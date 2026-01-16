Rău au ajuns! Carmen şi Klaus Iohannis, somaţi de Primăria Sibiu să-şi achite taxele şi impozitele. ANAF cere executare

15:40

Liberalii ieșeni susțin că mai mulți primari PSD din județ ar fi confirmat inițial participarea la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, însă ulterior ar fi renunțat după ce ar fi primit „ordine de la centru”. Reacția PNL Iași vine după decizia PSD de a boicota discuțiile, decizie pe care liberalii o cataloghează drept […] Articolul Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Bolojan: „Au primit ordin de la centru” apare prima dată în PS News.