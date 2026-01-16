Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, după ce CCR a amânat a patra oară decizia pe legea pensiilor speciale: „Legea are o deosebită importanță”
Gândul, 16 ianuarie 2026 11:50
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a declarat pentru MEDIAFAX că amânarea pentru a patra oară a deciziei Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reflectă importanța deosebită a actului normativ și impactul pe care îl are asupra bugetului și a societății. „Proiectul de lege adoptată și supusă controlului de constituționalitate prezintă o deosebită importanță, un […]
Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice # Gândul
Vineri dimineață, CCR a amânat, din nou, o decizie pe legea pensiilor magistraților, decizia fiind luată în unanimitate. Avocatul Toni Neacșu a explicat de ce această nouă amânare pe o lege controversată este justificată. În postarea sa de pe contul de socializare, cunoscutul avocat argumentează că președintele Curții, Simina Tănăsescu, a provocat”un scandal public artificial, […]
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre reticența crescută a populației față de vaccinare, în special față de vaccinul antigripal, fenomen accentuat după pandemie. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Marinescu a explicat că mulți oameni evită vaccinarea nu din motive medicale, ci din cauza […]
Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta # Gândul
Amânarea are justificare a patra oară, spune fostul şef al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean. Potrivit acestuia, reforma pensiilor magistraţilor mai trebuie să aştepte pentru că „s-au depus ieri o grămadă de documente.” Vineri, magistraţii CCR au amânat, pentru a patra oară, decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, […]
Gazetarul Ion Cristoiu a comentat, în Pastila zilnică, știrea momentului: CCR amână din nou dezbaterea legii Pensiilor. „Așadar, CCR a decis printr-un vot în unanimitate, ca discutarea legii pensiilor magistraților să aibă loc pe 11 februarie 2026. Această lege trebuia discutată și votată sau respinsă astăzi. Avem de a face cu o nouă amânare, a […]
O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina # Gândul
O româncă de 54 de ani locuiește de ani buni într-un camper abandonat, în Italia. Femeia riscă să rămână fără singurul său adăpost, după ce autoritățile locale au aplicat o sancțiune severă și au anunțat posibilitatea confiscării vehiculului. Rulota este parcată de mult timp într-o zonă publică din apropierea rocii din Cesenatico. Nu mai este […]
Trump construiește cele mai scumpe nave militare din istoria Americii. „Vor fi cele mai bune din lume“. Cu ce arme ar putea fi dotate # Gândul
Prima navă de război din „clasa Trump” ar putea costa între 15,1 și 22 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea face din ea una dintre cele mai scumpe nave de război americane construite vreodată, relatează Bloomberg. Potrivit sursei citate, estimarea inițială a costului navei a fost făcută publică, joi, de către Eric Labs, […]
Andrei Caramitru a descoperit cele 4 viteze economice ale țării: „Diferența față de Vest este procentul foarte mare de rural” # Gândul
Andrei Caramitru spune că România nu funcționează unitar, ci este împărțită în patru zone economice diferite, cu niveluri inegale de dezvoltare. Această realitate explică polarizarea socială și diferențele mari dintre orașe și sate. Caramitru spune că București-Ilfov reprezintă prima zonă, cea mai bogată a țării, cu un nivel de trai apropiat de cel occidental, unde […]
Traficul infernal, dar și lipsa de timp sunt adesea factori care influențează românii să nu mai meargă la cumpărături și apelează tot mai des la firmele de livrări. Adesea, mulți s-au întrebat ce salariu are un livrator Glovo în anul 2026. Deși pare o meserie unde este multă libertate, ea vine cu responsabilități mari. Curierii […]
Cum își educă Bella Santiago fiica. ”Are telefon cu butoane. Are telefonul doar pentru a ne suna” # Gândul
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cum o educă pe fiica ei, cum o ține departe de tehnologie și o determină să citească mai mult. Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România. Aceasta s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a fost finalistă la emisiunea ”Românii […]
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a explicat mecanismul constituțional al numirilor în justiție și susține că eventualele conflicte politice pornesc de la această dublă cheie de putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România este o republică semiprezidențială Invitatul a reamintit […]
Furt de lux în Sectorul 1 din Capitală. O femeie a fost reținută după dispariția unui ceas din aur, evaluat la 175.000 de euro # Gândul
Polițiștii din Capitală au reținut o femeie de 30 de ani, cercetată pentru furt calificat, după dispariția unui ceas din aur, evaluat la aproximativ 175.000 de euro, dintr-un apartament din Sectorul 1 al Bucureștiului. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată Parchetului cu propunere legală. Potrivit Poliției Capitalei, la […]
Superliga de fotbal se reia azi cu etapa 22, cu partida de la Mioveni între FC Argeș și FCSB. Partida va începe la ora 20.00 și va fi condusă la centru de ecusonul FIFA, Marcel Bîrsan. Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Ioan Alexandru Corb şi Cristian Daniel Ilinca. Care e programul […]
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper # Gândul
Marea Britanie nu susține propunerile Franței și Italiei de a relua negocierile directe cu Vladimir Putin, a declarat secretarul britanic de externe Yvette Cooper, într-un interviu acordat publicației Politico. Yvette Cooper, șeful politicii externe a Marii Britanii, nu vede nicio indicație că Moscova este cu adevărat pregătită pentru un proces de pace și a argumentat […]
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul # Gândul
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a fost acuzat de avocata AUR, Silvia Uscov, cea care a cerut suspendarea sa de la Curtea Constituțională, de faptul că se află în stare de incompatibilitate, pentru este și reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea RADONCONTROL SA”, potrivit G4Media. Acum, și Coaliția pentru Apărarea Statului de […]
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate # Gândul
Statele Unite au transmis presiuni diplomatice Italiei pentru anularea unor contracte cu furnizorul chinez Nuctech, motivând riscuri de securitate națională. Roma a refuzat anularea, dar a modificat ulterior legislația achizițiilor publice. Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei pentru a anula contracte guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente de securitate Nuctech, invocând riscuri pentru securitatea […]
Tot mai puțini copii născuți și tot mai multe decese în România. Sporul natural rămâne negativ, potrivit datelor INS # Gândul
În luna noiembrie 2025, în România au fost înregistrate 11.085 de nașteri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul este cu 2.443 mai mic față de luna octombrie, ceea ce înseamnă o scădere de peste 18%. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 18.589 de decese, cu 2.020 mai puține decât în luna precedentă, […]
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că a fost înființat „Consiliul Păcii” care va supraveghea Gaza. Vestea vine la câteva luni după ce Israelul și Hamas au încheiat un armistițiu „fragil“, după doi ani de conflict în Fâșia Gaza. „Am marea onoare să anunț că a fost înființat CONSILIUL PĂCII”, a scris Trump pe […]
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre” # Gândul
Joi, Comisia Europeană a aprobat proiectele de apărare ale României, de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. După semnarea acordului în această primăvară, România va putea accesa împrumutul pe termen lung. Președintele Nicușor Dan reacționează, și spune că această decizie a Comisiei Europene reprezintă un pas important în consolidarea securității României. „Aprobarea ieri […]
În anii 2000, femeile din întreaga lume suspinau după Michael Vartan. Starul din „Alias” era genul de actor care făcea furori. Nici colegele de breaslă nu rezistau farmecului său. Cinefilii îl știu mai ales din serialul „Alias”, unde a jucat alături de Jennifer Garner, între 2001 și 2006. Cei doi au avut o relație scurtă […]
Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?” # Gândul
Gigi Becali continuă să șocheze cu declarațiile controversate pe care le face. De curând, finanțatorul FCSB l-a luat la țintă pe Mihai Popescu și aproape că nu trece o zi fără să-l atace pe fundașul central. Accidentat la meciul echipei naționale cu Austria, din preliminariile C.M. 2026, Popescu este acum în proces de recuperare. Mihai […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu subliniază rolul crucial al zonei Zaporojiei în conflictul ruso-ucrainean, combinând argumente strategice, istorice și simbolice. Urmăriți aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 14 ianuarie 2026, a detaliat obsesia Rusiei pentru Zaporojie, subliniind […]
Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel # Gândul
Când lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a pășit, joi, în Casa Albă, a adus cu ea cadoul pe care președintele american Donald Trump îl râvnea de multă vreme: medalia Premiului Nobel pentru Pace. Machado a câștigat premiul, anul trecut, pentru campania sa în favoarea unei democrații mai puternice în Venezuela. Acum, ea a […]
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării” # Gândul
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a […]
Marcus Gilbert, starul din Rambo III, a murit la 67 de ani. Marele actor a pierdut lupta împotriva cancerului. Actorul, ale cărui roluri cele mai cunoscute includ Tomask în Rambo III și Rupert Campbell-Black în adaptarea din 1993 a romanului „Riders” de Jimmy Cooper – a decedat duminică (12.01.26) după ce a luptat cu cancerul […]
Gestul teribil al unei mame, și-a vândut fiica unui bărbat în vârstă de 25 de ani, în Italia. Cum a reușit să scape copila din mâinile agresorului # Gândul
O adolescentă de 14 ani a fost găsită rătăcind pe străzile unui orășel din provincia Ferrara, Italia, după ce a fost vândută și supusă unor abuzuri fizice și psihice grave. Un trecător a observat-o în timp ce umbla desculță, îmbrăcată în haine subțiri în toiul nopții, cu vânătăi pe corp, relatează presa italiană. Fata ajunsese […]
FCSB a încheiat TRANSFERURILE în această iarnă. Gigi Becali: „Le-am făcut pe cele mai bune” # Gândul
Gigi Becali a spus că mijlocașul Ofri Arad urmează să semneze cu FCSB. Israelianul vine ca jucător liber de contract și va avea 20.000 de euro pe lună la formația patronată de latifundiarul din Pipera. Acordul său e valabil doi ani și jumătate, urmând a lua în total 900.000 de euro, calculând și prima de […]
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna # Gândul
Condițiile meteo pe timpul iernii pun la încercare nu doar șoferii, ci și componentele mașinii. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot transforma ștergătoarele de parbriz într-un punct vulnerabil, iar folosirea lor în stare înghețată poate provoca deteriorări serioase. Ridicarea ștergătoarelor înainte de episoadele de ger nu este doar un obicei al șoferilor experimentați, ci o […]
Puternicul ziar italian Gazzetta dello Sport, poate cea mai influentă publicație de sport a Europei, anunță că mai multe cluburi din Serie A ar fi interesate de internaționalul român Daniel Bîrligea. Atacantul în vârstă de 25 de ani al campioanei FCSB este cel mai bine cotat „vârf” din Liga 1 la momentul de față. Bîrligea […]
Venezuela nu este un El Dorado al petrolului. „Nici entuziasmul Washingtonului, nici preocupările Moscovei nu sunt confirmate de starea industriei petroliere venezuelene” # Gândul
Complexitatea geologică și anii de proastă gestionare înseamnă că industria petrolieră venezueleană nu este marele câștig pe care oficialii de la Moscova și Washington încearcă să îl pună pe tapet. În discuțiile despre obiectivele intervenției Statelor Unite în Venezuela, se susține adesea că rezervele de petrol ale țării sud-americane sunt cele mai mari din lume. […]
Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a vorbit despre adevărata față a spionajului românesc și despre oamenii care au lucrat, ani la rând, fără să fie cunoscuți publicului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali” Invitatul spune că România nu a […]
Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, este în doliu. Mama sa, care se afla în spital, a murit. Actrița trece printr-o mare suferință. Bianca Brad trece prin momente grele. Mama sa, Georgeta, a încetat din viață. Aceasta se afla internată în spital, în stare gravă. Anunțul trist a fost făcut de actriță […]
Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea” # Gândul
Politica de o austeritate extremă a Guvernului începe să aibă oponenți chiar în coaliție. Astfel, primarii PSD din judeţul Iaşi nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu. PSD Iaşi a avut un mesaj dur referitor la vizita acestuia în județ. Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să […]
Ce surpriză le-a pregătit Simona Halep clienților hotelului său din Poiana Brașov: „Un început frumos” # Gândul
Simona Halep a luat o decizie importantă la hotelul său din Poiana Brașov. În urma unui nou parteneriat, toți clienții vor beneficia de lecții de schi, începând din acest sezon. Proprietară a unui hotel care îi poartă numele în Poiana Brașov, Simona Halep continuă să dezvolte investițiile din zona ospitalității. Multipla campioana la tenis a […]
Andre Duarte, transferat în iarnă la FCSB, a făcut o impresie bună în stagiul din Antalya și se pare că va fi titular în apărare. Dar, fundașul central are o situația incertă deocamdată. Cei de la Ujpest, fosta sa echipă, nu au trimis cartea verde și s-ar putea să nu poată fi legitimat la timp […]
Poporul care este deja în anul 2976. Cum a ajuns să fie deja cu aproape 1.000 de ani „înaintea restului lumii” # Gândul
Chiar dacă abia am celebrat trecerea în 2026, în Africa de Nord milioane de oameni au întâmpinat deja anul 2976, celebrând Yennayer (n.r. Anul Nou amazigh), o sărbătoare a identității, tradiției și a legăturii profunde dintre acest popor și istoria sa. În Africa de Nord, poporul Amazigh a celebrat trecerea în anul 2976. Nu este vorba de o […]
Iancu Guda dezvăluie metoda prin care un modest om de serviciu a reușit să strângă opt milioane de dolari # Gândul
Economistul Iancu Guda a prezentat pe Facebook cazul lui Ronald Read, un american care, deși a avut venituri modeste toată viața, a reușit să strângă o avere de aproximativ 8 milioane de dolari. Ronald Read a lucrat timp de 25 de ani ca mecanic auto într-o spălătorie, iar apoi timp de 17 ani ca om […]
Claudiu Năsui afirmă că USR se confruntă cu o problemă gravă de fond: concentrarea puterii în mâinile acelorași lideri, fenomen pe care îl numește „baronizare”. Potrivit lui, această situație blochează accesul membrilor simpli la funcții de conducere și frânează apariția unor lideri noi. Într-o postare pe Facebook, Năsui explică de ce susține limitarea numărului de […]
Situație uluitoare la clubul FCSB: „Le dădeam să bea în cantonament și îi puneam să danseze” # Gândul
Adrian Voicu, fostul ofițer de presă de la FCSB din 2009, a făcut o serie de dezvăluiri din perioada petrecută la formația roș-albastră, în cadrul emisiunii Exclusiv FCSB, de la Prosport. În prezent Adrian Voicu este moderatorul emisiunii „Fiță cu Adiță”, el a vorbit ce s-a întâmplat în unul din cantonamentele pe care FCSB le-a […]
Vreme geroasă în România până la jumătatea lunii februarie. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni # Gândul
Vremea rece continuă să domine România în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile se vor menține sub mediile climatologice ale perioadei, la nivel național. Vremea nu dă semne de încălzire nici în următoarele zile. Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, potrivit prognozei publicate de Administrația […]
Gigi Becali s-a enervat după ce a auzit declarația lui Andrei Nicolescu. „Noi suntem idioţi? Mi-am schimbat părerea” # Gândul
Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan. Președintele lui Dinamo a afirmat că liderul roș-albilor a avut o ofertă de la Metalist Harkov de patru milioane de euro, dar a refuzat să plece. Ar fi câștigat de patru ori mai mult ca acum, dar […]
Bărbatul care a ajuns să trăiască pe străzi după ce a fost înșelat la locul de muncă. Gruia Andrei doarme acum într-o biserică # Gândul
Un bărbat din România trăiește acum într-o parcare din Germania, după ce a rămas fără loc de muncă și fără bani să se întoarcă acasă. Gruia Andrei a fost găsit înghețat și înfometat în parcarea unui supermarket Kaufland din orașul Straelen, la granița cu Țările de Jos. Așa s-a aflat că el venise, din Iași, […]
Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum vaccinarea în pandemie a fost un soi de monedă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Marinescu: „Întrebarea e dacă ne-am vaccinat zeci de ani, […]
CALCUL | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă # Gândul
Cât mai valorează munca unei vieți în România? Un calcul realizat la valoarea punctului de referință de 81 de lei arată ce pensie netă pot primi românii după 40 de ani de vechime, în funcție de meseria exercitată, pentru 25 dintre cele mai populare ocupații. Valoarea pensiei în România depinde direct de numărul de puncte […]
Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost „anulat” de Pro TV. Ce se întâmplă cu veniturile prezentatorului # Gândul
Cătălin Măruță se pregătește pentru „o resetare”, după 18 ani petrecuți la Pro TV, unde a prezentat una din cele mai longevive emisiuni din grila postului, „La Măruță”. Emisiunea „La Măruță” se apropie de final după 18 ani, decizia aparținând șefilor postului de televiziune. Pro Tv își propune o schimbare majoră de direcție, scrie Cancan.ro. […]
Strat defensiv „de ultimii metri”. Rusia recurge la o metodă extremă pentru a doborî dronele ucrainene care atacă în roiuri # Gândul
Războiul dronelor din Ucraina a împins Rusia către un adevăr inconfortabil pe care fiecare armată modernă îl reînvață astăzi. Atunci când quadcopterele mici și dronele de atac FPV sosesc la joasă altitudine, rapid și în număr mare, sistemele de apărare aeriană nu funcționează întotdeauna cu succes. Chiar și cele mai bune sisteme ghidate prin radar […]
Dan Dungaciu: „Se vrea stârnirea anti-americanismului în Europa, inclusiv în rândul partidelor suveraniste” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat direcția politică în care, în opinia sa, se îndreaptă Uniunea Europeană. El vorbește despre un proiect federalist care se definește prin opoziția față de Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Proiectul federalist și anti-americanismul din […]
2026 începe cu un mare faliment în SUA: colapsurile corporative arată aceleași greșeli, repetate de zeci de ani # Gândul
Anul 2026 a început cu un faliment de amploare în Statele Unite. Saks Global Entreprises, conglomeratul care deține brandurile de lux Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman și Neiman Marcus, a intrat oficial în procedura de faliment, unul dintre cele mai mari colapsuri din retailul american de la pandemie încoace, potrivit Profit.ro. Pe 14 ianuarie 2026, […]
Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale # Gândul
Joi seara, unii dintre simpatizanţii AUR, care au răspuns chemării liderului George Simion să se alăture protestelor organizate împotriva Legii Antisemitismului şi măsurilor fiscale impuse de Guvernul Ilie Bolojan, au sfârşit seara amendaţi sau cu dosare penale, din partea jandarmilor. Oamenii legii mai caută şi alte persoane care au încercat să încalce condiţiile organizării protestelor. […]
Silviu Predoiu: „În campanie, toți candidații spuneau că vor lupta pentru România. Nu înțeleg unde sunt acum acei candidați” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a explicat de ce o parte dintre candidații importanți nu au mai intrat în cursa electorală după anularea alegerilor. În dialogul cu Marius Tucă, fostul șef al SIE vorbește despre „iepuri” politici, candidați introduși strategic și despre modul în care voturile au […]
