Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”

Joi seara, unii dintre simpatizanţii AUR, care au răspuns chemării liderului George Simion să se alăture protestelor organizate împotriva Legii Antisemitismului şi măsurilor fiscale impuse de Guvernul Ilie Bolojan, au sfârşit seara amendaţi sau cu dosare penale, din partea jandarmilor. Oamenii legii mai caută şi alte persoane care au încercat să încalce condiţiile organizării protestelor. […]