Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune
CaleaEuropeana, 16 ianuarie 2026 11:50
Tokyo și Washington au convenit vineri să își consolideze producția comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, și să își extindă prezența militară în apele de sud-vest ale Japoniei, în contextul în care China își intensifică presiunea asupra vecinului său asiatic, relatează AFP, potrivit Agerpres. Acordul a fost încheiat după o întâlnire la Washington între […] The post Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Acum 30 minute
12:00
ICI București a contribuit la dezbaterile europene privind securitatea cibernetică în cadrul evenimentului „Digital Unity in Europe” # CaleaEuropeana
ICI București a participat, în calitate de partener în proiectul european ECYBRIDGE, la evenimentul Digital Unity in Europe: Futureproofing Against Next-Gen Cyber, desfășurat în 15 ianuarie 2026, în format hibrid. Evenimentul, organizat de Universitatea Maritimă din Constanța în cadrul inițiativei ECYBRIDGE, a reunit factori de decizie, autorități naționale și europene în domeniul securității cibernetice, reprezentanți […] The post ICI București a contribuit la dezbaterile europene privind securitatea cibernetică în cadrul evenimentului „Digital Unity in Europe” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
11:50
Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune # CaleaEuropeana
11:50
SUA anunță investiții masive ale Taiwanului în semiconductori: „Scopul nostru este să aducem 40% din lanțul de aprovizionare în Statele Unite” # CaleaEuropeana
Taiwanul va realiza investiții de amploare în Statele Unite pentru extinderea producției de semiconductori, în cadrul unui acord care urmărește reducerea dependenței strategice a Washingtonului de livrările externe, în schimbul diminuării tarifelor vamale aplicate produselor taiwaneze, au anunțat joi autoritățile americane, potrivit AFP, preluat de Agerpres. „Avem nevoie de acești semiconductori pentru securitatea noastră națională […] The post SUA anunță investiții masive ale Taiwanului în semiconductori: „Scopul nostru este să aducem 40% din lanțul de aprovizionare în Statele Unite” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Japonia și SUA vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune # CaleaEuropeana
11:30
Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu au discutat cu ministrul turc de interne despre consolidarea cooperării între cele două țări. Premierul a mulțumit pentru reluarea participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut joi o întâlnire la Palatul Victoria cu Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne din Turcia, prezent în România la invitația omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne. Potrivit unui comunicat al Guvernului României remis CaleaEuropeană.ro, prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat dinamica susținută a cooperării bilaterale din ultimii ani, în […] The post Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu au discutat cu ministrul turc de interne despre consolidarea cooperării între cele două țări. Premierul a mulțumit pentru reluarea participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
10:50
Copenhaga exclude vânzarea Groenlandei. SUA afirmă că desfășurările militare europene nu schimbă obiectivul Washingtonului de preluare a insulei arctice # CaleaEuropeana
Este „exclus” ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, a declarat joi ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, reacționând la afirmațiile recente ale purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit AFP, preluat de Agerpres. „Acest lucru este exclus. Nu este ceea ce ne dorim în Danemarca, nici în Groenlanda și este contrar tuturor […] The post Copenhaga exclude vânzarea Groenlandei. SUA afirmă că desfășurările militare europene nu schimbă obiectivul Washingtonului de preluare a insulei arctice appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Regatul Unit se distanțează de Franța și Italia privind dialogul cu Putin. Ministrul britanic de externe cere semnale clare că Moscova își dorește pacea # CaleaEuropeana
Regatul Unit s-a distanțat de Franța și Italia în privința posibilității ca Europa să reia dialogul direct cu președintele rus Vladimir Putin, ministrul britanic de externe Yvette Cooper avertizând că Moscova nu a dat niciun semnal credibil că ar fi interesată de pace, relatează Politico Europe. Cooper a respins sugestiile venite din partea unor lideri […] The post Regatul Unit se distanțează de Franța și Italia privind dialogul cu Putin. Ministrul britanic de externe cere semnale clare că Moscova își dorește pacea appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Pregătirile pentru summitul informal privind competitivitatea din luna februarie sunt în desfășurare. Liderii din UE vor avea ocazia să discute față în față despre noile evenimente de pe scena globală # CaleaEuropeana
Necesitatea ca UE să răspundă la multiple crize globale înseamnă că problemele mondiale vor fi probabil abordate la summitul liderilor de luna viitoare, care trebuia să fie dedicat exclusiv unei sesiuni de brainstorming privind modalitățile de stimulare a industriilor aflate în declin ale blocului, informează Politico Europe. Discuțiile privind agenda informală a Consiliului European din […] The post Pregătirile pentru summitul informal privind competitivitatea din luna februarie sunt în desfășurare. Liderii din UE vor avea ocazia să discute față în față despre noile evenimente de pe scena globală appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
09:30
Canada se distanțează de SUA și pivotează spre China: La Beijing, Mark Carney și Xi Jinping salută “un nou parteneriat strategic” în fața noilor realități globale # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a salutat vineri „un nou parteneriat strategic” cu China, în timpul discuțiilor avute la Beijing cu președintele Xi Jinping, marcând prima vizită a unui lider canadian în China din ultimii opt ani, în vreme ce liderul chinez a evocat un punct de cotitură pentru restabilirea cooperării bilaterale, relatează The Guardian. Adresându-se […] The post Canada se distanțează de SUA și pivotează spre China: La Beijing, Mark Carney și Xi Jinping salută “un nou parteneriat strategic” în fața noilor realități globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Fitch: Rating-ul de țară al statelor din Europa de Est ar putea fi retrogradat dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fisura NATO # CaleaEuropeana
Un grup de țări europene ar putea fi confruntat cu o retrogradare a ratingului de credit cu o treaptă dacă tensiunile cu Statele Unite privind Groenlanda ar fractura NATO și ar spori perspectiva unor probleme suplimentare cu Rusia, a declarat joi principalul analist Fitch pentru ratinguri suverane, potrivit Reuters. Fitch aplică deja un „ajustaj” de […] The post Fitch: Rating-ul de țară al statelor din Europa de Est ar putea fi retrogradat dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fisura NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Iulian Chifu: Declarație de conștiință a unui lider politic. Unionismul Președintei Maia Sandu # CaleaEuropeana
Iulian Chifu* A făcut valuri declarația Maiei Sandu într-un interviu cu reporteri britanici despre înclinația sa unionistă sau, mai exact, faptul că ar vota Da la un asemenea referendum, dacă s-ar organiza, și a motivat pragmatic și realist acest vot. La fel de realist, în context, a subliniat că prima opțiune rămâne integrarea europeană a […] The post Iulian Chifu: Declarație de conștiință a unui lider politic. Unionismul Președintei Maia Sandu appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Fitch: Rating-ul de țară al statelor est-europene ar poate fi retrogradat dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fisura NATO # CaleaEuropeana
08:40
Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, evocând medalia cu chipul lui George Washington dăruită de marchizul de Lafayette lui Simón Bolívar, fondator al Venezuelei # CaleaEuropeana
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit joi președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, cu liderul de la Casa Albă lăudând „gestul magnific” al acesteia și cu Machado spunând că gestul reprezintă o recunoaștere a angajamentului său față de libertatea țării ei. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, […] The post Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, evocând medalia cu chipul lui George Washington dăruită de marchizul de Lafayette lui Simón Bolívar, fondator al Venezuelei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
08:20
Renunțarea la energia nucleară a fost “o greșeală strategică gravă” a Germaniei, afirmă cancelarul Friedrich Merz # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a calificat ieșirea Berlinului din energia nucleară drept „o greșeală strategică gravă” și a criticat guvernele anterioare pentru închiderea în grabă a ultimelor reactoare atomice ale țării. Vorbind miercuri seară, la o conferință de afaceri în Saxonia-Anhalt, Merz a lansat critici dure la adresa politicilor energetice ale predecesorilor săi, Angela Merkel […] The post Renunțarea la energia nucleară a fost “o greșeală strategică gravă” a Germaniei, afirmă cancelarul Friedrich Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
21:50
SAFE: Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României în valoare de 16,68 miliarde de euro, anunță premierul Bolojan # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat joi seară proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Totodată, Guvernul României a salutat aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action […] The post SAFE: Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României în valoare de 16,68 miliarde de euro, anunță premierul Bolojan appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:50
România va găzdui summitul “București 9” al aliaților de pe flancul estic al NATO. Nicușor Dan: Articolul 5 rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că România își va consolida participarea la politicile NATO pentru întărirea securității naționale, cu un accent special pe rolul țării noastre pe Flancul Estic al Alianței și la Marea Neagră, anunțând că țara noastră va găzdui în acest an summitul formatului București 9 și subliniind că articolul 5 al […] The post România va găzdui summitul “București 9” al aliaților de pe flancul estic al NATO. Nicușor Dan: Articolul 5 rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:30
Nicușor Dan promite că România va acționa pentru “o UE puternică, autonomă strategic și angajată ca partener egal în relația transatlantică” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a asigurat joi că România va continua să joace un rol activ în cadrul Uniunii Europene, ca promotor al unității de viziune și acțiune între statele membre și instituțiile UE, subliniind că obiectivul strategic este acela de a avea “o Uniune puternică, autonomă strategic și relevantă în plan global, angajată ca partener […] The post Nicușor Dan promite că România va acționa pentru “o UE puternică, autonomă strategic și angajată ca partener egal în relația transatlantică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Comisarul european Jessika Roswall a discutat cu directorul executiv al Shein despre „soluții durabile și circulare pentru a proteja mai bine consumatorii” europeni # CaleaEuropeana
Directorul executiv al Shein, Donald Tang, s-a întâlnit miercuri cu comisarul pentru mediu și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, pentru a discuta despre „prioritățile comune” ale companiei cu UE în materie de durabilitate și economie circulară, informează Politico Europe. Întâlnirea dintre Tang și Roswall are loc la doar câteva săptămâni după ce compania a […] The post Comisarul european Jessika Roswall a discutat cu directorul executiv al Shein despre „soluții durabile și circulare pentru a proteja mai bine consumatorii” europeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
„Europa s-a deplasat spre dreapta — este timpul ca centriștii să facă același lucru”, afirmă Manfred Weber # CaleaEuropeana
Forțele centriste din Uniunea Europeană trebuie să se îndrepte spre dreapta pentru a reflecta noua realitate politică, potrivit lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), relatează Politico Europe. PPE a provocat agitație la Bruxelles anul trecut când a votat alături de extrema dreaptă, în loc să voteze alături de aliații săi tradiționali, socialiștii și liberalii. […] The post „Europa s-a deplasat spre dreapta — este timpul ca centriștii să facă același lucru”, afirmă Manfred Weber appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Germania justifică misiunea în Groenlanda cu argumentele SUA: “Amenințările ruse și chineze” în Arctica, fără a menționa ambițiile teritoriale americane # CaleaEuropeana
Ministerul german al Apărării a anunțat joi trimiterea unei echipe de recunoaștere în Groenlanda, justificând misiunea prin „amenințările ruse și chineze” în Arctica, potrivit unui comunicat care nu menționează ambițiile teritoriale ale Statelor Unite. „Germania, în colaborare cu alți parteneri ai NATO, va trimite o echipă de recunoaștere în Groenlanda. Obiectivul este evaluarea mijloacelor de […] The post Germania justifică misiunea în Groenlanda cu argumentele SUA: “Amenințările ruse și chineze” în Arctica, fără a menționa ambițiile teritoriale americane appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Nicușor Dan: România va propune Statelor Unite “o agendă consistentă de proiecte economice” cu apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii ca linii definitorii # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a subliniat joi că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026, iar România va propune Washingtonului o „agendă consistentă de proiecte economice”. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, unde șeful […] The post Nicușor Dan: România va propune Statelor Unite “o agendă consistentă de proiecte economice” cu apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii ca linii definitorii appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
ICI București a organizat un webinar introductiv dedicat inițiativei BSC AI Factory # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Wallachia eHub, a organizat astăzi, 15 ianuarie 2026, un webinar introductiv dedicat inițiativei europene BSC AI Factory, având ca obiectiv prezentarea oportunităților de acces la infrastructuri avansate de inteligență artificială și calcul de înaltă performanță (HPC) pentru mediul de afaceri, administrația publică și […] The post ICI București a organizat un webinar introductiv dedicat inițiativei BSC AI Factory appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: „Reconstrucția Ucrainei este o responsabilitate strategică europeană” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă, co-președinte al Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU), va interveni online la Conferința de Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova (CCTRUM)”, care va avea loc la Chișinău, în data de 20 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, se arată într-un comunicat de presă […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă: „Reconstrucția Ucrainei este o responsabilitate strategică europeană” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Comisia Europeană anunță noul mecanism dinamic de reducere a plafonului prețului petrolului rusesc la 44,10 dolari pe baril # CaleaEuropeana
Astăzi, noul mecanism automat și dinamic de adaptare a prețului plafonului pentru petrolul rusesc va fi aplicat pentru prima dată, anunță Comisia Europeană printr-un comunicat. Noul plafon de preț pentru petrolul rusesc este de 44,10 dolari pe baril, începând cu 1 februarie. Începând cu 15 ianuarie, vechile contracte încheiate în conformitate cu plafonul de preț […] The post Comisia Europeană anunță noul mecanism dinamic de reducere a plafonului prețului petrolului rusesc la 44,10 dolari pe baril appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Nicușor Dan: Aderarea României la OCDE este un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) rămâne un obiectiv strategic major, subliniind că procesul de integrare este într-o fază avansată și că eforturile instituționale vor fi menținute pentru finalizarea acestuia în cursul anului 2026. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut cu prilejul […] The post Nicușor Dan: Aderarea României la OCDE este un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Emmanuel Macron susține că Franța furnizează Ucrainei două treimi din capacitățile de informații în războiul cu Rusia # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că țara sa furnizează Ucrainei două treimi din capacitățile de informații în războiul cu Rusia, transmite AFP, potrivit Agerpres. Cele 34 de state membre ale Coaliţiei Voinţei finanțează integral mijloacele de informare ale Kievului, a adăugat el. „Acolo unde Ucraina depindea eminamente de capacităţile informative americane într-o majoritate […] The post Emmanuel Macron susține că Franța furnizează Ucrainei două treimi din capacitățile de informații în războiul cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Antonio Costa și Ursula von der Leyen vor călători în India pentru a reprezenta UE în cadrul summitului care vizează consolidarea parteneriatului strategic cu țara asiatică # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor deplasa în India pentru a reprezenta UE la cel de al 16-lea summit UE-India, programat să aibă loc la 27 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Consiliului European, cei doi președinți se vor întâlni cu prim-ministrul indian Narendra Modi la New […] The post Antonio Costa și Ursula von der Leyen vor călători în India pentru a reprezenta UE în cadrul summitului care vizează consolidarea parteneriatului strategic cu țara asiatică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Nicușor Dan: Pe o scenă globală haotică, marcată de reînvierea logicii sferelor de influență și competiției marilor puteri, România va urmări aceeași politică externă bazată pe triada UE-NATO-SUA # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că scena internațională este marcată de crize multiple și suprapuse, de revenirea logicii sferelor de influență și de competiția dintre marile puteri, context în care România va continua să fie „un partener de încredere” pe o scenă globală „adesea haotică”, urmărind aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunea Europeană […] The post Nicușor Dan: Pe o scenă globală haotică, marcată de reînvierea logicii sferelor de influență și competiției marilor puteri, România va urmări aceeași politică externă bazată pe triada UE-NATO-SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Tabloul de bord privind ajutoarele de stat 2025: Statele membre au continuat să sprijine prioritățile-cheie ale UE, în contextul reducerii cheltuielilor # CaleaEuropeana
În 2024, statele membre ale UE au cheltuit 90% din ajutoarele de stat pe care le-au primit pentru a sprijini prioritățile UE, potrivit tabloului de bord privind ajutoarele de stat din 2025 al Comisiei Europene publicat joi. În timp ce cheltuielile totale au scăzut de la 203,35 miliarde de euro în 2023 la 168,23 miliarde […] The post Tabloul de bord privind ajutoarele de stat 2025: Statele membre au continuat să sprijine prioritățile-cheie ale UE, în contextul reducerii cheltuielilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Nicușor Dan abordează voalat unirea R. Moldova cu România în discursul către diplomații străini: Integrarea în UE, “una din căile de a fi împreună” # CaleaEuropeana
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat […] The post Nicușor Dan abordează voalat unirea R. Moldova cu România în discursul către diplomații străini: Integrarea în UE, “una din căile de a fi împreună” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Turcia „se opune oricărei operațiuni militare în Iran” și speră că Washington și Teheran vor găsi o soluție: Destabilizarea Iranului ar afecta toată regiunea # CaleaEuropeana
Turcia „se opune oricărei operațiuni militare în Iran” și prioritatea este evitarea destabilizării țării, a subliniat joi ministrul turc al afacerilor externe Hakan Fidan, anunță AFP și Reuters, citate de Agerpres. „Ne opunem oricărei operațiuni militare, indiferent cum ar fi, în Iran. Noi credem că Iranul trebuie să fie capabil să-și rezolve problemele singur”, a […] The post Turcia „se opune oricărei operațiuni militare în Iran” și speră că Washington și Teheran vor găsi o soluție: Destabilizarea Iranului ar afecta toată regiunea appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
MAE de la Chișinău, după ce SUA au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare: „Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat” # CaleaEuropeana
Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova a deciziei SUA, de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, începând cu 21 ianuarie 2026, este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus, a reacționat joi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova. „Vizele de […] The post MAE de la Chișinău, după ce SUA au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare: „Impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
O invazie a SUA în Groenlanda ar fi “un dezastru politic” și “sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem”, avertizează Tusk: Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda # CaleaEuropeana
Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda în cadrul noii misiuni europene de consolidare a securității în Arctica, a afirmat joi premierul Donald Tusk, avertizând că o invazie americană ar însemna „sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem”, relatează The Guardian. Prim-ministrul polonez și fostul președinte al Consiliului European a declarat însă că va face tot […] The post O invazie a SUA în Groenlanda ar fi “un dezastru politic” și “sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem”, avertizează Tusk: Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Miniștrii de externe ai G7 și șefa diplomației UE, pregătiți să impună măsuri restrictive suplimentare dacă Iranul continuă reprimarea protestelor # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe ai statelor G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite – împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, și-au exprimat „profunda îngrijorare” față de evoluțiile legate de protestele în desfășurare din Iran. „Ne opunem ferm intensificării represiunii brutale exercitate de autoritățile iraniene împotriva poporului iranian, care, […] The post Miniștrii de externe ai G7 și șefa diplomației UE, pregătiți să impună măsuri restrictive suplimentare dacă Iranul continuă reprimarea protestelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Ziua Culturii Naționale. Premierul Ilie Bolojan: România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, care să contribuie la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume # CaleaEuropeana
România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public, care să contribuie la o prezență culturală coerentă și la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume, a subliniat premierul Ilie Bolojan în mesajul său transmis cu ocazia Zilei Culturii Naționale. El a subliniat că data […] The post Ziua Culturii Naționale. Premierul Ilie Bolojan: România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, care să contribuie la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Pe fondul unui “dezacord fundamental” cu SUA privind Groenlanda, premierul danez salută sprijinul militar al aliaților: Ambiția SUA de a prelua insula rămâne intactă # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat joi că există în continuare un „dezacord fundamental” cu Statele Unite în privința Groenlandei, preluând formularea comunicată public de șeful diplomației daneze și subliniind că ambiția americană de a prelua insula arctică rămâne neschimbată, în pofida dialogului diplomatic aflat în desfășurare. Într-o postare publicată pe Facebook, șefa guvernului danez […] The post Pe fondul unui “dezacord fundamental” cu SUA privind Groenlanda, premierul danez salută sprijinul militar al aliaților: Ambiția SUA de a prelua insula rămâne intactă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Donald Trump face China – și nu America – măreață din nou. Un sondaj ECFR arată că majoritatea respondenților se așteaptă ca influența globală a Chinei să crească în următorul deceniu # CaleaEuropeana
La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, un sondaj global sugerează că o mare parte a lumii consideră că abordarea sa „America măreață din nou” (Make America Great Again) are un efect advers și contribuie la refacerea măreției Chinei, informează The Guardian. Sondajul realizat în 21 de țări pentru influentul think-tank […] The post Donald Trump face China – și nu America – măreață din nou. Un sondaj ECFR arată că majoritatea respondenților se așteaptă ca influența globală a Chinei să crească în următorul deceniu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
12:10
Tusk îi ripostează lui Trump: “Rusia, prin noi atacuri cu rachete, este cea care a respins planul de pace al SUA, nu Zelenski” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk i-a dat o replică joi președintelui american Donald Trump că planul de pace propus de Statele Unite a fost respins de Rusia, nu de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Într-un interviu amplu pentru Reuters, Trump a afirmat că Ucraina, nu Rusia, este răspunzătoare pentru blocarea unui potențial acord de pace, o retorică […] The post Tusk îi ripostează lui Trump: “Rusia, prin noi atacuri cu rachete, este cea care a respins planul de pace al SUA, nu Zelenski” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a convocat joi o reuniune de urgență a cabinetului de apărare la Paris pentru a discuta despre poziția lui Donald Trump privind Groenlanda, precum și situația din Iran, relatează The Guardian. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare în cursul nopții, Macron a declarat că un prim grup de militari francezi […] The post Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Donald Trump îl acuză din nou pe Volodimir Zelenski că blochează un acord de pace și crede despre Putin că „este gata” să pună capăt războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu exclusiv pentru Reuters că Ucraina, nu Rusia, este răspunzătoare pentru blocarea unui potențial acord de pace, o retorică contrastantă față de cea a europenilor, care au menționat în repetate rânduri că agresorul, adică Rusia, nu dorește pacea. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a […] The post Donald Trump îl acuză din nou pe Volodimir Zelenski că blochează un acord de pace și crede despre Putin că „este gata” să pună capăt războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Trump se declară mulțumit de relațiile cu actuala conducere a Venezuelei: „Acest parteneriat dintre SUA și Venezuela va fi unul spectaculos pentru toți” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că este mulțumit de relațiile sale cu actuala conducere a Venezuelei, în urma unei lungi convorbiri telefonice cu președinta interimară Delcy Rodriguez, relatează dpa, potrivit Agerpres. „Cred că ne înţelegem foarte bine cu Venezuela”, a declarat Trump la Casa Albă, descriind-o pe Rodriguez drept o „persoană extraordinară”, fără […] The post Trump se declară mulțumit de relațiile cu actuala conducere a Venezuelei: „Acest parteneriat dintre SUA și Venezuela va fi unul spectaculos pentru toți” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Vicecancelarul german Lars Klingbeil consideră că „relația transatlantică pe care o știam până acum se dezintegrează” # CaleaEuropeana
Vicecancelarul german Lars Klingbeil l-a atacat pe președintele american Donald Trump pentru retorica sa privind Groenlanda și acțiunile din Venezuela, afirmând că situația este mai gravă decât recunosc politicienii, informează Politico Europe. Comentariile scot la iveală diviziunile din cadrul coaliției de guvernare din Germania cu privire la modul de abordare a Washingtonului, pe fondul tensiunilor […] The post Vicecancelarul german Lars Klingbeil consideră că „relația transatlantică pe care o știam până acum se dezintegrează” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Ziua Culturii Naționale. Nicușor Dan anunță că sala de teatru de la Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție pentru reprezentații gratuite ale tinerilor actori # CaleaEuropeana
Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni, a transmis joi președintele Nicușor Dan, anunțând că Administrația Prezidențială va pune la dispoziție periodic sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentații gratuite susținute de trupe independente […] The post Ziua Culturii Naționale. Nicușor Dan anunță că sala de teatru de la Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție pentru reprezentații gratuite ale tinerilor actori appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:30
Aliații europeni, solidari cu Danemarca, fac scut în jurul Groenlandei: Germania, Franța, Canada, Suedia și Olanda își intensifică prezența militară în insula arctică # CaleaEuropeana
Danemarca și mai multe țări aliate – Suedia, Germania, Canada, Franța și Țările de Jos, au anunțat miercuri că își vor intensifica prezența militară în Groenlanda, ca parte a unor exerciții extinse, pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de Washington în legătură cu suveranitatea insulei arctice, relatează Politico Europe. „Securitatea în Arctica este de […] The post Aliații europeni, solidari cu Danemarca, fac scut în jurul Groenlandei: Germania, Franța, Canada, Suedia și Olanda își intensifică prezența militară în insula arctică appeared first on caleaeuropeana.ro.
14 ianuarie 2026
22:40
Starea actuală a lumii înseamnă că e timpul să începem să bem, ar fi spus șefa diplomației UE Kaja Kallas la o întâlnire cu lideri din Parlamentul European # CaleaEuropeana
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, le-a spus în privat liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că starea actuală a lumii internaționale face ca acesta să poată fi un „moment bun” pentru a începe să bei, relatează Politico Europe, citând două persoane participante la întâlnire, în timp ce purtătorul de cuvânt al Înaltului Reprezentant al […] The post Starea actuală a lumii înseamnă că e timpul să începem să bem, ar fi spus șefa diplomației UE Kaja Kallas la o întâlnire cu lideri din Parlamentul European appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:10
MAE a ridicat la maxim avertismentul de călătorie în Iran pentru români: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA, pe orice rută sigură existentă # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ridicarea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim, 9/9 – „PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”, în contextul deteriorării situației de securitate și al riscului crescut de escaladare. Precizări similare au venit și din partea Italiei și Poloniei pentru cetățenii celor două țări. “MAE recomandă cu fermitate cetățenilor […] The post MAE a ridicat la maxim avertismentul de călătorie în Iran pentru români: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA, pe orice rută sigură existentă appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
SUA și Danemarca vor forma “grup de lucru la nivel înalt” pentru “o cale comună de urmat” privind Groenlanda: Persistă un “dezacord fundamental”, afirmă șeful diplomației daneze # CaleaEuropeana
Ministrul de externe al Danemarcei Lars Løkke Rasmussen a declarat miercuri că persistă un „dezacord fundamental” cu președintele Donald Trump în privința Groenlandei, după discuțiile purtate la Washington, la Casa Eisenhower, cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, relatează The Associated Press, BBC, și The Guardian. El a afirmat că Danemarca și […] The post SUA și Danemarca vor forma “grup de lucru la nivel înalt” pentru “o cale comună de urmat” privind Groenlanda: Persistă un “dezacord fundamental”, afirmă șeful diplomației daneze appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Studiu polonez: Extinderea necontrolată și modelul de afaceri agresiv al platformelor comerciale chineze riscă să ducă la pierderi anuale de circa 2 mld. de euro pentru comercianții locali # CaleaEuropeana
Platformele chineze de comerț electronic au devenit, într-un interval foarte scurt, un actor major pe piața poloneză de retail online, potrivit unui studiu amplu realizat de Camera Economiei Digitale din Polonia, primul de acest tip la nivel național. Raportul analizează în detaliu modul în care expansiunea accelerată a acestor platforme influențează economia locală, structura pieței […] The post Studiu polonez: Extinderea necontrolată și modelul de afaceri agresiv al platformelor comerciale chineze riscă să ducă la pierderi anuale de circa 2 mld. de euro pentru comercianții locali appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Reprezentantul Shein va fi audiat în Parlamentul European pentru a oferi explicații cu privire la practicile comerciale ale companiei # CaleaEuropeana
Gigantul de modă rapidă Shein se va prezenta în Parlamentul European pentru a discuta despre practicile comerciale ale companiei, după ce, anterior, a refuzat acest lucru, informează Politico Europe. Presiunea exercitată asupra Shein de a se întâlni cu factorii de decizie politică, preocupați de afluxul de colete ieftine pe care îl generează, precum și de […] The post Reprezentantul Shein va fi audiat în Parlamentul European pentru a oferi explicații cu privire la practicile comerciale ale companiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Macron avertizează asupra unor consecințe „fără precedent” ale demersului SUA privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a atras atenția asupra unor consecințe „fără precedent” în cazul în care suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi pusă sub semnul întrebării, făcând referire la poziția președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei, relatează The Guardian. „Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi afectată, efectele […] The post Macron avertizează asupra unor consecințe „fără precedent” ale demersului SUA privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
