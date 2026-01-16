Bătaie generală cu pumnii şi picioarele într-un mall din Piteşti între 11 tineri
ObservatorNews, 16 ianuarie 2026 14:50
O bătaie violentă între 11 tineri, unii dintre ei minori, a creat panică într-un mall din Piteşti, mai ales că unul dintre ei ar fi avut un cuţit. Bătăuşii au fugit până la sosirea forțelor de ordine, dar în final au fost cu toții prinși. La percheziţii poliţiştii au găsit şi arma pe care o avea un băiat de 16 ani.
Dinamo a oficializat transferul mijlocaşului român trecut şi pe la Academia Barcelonei # ObservatorNews
Cu două zile înainte de a juca primul meci oficial din 2026, Dinamo Bucureşti a anunţat, vineri, înregimentarea mijlocaşului Ianis Târbă, jucător de 19 ani.
CAB a amânat pe 30 ianuarie pronunțarea pe contestațiile privind numirea a doi judecători CCR. Care este miza # ObservatorNews
Curtea de Apel Bucureşti a amânat azi, pentru 30 ianuarie 2026, pronunțarea pe contestațiile privind numirea a doi judecători ai Curţii Constituţionale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia vine după ce CCR a amânat azi, pentru a patra oară, să se pronunțe pe legea privind pensiile magistraților, ședința fiind reprogramată pentru 11 februarie.
Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine se menţine deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ger dimineața și noaptea, mai ales în Moldova și Transilvania. În vest, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, iar cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în est și sud-est. Vântul va amplifica senzația de frig, mai ales în sudul Banatului.
A vrut să se răzbune pe fostul soț, dar a ajuns pe mâna poliției. Planul pus la cale de femeia din București # ObservatorNews
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă.
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 17 ianuarie, şi duminică, 18 ianuarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
17 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 ianuarie de-a lungul timpului.
Un caz incredibil a avut loc la grădina zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a înghițit o mănușă de piele. Angajații cred că animalul a fost hrănit de un vizitator și, din greșeală, a smuls articolul vestimentar de pe mână omului. Din păcate, medicii veterinari nu au reușit să îi salveze viața.
17 ianuarie, Sfântul Antonie cel Mare. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Antonie cel Mare, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Gazul european, mai scump cu 20% într-o săptămână. Gerul, rezervele scăzute și Iranul, de vină pentru majorare # ObservatorNews
Preţul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni din cauza vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, dar şi a rezervelor din depozitele europene, sub nivelul de anul trecut, precum şi a tensiunilor geopolitice.
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului # ObservatorNews
Poveste încâlcită în Capitală. O scriitoare care este şi psiholog a fost acuzată de furt de un om de afaceri italian, manager la o importantă companie. Bărbatul a reclamat-o la poliţie pe femeia de 30 de ani după ce a observat că-i lipseşte din casă un ceas care costă o avere: 175.000 de euro. Ceasul a dispărut în noaptea în care tânăra a fost la el acasă.
Horoscop weekend 17-18 ianuarie 2026. Zodiile care trebuie să-şi schimbe priorităţile şi să ia decizii grele # ObservatorNews
Weekendul 17-18 ianuarie va fi marcat de decizii importante, începuturi noi și claritate emoțională pentru toate zodiile. Luna Nouă în Capricorn și tranzitele tensionate ale lui Mercur și Marte aduc confruntări directe, dar și șansa unor schimbări benefice, cu impact pe termen lung.
Momentul în care o femeie e agresată de un șofer, după ce i-a reproșat că a parcat pe spațiul verde # ObservatorNews
Scandal în Bacău, unde o femeie a fost ameninţată de un şofer după ce i-a reproşat acestuia că a parcat pe spaţiul verde.
Schimbări în dotarea Armatei Române. Cum arată şi ce dotări au blindatele COBRA II. Începe producţia la Mediaş # ObservatorNews
Primele blindate Cobra II 4x4, fabricate în Turcia au ajuns în dotarea Armatei Române. Este vorba despre maşini de luptă folosite pentru transportul rapid al trupelor terestre, în caz de conflict.
Decizia CCR pe pensiile magistraților, amânată pentru februarie. Care este motivația și ce riscă România # ObservatorNews
Legea pensiilor speciale nu a trecut nici astăzi de Curtea Constituţională. Este a patra amânare, iar de această dată toţi judecătorii au fost în sală, însă ședința s-a încheiat după 20 de minute, ceea ce a blocat deja intrarea în vigoare a reformei la 1 ianuarie 2026, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament.
PNL: Primarii PSD din Iași ar fi vrut să meargă la întâlnirea cu Bolojan, dar au primit ordin să nu participe # ObservatorNews
Liberalii acuză că primarii PSD din județul Iași care și-ar fi exprimat inițial intenția de a participa la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii din Iași, confirmând prezența pe grupul de comunicare al primarilor, ar fi primit ordin de la conducerea centrală a partidului să nu mai participe.
Curs BNR, 16 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 16 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
Oraşul unde s-au înregistrat -17 grade în această dimineaţă. Revine frigul extrem în toată ţara # ObservatorNews
Aşadar, dacă ne gândeam şi speram că o să scăpăm de ger, ei bine, avem noi alerte de la meteorologi. Din această seară intră în vigoare un nou cod galben de temperaturi extrem de scăzute. Mai bine de jumătate de ţară este vizată de această alertă de ger, inclusiv Capitala. Ore bune în care temperaturile minime vor ajunge şi până la minus 19 grade Celsius. Un weekend numai bun de stat în casă, la căldură. Totuşi, în această dimineaţă, vremea a fost la extreme. Diferenţe de peste 20 de grade între nordul şi sudul ţării.
Începe o nouă săptămână la Survivor 2026. Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă # ObservatorNews
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână. Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.
Român, arestat de ICE în Boston. Băbatul este acuzat de fapte deosebit de grave în SUA # ObservatorNews
Un român de 24 de ani a fost arestat în SUA pe 11 ianuarie de Serviciul de Imigrare şi Vamă (ICE). Este anchetat din octombrie pentru că ar fi încercat să ademenească o minoră pentru acte sexuale contra bani și este acuzat de infracțiuni grave legate de trafic de persoane.
FT: Plan UE de aderare accelerată a Ucrainei, oferit lui Zelenski în schimbul cedării de teritorii Rusiei # ObservatorNews
Comisia Europeană lucrează la un plan de schimbare a regulilor de aderare, pentru ca Ucraina să poată deveni membră UE mai repede decât termenul estimat de un deceniu, relatează Financial Times. Pentru acest avantaj, Kievul ar urma să accepte cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace. Planul provoacă controverse majore în rândul statelor membre, care se tem că ar crea un precedent periculos. Nu este clar când ar urma să adere Ucraina în acest sistem, deşi planul de pace promovat de americani prevedea aderarea Ucrainei din 2027.
Campioana FCSB deschide seria meciurilor din Superliga din 2026. Programul complet al etapei a 22-a # ObservatorNews
După o pauză de iarnă care a durat mai puţin de o lună, campionatul naţional de fotbal se reia cu meciurile etapei a 22-a, primul duel fiind programat chiar vineri seara, când FC Argeş primeşte replica FCSB, campioana en-titre a Superligii.
Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe" # ObservatorNews
Proprietarul păgubit din Mediaş, care s-a trezit peste noapte fără seiful său în care se afla un milion de euro, bijuterii de aur şi 700 grame de aur, spune că oferă o recompensă uriaşă ca să afle cine este făptaşul.
Diploma cu care abia îți mai poți găsi un loc de muncă. În trecut era "biletul de aur" pentru salarii uriașe # ObservatorNews
Dacă până nu demult, absolvenții care au terminat IT-ul erau aproape că își vor găsi rapid un job bine plătit, acum mulți se confruntă cu șomajul și cu o piață a muncii dominată de automatizare și lipsa locurilor pentru începători.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 16 ianuarie 2026.
Care sunt preţurile la carburanţi pe 16 ianuarie. Preţul la motorină premium a crescut cu 3 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 16 ianuarie 2026, preţurile la benzină standard şi motorină premium sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Trofeul echipei campioane la handbal a Germaniei, topit după furt: "Nu a mai rămas decât un lingou de argint" # ObservatorNews
Trofeul de campioană la handbal a Germaniei, câștigat în 2025 de Füchse Berlin, a fost furat și, potrivit declarațiilor directorului clubului făcute joi, a fost topit la două luni după dispariție. Poliția a confirmat efectuarea a două arestări în acest caz, relatează Ouest-France, citat de News.ro.
Paradox în Galaţi: Adăposturi de urgenţă, cu cheia la Primărie. Din 204 buncăre, doar 7 sunt funcţionale # ObservatorNews
Ca la noi, la nimeni. În caz de stare de urgență, război sau atac cu drone, locuitorii din Galaţi trebuie să aştepte să vină cineva să le deschidă adăposturile. Toate cheile sunt la Primărie, nu la cei din administraţia blocurilor, aşa că în cel mai bun caz, trec vreo câteva minute până să ajungă cineva. Şi chiar de s-ar teleporta, tot n-ar fi locuri pentru toată lumea. Din cele 204 adăposturi civile, doar 7 sunt funcţionale. Pe scurt, vreo 20 de mii de oameni ar încăpea în ele, în condiţiile în care populaţia oraşului este de 220 de mii de cetăţeni.
Ultimul tratat nuclear dintre SUA și Rusia e pe cale să expire, fără nicio inițiativă de prelungire # ObservatorNews
În timpul Războiului Rece, chiar și în condiții de rivalitate nucleară, SUA și URSS au negociat tratate pentru a limita cursa înarmărilor, recunoscând importanța unui cadru stabil și previzibil. Acum, însă, tratatul New START dintre SUA și Rusia se apropie de expirare, pe 5 februarie, iar cele două puteri, concentrate pe conflictul din Ucraina, nu au inițiat discuții pentru un nou acord, notează Reuters, conform News.ro.
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților # ObservatorNews
Salariul mediu brut, în România, a crescut cu 2,4%, la 9.371 lei, în luna noiembrie din 2025 faţă de octombrie, în timp ce valoarea netă a câştigului salarial s-a majorat cu cu 2,2%, la 5.615 lei, relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri.
Merz: Germania a greșit grav renunțând la energia nucleară. Avem cea mai scumpă tranziție energetică din lume # ObservatorNews
Cancelarul Friedrich Merz a criticat decizia Germaniei de a renunța complet la energia nucleară, considerând-o o greșeală strategică majoră. El susține că Berlinul s-a grăbit să închidă centralele nucleare, o decizie luată de fostele guverne, inclusiv cel condus de Angela Merkel, după accidentul nuclear de la Fukushima (2011).
SUA trimit forțe în apropierea Iranului. Sugerează că Trump nu a renunţat la atacul militar # ObservatorNews
Statele Unite își întăresc prezența militară în Orientul Mijlociu, ca reacție la recentele evoluții din Iran, au informat joi publicații americane, citând surse din rândul oficialilor militari, potrivit DPA, informează Agerpres.
Acordul UE-Mercosur, semnat mâine, la ora 17.00. Cele două blocuri economice reprezintă 30% din PIB-ul mondial # ObservatorNews
Uniunea Europeană şi ţările latino-americane din Mercosur se pregătesc să semneze sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial care va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, în pofida îngrijorărilor din sectorul agricol şi după peste 25 de ani de negocieri, scrie AFP, citat de Agerpres.
Seif furat dintr-o casă din Mediaş. Proprietarul susţine că avea un milion de euro şi aproape un kg de aur # ObservatorNews
Furt de proporţie într-o casă din Mediaş. Un seif în care s-ar fi aflat o adevărată avere a fost furat în cursul nopţii de joi.
Românii călătoresc cu avionul mai mult ca oricând, în ciuda scumpirii biletelor. Aeroportul Otopeni rămâne însă cel mai tranzitat din ţară.
România, cea mai ieftină țară din UE la alimente și băuturi nealcoolice, conform INS şi Eurostat # ObservatorNews
România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la categoria "Alimente și băuturi nealcoolice", acestea fiind echivalente cu 78% din media UE. În același timp, PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în paritatea puterii de cumpărare, a ajuns la 77% din media Uniunii, potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică, bazat pe cele mai recente date Eurostat, conform Agerpres.
Ce sunt rezervele de lichiditate şi cum ne adaptăm strategia de investiţii în funcţie de vârstă # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, prezintă în cadrul rubricii IQ Financiar două repere importante pentru un plan financiar pe care să îl putem menţine pe termen lung. Acestea sunt fondul de economii de urgenţă şi strategia de investiţii raportată la orizontul de timp.
Sute de angajați ai unei companii de lux s-au trezit dați afară peste noapte. Disperare și lacrimi în Italia # ObservatorNews
Grupul italian Aeffe, care deține branduri cunoscute precum Alberta Ferretti, Moschino și Pollini, face concedieri masive după eșecul negocierilor cu sindicatele, scrie Rimini Today.
Doi fraţi din Bacău au murit împreună, după ce casa în care se aflau a luat foc. Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în comuna Gura Văii.
CCR, așteptată să decidă asupra pensiilor magistraților. CAB examinează contestațiile vizând 2 judecători CCR # ObservatorNews
Două decizii importante cu impact pe reforma pensiilor speciale ale magistraţilor sunt aşteptate vineri la Curtea Constituţională şi Curtea de Apel Bucureşti.
O mamă și-a vândut fiica unui bărbat de 25 de ani, în Italia. Cum a scăpat copila din mâinile agresorului # ObservatorNews
O adolescentă de 14 ani a fost găsită rătăcind pe străzile unui orășel din provincia Ferrara, Italia, după ce a fost vândută și supusă unor abuzuri fizice și psihice grave. Fata a fost observată de un trecător umblând desculță, îmbrăcată cu haine subțiri în frigul nopții și cu vânătăi pe corp, potrivit presei italiene.
O femeie din Bucureşti i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Bunul de lux, nerecuperat # ObservatorNews
O femeie din Capitală, psiholog de profesie, este acuzată că ar fi furat ceasul de lux al iubitului său, evaluat la aproximativ 175.000 de euro.
Horoscop 17 ianuarie 2026. O zi în care zodiile își pot consolida poziția. Evitați certurile.
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ # ObservatorNews
Caz cutremurător în Alba. O coafeză de 42 de ani din Aiud a fost arestată pentru 30 de zile, fiindcă şi-a omorât copilul nou-născut. Femeia, care mai avea un copil, şi-a aruncat bebeluşul pe care l-a născut acasă. Totul a ieşit la iveală după ce a ajuns la spital cu complicaţii după naştere.
Mii de oameni au protestat faţă de legea Vexler şi au cerut demisia guvernului. Nu au lipsit violenţele # ObservatorNews
Proteste cu mii de oameni organizate aseară în Capitală. Participanţii au cerut demisia guvernului după măsurile de austeritate. De la manifestaţii nu au lipsit nici violenţele. Mai multe persoane au fost amendate după ce au atacat forţele de ordine care au fost nevoie să folosească gaze lacrimogene. O altă numulţumire a celor strânşi la protest este promulgarea de către preşedinte a legii Vexler, care are ca scop combaterea antisemitismului, extremismului și promovării simbolurilor fasciste și legionare.
Poporul care a intrat în anul 2976. De ce este cu aproape 1.000 de ani "înaintea" restului lumii # ObservatorNews
Deși tocmai am celebrat trecerea în anul 2026, în Africa de Nord milioane de oameni au întâmpinat anul 2976, celebrând Yennayer (n.r. Anul Nou amazigh), o sărbătoare a identității, tradiției și a legăturii profunde dintre acest popor și istoria sa, scrie BBC.
Clădiri prăbușite în centrul orașului Utrecht, după o explozie puternică. Cel puțin 4 răniți # ObservatorNews
O explozie uriaşă urmată de un incendiu a zguduit centrul oraşului Utrecht din Olanda.
Vremea 19 ianuarie-16 februarie. Aer siberian deasupra României. Încă două săptămâni de ger năprasnic # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 19 ianuarie-16 februarie. Potrivit specialiştilor, vremea geroasă va mai persista cel puţin încă două săptămâni.
Schema prin care o constănțeancă folosea oameni săraci drept "pensionari militari" pentru fraude bancare # ObservatorNews
Au fost percheziţii de amploare în Constanţa, într-un dosar de fraudă bancară.
Protest spontan al fermierilor din mai multe oraşe faţă de acordul Mercosur, dar şi a noilor măsuri fiscale privind agricultura.
