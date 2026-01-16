Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”
Gândul, 16 ianuarie 2026 13:40
Cântăreața Theo Rose a mărturisit că nu îi cere bani soțului ei, Anghel Damian, nici macar atunci când are probleme financiare. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha. Theo Rose a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:50
Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri # Gândul
Salariu, subiect tabu la locul de muncă, nu va mai fi secret din iunie 2026, firmele vor fi obligate să spună clar cât oferă pentru fiecare poziție, încă din anunțul de angajare. Este schimbarea majoră care va intra în vigoare în iunie și va aduce modificări atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Până acum […]
13:50
„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda # Gândul
Oficiali ruși și personalități pro-Kremlin au acuzat Occidentul de „militarizarea” Arcticii și au ridiculizat ceea ce au descris ca fiind incapacitatea Europei de a apăra Groenlanda, în timp ce președintele american Donald Trump și-a reiterat intenția de a prelua controlul asupra insulei arctice bogate în minerale, dar și poziționată strategic. Donald Trump vrea Groenlanda, un […]
Acum 30 minute
13:40
Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva” # Gândul
Cântăreața Theo Rose a mărturisit că nu îi cere bani soțului ei, Anghel Damian, nici macar atunci când are probleme financiare. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha. Theo Rose a […]
13:40
Lituania a descoperit un grup de sabotori ruși responsabili pentru o tentativă de incendiu. Spionii Rusiei ar fi avut ținte inclusiv în România # Gândul
Autoritățile din Lituania au acuzat serviciul de informații al armatei ruse GRU că a fost responsabil pentru o tentativă de incediu, în 2024, la o fabrică care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene. Șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost acuzați în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să […]
13:40
În România, accesul la servicii medicale, inclusiv analize de laborator sau investigații paraclinice gratuite, este reglementat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și se face în baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medic specialist. Acest mecanism face parte din sistemul public de sănătate și este destinat în principal […]
13:30
Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“ # Gândul
După arestările, protestele și evenimentele sângeroase care au zguduit, în ultimele zile, statul Minnesota, agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) anunță numeroase arestări și în Boston. Românul Ionut Andrei Stamatin se află și el pe listă. Potrivit unei postări pe contul de X al ICE Boston, autoritățile americane anunță că individul […]
13:30
Eliminat prin demisie din terenul MApN, Moşteanu continuă să se încălzească pe marginea proiectelor SAFE, în timp ce dă sfaturi succesorilor săi # Gândul
Intrat într-un con de umbră după ieşirea pe uşa din dos de la conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu revine cu o postare în care vorbeşte despre aprobarea proiectelor de înarmare prijn SAFE, de către Comisia Europeană. La final, nu uită să spună că are ” încredere în Radu Miruță, în Mihai Jurcă și în […]
13:30
Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor” # Gândul
Șoferii care nu își plătesc amenzile vor rămâne fără permis și vor trebui să achite dublul sau chiar triplul sumei datorate, iar ca să-și recupereze permisul trebuie să dovedească faptul că au plătit toate amenzile de circulație restante, nu doar pe cea care a dus la suspendare. Este vorba despre un nou proiect de lege […]
Acum o oră
13:20
VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare # Gândul
Mai mulți tineri care s-au luat la bătaie într-un mall din Pitești au fost reținuți de poliție. Asupra unuia dintre scandalagii a fost găsit și un cuțit. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Aparent, a fost vorba de un conflict spontan. Surse din anchetă afirmă că scandalul a izbucnit fără un motiv propriu-zis. […]
13:20
Stilul de viață sănătos reprezintă unul dintre cele mai importante secrete ale longevității. Nu trebuie să faci mari schimbări pentru a-ți îmbunătăți sănătatea pe termen lung. De cele mai multe ori, ajustările mici din rutina zilnică pot avea efecte mari. Potrivit experților, doar 15 minute în plus de somn pot conta enorm pentru longevitate. Somnul […]
13:20
Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump # Gândul
Prima vânzare de petrol venezuelean aflat sub controlul Statelor Unite, evaluată la 500 de milioane de dolari, a fost atribuită gigantului de trading Vitol. Această tranzacție a generat numeroase controverse deoarece John Addison, membru important al companiei Vitol, a donat aproximativ 6 milioane de dolari pentru campania lui Donald Trump, fiind astfel unul dintre cei […]
13:10
Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze” # Gândul
Deşi s-a lansat zvonul că mulţi primari PSD au boicotat întâlnirea cu Ilie Bolojan, de la Iaşi, PNL transmite o informare prin care infirmă, cu dovezi foto, că lucrurile nu au stat deloc aşa. Dimpotrivă. Cei de la PNL Iaşi acuză presiuni asupra edililor care au confirmat prezenţa, din partea PSD „Ipocrizia PSD Iași atinge […]
13:10
Alegerea canapelei este unda dintre cele mai importante decizii, pe care le iei, când începi amenajarea livingului. Acesta este locul principal de relaxare și punctul central al oricărui living, de aceea alegerea trebuie să fie bine gândită. Ce trenduri de amenajări de interior vor predomina în anul 2026? Ce fel de canapea să alegem? Îți […]
13:10
Cum îți dorești ca micuțul tău să se simtă când se pregătește de culcare? Relaxat, confortabil și pregătit pentru un somn odihnitor, nu-i așa? Alegerea pijamalelor potrivite joacă un rol important în asigurarea unui somn odihnitor. Dar știi cum să alegi acele pijamale care să se potrivească perfect pentru fiecare sezon? Fie că este vară […]
13:10
Parchet SPC: Ghid Complet pentru Alegerea și Montajul Pardoselii SPC Ce Este Parchetul SPC și De Ce Merită Atenția Ta Parchetul SPC (Stone Polymer Composite) reprezintă o evoluție tehnologică în domeniul pardoselilor. Spre deosebire de laminatul tradițional sau parchetul din lemn masiv, pardoseala SPC combină un miez rigid pe bază de piatră cu un strat […]
13:00
Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală # Gândul
Adunarea publică de joi seara, din Capitală, a scos din case mai bine de câteva mii de români care au venit să protesteze împotriva legii Vexler, dar şi împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvern. În timp ce mulţimea se deplasa de la Universitate spre Ateneu, un motociclist a oprit peste drum de mulţime şi, […]
13:00
Preşdintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul lui Bolojan, la Iaşi: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze” # Gândul
Deşi s-a lansat zvonul că mulţi primari PSD au boicotat întâlnirea cu Ilie Bolojan, de la Iaşi, PNL transmite o informare prin care infirmă, cu dovezi foto, că lucrurile nu au stat deloc aşa. Dimpotrivă. Cei de la PNL Iaşi acuză presiuni asupra edililor care au confirmat prezenţa, din partea PSD „Ipocrizia PSD Iași atinge […]
Acum 2 ore
12:50
Guvernul Bolojan se împrumută din nou de la populație în 2026. Dobânzile sunt mai mari decât la bănci # Gândul
Guvernul Bolojan continuă tradiția împrumuturilor de la populație și în 2026. Ministerul Finanțelor a anunțat că începe o nouă emisiune de titluri de stat prin programul FIDELIS. În acest fel statul poate să atragă fonduri suplimentare la buget cu ajutorul românilor, în condițiile în care dobânzile titlurilor sunt mai mari decât cele oferite de bănci. […]
12:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre momentul în care a decis să se mute în India, dar și despre cariera pe care și-a făcut-o acolo. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a […]
12:30
Mesajul care i-a adus unui bucureştean o amendă de 1.000 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală # Gândul
Adunarea publică de joi seara, din Capitală, a scos din case mai bine de câteva mii de români care au venit să protesteze împotriva legii Vexler, dar şi împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvern. În timp ce mulţimea se deplasa de la Universitate spre Ateneu, un motociclist a oprit peste drum de mulţime şi, […]
12:20
Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice # Gândul
Vineri dimineață, CCR a amânat, din nou, o decizie pe legea pensiilor magistraților, decizia fiind luată în unanimitate. Avocatul Toni Neacșu a explicat de ce această nouă amânare pe o lege controversată este justificată. În postarea sa de pe contul de socializare, cunoscutul avocat argumentează că președintele Curții, Simina Tănăsescu, a provocat”un scandal public artificial, […]
12:10
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre reticența crescută a populației față de vaccinare, în special față de vaccinul antigripal, fenomen accentuat după pandemie. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Marinescu a explicat că mulți oameni evită vaccinarea nu din motive medicale, ci din cauza […]
12:10
Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta # Gândul
Amânarea are justificare a patra oară, spune fostul şef al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean. Potrivit acestuia, reforma pensiilor magistraţilor mai trebuie să aştepte pentru că „s-au depus ieri o grămadă de documente.” Vineri, magistraţii CCR au amânat, pentru a patra oară, decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, […]
12:10
Gazetarul Ion Cristoiu a comentat, în Pastila zilnică, știrea momentului: CCR amână din nou dezbaterea legii Pensiilor. „Așadar, CCR a decis printr-un vot în unanimitate, ca discutarea legii pensiilor magistraților să aibă loc pe 11 februarie 2026. Această lege trebuia discutată și votată sau respinsă astăzi. Avem de a face cu o nouă amânare, a […]
12:10
O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina # Gândul
O româncă de 54 de ani locuiește de ani buni într-un camper abandonat, în Italia. Femeia riscă să rămână fără singurul său adăpost, după ce autoritățile locale au aplicat o sancțiune severă și au anunțat posibilitatea confiscării vehiculului. Rulota este parcată de mult timp într-o zonă publică din apropierea rocii din Cesenatico. Nu mai este […]
12:10
Trump construiește cele mai scumpe nave militare din istoria Americii. „Vor fi cele mai bune din lume“. Cu ce arme ar putea fi dotate # Gândul
Prima navă de război din „clasa Trump” ar putea costa între 15,1 și 22 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea face din ea una dintre cele mai scumpe nave de război americane construite vreodată, relatează Bloomberg. Potrivit sursei citate, estimarea inițială a costului navei a fost făcută publică, joi, de către Eric Labs, […]
12:00
Andrei Caramitru a descoperit cele 4 viteze economice ale țării: „Diferența față de Vest este procentul foarte mare de rural” # Gândul
Andrei Caramitru spune că România nu funcționează unitar, ci este împărțită în patru zone economice diferite, cu niveluri inegale de dezvoltare. Această realitate explică polarizarea socială și diferențele mari dintre orașe și sate. Caramitru spune că București-Ilfov reprezintă prima zonă, cea mai bogată a țării, cu un nivel de trai apropiat de cel occidental, unde […]
12:00
Traficul infernal, dar și lipsa de timp sunt adesea factori care influențează românii să nu mai meargă la cumpărături și apelează tot mai des la firmele de livrări. Adesea, mulți s-au întrebat ce salariu are un livrator Glovo în anul 2026. Deși pare o meserie unde este multă libertate, ea vine cu responsabilități mari. Curierii […]
Acum 4 ore
11:50
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță” # Gândul
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a declarat pentru MEDIAFAX că amânarea pentru a patra oară a deciziei Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reflectă importanța deosebită a actului normativ și impactul pe care îl are asupra bugetului și a societății. „Proiectul de lege adoptată și supusă controlului de constituționalitate prezintă o deosebită importanță, un […]
11:40
Cum își educă Bella Santiago fiica. ”Are telefon cu butoane. Are telefonul doar pentru a ne suna” # Gândul
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cum o educă pe fiica ei, cum o ține departe de tehnologie și o determină să citească mai mult. Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România. Aceasta s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a fost finalistă la emisiunea ”Românii […]
11:40
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a explicat mecanismul constituțional al numirilor în justiție și susține că eventualele conflicte politice pornesc de la această dublă cheie de putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România este o republică semiprezidențială Invitatul a reamintit […]
11:40
Furt de lux în Sectorul 1 din Capitală. O femeie a fost reținută după dispariția unui ceas din aur, evaluat la 175.000 de euro # Gândul
Polițiștii din Capitală au reținut o femeie de 30 de ani, cercetată pentru furt calificat, după dispariția unui ceas din aur, evaluat la aproximativ 175.000 de euro, dintr-un apartament din Sectorul 1 al Bucureștiului. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată Parchetului cu propunere legală. Potrivit Poliției Capitalei, la […]
11:40
Superliga de fotbal se reia azi cu etapa 22, cu partida de la Mioveni între FC Argeș și FCSB. Partida va începe la ora 20.00 și va fi condusă la centru de ecusonul FIFA, Marcel Bîrsan. Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Ioan Alexandru Corb şi Cristian Daniel Ilinca. Care e programul […]
11:30
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper # Gândul
Marea Britanie nu susține propunerile Franței și Italiei de a relua negocierile directe cu Vladimir Putin, a declarat secretarul britanic de externe Yvette Cooper, într-un interviu acordat publicației Politico. Yvette Cooper, șeful politicii externe a Marii Britanii, nu vede nicio indicație că Moscova este cu adevărat pregătită pentru un proces de pace și a argumentat […]
11:30
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul # Gândul
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a fost acuzat de avocata AUR, Silvia Uscov, cea care a cerut suspendarea sa de la Curtea Constituțională, de faptul că se află în stare de incompatibilitate, pentru este și reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea RADONCONTROL SA”, potrivit G4Media. Acum, și Coaliția pentru Apărarea Statului de […]
11:20
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate # Gândul
Statele Unite au transmis presiuni diplomatice Italiei pentru anularea unor contracte cu furnizorul chinez Nuctech, motivând riscuri de securitate națională. Roma a refuzat anularea, dar a modificat ulterior legislația achizițiilor publice. Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei pentru a anula contracte guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente de securitate Nuctech, invocând riscuri pentru securitatea […]
11:20
Tot mai puțini copii născuți și tot mai multe decese în România. Sporul natural rămâne negativ, potrivit datelor INS # Gândul
În luna noiembrie 2025, în România au fost înregistrate 11.085 de nașteri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul este cu 2.443 mai mic față de luna octombrie, ceea ce înseamnă o scădere de peste 18%. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 18.589 de decese, cu 2.020 mai puține decât în luna precedentă, […]
11:20
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că a fost înființat „Consiliul Păcii” care va supraveghea Gaza. Vestea vine la câteva luni după ce Israelul și Hamas au încheiat un armistițiu „fragil“, după doi ani de conflict în Fâșia Gaza. „Am marea onoare să anunț că a fost înființat CONSILIUL PĂCII”, a scris Trump pe […]
11:10
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre” # Gândul
Joi, Comisia Europeană a aprobat proiectele de apărare ale României, de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. După semnarea acordului în această primăvară, România va putea accesa împrumutul pe termen lung. Președintele Nicușor Dan reacționează, și spune că această decizie a Comisiei Europene reprezintă un pas important în consolidarea securității României. „Aprobarea ieri […]
11:10
În anii 2000, femeile din întreaga lume suspinau după Michael Vartan. Starul din „Alias” era genul de actor care făcea furori. Nici colegele de breaslă nu rezistau farmecului său. Cinefilii îl știu mai ales din serialul „Alias”, unde a jucat alături de Jennifer Garner, între 2001 și 2006. Cei doi au avut o relație scurtă […]
10:50
Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?” # Gândul
Gigi Becali continuă să șocheze cu declarațiile controversate pe care le face. De curând, finanțatorul FCSB l-a luat la țintă pe Mihai Popescu și aproape că nu trece o zi fără să-l atace pe fundașul central. Accidentat la meciul echipei naționale cu Austria, din preliminariile C.M. 2026, Popescu este acum în proces de recuperare. Mihai […]
10:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu subliniază rolul crucial al zonei Zaporojiei în conflictul ruso-ucrainean, combinând argumente strategice, istorice și simbolice. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 14 ianuarie 2026, a detaliat obsesia Rusiei pentru Zaporojie, subliniind […]
10:40
Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel # Gândul
Când lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a pășit, joi, în Casa Albă, a adus cu ea cadoul pe care președintele american Donald Trump îl râvnea de multă vreme: medalia Premiului Nobel pentru Pace. Machado a câștigat premiul, anul trecut, pentru campania sa în favoarea unei democrații mai puternice în Venezuela. Acum, ea a […]
10:40
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării” # Gândul
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a […]
10:40
Marcus Gilbert, starul din Rambo III, a murit la 67 de ani. Marele actor a pierdut lupta împotriva cancerului. Actorul, ale cărui roluri cele mai cunoscute includ Tomask în Rambo III și Rupert Campbell-Black în adaptarea din 1993 a romanului „Riders” de Jimmy Cooper – a decedat duminică (12.01.26) după ce a luptat cu cancerul […]
10:30
Gestul teribil al unei mame, și-a vândut fiica unui bărbat în vârstă de 25 de ani, în Italia. Cum a reușit să scape copila din mâinile agresorului # Gândul
O adolescentă de 14 ani a fost găsită rătăcind pe străzile unui orășel din provincia Ferrara, Italia, după ce a fost vândută și supusă unor abuzuri fizice și psihice grave. Un trecător a observat-o în timp ce umbla desculță, îmbrăcată în haine subțiri în toiul nopții, cu vânătăi pe corp, relatează presa italiană. Fata ajunsese […]
10:30
FCSB a încheiat TRANSFERURILE în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune” # Gândul
Gigi Becali a spus că mijlocașul Ofri Arad urmează să semneze cu FCSB. Israelianul vine ca jucător liber de contract și va avea 20.000 de euro pe lună la formația patronată de latifundiarul din Pipera. Acordul său e valabil doi ani și jumătate, urmând a lua în total 900.000 de euro, calculând și prima de […]
10:30
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna # Gândul
Condițiile meteo pe timpul iernii pun la încercare nu doar șoferii, ci și componentele mașinii. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot transforma ștergătoarele de parbriz într-un punct vulnerabil, iar folosirea lor în stare înghețată poate provoca deteriorări serioase. Ridicarea ștergătoarelor înainte de episoadele de ger nu este doar un obicei al șoferilor experimentați, ci o […]
10:20
Puternicul ziar italian Gazzetta dello Sport, poate cea mai influentă publicație de sport a Europei, anunță că mai multe cluburi din Serie A ar fi interesate de internaționalul român Daniel Bîrligea. Atacantul în vârstă de 25 de ani al campioanei FCSB este cel mai bine cotat „vârf” din Liga 1 la momentul de față. Bîrligea […]
10:10
Venezuela nu este un El Dorado al petrolului. „Nici entuziasmul Washingtonului, nici preocupările Moscovei nu sunt confirmate de starea industriei petroliere venezuelene” # Gândul
Complexitatea geologică și anii de proastă gestionare înseamnă că industria petrolieră venezueleană nu este marele câștig pe care oficialii de la Moscova și Washington încearcă să îl pună pe tapet. În discuțiile despre obiectivele intervenției Statelor Unite în Venezuela, se susține adesea că rezervele de petrol ale țării sud-americane sunt cele mai mari din lume. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.