „O expertiză a arătat fisuri la blocurile de ancorare a hobanelor. Îi trebuie senzori de mișcare” # Gândul
Surse administrative au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că cea mai mare lucrare de infrastructură din București, din ultimii 35 de ani, are nevoie urgentă de mentenanță. Este vorba de Pasajul Basarab, care, pe lângă faptul că arată deplorabil, ar putea avea probleme și de siguranță. Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, pasajul are nevoie de […]
05:10
Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor # Gândul
Crize economice similare, abordări diferite. România se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar raportat la PIB și cu cea mai mare inflație din Europa. Ungaria are de asemenea un deficit alarmant și o datorie publică uriașă, iar Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a datoriei publice în ultimul an. Ce au însă în […]
Acum 12 ore
00:10
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur prestația publică a președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că acesta nu reușește să transmită nicio emoție în discursurile sale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a susținut că Nicușor Dan citește texte fără a le interioriza […]
15 ianuarie 2026
23:50
Cartea lui Dan Dungaciu despre discursurile lui Trump, oprită la frontiera cu Republica Moldova înainte de lansarea de la Chișinău. Reacția autorului # Gândul
O situație neobișnuită a marcat lansarea volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de analistul Dan Dungaciu, expert în geopolitică și prim-vicepreședinte AUR, eveniment desfășurat la Chișinău. Cărțile care urmau să fie prezentate publicului nu au ajuns la conferință, fiind blocate la frontieră, unde se aflau încă în procedura de vămuire. […]
23:40
Adrian Marinescu: „Românii folosesc antibiotice la gripă. Acestea nu au efect asupra gripei și pot avea reacții adverse” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum antibioticele pot avea reacții adverse în cazul gripei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Odată, că e frecție la picior de lemn, adică […]
23:10
Ibericii se răzbună pe aducătorii de vești rele. Meteorologii din Spania sunt puși la zid pe X pentru că prognozează prăpădul climatic # Gândul
Meteorologi și cercetători din Spania afirmă că sunt atacați și jigniți pe rețelele sociale doar pentru că explică fenomenele meteo și schimbările climatice. Ministrul mediului avertizează că aceste mesaje de ură, răspândite mai ales pe X, nu îi afectează doar pe specialiști, ci și pe oamenii care ajung să nu mai știe ce informații sunt […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.