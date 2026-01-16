Schiorii cu experiență vor avea la dispoziție o nouă „pârtie neagră” în Postăvarul, dar și o alternativă la sistemul de transport pe cablu. De când va funcționa și nocturna în masiv
BizBrasov.ro, 16 ianuarie 2026 13:40
După ce de ,,Miercurea brașovenilor” a fost deschisă pârtia Sulinar, de mâine, pe iubitorii sporturilorde iarnă îi așteaptă alte două pârtii, atât pentru schiorii cu experiență, Lupului inferior, cât și pentru cei mai puțin experimentați, Drumul albastru. Deschiderea acestora înseamnă și reducerea timpilor de așteptare la transportul pe cablu, deoarece va fi pornit și telescaunul [...]
• • •
Acum 10 minute
13:50
Un bărbat fără permis s-a dat „viteaz” și a intrat cu mașina în stâlp. Polițiștii au deschis dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Dăișoara, județul Brașov, se află un autovehicul avariat. „La fața locului, în cadrul controlului efectuat, polițiștii au stabilit că, la volanul autoturismului implicat în accidentul rutier, se afla un bărbat, de 33 de ani, [...]
Acum 30 minute
13:40
13:40
Adrian Buzan a demonstrat ca zborul nu are limite, nici atunci când cerul este înlocuit cu un tavan de sare. Pilotul a stabilit un record mondial de zbor cu paramotorul în spațiu închis, alegând ca scenă adâncimile salinei Slănic Prahova. Adrian a făcut echipă cu Ionuț Riteș în această aventură, el fiind partenerul său de [...]
13:30
Salvamontiștii din municipiul Brașov au ajutat aproape 900 de persoane care au avut probleme pe munte, în 2025 # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din municipiul Brașov au ajutat aproape 900 de persoane care au avut probleme pe munte, în 2025. În cursul anului 2025, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat să intervină în 792 de cazuri, totalizând 866 de persoane care s-au accidentat, rătăcit sau care au necesitat evacuare din mediul montan. 282 de persoane [...]
Acum o oră
13:10
Statul vrea să schimbe regulile în construcții. Ca să nu se piardă banii din PNRR, avizele vor fi date mai rapid și doar online # BizBrasov.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul [...]
Acum 2 ore
12:50
Ministrul Economiei avertizează că disponibilizările nu sunt o soluție pentru redresarea companiilor de stat: „Găsim o formulă pentru tăierea de cheltuieli” # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei Irineu Darău atrage atenția că soluțiile rapide, precum concedierile în masă sau închiderea, pot adânci problemele companiilor de stat, în loc să le rezolve. Acesta spune că problemele companiilor de stat nu pot fi rezolvate rapid, iar concedierile în masă sau închiderea lor nu reprezintă o soluție. „Nu poți, de astăzi pe mâine, [...]
12:20
FACIAS a dat în judecată Ministerul Transporturilor pentru blocarea aplicării Legii privind conducerea defensivă, norme care ar salva mii de vieți pe drumurile naționale # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a dat în judecată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, solicitând Instanței să oblige instituția la emiterea normelor necesare pentru aplicarea Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă. Acțiunea vine ca urmare a refuzului ministerului de a pune în aplicare legislația privind conducerea defensivă, un instrument vital pentru reducerea mortalității rutiere [...]
12:10
Lucrări de artă ale unui fost ministru al Finanțelor, condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, scoase la licitație # BizBrasov.ro
O parte a colecției fostului ministru al Finanțelor Darius Vâlcov (PDL), condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, conținând între altele o lucrare de Picasso, se va vinde prin licitație la Artmark. Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de [...]
Acum 4 ore
11:40
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), este rescos la vânzare și la începutul acestui an, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh. Hotelul Orizont din Predeal, clasificat la 4 [...]
11:20
România a devenit lider la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool. România înregistrează cel mai ridicat nivel de consum de alcool dintre toate țările membre ale [...]
11:10
Campanie pentru igienă urbană la Brașov. De ce este esențială intervenția profesionistă pentru dezinsecție și deratizare # BizBrasov.ro
Compania CORAL IMPEX, care prestează serviciile de dezinsecție, deratizare și deparatizare în municipiul Brașov lansează campania de conștientizare „Un mediu curat pentru o comunitate sănătoasă – Responsabilitatea DDD”. În contextul creșterii densității urbane și a necesității menținerii standardelor de igienă la nivel european, CORAL IMPEX, lider național în servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, lansează [...]
10:50
Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. A cincea ședință pe acest subiect va avea loc pe 11 februarie # BizBrasov.ro
Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. A cincea ședință pe acest subiect va avea loc pe 11 februarie. Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, vineri, de la ora 10.00, pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă este sau nu constituțională legea adoptată de Guvernul Bolojan care modifică [...]
10:40
Articolele „enciclopediei” Wikipedia vor fi îmbunătățite în cadrul unui eveniment organizat la Brașov # BizBrasov.ro
În preajma Zilei Culturii Naționale, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brașov organizează evenimentul Wikipedia #1Lib1Ref 2026 – Cultura unește!, parte a unei campanii internaționale dedicate îmbunătățirii calității informațiilor disponibile pe Wikipedia. Evenimentul va avea loc marți, 20 ianuarie 2026, de la ora 13:00, la Biblioteca Franceză a Bibliotecii Județene [...]
10:30
O femeie care plătea impozite de oraș, dar trăia ca la țară, a obținut în instanță asfaltarea străzii și amenajarea de trotuare, dar și daune morale # BizBrasov.ro
Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și săamenajeze trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24. Sentința instanței a venit după ce [...]
10:30
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM a anunțat prognoza până la jumătatea lui februarie # BizBrasov.ro
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM anunță prognoza până la jumătatea lui februarie. Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu temperaturi chiar mai scăzute decât normalul perioadei din calendar, în toată țara. Cel mai frig va fi în nord-estul țării, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, la [...]
10:20
Costuri mai mari pentru alternativa la DN1 pe Valea Doftanei. Investiția ajunge la peste 333 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Modernizarea drumului județean DJ 102I, cunoscut ca „Drumul din Valea Doftanei”, care asigură legătura între municipiul Săcele (zona Brădet) și localitatea Valea Doftanei din județul Prahova, va necesita fonduri suplimentare de aproape 20 de milioane de lei. Compania Națională de Investiții (CNI), instituția care implementează proiectul în parteneriat cu Consiliile Județene Brașov și Prahova, a [...]
Acum 6 ore
09:20
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE # BizBrasov.ro
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Comisia Europeană a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unei asistențe financiare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. România se numără printre cele opt state membre pentru [...]
Acum 8 ore
06:20
Voiau să construiască blocuri de 12 etaje lângă Lacul Noua, dar s-au judecat până i-a lovit insolvența. Acum vor doar să obțină autorizația de construire pentru 18 case # BizBrasov.ro
Compania Lake Development, care intenționa să construiască blocuri cu 12 etaje lângă Lacul Noua, a reluat procesul de autorizare a complexului rezidențiual pe care dorea să îl dezvolte, dar de data aceasta solicită autorizații de construire doar pentru case înșiruite. De altfel, Primăria Brașov a câștigat un proces cu dezvoltatorul pentru respectarea regimului de înălțime [...]
06:10
Scheletul unei clădiri din zona Aulei, scos la vânzare cu 1,1 milioane de euro. Imobilul aparține fostului arhitect al județului, Adrian Ibănescu, și afaceristului Dănuț Frunză # BizBrasov.ro
Scheletul unei clădiri construite cu ani de zile în urmă în zona Aulei Universității Transilvania a fost scos la vânzare cu 1,1 milioane de euro. Clădiurea aparține fostului arhiotect șef al județului, Adrian Ibănescu, și omului de afaceri Dănuț Frunză, fost director al fabricii Losan România. Construcția clădirii a fost abandonată în 2015, iar de [...]
Acum 12 ore
05:30
Dacia confirmă lansarea unui nou model electric de oraș. Va fi produs în Europa și va fi mai mare decât Spring # BizBrasov.ro
Oficialii Dacia confirmă lansarea unui nou model electric de oraș, în 2026, care va fi mai mare decât Spring și se va inspira din Renault Twingo, scrie autocar.co.uk. Astfel, Dacia va deveni singurul producător auto care va oferi simultan două modele electrice de clasă mică. Noul EV (vehicul electric) va fi prezentat oficial în cursul acestui an, [...]
05:10
Clopotele bisericii fortificate din Hărman: La începutul secolului XX, lăcașul de cult avea cinci clopote. Cele mai mari au fost rechiziționate de armată în timpul Primului Război Mondial și topite pentru a fi făcute tunuri # BizBrasov.ro
Clopotul bisericii este un instrument metalic al cărui sunet imită glasul divinității. Dangătul clopotului mângâie și cheamă credincioșii la închinăciune, alungă și îndepărtează duhurile malefice ale naturii. De sărbători, glasul clopoțeilor, legați la brâu, la picior sau de coarnele măștilor, purifică spațiul în timpul jocului ritualic al caprei sau al ursului. Călușarii își leagă și [...]
05:10
Pe ce își cheltuia nepotul lui Vlad Țepeș banii la Brașov, în anii 1500. Cel mai mult plătea pe…haine # BizBrasov.ro
Pe ce își cheltuia nepotul lui Vlad Țepeș banii la Brașov, în anii 1500. Cel mai mult plătea pe…haine. Nepotul lui Vlad Țepeș, Mircea Miloș iubea hainele și florile – sau cel puțin așa reiese din catastiful lui de cheltuieli păstrat la Brașov, unde în primăvara anului 1509 a cumpărat în mai multe rânduri flori, [...]
05:00
Atenție unde vreți să vă faceți concediul în 2026! Tot mai multe state au impus taxe și amenzi usturătoare turiștilor care nu respectă regulile # BizBrasov.ro
Atenție unde vreți să vă faceți concediul în 2026! Tot mai multe state au impus taxe și amenzi usturătoare turiștilor care nu respectă regulile. Tot mai multe state europene au introdus, în 2025, amenzi considerabile pentru turiștii care nu respectă regulile de conduită, în încercarea de a limita excesele turismului de masă și de a [...]
04:10
Modificările care sunt permise într-o locuință închiriată: Chiriașul are dreptul să o personalizeze în limite rezonabile # BizBrasov.ro
Locuința închiriată poate deveni acasă, dar din punct de vedere legal rămâne bunul altcuiva. Chiriașul are dreptul să o personalizeze în limite rezonabile și să facă modificări minore, dar nu poate interveni asupra structurii, instalațiilor sau aspectului permanent fără acordul proprietarului. Obligațiile chiriașului când închiriază o locuință Închirierea unei locuințe este reglementată de Codul civil, [...]
04:00
Doi soți au decis să părăsească rutina birourilor și au transformat un vis în realitate, deschizând un resort la 1.250 de metri altitudine, la 40 de minute distanță de Brașov # BizBrasov.ro
Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți au ales să părăsească rutina birourilor și să transforme un vis în realitate: Ursa Mică Glamping Resort, situat pe culoarul Rucăr-Bran, [...]
Acum 24 ore
17:30
Un bărbat a leșinat într-un tren care circula pe ruta Sibiu-Brașov: „Nimeni nu m-a ajutat să-l ridic, nimeni nu i-a oferit un loc, un pahar cu apă” # BizBrasov.ro
În urmă cu 3 zile, un bărbat a murit într-un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri, în Sibiu, fără ca vreunul să îi sară în ajutor. O singură persoană a sunat la 112, dar a coborât imediat după și nu a dat amănunte. Un alt incident halucinant a avut loc în această după-amiază. Un elev [...]
16:40
ANAF a început „vânătoarea” proprietarilor de mașini de lux: Inspectorii au demarat controale antifraudă privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate # BizBrasov.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată. În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat [...]
16:40
Sorin Susanu a câștigat, parțial, în primă instanță, unul din procesele pe care le are cu fostul șef ANPC, Horia Constantinescu. Ce sume ar urma să primească # BizBrasov.ro
Judecătoria Constanța a pronunțat, la data de 14 ianuarie 2026, hotărârea în dosarul nr. 23225/212/2025, având ca obiect o acțiune în răspundere delictuală, în care reclamant este Sorin Claudiu Susanu, fost șef al OJPC Brașov, iar pârât Horia Miron Constantinescu, fost șef al APC. Ambii sunt persoane cunoscute în spațiul public, prin funcțiile de conducere deținute de-a lungul [...]
16:00
Brașovul, locul 2 la nivel național în ceea ce privește comenzile de carte în 2025. Ce au citit românii si ce arată cărțile anului trecut despre prioritățile lor/ 5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului # BizBrasov.ro
Datele Libris din 2025 conturează o imagine clară asupra modului în care românii își calibrează alegerile culturale într-un context marcat de presiune constantă, incertitudine și o nevoie tot mai mare de stabilitate personală. Analiza comportamentului de lectură la nivelul anului trecut arată că volumele dedicate sănătății, relației dintre corp și emoții și gestionării stresului ajung, [...]
15:50
Au început lucrările de extindere și mansardare a grădiniței de pe strada Câmpului, în Brașovul Vechi. Capacitatea unității de învățământ se va dubla # BizBrasov.ro
Au început lucrările de extindere și mansardare a grădiniței de pe strada Câmpului, în Brașovul Vechi. Grădinița își va dubla capacitatea prin construirea unui corp nou și prin mansardarea celui existent. Totodată copiii vor avea o grădină de legume, un pavilion de lemn, pentru activități în sezonul cald, și un loc de joacă de mari [...]
15:20
VIDEO Poezia s-a împletit armonios cu muzica, de Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului # BizBrasov.ro
Ziua Culturii Naționale a fost marcată și la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, unde poezia s-a împletit armonios cu muzica. „Elevii Liceului de Muzică au deschis evenimentul , oferind publicului un moment de sensibilitate și rafinament artistic. Ziua Culturii Naționale ne reamintește de importanța patrimoniului nostru [...]
14:40
Doi brașoveni au plecat la furat de lemn cu camionul și remorca, beți fiind. Cu camionul încărcat, au dat nas în nas cu polițiștii # BizBrasov.ro
Doi brașoveni au plecat la furat de lemn cu camionul și remorca, beți fiind. Cu camionul încărcat, au dat nas în nas cu polițiștii. Aseară în jurul orelor 20.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din comuna Holbav de deplasează două vehicule, [...]
Ieri
13:40
VIDEO Peste două tone de artificii și petarde, confiscate de polițiștii brașoveni în urma controalelor realizate în acțiunea „Pirotehnic” # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au încheiat activitățile organizate în cadrul Planului național de acțiune „Pirotehnic”. Aceștia au organizat 58 de acțiuni și controale, concretizate prin indisponibilizarea a 2270 de kilograme de articole pirotehnice, care ar fi putut ajunge, în perioada sărbătorilor de iarnă, în mâinile persoanelor neautorizate sau în situația de a fi utilizate ilegal, valoarea acestora [...]
13:20
Val de ironii, în urma unei gafe a Ministerului de Interne, de Ziua Culturii Naționale: Titul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu, postate pe Facebook # BizBrasov.ro
Val de ironii pe pagina de Facebook a Ministerului Afacaerilor Interne. Într-o postare dedicată Zilei Culturii Naționale, versurile dintr-o poezie de Mihai Eminescu au fost citate greșit, iar titlul a fost, de asemenea, atribuit greșit. Postarea a fost ulterior corectată. „De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii [...]
13:00
Atenție, părinți! Timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor are o legătură înrijorătoare cu deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor # BizBrasov.ro
Atenție, părinți! Timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor are o legătură înrijorătoare cu deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor. Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis, joi, că tendinţele recente confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în [...]
12:30
Când vor funcționa camerele radar fixe pe drumurile naționale și autostrăzile din România și unde vor fi montate # BizBrasov.ro
Când vor funcționa camerele radar fixe pe drumurile naționale și autostrăzile din România și unde vor fi montate. România va avea o rețea de camere video pe drumurile naționale și autostrăzi care vor funcționa și ca radare fixe și vor calcula viteza medie a șoferilor între diferite puncte de pe traseu. Deși ar fi trebuit [...]
11:50
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad din nou, până la minus 16 grade Celsius # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad din nou, până la minus 16 grade Celsius. Meteorologii anunţă că, până în 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi se vor înregistra prcipitaţii mixte şi polei. Potrivit ANM, [...]
11:30
Brașov Jazz & Blues Festival 2026: WALTER TROUT, unul dintre cele mai importante nume ale blues-rockului american, va concerta în premieră la Brașov # BizBrasov.ro
Brașov Jazz & Blues Festival 2026: WALTER TROUT, unul dintre cele mai importante nume ale blues-rockului american, va concerta în premieră la Brașov. Brașov Jazz & Blues Festival anunță prezența lui WALTER TROUT în ediția cu numărul 14 a festivalului, care va avea loc în perioada 14–16 august 2026. Artistul american va susține un concert [...]
11:30
Probleme la calea ferată București-Brașov. Infrastructura feroviară, expusă după defrișări în zonă # BizBrasov.ro
Constructorul unei descărcări rutiere din zona Bușteni-Azuga a descoperit posibile probleme de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate București-Brașov. Anunțul a fost făcut miercuri de către președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, prezent la verificările din teren privind centura ocolitoare Bușteni Azuga, scrie clubferoviar.ro. Demersul a fost inițiat ca urmare a unei sesizări formulate [...]
11:10
Cu „Merțanu” de 250.000 de euro, la plimbare prin Piața Sfatului din Brașov. Nu oricine își „permite” # BizBrasov.ro
Cu „Merțanu” de 250.000 de euro, la plimbare prin Piața Sfatului din Brașov. Nu oricine își „permite”. O mașină înmatriculată în București a fost observată aseară în jurul orei 23.20, la plimbare prin Piața Sfatului din Brașov. Fotografia a fost publicată pe o pagină de socializare, unde comentariile au apărut imediat, existând și o „explicație” [...]
11:00
Mihai Eminescu, impresionat de arhitectura din Șchei. Poetul ajunge pentru prima dată în Brașov la doar 14 ani, însoțit de o trupă de teatru # BizBrasov.ro
Astăzi, 15 ianuarie, este ziua lui Mihai Eminescu, anul acesta împlinindu-se 176 de ani de la nașterea marelui poet. Totodată, această dată marchează și Ziua Culturii Naționale. De-a lungul vieții sale, Mihai Eminescu a poposit de mai multe ori la Brașov, fascinat fiind de arhitectura din Șchei. Marele poet a ajuns pentru prima dată în [...]
10:40
Liberă trecere, contra cost, pe 16 drumuri din județul Brașov. Permisul poate fi achiziționat online # BizBrasov.ro
Noul Regulament pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pe 16 drumuri judeţene cu restricţii de tonaj din judeţul Braşov a intrat în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Pe aceste artere, cu unele excepţii, pentru vehiculele ce depăşesc tonajul prevăzut prin restricţii (în cazul celor mai multe drumuri restricţia vizează vehiculele cu masa [...]
10:40
Sala de teatru a Palatului Cotroceni se deschide pentru reprezentații ale trupelor independente de tineri actori și ale trupelor de elevi. Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie de o cultură vie” # BizBrasov.ro
Sala de teatru a Palatului Cotroceni se deschide pentru reprezentații ale trupelor independente de tineri actori și ale trupelor de elevi. Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie de o cultură vie”. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Culturii Naționale, subliniind rolul culturii în definirea identității și coeziunii societății și citându-l pe Mihai Eminescu: [...]
10:20
Municipiul Făgăraș va avea un parc unic, în formă de hartă a României, pentru a marca faptul că localitatea este situată exact în centrul geografic al României # BizBrasov.ro
Municipiul Făgăraș va avea un parc unic, în formă de hartă a României, pentru a marca faptul că localitatea este situată exact în centrul geografic al României. Primăria municipiului Făgăraş a obţinut o finanţare europeană, care va transforma o suprafaţă de peste două hectare într-un parc tematic ce reproduce fidel harta României. Conform declaraţiei primarului [...]
09:30
Ziua Culturii Naționale – 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un profesor făgărășean susține că strămoșii lui Eminescu ar fi plecat dintr-un sat de lângă Făgăraș # BizBrasov.ro
Ziua Culturii Naționale – 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un profesor făgărășean susține că strămoșii lui Eminescu ar fi plecat dintr-un sat de lângă Făgăraș. Profesorul făgărăşean Ion Funariu a făcut cercetări pe vremea când era dascăl la Colegiul Național ,,Radu Negru” şi a scris o carte în care publică informaţii uluitoare [...]
06:20
Două firme fără angajați își dispută contracte de peste trei milioane de euro cu spitalele brașovene. Una dintre companii este unul dintre furnizorii „premium” ai instituțiilor finanțate de CJ Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a anunțat, ieri, că derulează, în prezent, patru proceduri de achiziție publică, cu o valoare totală estimată la 15.137.000 lei (peste trei milioane de euro) fără TVA, având ca obiect implementarea și/sau modernizarea soluțiilor software clinice și nonclinice, precum și creșterea interoperabilității activităților medicale din patru unități sanitare aflate în subordine. Investițiile [...]
06:10
Renovare de un milion de euro a Spitalui Mârzescu, blocată de sloganul „Spitale publice din bani privați”. Donatorii arată cu degetul către CJ, Veștea spune că administratorii spitalului ar trebui să ia o decizie # BizBrasov.ro
Un proiect de 1,1 milioane de euro pentru renovarea unui etaj din Spitalul de Oncologie Mârzescu din cadrul Spitalului Județean Brașov este blocat, momentan, din cauza unor neînțelegeri mai mult sau mai puțin politice. Proiectul este susținut de Fundația Metropolis a lui Codin Maticiuc și mai mulți oameni de afaceri din Brașov, care au donat [...]
05:50
„Teste” pentru amenajarea unor noi parcări publice în Brașov. Este luat în calcul și parteneriatul public – privat # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să încheie un contract pentru întocmirea unui studiu de fundamentare și oferirea de asistență tehnică în vederea amenajării de noi locuri de parcare publice. Consultanții cu care se va încheia acest contract, în valoare de 250.000 de lei fără TVA, vor întocmi și documentația de atribuire pentru licitație și vor lua în [...]
05:40
O nouă păsuire pentru finalizarea proiectării modernizării căii ferate Predeal – Brașov, după ce au fost înlocuiți experții care lucrează la documentații. Încă de anul trecut ar fi trebuit să se treacă la partea de lucrări # BizBrasov.ro
Studiul pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov și Predeal se lasă așteptat, deși trebuia finalizat din mai anul trecut. Astfel, proiectantul a primit o nouă „păsuire”, după ce au fost schimbați o serie de experți din echipa tehnică care lucrează la documentații, în conformitate cu datele de pe portalul de licitații publice. Astfel, durata contractului, [...]
05:40
RATBV a lansat o licitație publică în vederea închirierii unor spații din autobuze pentru amplasarea de ecrane pe care să ruleze publicitate, dar și mesaje de informare publică. Licitația pleacă de la un preț de 37 de euro/lună/ecran, iar contractul ar urma să se încheie pe o perioadă de doi ani. Ecranele ar urma să [...]
