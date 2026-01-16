POT: Prin mecanismul SAFE, România atrage un nou val de datorii; nu vrem o economie de război

18:10

Iranul dezminte joi că Erfan Soltani, arestat sâmbătă în timpul unor ”revolte”, a fost condamnat la moarte şi că ar putea să fie executat, aşa cum se tem Statele Unite şi organizaţii de apărarea drepturlor omului, relatează AFP. Erfan Soltani a fost arestat sâmbătă la domiciliu, la Fardis, la vest de Teheran, după ce a participat […] Articolul Iranul dezminte că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte şi ar putea fi executat. Care este situația sa, de fapt apare prima dată în PS News.