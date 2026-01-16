Fostul lider brazilian Jair Bolsonaro, transferat la altă închisoare. Instanța: „Are mai mult confort”. „Celulă” cu living și bucătărie
Digi24.ro, 16 ianuarie 2026 11:50
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi la Complexul Penitenciar Papuda din Brazilia, cunoscut pentru faptul că găzduiește politicieni, în urma unui ordin emis de judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, a anunțat instanța, citată de Reuters. Bolsonaro își ispășea pedeapsa de 27 de ani pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat într-o celulă mult mai mică din cadrul Superintendenței Poliției Federale din Brazilia.
Acum 5 minute
12:20
"Sfârșitul UE nu mai este tabu". Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate
Berlinul se îndoiește de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor naționaliste și atacurilor administrației Trump. Acest scepticism, fără precedent în Germania, alimentează temerea că ar putea fi vorba despre o vulnerabilitate de durată, chiar despre o marginalizare progresivă a Europei, așa cum există ea astăzi, scrie corespondenta din Germania a ziarului „Le Monde”.
12:20
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat în timpul unei vizite oficiale în China că progresul realizat în parteneriatul bilateral canadiano-chinez „poziţionează bine” Canada pentru „noua ordine mondială”, potrivit relatărilor din presa internaţională. Remarca a fost făcută în contextul încercărilor autorităţilor de la Ottawa de a consolida relaţiile cu Beijingul după o perioadă de tensiuni şi de a diversifica parteneriatele economice şi geopolitice ale Canadei.
12:20
Paradox românesc: tarife scăzute, putere de cumpărare slabă. INS: România și Bulgaria au cele mai mici prețuri din UE
Cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final al gospodăriilor populaţiei, în cadrul statelor membre, a fost înregistrat în 2024 în Bulgaria, fiind cu 39% mai mic decât media UE, urmată de România (36% sub media UE), arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), care au la bază calculele realizate de Eurostat, în luna decembrie 2025. Deși țara noastră are printre cele mai mici prețuri la alimente și băuturi din Uniunea Europeană, are totodată și cele mai mici salarii. Prin urmare, ne permitem doar trei sferturi din coșul mediu de cumpărături, arată Digi24.
12:20
(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide
(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide
Acum 15 minute
12:10
Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție FIDELIS din 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% la titlurile în lei
Începând de astăzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titluri de stat FIDELIS denominate în lei și euro, listate la Bursa de Valori București, potrivit Ministerului Finanțelor. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.
12:10
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa
Comisia Europeană discută un proiect de reformare a schemei de aderare la Uniunea Europeană, în vigoare din 1993. De fapt, se intenționează crearea unui sistem pe două niveluri, în care vor exista țări membre principale, cu drepturi depline, și țări secundare, cu o serie de restricții, inclusiv dreptul de veto asupra deciziilor liderilor UE. Transformările pregătite, scrie Financial Times (FT), ar putea accelera aderarea Ucrainei la Uniune. Punctul privind aderarea țării la UE este inclus în proiectul planului de pace convenit de Washington și Kiev.
12:10
O femeie de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii Capitalei, pentru 24 de ore, pentru că ar fi furat un ceas din aur estimat la 175.000 de euro de la domiciliul unui cetăţean străin din Sectorul 1.
Acum 30 minute
12:00
Germania se îndoiește de viitorul UE. Sub presiunea lui Trump, Berlinul caută soluții de securitate (Le Monde) # Digi24.ro
Berlinul se îndoiește de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor naționaliste și atacurilor administrației Trump. Acest scepticism, fără precedent în Germania, alimentează temerea că ar putea fi vorba despre o vulnerabilitate de durată, chiar despre o marginalizare progresivă a Europei, așa cum există ea astăzi, scrie corespondenta din Germania a ziarului „Le Monde”.
12:00
O nouă avarie la CET Sud, tot la un cazan, chiar în ziua în care sistemul de termoficare din capitală urma să se „echilibreze"
Chiar în ziua în care sistemul de termoficare din București urma să se „echilibreze”, la CET Sud a intervenit o nouă avarie.
Acum o oră
11:50
Fostul lider brazilian Jair Bolsonaro, transferat la altă închisoare. Instanța: „Are mai mult confort". „Celulă" cu living și bucătărie
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi la Complexul Penitenciar Papuda din Brazilia, cunoscut pentru faptul că găzduiește politicieni, în urma unui ordin emis de judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, a anunțat instanța, citată de Reuters. Bolsonaro își ispășea pedeapsa de 27 de ani pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat într-o celulă mult mai mică din cadrul Superintendenței Poliției Federale din Brazilia.
11:40
Scandal și bătaie într-un mall din Pitești. 11 tineri, reținuți după o încăierare violentă
Un scandal violent izbucnit într-un centru comercial din municipiul Pitești s-a soldat cu reținerea a 11 tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani. Potrivit polițiștilor, conflictul a dus la distrugerea mai multor bunuri și la tulburarea ordinii publice, iar unul dintre participanți ar fi avut asupra sa un obiect tăietor.
11:30
Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor fi date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul întârzierilor mari la proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al riscului pierderii fondurilor europene.
11:30
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru SAFE: „O oportunitate strategică". La ce vor fi folosiți banii
Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE este o veste foarte bună, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, arătând că ţara noastră primeşte peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru al UE şi este o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare.
11:30
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în șoaptă de europeni pentru a salva Groenlanda (Politico)
În timp ce Donald Trump amenință să folosească armata americană pentru a cuceri Groenlanda, oficialii și diplomații europeni au început să discute în liniște o idee care până acum era de neconceput: cum ar arăta o ripostă? - scrie Politico.
11:30
Ultimul tratat nuclear semnat de Rusia și SUA aproape a expirat. Ce înseamnă acest lucru
Chiar şi în plină rivalitate nucleară în timpul Războiului Rece, Statele Unite şi Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica escaladarea necontrolată a cursei înarmărilor. Deşi nu au căzut de acord asupra altor aspecte, liderii de la Moscova şi Washington au recunoscut valoarea negocierilor - din 1969 până mult după prăbuşirea Uniunii Sovietice (în 1991) - pentru a crea un cadru stabil şi previzibil care să limiteze dimensiunea arsenalelor lor nucleare. Acum, ultimul tratat nuclear dintre SUA şi Rusia, New START, va expira în doar câteva săptămâni, pe 5 februarie, iar viitorul este incert. Cele două ţări, preocupate de războiul din Ucraina, nu au purtat niciun fel de discuţii pentru un tratat succesor, scrie Reuters.
11:30
Alertă în județul Sibiu. Seif cu aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință din Mediaș
Polițiștii și procurorii au declanșat o amplă anchetă în județul Sibiu, după ce un bărbat a reclamat furtul unui seif din locuința sa din municipiul Mediaș. Potrivit sesizării, în seif s-ar fi aflat aproximativ 700 de grame de aur și un milion de euro, iar reclamantul este cunoscut cu antecedente penale pentru mai multe infracțiuni.
11:30
Putin, atac mascat la Trump. Liderul rus vorbește despre cei care vor „să-și impună voința". Ce spune Kremlinul despre Marea Nordului
Groenlanda ar putea deveni flacăra care aprinde fitilul unui nou conflict. E un avertisment care vine, cât se poate de neașteptat, de la Vladimir Putin. El spune că situația internațională se degradează tot mai mult din cauza conflictelor și a tensiunilor grave din prezent. Fără să-l numească, destinatarul criticilor sale e Donald Trump.
Acum 2 ore
11:20
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Lituania a descoperit un grup de agenți ruşi care avea ca ţintă inclusiv țara noastră
Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni. Şase cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să comită atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă, au declarat poliţia şi procurorii de la Vilnius, potrivit Reuters.
11:10
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic"
Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio.
10:50
ANM a prelungit codul galben de ger: jumătate de țară, vizată de noile alerte. Temperaturile ajung la -19 grade. Vremea în Capitală
Meteorologii anunţă că valul de ger se prelungeşte până miercuri şi au emis mai multe avertizări cod galben. Vineri, gerul se va resimţi în nordul şi estul Moldovei, iar vineri noapte va cuprinde mai mult de jumătate dintre judeţele ţării. Minimele se vor situa între -19 şi -10 grade.
10:50
Astăzi e ziua în care bucureștenii ar trebui să aibă căldură. Unii au deja, dar „doar în aplicație". Ce spune Termoenergetica
Din 4 ianuarie, 40% dintre bucureșteni nu au apă caldă și căldură, ca urmare a unei avarii la CET Sud. Reparația, care trebuia să se finalizeze pe 7 ianuarie, a fost amânată ulterior pentru 12 ianuarie, doar pentru ca următorul termen, ca urmare a „echilibrării sistemului hidraulic”, să fie 16 ianuarie. Avaria coincide cu cele mai scăzute temperaturi din acestă iarnă. Începând din 15 ianuarie, aplicația Termoalert, cea care arată gradul de funcționare a sistemului de termoficare din București a început să arate o îmbunătățire a sistemului. Digi24.ro a decis să verifice acest lucru și să vadă și realitatea in teren, dincolo de raportările oficiale.
10:50
Premierul Moldovei, acuzat de „trădare" după ce a spus că el ar vota pentru reunificarea cu România
Prim-ministrul Moldovei a fost criticat de opoziția din țară după ce a declarat că, personal, ar vota pentru reunificarea cu România dacă ar avea loc un referendum.
10:30
Lupta pentru Arctica. Rusia acuză NATO de militarizarea regiunii, pe fondul disputei cu Trump privind Groenlanda
Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat NATO că încearcă să militarizeze Arctica în contextul solicitării americane de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom care este parte a Regatului Danemarcei.
10:30
A crescut salariul mediu net în România. La ce valoare se situa în noiembrie 2025 și care este domeniul-campion la majorări
Salariul mediu brut, în România, a crescut cu 2,4%, la 9.371 lei, în luna noiembrie din 2025 faţă de octombrie, în timp ce valoarea netă a câştigului salarial s-a majorat cu cu 2,2%, la 5.615 lei, relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.
Acum 4 ore
10:20
Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri morale"
Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și să pună trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24.
10:10
Alegeri în Ungaria: lideri politici de dreapta de pe scena internațională apar într-un clip electoral de susținere a lui Viktor Orban
Lideri de dreapta din întreaga lume, precum Giorgia Meloni, Marine Le Pen și Benjamin Netanyahu, s-au reunit pentru a-l susține pe Viktor Orbán din Ungaria, sugerând simbolismul pe care alegerile din această țară îl au pentru mișcările de extremă dreapta la nivel mondial, chiar dacă liderul populist maghiar se află în urma în sondajele de opinie, scrie The Guardian.
10:00
Șefa FMI, în Ucraina pentru prima dată din 2023. Ce a spus Kristalina Georgieva despre programul de 8 miliarde de dolari pentru Kiev
Șefa FMI, în Ucraina pentru prima dată din 2023. Ce a spus Kristalina Georgieva despre programul de 8 miliarde de dolari pentru Kiev
10:00
Președintele suspendat al Coreei de Sud, găsit vinovat în primul dintre cele patru procese. Ce urmează pentru Yoon Suk Yeol
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, aflat sub presiune politică, a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, falsificarea unor documente și obstrucționarea justiției, după ce a încercat, fără succes, să impună legea marțială în țară, în 2024. El a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Yoon se confruntă cu alte trei procese, pentru acuzații care variază de la insurecție până la încălcarea legislației electorale
09:40
Friedrich Merz: Închiderea centralelor nucleare a fost „o mare greşeală". Cum a ajuns Germania să regrete trecerea la energia verde
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că decizia Germaniei de a renunţa la energia nucleară a fost o „eroare strategică serioasă”, într-un moment în care dezbaterea privind direcţia politicii energetice de la Berlin se intensifică.
09:40
Incendiu major în ultima zonă săracă din districtul de lux Gangnam din Seul: 300 de pompieri intervin
Aproape 300 de pompieri sud-coreeni intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu major izbucnit într-o zonă defavorizată din districtul Gangnam, o zonă de lux din sudul Seulului, a declarat un oficial al pompierilor, citat de Reuters.
09:30
Casa Albă spune că regimul de la Teheran a suspendat 800 de execuții, după avertismentul lui Trump. Câte persoane au fost ucise în 2025
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor cu intervenția formulate de președintele american Donald Trump, dar a adăugat că pentru Statele Unite „toate opțiunile” rămân pe masă, notează AFP.
09:20
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 19 ianuarie - 16 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât în mod normal în toată țara, cu temperaturi sub mediile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi în general puține, apropiate de normal sau chiar deficitare în unele regiuni.
09:20
Președintele Serbiei, despre criza din Iran: CIA și Mossad intervin la Teheran cu tactici din 1953
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a susţinut în această săptămână că Agenţia Centrală de Informaţii a Statelor Unite (CIA) şi serviciul de informaţii israelian Mossad ar interveni în situaţia internă din Iran, folosind tactici similare celor din Operaţiunea Ajax din 1953, când CIA şi serviciile britanice au orchestrat răsturnarea guvernului iranian pentru consolidarea puterii şahului Reza Pahlavi. El a făcut această declaraţie într-un interviu pentru televiziunea sârbă Pink TV.
09:20
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Rolul Europei în sprijinirea Kiev-ului s-a extins semnificativ. Dependența Ucrainei de sistemul de informații american pare că a apus.
09:00
Falși pensionari militari folosiți pentru credite uriașe. Zece persoane reținute în Constanța
Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de fraudă bancară din județul Constanța. Anchetatorii spun că persoane vulnerabile au fost folosite pentru obținerea unor credite cu acte false, în numele unor falși pensionari fictivi, prejudiciul depășind 3 milioane de lei.
08:40
Gerul revine în România: ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Cod galben în nordul și estul Moldovei. Când va dura episodul de vreme rea
Gerul revine în România. Până marți va fi deosebit de frig. Meteorologii anunță vânt puternic, polei, dar și ninsori. Nordul și estul Moldovei vor fi cele mai afectate zone, cu temperaturi minime între minus 16 și minus 8 grade Celsius.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 16 ianuarie
08:30
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Liderul SUA: Un gest minunat de respect reciproc
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a dăruit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă. Președintele american, care și-o dorea mult, a acceptat-o.
Acum 6 ore
08:00
Curtea de Apel București, așteptată să decidă asupra cererilor de suspendare a doi judecători CCR: Mihai Busuioc și Dacian Dragoș
Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe, vineri, de la ora 09:00, asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. Cu o zi înainte, un complet al CAB a respins, în Cameră de Consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care ar urma să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR. Tot vineri, cu o oră mai târziu, CCR ar urma să decidă în cazul obiecţiilor formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Legea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.
07:10
Vechimea în muncă se calculează prin transformarea zilelor lucrătoare prestate efectiv în zile calendaristice, o procedură menită să reflecte cu precizie timpul total de activitate al salariaților.
07:10
Orașul din Rusia unde oamenii se simt ca într-o zonă de război. Guvernator rus: Situația este „practic catastrofală"
Rusia a bombardat Ucraina în mod sistematic în încercarea de a distruge infrastructura sa energetică și de a cufunda țara în beznă în lunile friguroase de iarnă. Începând de săptămâna trecută, orașul rusesc Belgorod, din apropiere de graniță, se confruntă cu o situație similară, după ce atacurile ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie și apă curentă pentru sute de mii de locuitori.
07:10
Mai multe regiuni din Rusia au introdus bonusuri uriașe pentru a recruta soldați. Cât se oferă în acest moment „la semnătură"
Autoritățile din cel puțin cinci regiuni ruse au majorat semnificativ bonusurile la angajare pentru soldații contractuali, după ce le-au redus la minimul federal la sfârșitul anului trecut, a raportat miercuri agenția de știri 7x7, informează Moscow Times.
07:10
De ce nu vor aliații din Golf ca Donald Trump să bombardeze Iranul: răspunsul e la Tel Aviv
Deși mai multe țări arabe din Golf nu nutresc prea multă simpatie pentru Iran, ele se tem de consecințele tensiunilor crescânde care ar putea să se răsfrângă asupra lor, scrie The New York Times într-o analiză privind lipsa de suport din partea aliaților din Golf ai Americii pentru o intervenție armată la Teheran.
07:10
Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Ce consultații și tratamente sunt gratuite
Persoanele fără asigurare medicală vor avea acces, și în 2026, la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate din fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate. Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite.
07:10
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu de o lovitură a SUA asupra Iranului
În timp ce Donald Trump ia în calcul lovituri militare împotriva Iranului, un susținător al răsturnării regimului de la Teheran, de obicei vorbăreț și vehement, a păstrat un tăcere remarcabilă: Benjamin Netanyahu, scrie Financial Times într-o analiză a implicațiilor privind Israelul a unei intervenții a SUA asupra regimului de la Teheran.
07:10
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților
07:10
Cum își justifică Trump ambiția de a prelua Groenlanda: „Este vitală pentru Domul de Aur". Expert: „Afirmații rupte de realitate"
Președintele SUA, Donald Trump, și-a legat dorința de a deține Groenlanda de dezvoltarea scutului său antirachetă, „Domul de Aur”, aflat în fază incipientă. Numai că nu are nevoie să cucerească teritoriul danez pentru a-și atinge obiectivul: Statele Unite au deja accesul pe care îl necesită în Groenlanda pentru a găzdui interceptori care ar putea doborî rachetele inamice, arată experți citați de Politico.
07:10
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru crimele și distrugerile din perioada URSS
O instituție istorică publică poloneză a început să lucreze la catalogarea pierderilor cauzate de agresiunea militară sovietică și dominația postbelică asupra Poloniei, scrie un ziar de la Varșovia.
07:10
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton" (Axios)
Președintele american Donald Trump a amânat decizia de a ataca Iranul, în timp ce Casa Albă se consultă intern și cu aliații pentru a stabili momentul potrivit pentru o astfel de operațiune și dacă aceasta ar destabiliza în mod semnificativ regimul de la Teheran, scrie publicația Axios, după ce a vorbit cu cinci surse americane, israeliene și arabe care cunosc situația.
07:10
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani." Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de 1 sau 2 ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse, citat de The Moscow Times. „Trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a afirmat el, într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson.
