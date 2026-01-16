Cartel Alfa: Un angajat de la Combinatul Liberty Galaţi, în greva foamei. 3.000 de salariați sunt în șomaj tehnic
PSNews.ro, 16 ianuarie 2026 13:30
Cartel Alfa anunţă, vineri, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi, sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei. "Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un […]
• • •
Acum 15 minute
13:40
Moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan, la doar patru zile de la preluarea interimatului la Educație # PSNews.ro
Ilie Bolojan se confruntă cu prima moțiune simplă la doar patru zile de la preluarea funcției de ministru interimar al Educației. Grupul PACE „Întâi România" anunță că va depune o moțiune împotriva acestuia în prima zi a sesiunii parlamentare, demers susținut și de 28 de senatori AUR. Inițiatorii urmează modelul moțiunilor simple depuse anterior împotriva […]
13:40
ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria României cu caniculă, secetă și fenomene extreme # PSNews.ro
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat în România din 1901 până în prezent, cu temperaturi record, episoade severe de caniculă și secetă și cu o frecvență tot mai mare a fenomenelor meteo extreme. „Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent din România!", […]
13:40
VIDEO Toți ochii pe Groenlanda. „România trebuie să evite orice gest care poate fi interpretat negativ la Washington!” # PSNews.ro
Poziția României în contextul discuțiilor internaționale privind Groenlanda trebuie să rămână una prudentă și strict calibrată pe obiectivele sale strategice, a avertizat expertul în securitate și relații internaționale Iulian Chifu, joi, la Puterea Știrilor. Analiza vine după declarațiile contradictorii făcute în spațiul public de ministrul Apărării, Radu Miruță, privind o eventuală implicare a României. Potrivit […]
Acum 30 minute
13:30
CTP, critică la adresa lui Ciprian Ciucu: Situația de la Primărie este una catastrofală, dar fără responsabili asumați # PSNews.ro
Cristian Tudor Popescu lansează un nou atac acid la adresa tandemului liberal Ilie Bolojan – Ciprian Ciucu. Cu tonul sarcastic care l-a consacrat, jurnalistul taxează discursul noului primar general al Capitalei. Deși Ciucu a preluat o Primărie a Capitalei cu finanțele grav avariate după mandatele lui Nicușor Dan, acesta se ferește să-l critice pe predecesorul […]
13:30
Cursul de schimb leu–euro este estimat să se deprecieze moderat în 2026, potrivit principalelor prognoze economice, care plasează moneda europeană într-un interval cuprins, în majoritatea scenariilor, între 5,05 și 5,25 lei. Unele estimări mai pesimiste iau în calcul chiar depășirea ușoară a pragului de 5,2 lei pentru un euro, pe fondul dezechilibrelor bugetare și al […]
13:30
Boicot politic pe față, la Iași: Primarii PSD refuză întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan # PSNews.ro
După protestul fermierilor de joi, care acuză că noile măsuri fiscale promovate de premierul Ilie Bolojan le afectează grav activitatea, județul Iași devine scena unei noi tensiuni majore, de această dată la nivel administrativ și politic. Conducerea PSD Iași a anunțat oficial că niciunul dintre cei 47 de primari social-democrați din județ nu va participa […]
13:30
Puterea Știrilor: Iulian Chifu analizează criza explozivă din Iran și riscurile unei confruntări majore # PSNews.ro
Cea mai recentă ediție a emisiunii Puterea Știrilor a adus în prim-plan situația critică din Republica Islamică Iran, aflată în pragul unei confruntări militare cu Statele Unite și măcinată de revolte interne fără precedent. Invitatul emisiunii, expertul în securitate și relații internaționale Iulian Chifu, a explicat că actuala criză nu este doar un fenomen izolat, […]
13:30
13:30
Ce amendă a primit persoana care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” în timpul protestului AUR de joi # PSNews.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul "Marş la Moscova" pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR de joi seară a fost amendat cu 1.000 de lei. "În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piaţa Universităţii, pe timpul deplasării manifestanţilor, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalţi participanţi […]
13:30
Suspendarea lui Dacian Dragoș din CCR, sub semnul întrebării. Ce spune Tudorel Toader despre blocajul de la Curte # PSNews.ro
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a oferit, în direct la Antena 3 CNN o expertiză cu privire la suspendarea judecătorului CCR Dacian Dragoș. Acesta a explicat și ce se va întâmpla cu legea pensiilor speciale în cazul în care judecătorii nu vor ajunge la un nici în ședința din 11 februarie. În eventualitatea în […]
13:30
POT: Prin mecanismul SAFE, România atrage un nou val de datorii; nu vrem o economie de război # PSNews.ro
Partidul Oamenilor Tineri a transmis vineri că, prin mecanismul SAFE, România nu face decât să atragă un nou val de datorii și banii nu merg către dezvoltarea economiei reale sau creșterea nivelului de trai, ci către industria europeană de armament, iar formațiunea nu este de acord cu 'economia de război'. Potrivit POT, mecanismul SAFE va […]
13:30
Rusia aplică noua infracțiune de „ajutor oferit inamicului”: 11 ani de închisoare pentru un șofer cu cetățenie română # PSNews.ro
Un șofer originar din R. Moldova, care deține și cetățenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru infracțiunea de „ajutor oferit inamicului", potrivit informațiilor transmise de presa independentă rusă şi preluate de Agerpres, conform Adevărul. Această infracțiune a fost adăugată în codul penal al Federației Ruse la sfârșitul anului 2024, […]
Acum 2 ore
12:10
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată, anunță un comunicat de presă. În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri […]
12:10
Industria franceză trage un semnal de alarmă cu privire la nivelul educației și efectul asupra economiei # PSNews.ro
Șeful Safran, Olivier Andriès, a vorbit în fața Senatului francez și a tras un semnal de alarmă cu privire la nivelul educației din Franța și efectul asupra economiei, potrivit Le Figaro. Pentru Andriès, reforma bacalaureatului din 2019, care a făcut matematica opțională, combinată cu scăderea performanțelor studenților la această materie, constituie o adevărată „bombă cu ceas" […]
12:10
Alexandru Munteanu, premierul R. Moldova, se pronunță pentru unirea cu România, dar reafirmă parcursul european # PSNews.ro
Premierul Alexandru Munteanu susține că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, afirmație făcută după ce președinta R. Moldova a subliniat recent același lucru, potrivit Adevărul. Aflat într-o vizită de lucru în nordul R. Moldova, Alexandru Munteanu a fost întrebat de jurnaliști dacă va vota pentru ori împotriva unificării țării […]
12:10
TOP 5 partide în spațiul online românesc. Partidele din coaliția de guvernare, în fața opoziției # PSNews.ro
Conform datelor NewsVibe, o platformă AI de monitorizare media în timp real, toate cele cinci partide incluse în topul vizibilității au înregistrat creșteri ale numărului de mențiuni în cele mai relevante surse online și pe rețelele sociale în ultima săptămână analizată — deși în proporții diferite, potrivit informat.ro. Primele zile ale anului 2026 au fost […]
Acum 4 ore
11:40
Bolojan stabilește atribuțiile vicepremierului Radu Miruță, cu accent pe coordonarea politicilor cu impact bugetar # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a stabilit, printr-o decizie publicată joi, atribuțiile vicepremierului Radu Miruță, care deține și portofoliul Apărării Naționale, în vederea asigurării îndeplinirii priorităților majore prevăzute în programul de guvernare. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și detaliază atât responsabilitățile de avizare, cât și cele de coordonare politică, potrivit România TV. Decizia vine în […]
11:40
Locuitorii municipiului Craiova au rămas din nou, joi, fără căldură, în unele cartiere. Electrocentrale Craiova S.A. a anunțat că, pentru remedierea unei avarii pe rețeaua primară de termoficare din zona Hotel Ramada, furnizarea agentului termic va fi sistată în municipiul Craiova în intervalul 15 ianuarie, ora 15:30 – 16 ianuarie, ora 15:30. În paralel, Profit.ro […]
11:40
Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, vineri, de la ora 10.00, pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă este sau nu constituțională legea adoptată de Guvernul Bolojan care modifică pensiile magistraților. După aproximativ 30 de minute, ei au decis amânarea ședinței, o decizie luată în unanimitate. Cei nouă judecători constituționali au spus că […]
11:40
Proiect de OUG: Consumatorii afectați de sărăcia energetică, protejați de debranșări prin plata primăriilor # PSNews.ro
Autoritățile publice locale vor avea dreptul de a le solicita furnizorilor de energie electrică să nu dispună deconectarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică, dar numai în condițiile suportării de către primării a plății contravalorii energiei neachitate de acești clienți, în termenele stabilite de legislația în vigoare, potrivit unui proiect de ordonanță […]
11:40
Poliţia Locală ar putea fi desfiinţată în zeci de localităţi iar sute de agenţi vor fi disponibilizaţi. Situația este destul de complicată dacă proiectul de lege trece. Comunele mici din România vor rămâne fără polițiști locali, iar ordinea publică va fi asigurată integral de poliția națională, care în multe situații, în satele mici, nu are […]
10:40
Statele Unite ale Americii strâng lațul sancțiunilor: Al șaselea petrolier confiscat în Caraibe aparține flotei rusești # PSNews.ro
Statele Unite au confiscat nava VERONICA, un petrolier din flota Rusiei, în apele Mării Caraibelor. Pentru a evita sancțiunile, nava își schimbase recent numele în GALILEO și înregistrarea sub pavilion rusesc, având portul de origine la Taganrog (Marea Azov). Aceasta este a șasea captură dintr-o serie de operațiuni de amploare desfășurate de SUA împotriva transporturilor […]
10:40
Nicușor Dan: România va găzdui Summitul B9 în 2026 și își consolidează rolul pe Flancul Estic al NATO # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reconfirmat, în cadrul reuniunii anuale cu diplomații acreditați la București, angajamentul ferm al României față de politicile NATO, subliniind că Articolul 5 rămâne garanția fundamentală de securitate a țării. Șeful statului a pus un accent deosebit pe importanța strategică a Flancului Estic și a regiunii Mării Negre, zone unde România își […]
Acum 6 ore
09:40
Volumul lui Dan Dungaciu despre discursurile lui Donald Trump, blocat în vama cu R. Moldova # PSNews.ro
Lansarea la Chișinău a volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump", semnat de expertul în geopolitică Dan Dungaciu, a avut loc în lipsa cărților care nu au ajuns la eveniment, fiind blocate în vamă. Deși editura primise asigurări că transportul va sosi în timp util pentru conferința programată la ora 14:00, autorul […]
09:40
Surpriză pe piața auto românească: Creștere peste așteptări în 2025, după un record istoric de vânzări în decembrie # PSNews.ro
Piața autovehiculelor noi din România a reușit să încheie anul 2025 pe un trend ascendent, depășind prognozele inițiale datorită unei performanțe neașteptate în ultima lună a anului. Astfel, luna decembrie a marcat un record absolut pentru ultimele doi ani, înregistrând o creștere spectaculoasă de 58% a înmatriculărilor de autoturisme față de aceeași perioadă a anului […]
09:40
NATO își întărește flancul estic: Piloți turci cu experiență de luptă vor patrula spațiul aerian al României # PSNews.ro
Turcia va suplimenta forțele NATO de pe Flancul Estic prin desfășurarea unor avioane de vânătoare F-16 în Estonia și România, ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului aerian de către aparate de zbor rusești. Decizia Ankarei vine într-un moment de tensiune ridicată, în care drone neidentificate și avioane de vânătoare au pătruns constant în zona […]
09:40
Schimbare de reguli în companiile de stat – Acestea nu mai pot fi conduse prin simpla prezență la birou – Irineu Darău # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat o reformă a modului în care sunt evaluați directorii companiilor din subordine, introducând criterii de performanță clare și riguroase. Măsura vine ca o reacție la dezvăluirile predecesorului său, Radu Miruță, care scosese la iveală contracte de management aberante. În trecut, mulți manageri își bifau indicatorii de activitate prin simple […]
Acum 24 ore
21:30
Avem un stat subfinanțat, nu supradimensionat. Pîrvulescu demontează mitul bugetarilor prea mulți # PSNews.ro
Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a demontat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, unul dintre cele mai frecvente clișee: respectiv acela că România ar avea prea mulți bugetar. În realitate adevărata problemă este subfinanțarea statului. „Primul ministru vorbește într-una de scăderi, de tăieri, reduceri. Întrebarea este până unde pot […]
20:20
VIDEO Protest AUR și Acțiunea Conservatoare. Mii de manifestanți, la guvern: ”Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, # PSNews.ro
Mii de persoane mobilizate de formațiunile AUR și Acțiunea Conservatoare s-au adunat joi
20:20
Bolojan, prima zi ca interimar la Educație. A avut o întâlnire cu Daniel David și cu secretarii de stat # PSNews.ro
La o zi după ce a fost numit la conducerea interimară a Ministerului Educației, premierul Ilie Bolojan și-a preluat atribuțiile, transmite TVR. Şeful Executivului a avut o întâlnire cu Daniel David și cu secretarii de stat, cu care a discutat despre problemele din învățământ și bugetul alocat. Ilie Bolojan preia interimar portofoliul, la aproape o […] Articolul Bolojan, prima zi ca interimar la Educație. A avut o întâlnire cu Daniel David și cu secretarii de stat apare prima dată în PS News.
20:20
România, undă verde pentru proiectele de Apărare din programul SAFE. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre, marcând o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Anul trecut, […] Articolul România, undă verde pentru proiectele de Apărare din programul SAFE. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro apare prima dată în PS News.
20:20
Centrul Istoric din București va fi monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele # PSNews.ro
Centrul Istoric din Capitală, care atrage anual sute de mii de turiști, urmează să fie monitorizat de un nou sistem video de supraveghere care va include camere termice, dar și o aplicație care folosește inteligența artificială. Camerele pot detecta automat incidente, comportamente suspecte și pot vedea unde se adună prea mulți oameni și pot număra […] Articolul Centrul Istoric din București va fi monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele apare prima dată în PS News.
20:20
Fostul premier Victor Ponta a declarat că actualul Guvern poate funcționa și fără participarea USR, susținând că, în realitate, această formațiune ar conduce Executivul. De asemenea, Ponta a criticat raporturile de forță din actuala coaliție și rolul jucat de principalele partide aflate la guvernare. Potrivit fostului lider PSD, situația politică actuală ar permite formarea unei […] Articolul Victor Ponta, necruțător: „USR-izarea României” seamănă cu preluarea PCR din ’45 apare prima dată în PS News.
19:20
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă și mai multe dileme # PSNews.ro
Autoritățile care anchetează explozia produsă la secția de poliție din Lugoj iau în calcul, ca principală ipoteză, acumularea de gaze. Rămâne însă neclar cum a fost posibil acest lucru, în condițiile în care clădirea nu era racordată la rețeaua de gaze, transmite Digi24. Specialiștii ISU și INSEMEX au ridicat probe, în special din imobilul afectat […] Articolul Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă și mai multe dileme apare prima dată în PS News.
19:20
Prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an se derulează în perioada 16 – 23 ianuarie # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 16 – 23 ianuarie, prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an. Oferta cuprinde şapte emisiuni, trei în euro şi patru în lei, dintre care una este dedicată donatorilor de sânge. Data estimată a admiterii la tranzacţionare este 29 ianuarie. ”Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 16 […] Articolul Prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an se derulează în perioada 16 – 23 ianuarie apare prima dată în PS News.
19:20
Noile impozite pe proprietate pe care le plătesc românii rămân, în continuare, la un nivel redus. Declarația vine chiar de la premierul României, care a explicat la TVR 1 motivele pentru care a fost necesară majorarea taxei anuale pe locuință. Comparativ cu alte state europene, impozitul pe proprietate din România reprezintă mai puțin de 10% […] Articolul Impozitele locale: București vs. marile capitale europene. Se poate și mai rău apare prima dată în PS News.
19:20
Proteste ale fermierilor în mai multe județe: tractoare pe șosele, nemulțumiri legate de taxe, subvenții și Mercosur # PSNews.ro
Proteste spontane ale fermierilor au avut loc joi în mai multe zone din țară, agricultorii ieșind cu tractoarele pe șosele pentru a-și exprima nemulțumirile legate de noile taxe, lipsa predictibilității subvențiilor și acordul comercial UE–Mercosur. Acțiunile au îngreunat serios traficul rutier, fără a fi impuse, până în prezent, restricții totale de circulație. În județul Iași, […] Articolul Proteste ale fermierilor în mai multe județe: tractoare pe șosele, nemulțumiri legate de taxe, subvenții și Mercosur apare prima dată în PS News.
19:20
Cash garantat pentru autostrada Sibiu–Pitești! Ministrul Finanțelor semnează din nou. De unde vin banii # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru Autostrada Sibiu – Piteşti, în valoare de 500 de milioane de euro, informează ministerul printr-un comunicat. „Astăzi, 15 ianuarie, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii […] Articolul Cash garantat pentru autostrada Sibiu–Pitești! Ministrul Finanțelor semnează din nou. De unde vin banii apare prima dată în PS News.
19:20
Noi informații despre Canalul Dunăre București, care ar pune Capitala pe harta porturilor europene # PSNews.ro
Canalul Dunăre-București, una din investițiile strategice pe care și le-a propus statul român, este amânat încă o dată, fără un termen previzibil pentru reluarea lucrărilor demarate oficial acum aproximativ patru decenii. Conducerea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, titularul de proiect, a detaliat, într-un răspuns la solicitarea Mediafax, stadiul procedurilor și o estimare a costurilor pe […] Articolul Noi informații despre Canalul Dunăre București, care ar pune Capitala pe harta porturilor europene apare prima dată în PS News.
18:10
Iranul traversează cea mai gravă criză politică și de securitate din ultimii ani, pe fondul unor proteste violente declanșate de probleme economice profunde și de represiunea dură a regimului de la Teheran. În acest context tensionat, riscul unei confruntări cu Statele Unite a crescut semnificativ, însă un război total nu este, în acest moment, un […] Articolul VIDEO Iranul, în cea mai gravă criză din ultimii ani. Scenariul analizat la Washington apare prima dată în PS News.
18:10
Nicușor Dan: R. Moldova – rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că Republica Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă. ‘E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi […] Articolul Nicușor Dan: R. Moldova – rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă apare prima dată în PS News.
18:10
Germania și Franța își consolidează prezența militară în Groenlanda, pe fondul tensiunilor geopolitice din Arctica # PSNews.ro
Mai multe state europene din NATO, printre care Germania, Franța, Suedia și Norvegia, au lansat o misiune militară comună de recunoaștere și explorare în Groenlanda, într-un context geopolitic tot mai tensionat în Arctica, marcat de rivalitatea cu Rusia și China, dar și de revendicările Statelor Unite asupra teritoriului aflat sub suveranitate daneză. Ministerul german al […] Articolul Germania și Franța își consolidează prezența militară în Groenlanda, pe fondul tensiunilor geopolitice din Arctica apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO „Una dintre cele mai teribile crize în interiorul NATO!” De ce este importantă Groenlanda pentru SUA # PSNews.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump privind necesitatea ca Statele Unite să exercite control asupra Groenlandei au generat una dintre cele mai sensibile crize din interiorul Alianței Nord-Atlantice, a avertizat Iulian Chifu, expert în securitate și relații internaționale, joi, în emisiunea Puterea Știrilor. „Este probabil una dintre cele mai teribile crize în interiorul NATO, pentru că […] Articolul VIDEO „Una dintre cele mai teribile crize în interiorul NATO!” De ce este importantă Groenlanda pentru SUA apare prima dată în PS News.
18:10
Prognoza specială pentru Capitală: Ninge din nou, iar temperaturile vor scădea până la -12 grade! # PSNews.ro
Meteorologii ANM anunță noi ninsori în București, joi și vineri, și vreme deosebit de rece în următoarele cinci zile, potrivit prognozei speciale pentru Capitală. Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 15.01.2026 Ora 20:00 – 16.01.2026 Ora 08:00 Cerul va avea înnorări și spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat. […] Articolul Prognoza specială pentru Capitală: Ninge din nou, iar temperaturile vor scădea până la -12 grade! apare prima dată în PS News.
18:10
„Daniel David nu a vrut să-și asume un mandat marcat de o imagine negativă care va rămâne peste timp” – Pîrvulescu # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Cristian Pîrvulescu a vorbit despre demisia lui Daniel David și a analizat criza de la Educație, unde lipsa unui ministru titular și interimatul premierului Ilie Bolojan indică un refuz politic clar de a-și asuma costul deciziilor bugetare. „Dar așa cum întrevedem situația, nu cred că vor accepta prea mulți poziția […] Articolul „Daniel David nu a vrut să-și asume un mandat marcat de o imagine negativă care va rămâne peste timp” – Pîrvulescu apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Declarația Maiei Sandu despre reunire reaprinde dezbaterea unionistă: „România ar depăși mai multe state din UE” # PSNews.ro
Declarația președintei R.Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru reunirea cu România în cazul unui referendum, a generat reacții puternice atât la Chișinău, cât și la București. Analistul politic Mihai Isac, stabilit în Republica Moldova, a explicat joi, la Puterea Știrilor, semnificația acestui mesaj și ecoul său în societatea moldovenească. „Nu este pentru prima […] Articolul VIDEO Declarația Maiei Sandu despre reunire reaprinde dezbaterea unionistă: „România ar depăși mai multe state din UE” apare prima dată în PS News.
18:10
Iranul dezminte că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte şi ar putea fi executat. Care este situația sa, de fapt # PSNews.ro
Iranul dezminte joi că Erfan Soltani, arestat sâmbătă în timpul unor ”revolte”, a fost condamnat la moarte şi că ar putea să fie executat, aşa cum se tem Statele Unite şi organizaţii de apărarea drepturlor omului, relatează AFP. Erfan Soltani a fost arestat sâmbătă la domiciliu, la Fardis, la vest de Teheran, după ce a participat […] Articolul Iranul dezminte că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte şi ar putea fi executat. Care este situația sa, de fapt apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Culturii: ”Eminescu a știut să ne lumineze și să ne avertizeze” # PSNews.ro
Fără adevăr și conștiință, nedreptatea devine o stare de fapt, iar crizele naționale tind să se adâncească. Recurgerea la figura lui Mihai Eminescu nu este doar un exercițiu de admirație, ci o necesitate pentru a ne recupera conștiința națională și pentru a opri degradarea valorilor care definesc viitorul comunității noastre, consideră Călin Georgescu. „De ce […] Articolul VIDEO Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Culturii: ”Eminescu a știut să ne lumineze și să ne avertizeze” apare prima dată în PS News.
18:10
Zona din România care nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Avertismentul Șefului Armatei # PSNews.ro
Avertisment serios din partea Şefului Armatei Române: o zonă a ţării noastre nu beneficiază de protecţia Articolului 5 NATO. Generalul Gheorghiță Vlad avertizează că există riscul unor interferenţe în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră și subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv exploatarea Neptun Deep și cablurile electrice. Avertismentul […] Articolul Zona din România care nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Avertismentul Șefului Armatei apare prima dată în PS News.
17:10
Avionul prezidențial nu este un moft, ci un simbol al reprezentării și demnității statului român, a afirmat Ștefan Popescu, subliniind faptul că lipsa unei flote oficiale afectează imaginea externă a țării și transmite un mesaj de improvizație și marginalitate. „Este rușinos pentru o țară de dimensiunea României să nu aibă o flotilă de stat.” Comparația cu […] Articolul Avionul prezidențial nu este un moft, ci un test al demnității statului român – analist apare prima dată în PS News.
