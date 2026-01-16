Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri morale”

08:00

Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe, vineri, de la ora 09:00, asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. Cu o zi înainte, un complet al CAB a respins, în Cameră de Consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care ar urma să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR. Tot vineri, cu o oră mai târziu, CCR ar urma să decidă în cazul obiecţiilor formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Legea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.