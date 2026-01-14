Aliații europeni, solidari cu Danemarca, fac scut în jurul Groenlandei: Germania, Franța, Canada, Suedia și Olanda își intensifică prezența militară în insula arctică

13:30

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat marți că regimul clerical din Iran se află în colaps, susținând că autoritățile de la Teheran nu mai pot supraviețui decât prin violență, potrivit Politico. „Dacă un regim poate rămâne la putere doar prin violență, atunci este, în esență, terminat. Presupun că asistăm acum la ultimele zile și săptămâni […]