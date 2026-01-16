Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri morale”
Digi24.ro, 16 ianuarie 2026 10:20
Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și să pună trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
10:30
Lupta pentru Arctica. Rusia acuză NATO de militarizarea regiunii, pe fondul disputei cu Trump privind Groenlanda # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat NATO că încearcă să militarizeze Arctica în contextul solicitării americane de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom care este parte a Regatului Danemarcei.
10:30
A crescut salariul mediu net în România. La ce valoare se situa în noiembrie 2025 și care este domeniul-campion la majorări # Digi24.ro
Salariul mediu brut, în România, a crescut cu 2,4%, la 9.371 lei, în luna noiembrie din 2025 faţă de octombrie, în timp ce valoarea netă a câştigului salarial s-a majorat cu cu 2,2%, la 5.615 lei, relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.
10:20
Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri morale” # Digi24.ro
Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și să pună trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24.
Acum o oră
10:10
Alegeri în Ungaria: lideri politici de dreapta de pe scena internațională apar într-un clip electoral de susținere a lui Viktor Orban # Digi24.ro
Lideri de dreapta din întreaga lume, precum Giorgia Meloni, Marine Le Pen și Benjamin Netanyahu, s-au reunit pentru a-l susține pe Viktor Orbán din Ungaria, sugerând simbolismul pe care alegerile din această țară îl au pentru mișcările de extremă dreapta la nivel mondial, chiar dacă liderul populist maghiar se află în urma în sondajele de opinie, scrie The Guardian.
10:00
Șefa FMI, în Ucraina pentru prima dată din 2023. Ce a spus Kristalina Georgieva despre programul de 8 miliarde de dolari pentru Kiev # Digi24.ro
Șefa FMI, în Ucraina pentru prima dată din 2023. Ce a spus Kristalina Georgieva despre programul de 8 miliarde de dolari pentru Kiev
10:00
Președintele suspendat al Coreei de Sud, găsit vinovat în primul dintre cele patru procese. Ce urmează pentru Yoon Suk Yeol # Digi24.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, aflat sub presiune politică, a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, falsificarea unor documente și obstrucționarea justiției, după ce a încercat, fără succes, să impună legea marțială în țară, în 2024. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Yoon se confruntă cu alte trei procese, pentru acuzații care variază de la insurecție până la încălcarea legislației electorale
Acum 2 ore
09:40
Friedrich Merz: Închiderea centralelor nucleare a fost „o mare greşeală”. Cum a ajuns Germania să regrete trecerea la energia verde # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că decizia Germaniei de a renunţa la energia nucleară a fost o „eroare strategică serioasă”, într-un moment în care dezbaterea privind direcţia politicii energetice de la Berlin se intensifică.
09:40
Incendiu major în ultima zonă săracă din districtul de lux Gangnam din Seul: 300 de pompieri intervin # Digi24.ro
Aproape 300 de pompieri sud-coreeni intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu major izbucnit într-o zonă defavorizată din districtul Gangnam, o zonă de lux din sudul Seulului, a declarat un oficial al pompierilor, citat de Reuters.
09:30
Casa Albă spune că regimul de la Teheran a suspendat 800 de execuții, după avertismentul lui Trump. Câte persoane au fost ucise în 2025 # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor cu intervenția formulate de președintele american Donald Trump, dar a adăugat că pentru Statele Unite „toate opțiunile” rămân pe masă, notează AFP.
09:20
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 19 ianuarie - 16 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât în mod normal în toată țara, cu temperaturi sub mediile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi în general puține, apropiate de normal sau chiar deficitare în unele regiuni.
09:20
Președintele Serbiei, despre criza din Iran: CIA și Mossad intervin la Teheran cu tactici din 1953 # Digi24.ro
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a susţinut în această săptămână că Agenţia Centrală de Informaţii a Statelor Unite (CIA) şi serviciul de informaţii israelian Mossad ar interveni în situaţia internă din Iran, folosind tactici similare celor din Operaţiunea Ajax din 1953, când CIA şi serviciile britanice au orchestrat răsturnarea guvernului iranian pentru consolidarea puterii şahului Reza Pahlavi. El a făcut această declaraţie într-un interviu pentru televiziunea sârbă Pink TV.
09:20
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence # Digi24.ro
Rolul Europei în sprijinirea Kiev-ului s-a extins semnificativ. Dependența Ucrainei de sistemul de informații american pare că a apus.
09:00
Falși pensionari militari folosiți pentru credite uriașe. Zece persoane reținute în Constanța # Digi24.ro
Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de fraudă bancară din județul Constanța. Anchetatorii spun că persoane vulnerabile au fost folosite pentru obținerea unor credite cu acte false, în numele unor falși pensionari fictivi, prejudiciul depășind 3 milioane de lei.
Acum 4 ore
08:40
Gerul revine în România: ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Cod galben în nordul și estul Moldovei. Când va dura episodul de vreme rea # Digi24.ro
Gerul revine în România. Până marți va fi deosebit de frig. Meteorologii anunță vânt puternic, polei, dar și ninsori. Nordul și estul Moldovei vor fi cele mai afectate zone, cu temperaturi minime între minus 16 și minus 8 grade Celsius.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 16 ianuarie
08:30
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Liderul SUA: Un gest minunat de respect reciproc # Digi24.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a dăruit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă. Președintele american, care și-o dorea mult, a acceptat-o.
08:00
Curtea de Apel București, așteptată să decidă asupra cererilor de suspendare a doi judecători CCR: Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe, vineri, de la ora 09:00, asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. Cu o zi înainte, un complet al CAB a respins, în Cameră de Consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care ar urma să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR. Tot vineri, cu o oră mai târziu, CCR ar urma să decidă în cazul obiecţiilor formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Legea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.
07:10
Vechimea în muncă se calculează prin transformarea zilelor lucrătoare prestate efectiv în zile calendaristice, o procedură menită să reflecte cu precizie timpul total de activitate al salariaților.
07:10
Orașul din Rusia unde oamenii se simt ca într-o zonă de război. Guvernator rus: Situația este „practic catastrofală” # Digi24.ro
Rusia a bombardat Ucraina în mod sistematic în încercarea de a distruge infrastructura sa energetică și de a cufunda țara în beznă în lunile friguroase de iarnă. Începând de săptămâna trecută, orașul rusesc Belgorod, din apropiere de graniță, se confruntă cu o situație similară, după ce atacurile ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie și apă curentă pentru sute de mii de locuitori.
07:10
Mai multe regiuni din Rusia au introdus bonusuri uriașe pentru a recruta soldați. Cât se oferă în acest moment „la semnătură” # Digi24.ro
Autoritățile din cel puțin cinci regiuni ruse au majorat semnificativ bonusurile la angajare pentru soldații contractuali, după ce le-au redus la minimul federal la sfârșitul anului trecut, a raportat miercuri agenția de știri 7x7, informează Moscow Times.
07:10
De ce nu vor aliații din Golf ca Donald Trump să bombardeze Iranul: răspunsul e la Tel Aviv # Digi24.ro
Deși mai multe țări arabe din Golf nu nutresc prea multă simpatie pentru Iran, ele se tem de consecințele tensiunilor crescânde care ar putea să se răsfrângă asupra lor, scrie The New York Times într-o analiză privind lipsa de suport din partea aliaților din Golf ai Americii pentru o intervenție armată la Teheran.
07:10
Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite # Digi24.ro
Persoanele fără asigurare medicală vor avea acces, și în 2026, la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate din fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate. Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite.
07:10
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu de o lovitură a SUA asupra Iranului # Digi24.ro
În timp ce Donald Trump ia în calcul lovituri militare împotriva Iranului, un susținător al răsturnării regimului de la Teheran, de obicei vorbăreț și vehement, a păstrat un tăcere remarcabilă: Benjamin Netanyahu, scrie Financial Times într-o analiză a implicațiilor privind Israelul a unei intervenții a SUA asupra regimului de la Teheran.
07:10
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților
07:10
Cum își justifică Trump ambiția de a prelua Groenlanda: „Este vitală pentru Domul de Aur”. Expert: „Afirmații rupte de realitate” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a legat dorința de a deține Groenlanda de dezvoltarea scutului său antirachetă, „Domul de Aur”, aflat în fază incipientă. Numai că nu are nevoie să cucerească teritoriul danez pentru a-și atinge obiectivul: Statele Unite au deja accesul pe care îl necesită în Groenlanda pentru a găzdui interceptori care ar putea doborî rachetele inamice, arată experți citați de Politico.
07:10
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS # Digi24.ro
O instituție istorică publică poloneză a început să lucreze la catalogarea pierderilor cauzate de agresiunea militară sovietică și dominația postbelică asupra Poloniei, scrie un ziar de la Varșovia.
07:10
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios) # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a amânat decizia de a ataca Iranul, în timp ce Casa Albă se consultă intern și cu aliații pentru a stabili momentul potrivit pentru o astfel de operațiune și dacă aceasta ar destabiliza în mod semnificativ regimul de la Teheran, scrie publicația Axios, după ce a vorbit cu cinci surse americane, israeliene și arabe care cunosc situația.
07:10
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale # Digi24.ro
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de 1 sau 2 ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse, citat de The Moscow Times. „Trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a afirmat el, într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson.
07:10
Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină # Digi24.ro
Răsturnarea lui Nicolas Maduro din Venezuela a oferit cel mai clar semn de până acum al intenției președintelui american Donald Trump de a reafirma dominația SUA în America, însă Argentina este cea care deține indicii despre cât de succes va fi în cele din urmă așa-numita „Doctrină Donroe”. Pe măsură ce lucrurile se liniștesc în Venezuela și strategia lui Trump devine mai clară, se pune întrebarea dacă liderul de la Washington va utiliza această abordare mai des, duoă ce a dat semnalul că își va atinge obiectivul de a slăbi strânsoarea Chinei asupra unei economii regionale importante, remarcă analiștii politici citați de Bloomberg.
07:10
CCR dezbate astăzi obiecția privind pensiile magistraților, după trei amânări. ÎCCJ a transmis „o expertiză independentă” # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută, astăzi de la ora 10.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind proiectul care modifică legea pensiilor de serviciu ale magistraților. Pronunțarea pe obiecția ÎCCJ a fost amânată de trei ori, pe 10, 28 și 29 decembrie, ultimele două fiind cauzate de lipsa cvorumului, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit de la ultima ședință și nu s-au mai întors.
Acum 12 ore
01:40
Viață salvată în ultimele clipe: un cățel a fost scos teafăr de pompieri dintr-o bucătărie cuprinsă de flăcări # Digi24.ro
Un cățel a fost salvat, joi, de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de echipajele de intervenție și evacuat imediat din zona afectată.
00:40
Achiziţionarea Groenlandei de către SUA „este exclusă”, afirmă şeful diplomaţiei de la Copenhaga # Digi24.ro
Este „exclus” ca Statele Unite să achiziţioneze Groenlanda, a declarat joi daneze şeful diplomaţiei de la Copenhaga, Lars Lokke Rasmussen, ca răspuns la comentariile făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, notează AFP.
00:20
Jandarmeria Capitalei: Patru amenzi, în valoare totală de 10.400 de lei, după manifestaţia din Piaţa Victoriei # Digi24.ro
Jandarmii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.400 de lei şi au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piaţa Victoriei.
15 ianuarie 2026
23:50
Havana aduce un omagiu celor 32 de militari cubanezi ucişi în timpul capturării lui Maduro # Digi24.ro
Cuba a început joi să aducă un omagiu, în prezenţa liderului revoluţionar Raul Castro, celor 32 de militari cubanezi ucişi la începutul lui ianuarie, în timpul unei operaţiuni a Forţelor Speciale americane care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.
23:40
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat joi într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic” Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după spectaculosul atac american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.
23:20
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj: A fost găsită o ţeavă spartă, în subteran, care ar fi putut provoca deflagraţia # Digi24.ro
Deflagraţia care a dărâmat o anexă a Poliţiei Lugoj, judeţul Timiş, ar fi putut porni de la o ţeavă din subteran, care a fost găsită în urma cercetărilor făcute pe parcursul zilei de joi. Primarul Călin Dobra a declarat că este a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.
23:10
Trump rămâne sceptic în privința Mariei Corina Machado: Casa Albă spune că poziția președintelui nu s-a schimbat # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump își menține opinia conform căreia lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, câștigătoarea de anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace și cu care el s-a întâlnit joi la Casa Albă, nu are suficient sprijin pe plan intern pentru a conduce tranziția în Venezuela, a transmis Casa Albă.
23:10
Furie în Islanda după „o glumă” a ambasadorului american desemnat de Trump despre „cel de-al 52-lea stat” # Digi24.ro
Mii de persoane au semnat o petiție prin care își exprimă indignarea, după ce candidatul propus de Donald Trump pentru postul de ambasador în Islanda ar fi glumit că această țară nordică ar trebui să devină al 52-lea stat al SUA, transmite The Guardian.
23:00
Statele Unite au finalizat o vânzare de petrol din Venezuela, pentru prima dată după arestarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat joi agenţiei France Presse un oficial american neidentificat, potrivit Agerpres.
22:30
Prezenţa trupelor europene în Groenlanda nu schimbă obiectivul lui Trump, atenţionează Casa Albă # Digi24.ro
Desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influenţa obiectivul preşedintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, a transmis joi Casa Albă, potrivit agenţiilor AFP şi EFE.
22:10
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge în România. Când vor fi făcute publice proiectele de apărare # Digi24.ro
România ar putea beneficia de a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul Programului SAFE, 16,68 miliarde de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de autoritățile de la București pentru finanțare în domeniul apărării, un sprijin financiar major destinat modernizării capabilităților militare și consolidării securității naționale, transmite Guvernul.
22:00
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii lansează și apelul „Brâncuși150” # Digi24.ro
De Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie, la împlinirea a 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, Ministerul Culturii anunță două demersuri majore: avansarea procedurilor pentru achiziția corespondenței dintre poet și Veronica Micle, documente de o valoare excepțională pentru patrimoniul cultural național, și lansarea apelului de proiecte „Brâncuși150”, dedicat susținerii creației contemporane în perspectiva celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși.
22:00
Craiovenii au rămas din nou fără căldură, după ce a apărut o nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a oraşului # Digi24.ro
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.
21:50
Un cetățean canadian a murit în Iran în circumstanțe controversate, la protestele împotriva regimului. Ottawa cere explicații # Digi24.ro
Guvernul Canadei a anunțat că un cetățean canadian a murit în Iran în timpul unor manifestații împotriva regimului, în condiții pe care le consideră încă neclare. Ottawa acuză autoritățile iraniene de responsabilitate în acest caz și solicită explicații urgente, pe fondul represiunii violente a protestelor din țară.
21:50
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat președintele Franței # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment dedicat armatei, unde a făcut o remarcă ironică legată de aspectul său. Totuși, el a dat asigurări că nu este nimic grav.
Acum 24 ore
21:40
O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub roţile propriei maşini, lăsată neasigurată corespunzător în rampă # Digi24.ro
O femeie a decedat, joi, în localitatea Buda, comuna Bogdăneşti, prinsă sub roţile maşinii sale, lăsată neasigurată corespunzător în rampă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.
21:10
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza ameninţărilor ruse şi chineze" # Digi24.ro
Misiunea de recunoaştere a ţărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza "ameninţărilor ruse şi chineze" în Arctica, a anunţat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambiţiile teritoriale americane.
21:10
Un elev de 17 ani din Găești a fost atacat cu bestialitate de fratele colegului său. Poliția l-a arestat pe tânărul agresor # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani a intrat, joi, în Liceul „Iordache Golescu” din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi a agresat cu o bâtă de baseball un elev de 17 ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul, fratele unui coleg al victimei, a fost reținut de poliție, după ce atacul a fost cauzat de un conflict anterior între cei doi adolescenți.
20:50
Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a stabilit joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din programul de guvernare.
20:40
Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # Digi24.ro
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.