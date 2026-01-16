Cum recuperezi un cont Facebook compromis și oprești accesul atacatorului

10:00

Amenajarea locuințelor românești se axează foarte des pe culori neutre, nuanțe potolite și alb. Românii au, în majoritate, o teamă patologică față de culoare, compozițiile de design interior curajoase cromatic fiind de admirat doar în casele altora. Teama de a nu greși, de a nu colora prea mult ori de a compune un mediu obositor prin culorile casei duce la orientarea spre neutre și non-culori. Rezultă, de obicei, o casă ternă și total neinspirată. Lucrurile se pot repara, iar culoarea readusă în case, urmând trucurile de mai jos.