Ultimul tratat nuclear dintre SUA și Rusia e pe cale să expire, fără nicio inițiativă de prelungire

Ca la noi, la nimeni. În caz de stare de urgență, război sau atac cu drone, locuitorii din Galaţi trebuie să aştepte să vină cineva să le deschidă adăposturile. Toate cheile sunt la Primărie, nu la cei din administraţia blocurilor, aşa că în cel mai bun caz, trec vreo câteva minute până să ajungă cineva. Şi chiar de s-ar teleporta, tot n-ar fi locuri pentru toată lumea. Din cele 204 adăposturi civile, doar 7 sunt funcţionale. Pe scurt, vreo 20 de mii de oameni ar încăpea în ele, în condiţiile în care populaţia oraşului este de 220 de mii de cetăţeni.