Cum recuperezi un cont Facebook compromis și oprești accesul atacatorului
Profit.ro, 16 ianuarie 2026 10:20
Un cont compromis se simte, de obicei, ca o pierdere de control: nu mai poți intra, primești notificări de schimbare a parolei, îți dispar prieteni sau apar postări pe care nu le-ai făcut.
Acum 10 minute
10:40
Valul de ger din România se prelungește până miercuri, anunță meteorologii.
10:40
ULTIMA ORĂ CCR a amânat pentru 11 februarie pronunțarea în cazul obiecțiilor de neconstituționalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților # Profit.ro
Potrivit unei informări a CCR, judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei și a expertizei contabile extrajudiciare care a fost depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție joi, 15 ianuarie.
Acum 30 minute
10:30
Premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania va crea un fond suveran de investiții deținut de stat, menit să sprijine oferta de locuințe și securitatea națională.
10:20
Acum o oră
10:00
Casalux.ro - FOTO Trucuri de design reușit: cum dozezi culorile casei, pentru armonie și echilibru # Profit.ro
Amenajarea locuințelor românești se axează foarte des pe culori neutre, nuanțe potolite și alb. Românii au, în majoritate, o teamă patologică față de culoare, compozițiile de design interior curajoase cromatic fiind de admirat doar în casele altora. Teama de a nu greși, de a nu colora prea mult ori de a compune un mediu obositor prin culorile casei duce la orientarea spre neutre și non-culori. Rezultă, de obicei, o casă ternă și total neinspirată. Lucrurile se pot repara, iar culoarea readusă în case, urmând trucurile de mai jos.
Acum 2 ore
09:40
Căpșunile pot fi cultivate oriunde, sunt rezistente și adaptabile.
09:40
Salariile au crescut în termeni nominali, dar insuficient pentru a acoperi inflația ridicată din ultimele luni. Datele sunt trase în jos și de înghețarea salariilor bugetarilor (care pe alocuri au și scăzut), venită însă după ani de creșteri rapide. Cele cinci luni la rând de scădere reprezintă cea mai lungă serie de contracție din ultimii ani.
09:20
O măsură radicală a fost luată de autoritățile din Olanda, de la începutul acestui an.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo intens, cu arome de fructe negre supracoapte, completate de lemn afumat, cafea prăjită, vanilie și condimente fine. Perfect alături de carne roșie sau vânat. Distins cu 97 de puncte de către Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea zilei, Uno Primitivo di Manduria Riserva 2022 de la Masseria La Volpe, este un vin roșu care ilustrează perfect caracterul intens și generos al sudului Italiei.
09:00
Potrivit datelor publicate de Office for National Statistics, economia Marii Britanii a crescut cu 0,3% în noiembrie, peste estimările pieței.
09:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat de către Curtea Districtuală Centrală din Seul la cinci ani de închisoare, considerând că acesta a obstrucționat arestarea după ce nu a reușit să impună legea marțială, transmite Reuters.
08:50
Anul ce tocmai a început aduce în cinematografe continuări ale unor filme celebre, dar și adaptări mult așteptate.
Acum 4 ore
08:40
Curtea Constituțională ar urma să ia vineri, după trei amânări, o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraților, ca urmare a unei obiecții a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ).
08:30
După ce mesajele transmise de președintele SUA au redus temerile privind o intervenție militară iminentă în Iran și posibile perturbări ale exporturilor de țiței, prețurile petrolului au înregistrat o scădere puternică.
08:30
Bucuresti.ro - Muzeul Parfumului din București, unde simțurile sunt invitate la o călătorie delicată # Profit.ro
În București există un spațiu în care timpul pare să se oprească.
08:20
Medicul spaniol José Manuel Felices a avertizat că spălarea imediat după antrenament poate perturba procesele naturale ale organismului, care ar trebui lăsate să se desfășoare firesc.
08:00
Când pare că ai găsit un slot bun, probabil te întrebi același lucru pe care și-l pun toți jucătorii: „Oare jocul ăsta chiar merită?”. Răspunsul este adesea dictat de RTP-ul jocului, un aspect care poate fi mai important decât grafica, caracteristicile speciale sau alte elemente tehnice.
07:50
DOCUMENT Registrul Auto anulează licitația pentru polița destinată șefilor instituției împotriva deciziilor greșite sau investigațiilor administrative din partea ASF, ANAF sau Curții de Conturi # Profit.ro
Registrul Auto Român (RAR) a anulat o licitație organizată pentru servicii de asigurare de răspundere profesională a administratorilor și a directorilor cu contract de mandat "Directors&Officers (D&O)" din cadrul instituției.
07:40
Pentru generația mea, promisiunea de bază a României era simplă și puternică: ai carte, ai parte.
07:30
FOTO Ministerul Agriculturii vrea un buget de aproape 30 miliarde lei în 2026. CE a decontat peste 5 miliarde euro fonduri pe agricultură, cât programele bugetate # Profit.ro
Ministerul Agriculturii a solicitat Ministerului Finanțelor un buget de 29 de miliarde lei pe anul 2026 (5,6 miliarde euro) pentru programele și investițiile din agricultură, estimând o absorbție a fondurilor europene de aproximativ 5 miliarde euro, potrivit surselor guvernamentale Profit.ro.
07:30
O firmă din Constanța va livra Armatei o soluție IT pentru continuitatea serviciilor de încredere eIDAS de aproape 55 milioane lei # Profit.ro
Forte Systems, o firmă din Constanța cu afaceri de 17,5 milioane de lei, a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Ministerul Apărării Naționale pentru achiziționarea unei soluții IT destinată continuității operaționale a serviciilor de încredere eIDAS.
07:20
Noi reguli la avize și acorduri de urbanism: Interzise taxele sau tarifele multiple pentru privați. Comunicarea, exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii. Fără limite de solicitări # Profit.ro
Emitenții de avize și acorduri din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții vor avea obligația de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora. Totodată, nu vor putea limita solicitările de avizare, iar în cazul beneficiarilor privați nu vor putea percepe taxe sau tarife multiple în etapa de avizare.
07:10
Polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, mijloace de înregistrare foto-audio-video portabile de tip bodycam, conform unui proiect legislativ promulgat de șeful statului.
07:00
DOCUMENT Nouă obligație impusă firmelor ce aduce birocrație - Ministerul Finanțelor lucrează la o clarificare a noii obligații de a înregistra la ANAF puncte de lucru cu mai puțin de 5 angajați. Consultant: Avem nevoie de rezolvare în termen util # Profit.ro
Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la o "clarificare" în ce privește obligația nou introdusă pentru firme de a înregistra fiscal la ANAF, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, inclusiv punctele de lucru cu 1-4 angajați, chiar dacă în aceeași localitate au și sediul social care e deja înregistrat, au declarat pentru Profit.ro surse din instituție. Noua obligație generează o birocrație majoră pentru firme și pentru Fisc, termenul limită pentru înregistrarea punctelor de lucru existente fiind sfârșitul acestei luni.
Acum 6 ore
06:00
Mișcare în tandem. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:20
EXCLUSIV Statul vrea să-și facă propria sticlă cu apă minerală, dar amână decizia peste 2-3 ani. Posibila denumire - Dacia # Profit.ro
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), deținută de stat, planifică să aibă propria sticlă cu apă pe care să o aducă pe rafturile magazinelor, strtategie care însă nu va fi realizată mai devreme de 2-3 ani, conform calculelor actuale.
00:20
EXCLUSIV Tranzacție în România - Gigantul britanic M Core semnează cu președintele CJ Constanța și cu fiul vicepreședintelui ANRE pentru un parc de retail # Profit.ro
Grupul imobiliar M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România, a intrat într-o tranzacție cu președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și cu fiul vicepreședintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Bogdan Mircea Man, în urma căreia vizează construcția unui nou parc de retail la intrarea dinspre Murfatlar, în localitatea constănțeană Valu lui Traian, potrivit surselor Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Patronatul băncilor se destramă: Raiffeisen, BRD și ING pleacă din CPBR, rămân BCR și UniCredit. Implicații pentru contractul colectiv de muncă și salariile din piață # Profit.ro
Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) pierde trei din cele cinci bănci membre, potrivit surselor Profit.ro. Rămâne organizație patronală reprezentativă, dar, cu o cotă diminuată din numărul total de salariați din sector, nu va mai încheia cu sindicatele contract colectiv pe muncă aplicabil în întreaga piață bancară, ci doar la cele două bănci semnatare rămase.
00:10
2026 începe cu un mare faliment. Colapsurile corporative, din 1970 până azi, arată cauze comune ale prăbușirii marilor companii # Profit.ro
În 2025, economia globală nu s-a confruntat cu niciun faliment răsunător, dar nu înseamnă că marile companii nu au probleme. 2026 a început cu falimentul Saks Global Enterprises, care readuce în prim-plan fragilitatea latentă a unora dintre marile corporații.
15 ianuarie 2026
23:30
România este în curs de achiziție a unor manuscrise pentru patrimoniul cultural național.
23:00
ULTIMA ORĂ Schimbări majore în energie - Marii furnizori, obligați să încheie cu clienții contracte la prețuri fixe pe cel puțin 1 an. În ce condiții va putea statul să reglementeze prețurile # Profit.ro
Marii furnizori de energie electrică, care au peste 200 000 de clienți finali în portofoliu, vor avea obligația de a încheia contracte de furnizare pe durată determinată de cel puțin un an și cu prețuri fixe, la solicitarea clienților finali, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență analizat de Profit.ro.
23:00
ULTIMA ORĂ Schimbări majore în energie - Producătorii, consumatorii și cei care stochează energie se vor racorda la rețele și în zonele cu insuficientă capacitate disponibilă, acceptând la nevoie limitări de putere # Profit.ro
Centralele de producție de energie, instalațiile de consum și sistemele de stocare noi ar urma să se poată racorda la rețelele de transport și distribuție și în zonele cu insuficientă capacitate disponibilă ale acestora, cu condiția ca proprietarii lor să accepte că, la nevoie, operatorii de rețele le vor limita puterea injectată sau absorbită, pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului.
23:00
ULTIMA ORĂ Schimbări majore la unele facturi în energie - Primăriile să poată plăti la furnizori facturile de energie electrică ale consumatorilor vulnerabili, pentu evitarea întreruperii alimentării acestora # Profit.ro
Autoritățile publice locale vor avea dreptul de a le solicita furnizorilor de energie electrică să nu dispună deconectarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică, dar numai în condițiile suportării de către primării a plății contravalorii energiei neachitate de acești clienți, în termenele stabilite de legislația în vigoare, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență analizat de Profit.ro.
23:00
ULTIMA ORĂ Schimbări majore în energie - Transelectrica și distribuitorii vor putea înființa o ″companie non-profit″ prin care să cumpere angro la comun energia necesară acoperirii pierderilor din rețele # Profit.ro
Operatorul sistemului energetic național, Transelectrica, și cei 4 operatori regionali de distribuție a energiei (Rețele Electrice, DEER, Distribuție Oltenia și Delgaz Grid), vor putea înființa un așa-numit ″achizitor unic″, prin care să cumpere angro la comun grosul electricității necesare consumului lor propriu tehnologic (CPT), al cărui cost este inclus în tarifele reglementate practicate de operatori și suportate de consumatori pe facturi.
22:30
Conglomeratul american Saks Global va primi acces la o finanțare de urgență, permițând companiei să atragă 400 de milioane de dolari în numerar.
22:00
ULTIMA ORĂ România primește peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare finanțare din Programul SAFE. Comisia Europeană a aprobat proiectele de finanțare a investițiilor în apărare # Profit.ro
Comisia Europeană a a aprobat aplicația depusă de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare finanțare din Programul SAFE.
22:00
Craiova a rămas din nou fără căldură, în unele cartiere.
Acum 24 ore
21:40
Producția de petrol a Rusiei a scăzut cu aproximativ 0,7% anul trecut, ajungând la 9,129 milioane de barili pe zi, potrivit datelor lunare publicate miercuri de OPEC, citate de Reuters.
21:30
Americanii care vor joint-venture cu Nuclearelectrica - legați în spațiul public de numele Frank Timiș - pentru minerale critice din Groenlanda semnează acum și cu Arabia Saudită # Profit.ro
Compania americană Critical Metals, cu care Nuclearelectrica analizează formarea unui joint-venture pentru procesarea metalelor rare extrase din mina Tanbreez, în Groenlanda, a semnat un nou acord de asociere potențială, de data aceasta cu un conglomerat din Arabia Saudită, care ar urma să proceseze și să trimită în SUA un sfert din concentratele ce vor fi minate pe durata proiectului.
21:20
Electromagnetica lansează ofertă publică de răscumpărare pentru 9% din acțiunile proprii la un preț apropiat celui de piață # Profit.ro
Companie cu volatilitate mare în bilanțuri în ultimii 10 ani, Electromagnetica inițiază o operațiune de buy-back ce se poate ridica la 3 milioane euro.
21:00
Retailerul britanic de modă Topshop, prezent și în România, anunță lansarea platformei eu.topshop.com în 23 de țări ale UE.
20:50
Reducerile stabilite de Bolojan, puse în practică. Consiliul de Administrație al Unifarm va fi redus cu doi membri # Profit.ro
Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. va fi redus cu 2 membri, conform unei hotărâri pregătite în acest scop.
20:30
Wikipedia semnează cu giganți tech, la ceas de sărbătoare, pentru instruirea modelelor AI. Enciclopedia online împlinește azi 25 de ani # Profit.ro
Wikipedia a dezvăluit parteneriate cu mai multe companii Big Tech, inclusiv Microsoft, Meta și Amazon, marcând un pas important în capacitatea organizației non-profit de a monetiza dependența firmelor de tehnologie de conținutul său.
20:20
O explozie a răsunat în centrul orașului Utrecht, în partea central-vestică a Olandei.
20:10
FOTO Protest AUR și PNȚCD la adresa Guvernului: ”Călin Georgescu președinte!” și ”Turul doi înapoi!” # Profit.ro
Membri și simpatizanți ai formațiunilor suveraniste protestează față de măsurile luate de Guvern.
20:00
GRAFIC Indicele BET depășește pentru prima oară în istorie nivelul de 27.000 de puncte. Banca Transilvania ajunge la o valoare de 7 miliarde euro # Profit.ro
Pe o lichiditate foarte bună, indicele celor mai lichide acțiuni românești a atins o nouă valoare-record.
20:00
Consumul record al ultimilor 4 ani, care a sărit dimineața și seara ultimelor zile de pragul de 9.000 MW, face ca România să fie și astăzi cea mai scumpă piață spot de energie electrică din Europa, pentru a doua zi consecutiv, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
19:40
Noul Chevrolet Corvette ZR1X este cea mai rapidă mașină de serie americană, fabricată vreodată.
19:00
România, îngrijorată - Șeful Armatei avertizează: Gazele din Marea Neagră pot să nu fie apărate de NATO! # Profit.ro
Platforma Neptun Deep, din care România vrea să extragă gaze de anul viitor, se află în zona economică exclusivă a țării, la circa 160 de kilometri de țărm, iar șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, avertizează acum că acea zonă ar putea să nu intre sub incidența articolului 5 al NATO.
18:50
Fondul Proprietatea raportează un profit net de aproape jumătate de miliard de lei. Peste un miliard lei participația la Aeroporturi București, pe care o vrea statul # Profit.ro
În cea mai mare parte rezultat din operațiuni de stabilire a valorii juste, FP a obținut un câștig în creștere anul trecut.
