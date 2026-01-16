Pe Profit Insider: Mișcare în tandem
Mișcare în tandem.
• • •
EXCLUSIV Statul vrea să-și facă propria sticlă cu apă minerală, dar amână decizia peste 2-3 ani. Posibila denumire - Dacia # Profit.ro
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), deținută de stat, planifică să aibă propria sticlă cu apă pe care să o aducă pe rafturile magazinelor, strtategie care însă nu va fi realizată mai devreme de 2-3 ani, conform calculelor actuale.
EXCLUSIV Tranzacție în România - Gigantul britanic M Core semnează cu președintele CJ Constanța și cu fiul vicepreședintelui ANRE pentru un parc de retail # Profit.ro
Grupul imobiliar M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România, a intrat într-o tranzacție cu președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și cu fiul vicepreședintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Bogdan Mircea Man, în urma căreia vizează construcția unui nou parc de retail la intrarea dinspre Murfatlar, în localitatea constănțeană Valu lui Traian, potrivit surselor Profit.ro.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Patronatul băncilor se destramă: Raiffeisen, BRD și ING pleacă din CPBR, rămân BCR și UniCredit. Implicații pentru contractul colectiv de muncă și salariile din piață # Profit.ro
Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) pierde trei din cele cinci bănci membre, potrivit surselor Profit.ro. Rămâne organizație patronală reprezentativă, dar, cu o cotă diminuată din numărul total de salariați din sector, nu va mai încheia cu sindicatele contract colectiv pe muncă aplicabil în întreaga piață bancară, ci doar la cele două bănci semnatare rămase.
2026 începe cu un mare faliment. Colapsurile corporative, din 1970 până azi, arată cauze comune ale prăbușirii marilor companii # Profit.ro
În 2025, economia globală nu s-a confruntat cu niciun faliment răsunător, dar nu înseamnă că marile companii nu au probleme. 2026 a început cu falimentul Saks Global Enterprises, care readuce în prim-plan fragilitatea latentă a unora dintre marile corporații.
România este în curs de achiziție a unor manuscrise pentru patrimoniul cultural național.
ULTIMA ORĂ Schimbări majore în energie - Marii furnizori, obligați să încheie cu clienții contracte la prețuri fixe pe cel puțin 1 an. În ce condiții va putea statul să reglementeze prețurile # Profit.ro
Marii furnizori de energie electrică, care au peste 200 000 de clienți finali în portofoliu, vor avea obligația de a încheia contracte de furnizare pe durată determinată de cel puțin un an și cu prețuri fixe, la solicitarea clienților finali, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență analizat de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Schimbări majore în energie - Producătorii, consumatorii și cei care stochează energie se vor racorda la rețele și în zonele cu insuficientă capacitate disponibilă, acceptând la nevoie limitări de putere # Profit.ro
Centralele de producție de energie, instalațiile de consum și sistemele de stocare noi ar urma să se poată racorda la rețelele de transport și distribuție și în zonele cu insuficientă capacitate disponibilă ale acestora, cu condiția ca proprietarii lor să accepte că, la nevoie, operatorii de rețele le vor limita puterea injectată sau absorbită, pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului.
ULTIMA ORĂ Schimbări majore la unele facturi în energie - Primăriile să poată plăti la furnizori facturile de energie electrică ale consumatorilor vulnerabili, pentu evitarea întreruperii alimentării acestora # Profit.ro
Autoritățile publice locale vor avea dreptul de a le solicita furnizorilor de energie electrică să nu dispună deconectarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică, dar numai în condițiile suportării de către primării a plății contravalorii energiei neachitate de acești clienți, în termenele stabilite de legislația în vigoare, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență analizat de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Schimbări majore în energie - Transelectrica și distribuitorii vor putea înființa o ″companie non-profit″ prin care să cumpere angro la comun energia necesară acoperirii pierderilor din rețele # Profit.ro
Operatorul sistemului energetic național, Transelectrica, și cei 4 operatori regionali de distribuție a energiei (Rețele Electrice, DEER, Distribuție Oltenia și Delgaz Grid), vor putea înființa un așa-numit ″achizitor unic″, prin care să cumpere angro la comun grosul electricității necesare consumului lor propriu tehnologic (CPT), al cărui cost este inclus în tarifele reglementate practicate de operatori și suportate de consumatori pe facturi.
Conglomeratul american Saks Global va primi acces la o finanțare de urgență, permițând companiei să atragă 400 de milioane de dolari în numerar.
ULTIMA ORĂ România primește peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare finanțare din Programul SAFE. Comisia Europeană a aprobat proiectele de finanțare a investițiilor în apărare # Profit.ro
Comisia Europeană a a aprobat aplicația depusă de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare finanțare din Programul SAFE.
Craiova a rămas din nou fără căldură, în unele cartiere.
Producția de petrol a Rusiei a scăzut cu aproximativ 0,7% anul trecut, ajungând la 9,129 milioane de barili pe zi, potrivit datelor lunare publicate miercuri de OPEC, citate de Reuters.
Americanii care vor joint-venture cu Nuclearelectrica - legați în spațiul public de numele Frank Timiș - pentru minerale critice din Groenlanda semnează acum și cu Arabia Saudită # Profit.ro
Compania americană Critical Metals, cu care Nuclearelectrica analizează formarea unui joint-venture pentru procesarea metalelor rare extrase din mina Tanbreez, în Groenlanda, a semnat un nou acord de asociere potențială, de data aceasta cu un conglomerat din Arabia Saudită, care ar urma să proceseze și să trimită în SUA un sfert din concentratele ce vor fi minate pe durata proiectului.
Electromagnetica lansează ofertă publică de răscumpărare pentru 9% din acțiunile proprii la un preț apropiat celui de piață # Profit.ro
Companie cu volatilitate mare în bilanțuri în ultimii 10 ani, Electromagnetica inițiază o operațiune de buy-back ce se poate ridica la 3 milioane euro.
Retailerul britanic de modă Topshop, prezent și în România, anunță lansarea platformei eu.topshop.com în 23 de țări ale UE.
Reducerile stabilite de Bolojan, puse în practică. Consiliul de Administrație al Unifarm va fi redus cu doi membri # Profit.ro
Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. va fi redus cu 2 membri, conform unei hotărâri pregătite în acest scop.
Wikipedia semnează cu giganți tech, la ceas de sărbătoare, pentru instruirea modelelor AI. Enciclopedia online împlinește azi 25 de ani # Profit.ro
Wikipedia a dezvăluit parteneriate cu mai multe companii Big Tech, inclusiv Microsoft, Meta și Amazon, marcând un pas important în capacitatea organizației non-profit de a monetiza dependența firmelor de tehnologie de conținutul său.
O explozie a răsunat în centrul orașului Utrecht, în partea central-vestică a Olandei.
FOTO Protest AUR și PNȚCD la adresa Guvernului: ”Călin Georgescu președinte!” și ”Turul doi înapoi!” # Profit.ro
Membri și simpatizanți ai formațiunilor suveraniste protestează față de măsurile luate de Guvern.
GRAFIC Indicele BET depășește pentru prima oară în istorie nivelul de 27.000 de puncte. Banca Transilvania ajunge la o valoare de 7 miliarde euro # Profit.ro
Pe o lichiditate foarte bună, indicele celor mai lichide acțiuni românești a atins o nouă valoare-record.
Consumul record al ultimilor 4 ani, care a sărit dimineața și seara ultimelor zile de pragul de 9.000 MW, face ca România să fie și astăzi cea mai scumpă piață spot de energie electrică din Europa, pentru a doua zi consecutiv, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Noul Chevrolet Corvette ZR1X este cea mai rapidă mașină de serie americană, fabricată vreodată.
România, îngrijorată - Șeful Armatei avertizează: Gazele din Marea Neagră pot să nu fie apărate de NATO! # Profit.ro
Platforma Neptun Deep, din care România vrea să extragă gaze de anul viitor, se află în zona economică exclusivă a țării, la circa 160 de kilometri de țărm, iar șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, avertizează acum că acea zonă ar putea să nu intre sub incidența articolului 5 al NATO.
Fondul Proprietatea raportează un profit net de aproape jumătate de miliard de lei. Peste un miliard lei participația la Aeroporturi București, pe care o vrea statul # Profit.ro
În cea mai mare parte rezultat din operațiuni de stabilire a valorii juste, FP a obținut un câștig în creștere anul trecut.
România a acordat ajutoare de stat aprobate de UE în valoare de 4,3 miliarde de euro în 2024, cu peste 1 miliard de euro mai mult decât în 2023. Ungaria a cheltuit 2,83 miliarde de euro cu ajutoarele de stat, în timp ce cheltuielile Bulgariei s-au situat la aproape 864 milioane de euro.
"UE vrea să vă ia reducerile la facturi și a 13-a și a 14-a pensie!" - Orban sperie votanții cu marketingul fricii înainte de alegeri # Profit.ro
Viktor Orbán le-a transmis alegătorilor că Bruxelles-ul ar lua totul de la familiile, tinerii și pensionarii ungari, aceasta e miza alegerilor din 12 aprilie.
Un protest spontan al fermierilor a fost declanșat în județul Cluj, pe centura Apahida.
Vladislav Baumgertner, fostul director general al gigantului Uralkali, producător și exportator rus de îngrășăminte cu potasiu, a fost găsit mort în Cipru.
Statele Unite au confiscat un nou petrolier legat de Venezuela.
FOTO Carrefour anunță în România mai multe produse românești pe raft. Extinderea rețelei de producători "ultra-locali" # Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România extinderea rețelei de producători "ultra-locali", prin proiectul „De aici, de aproape”, un demers care să aducă pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale.
Bolojan, noi probleme din justiție. ÎCCJ vine cu un expert: Guvernul anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile. Pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate # Profit.ro
Având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că a fost cerută o expertiză contabilă independentă.
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare BEI pentru Autostrada Sibiu – Pitești.
17:00
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air atinge borna de 1.000 de rute operate. Conectează în prezent 200 de destinații din circa 50 de țări.
ULTIMA ORĂ Inspectori antifraudă, acorduri de recunoaștere la DNA: Au luat mită repetat de la oameni de afaceri # Profit.ro
DNA a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați.
ULTIMA ORĂ Cu efecte și în România: Compania ungară MOL, aproape de preluarea NIS din Serbia de la Gazprom al Rusiei # Profit.ro
Conglomeratul energetic și industrial MOL, din Ungaria, este aproape de preluarea deținerii majoritare, de peste 56% din capital, a rușilor de la Gazprom, la compania petrolieră a Serbiei, Naftna Industrija Srbije (NIS).
Specialiștii din cadrul Energy Policy Group (EPG) atrag atenția că schimbările climatice afectează tot mai mult regiunile rurale din România prin deșertificare, secetă și degradarea terenurilor, având impact direct asupra agriculturii, securității alimentare și coeziunii sociale.
ULTIMA ORĂ Controale declanșate la mașini de lux. BMW și Porsche cumpărate cu "banii jos", dar fără acte care să ateste proveniența legală # Profit.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect-pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
În observațiile transmise asupra proiectului de lege privind reorganizarea autorităților publice din domeniul culturii și modificarea Legii 8/1996, IMM România susține introducerea unui colector unic, a unei licențe și a unei metodologii unitare de remunerare.
După doi ani de recesiune, Germania a înregistrat o ușoară revenire a creșterii economice în 2025, cu o creștere a PIB-ului de 0,2%.
În urma unui studiu efectuat de Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța timp de un an, s-a descoperit microplastic în trei specii.
North Bucharest Investments: cerere solidă la început de an și stoc în scădere pentru apartamentele gata de mutare în nordul Bucureștiului # Profit.ro
Datele publicate de ANCPI confirmă faptul că piața imobiliară din România traversează o etapă de ajustare și maturizare, fără semnale de blocaj.
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air va introduce zboruri directe de la București-Băneasa și Iași către aeroportul din Karlsruhe (Germania).
În săptămâna 5-11 ianuarie au fost confirmate nouă decese cauzate de gripă.
Investiție lângă București de peste 40 milioane euro. Liderul serviciilor logistice și de transport a angajat WDP, având în spate una dintre cele mai bogate familii din Belgia, pentru ridicarea unui depozit în suprafață mare # Profit.ro
Liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila, investește circa 44 milioane euro pentru ridicarea unui depozit în Dragomirești, în suprafață de circa 47.000 metri pătrați.
Administrația Comercială a Sectorului 6 lansează o licitație pentru 50 de spații comerciale.
Concedieri în IT din cauza AI: Companie prezentă și în România dă afară 15% din personal, la nivel mondial # Profit.ro
Playtika, producător israelian de jocuri video prezent și în România, a anunțat un nou val de concedieri.
FOTO Simon's Burger intră în România. Primul restaurant va fi deschis în centrul orașului Cluj-Napoca # Profit.ro
Lanțul maghiar de tip fast-food Simon's Burger se extinde în România, iar primul său restaurant urmează să se deschidă în curând la Cluj-Napoca.
