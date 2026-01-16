Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”

13:00

Adunarea publică de joi seara, din Capitală, a scos din case mai bine de câteva mii de români care au venit să protesteze împotriva legii Vexler, dar şi împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvern. În timp ce mulţimea se deplasa de la Universitate spre Ateneu, un motociclist a oprit peste drum de mulţime şi, […]