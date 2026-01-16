Un fost oficial din guvernul rus „s-a sinucis” la Moscova, în contextul în care numărul morţilor misterioase creşte
News.ro, 16 ianuarie 2026 14:50
Un fost oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World.
• • •
Comedia romantică „No Good Men” a regizoarei afgane Shahrbanoo Sadat a fost aleasă pentru a deschide Festivalul de Film de la Berlin în 12 februarie.
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a lansat vineri oficial Anul Nadia 2026 - un program naţional dedicat marcării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.
UPDATE - Ilie Bolojan la Iaşi: Contractele de proiectare şi execuţie pentru sectoarele de autotradă Paşcani-Siret şi Paşcani-Ungheni ar urma să fie semnate în primăvara acestui an, iar lucrările vor începe în toamnă sau anul viitor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la Iaşi că lucrările la sectoarele de autostradă Paşcani-Suceava-Siret şi Moţca-Iaşi-Ungheni ar urma să înceapă în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor. ”Sunt lucrări finanţate prin programul SAFE şi trebuie finalizate până în 2030”, a argumentat premierul. Premierul a fost huiduit de câteva persoane la sosirea la Palatul Culturii, iar una dintre acestea l-a numit ”trădător”.
Ministerul de Externe: Cetăţeanul român eliberat din Venezuela, preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas / Va ajunge în perioada următoare în ţară / Era în detenţie de mai bine de un an # News.ro
Ministerul de Externe a transmis, vineri, că cetăţeanul român eliberat din Venezuela a fost preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas şi urmează să ajungă în perioada următoare în ţară. Cristian Cenuşe, în vârstă de 37 de ani, era în detenţie de mai bine de un an.
Dakar 2026: Brabec a câştigat etapa a 12-a la moto şi se apropie de victoria finală. Emanuel Gyenes, locul 38 # News.ro
Americanul Ricky Brabec (Honda) se îndreaptă spre o probabilă victorie finală la Dakar 2026, în Arabia Saudită, după ce a câştigat penultima etapă a celebrului raliu în faţa rivalului său de la KTM, argentinianul Luciano Benavides, şi a coechipierului său spaniol Tosha Schareina.
Tragerea la sorţi a play-off-ului pentru optimile Conference League a avut loc, vineri, la Nyon.
Oana Ţoiu, după referitoare la Programul SAFE: Miza nu este doar să cumpărăm echipamente, ci să investim în România, pentru că acest plan a fost negociat cu un accent puternic pe localizare / Înseamnă contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, apreciază că aprobarea aplicaţiei României pentru Programul SAFE este ”o decizie importantă pentru securitatea şi economia noastră”, pentru că miza este să se facă investiţii în industria naţională. Acest lcuru va însemna contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă specializate pentru români.
Compania românească Electro-Alfa International, producător de echipamente electrice de medie şi joasă tensiune, se va lista la Bursa de Valori Bucureşti cu 35% din acţiunile nou emise # News.ro
Electro-Alfa International, companie românească din domeniul echipamentelor electrice de medie şi joasă tensiune, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social.
Patronatele din turism: Anul 2025, marcat de o degradare accelerată a climatului de încredere şi a imaginii publice a turismului românesc. Cele mai afectate segmente au fost însă turismul balnear şi cel rural. 2026 riscă să fie anul consolidării declinulu # News.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) face un bilanţ al domeniului şi, vorbind despre scăderile înregistrate anul trecut, arată că turismul românesc a intrat într-o fază de contracţie reală, iar anul 2025 nu este un accident statistic, ci un semnal privind fragilizarea cererii interne şi vulnerabilitatea structurală a turismului românesc. Potrivit patronatelor, turismul nu este afectat doar de inflaţie şi de scăderea veniturilor, ci şi de politici publice incoerente şi de un discurs oficial al ministrului de resort care a subminat încrederea în acest sector. În opinia FPTR, dacă această abordare va continua, 2026 riscă să nu fie anul revenirii, ci anul consolidării declinului.
Pîslaru: Respectul pentru justiţie nu poate însemna privilegii care rup contractul social şi adâncesc prăpastia dintre cei care muncesc pentru pensii modeste şi cei care beneficiază de tratamente speciale / Reforma sistemului nu mai poate fi amânată # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, vineri, că în niciun domeniu care trebuie reformat amânarea nu este o soluţie, derefindu-sela decizia Curţii Constituţionale care nu s-a pronunţat nici la al patrulea termen cu privire la legea referitoare la pensiile magistraţilor. ”Respectul pentru justiţie nu poate însemna privilegii care rup contractul social şi adâncesc prăpastia dintre cei care muncesc o viaţă întreagă pe pensii modeste şi cei care beneficiază de tratamente speciale”, crede ministrul.
O parte a colecţiei Darius Vâlcov, conţinând între altele o lucrare de Picasso, se vinde la licitaţie prin executare silită # News.ro
Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso şi două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, este reintrodus în circuitul colecţionistic şi expoziţional. Casa de licitaţii A10 by Artmark anunţă organizarea Licitaţiei unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov, care cuprinde nu puţine capodopere, semnate de artişti cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacţionaţi şi recunoscuţi internaţional. Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită iniţiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.
Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, vineri, programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 ale Superligii, care se vor disputa în perioada 30 ianuarie – 16 februarie.
Kremlinul consideră „pozitivă” dorinţa unor ţări europene de a restabili dialogul cu Rusia # News.ro
Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, relatează POLITICO.
Unsprezece persoane, arestate preventiv după o încăierare într-un centru comercial din Piteşti / S-au lovit cu pumnii şi picioarele şi au distrus mobilier - VIDEO # News.ro
Unsprezece tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani au fost arestaţi preventiv, după ce s-au încaierat într-un centru comercial din Piteşti. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere şi arată cum tinerii s-au lovit cu pumnii şi picioarele şi au distrus mobilier.
Bucureştiul va găzdui "Balul Mascat Bridgerton" organizat de Netflix, o sărbătoare de o singură noapte pentru fanii serialului # News.ro
Netflix invită fanii la "Balul Mascat Bridgerton", în 19 februarie, o celebrare de o singură seară a lumii "Bridgerton" şi a celui de-al patrulea sezon din serialul-fenomen. Oaspeţii vor fi transportaţi într-o experienţă imersivă inspirată de epoca Regenţei.
Timiş - În 36 de localităţi mai e nevoie de cel puţin un medic de familie, iar alte 6 nu au nici medic, nici cabinet amenajat # News.ro
În judeţul Timiş sunt 36 de localităţi în care mai e nevoie de medici de familie, iar în 6 localităţi nu există nici măcat un punct de lucru. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România a tras un semnal de alarmă în privinţa lipsei medicilor de familie. Ea a adăugat că această specialitate are procentul tot mai mare de îmbătrânire.
Clubul Sepsi Sfântu Gheorghe anunţă, vineri, că a obţinut serviciile atacantului norvegian Moses Mawa.
Femeie din Bucureşti, care a vrut să se răzbune pe fostul soţ şi a înscenat mesaje de ameninţare susţinând că i-au fost trimise de către acesta, reţinută / Bărbatul este fost militar, fiind condamnat pentru conducere fără permis # News.ro
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă. Ulterior, a reclamat la Poliţie că bărbatul i le-ar fi trimis, acesta fiind dus la audieri de la Suceava la Bucureşti. Cercetările au demonstrat că femeia a înscenat totul, fiind reţinută şi apoi plasată sub control judiciar.
Explozia de la Poliţia Lugoj – Experţii INSEMEX Petroşani, criminaliştii şi reprezentanţii societăţii de distribuţie a gazului au identificat o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală / Cercetarea la faţa locului continuă - VIDEO # News.ro
Cercetările efectuate la locul exploziei de la sediul Poliţiei Lugoj au arătat o fisură la o conductă de gaz aflată pe coloana principală. Aici se presupune că a avut loc o acumulare de gaze care a dus la explozie.
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani # News.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters.
În căutarea singurului titlu de Grand Slam care îi lipseşte din palmares la Australian Open, numărul 2 mondial Iga Swiatek a asigurat vineri că nu este obsedată de „visul” său de a câştiga la Melbourne, relatează AFP.
Putin a vorbit cu Netanyahu şi cu preşedintele Iranului şi s-a oferit ca Rusia să medieze în regiune # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situaţia din Iran în cadrul unor convorbiri separate, vineri, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, şi a declarat că Moscova este dispusă să medieze în regiune, a anunţat Kremlinul, relatează Reuters.
Venezuela a eliberat mai mulţi cetăţeni străini, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe # News.ro
Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe, Petr Macinka, care a anunţat vineri eliberarea unui cetăţean ceh reţinut din 2024, relatează Reuters. ONG-ul venezuelean Foro Penal anunţa în noiembrie anul trecut că Cristian Cenuşe, un român în vârstă de 37 de ani, este deţinut politic în Venezuela. Bărbatul ar fi fost arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024.
Regimul Khamenei nu va putea păstra controlul asupra Iranului, afirmă regizorul Jafar Panahi # News.ro
Regimul Khamenei nu va mai putea menţine controlul asupra societăţii iraniene după reprimarea violentă a ultimului val de proteste, a prezis unul dintre cei mai importanţi regizori de film din ţară.
PNL Iaşi, după refuzul edililor PSD de a participa la întâlnirea cu premierul Bolojan: O retorică populistă, mincinoasă şi panicardă a PSD Iaşi. Primarii au confirmat iniţial participarea, apoi au primit telefoane şi ordin de la centru să refuze # News.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că ”au primit telefoane şi ordin de la centru” să refuze participarea.
Oficialii poştei americane au prezentat, joi, în oraşul natal al legendarului boxer Muhammad Ali, Louisville, Kentucky, un timbru comemorativ cu o imagine a campionului în perioada de glorie a carierei sale, relatează AP.
Familia fiicei secrete a lui Freddie Mercury a anunţat astăzi că aceasta a murit la vârsta de 48 de ani, după o lungă luptă cu o formă rară de cancer. The Daily Mail dezvăluie în premieră că solistul trupei Queen o numea „Bibi” şi a compus mai multe cântece despre ea.
Abrudean: România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei/ Comisia Europeană a aprobat acordarea a 17 miliarde de euro pentru apărarea ţării prin programul SAFE, a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei, în contextul în care Comisia Europeană a aprobat primul val de finanţare în cadrul programului SAFE, România urmând să primească aproximativ 17 miliarde de euro pentru apărare, a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia.
Patru membri ai galeriei FCSB, reţinuţi pentru că au agresat trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti / Incidentul s-a produs în noiembrie, când cei patru mergeau la meciul FCSB - Petrolul Ploieşti – VIDEO # News.ro
Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani, au fost reţinuţi, fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. În noiembrie 2025, ei au agresat trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti, incidentul fiind susprins de camerele de supraveghere.
Comisarii ANPC au verificat, în luna decembrie, peste 6.700 de operatori economici şi au dat amenzi de 32 de milioane de lei / Activitatea a 80 de operatori economici, suspendată temporar # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat, în luna decembrie, peste 6.700 de operatori economici la nivel naţional şi a suspendat temporar activitatea a 80 dintre aceştia, până la remedierea deficienţelor. Echipele de control au dat amenzi de peste 32 de milioane de lei pentru neregulile constatate.
Un angajat de la Combinatul Liberty Galaţi, în greva foamei / Cartel Alfa anunţă că peste 3.000 de salariaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile: O criză socială care afectează mii de familii # News.ro
Cartel Alfa anunţă, vineri, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi, sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei.
Constanţa: Un poliţist de la Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, prins când primea mită 5.000 de euro, şi-a recunoscut fapta / El a fost de acord cu o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare # News.ro
Un poliţist de la Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, care a fost prins, la sfârşitul anului trecut, când primea 5.000 de euro pentru a nu sancţiona o firmă pentru neregulile găsite, şi-a recunoscut fapta în faţa anchetatorilor. El a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.
UNSAR: Doar una din 10 maşini din România este protejată de o poliţă CASCO. 754 de vehicule despăgubite zilnic prin CASCO, valoarea medie a plăţilor efectuate zilnic s-a ridicat la 6,7 milioane lei # News.ro
Companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO, în primele nouă luni ale anului trecut.. Valoarea medie a plăţilor efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane lei, anunţă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
Luni, războiul Rusiei în Ucraina a ajuns în a 1.418-a zi. „Operaţiunea militară specială” a lui Putin împotriva vecinului său, care a început la 24 februarie 2022, durează deja mai mult decât „Marele Război Patriotic”, aşa cum este denumit în Rusia războiul germano-sovietic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a durat din iunie 1941 până în mai 1945, scrie Kyiv Post.
Australian Open: După scandalul de dopaj, Jannik Sinner spune că este „mai puternic” şi „mai matur” # News.ro
Numărul 2 mondial, Jannik Sinner, a declarat vineri la Melbourne că scandalul de dopaj care l-a costat o suspendare de trei luni în 2025 l-a făcut „mai puternic” şi „mai matur”, relatează AFP.
Siegfried Muresan: Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune / Acest lucru ne întăreşte poziţia în faţa partenerilor europeni # News.ro
Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan afirmă, vineri, că Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune. Până la 1 ianuarie 2025, fuseseră absorbite doar puţin peste 600 de milioane de euro din totalul de 30 de miliarde de euro aflate la dispoziţia ţării noastre. În 2026, Guvernul Bolojan a absorbit 4,6 miliarde de euro, la care se adaugă prefinanţarea anuală. ”Cifrele din 2025 demonstrează că fondurile europene alocate României sunt utilizate eficient, iar acest lucru ne întăreşte poziţia în faţa partenerilor europeni”, a transmis Mureşan.
Constanţa: 40 de persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor la persoane suspectate că au obţinut credite bancare cu documente falsificate / Trei femei şi şapte bărbaţi au fost reţinuţi # News.ro
Patruzeci de persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiilor făcute, joi, la persoane suspectate că au obţinut credite bancare cu documente falsificate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Ei au precizat că zece persoane – trei femei şi şapte bărbaţi – au fost reţinute pentru 24 de ore.
Douăzeci şi şase de persoane au fost acuzate în Statele Unite de pariuri sportive trucate în baschetul universitar american şi baschetul profesionist din China, au anunţat joi autorităţile judiciare americane. Este vorba despre cel mai recent scandal care zguduie lumea baschetului din Statele Unite, după ce, în octombrie, mai multe personalităţi ale ligii americane de baschet, prestigioasa NBA, au fost implicate în două cazuri distincte de jocuri de noroc ilegale, relatează AFP.
Persoana care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” în timpul protestului AUR, amendată cu 1.000 de lei # News.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR de joi seară a fost amendat cu 1.000 de lei.
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci ani de închisoare într-un prim proces # News.ro
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare pentru obstrucţionarea justiţiei şi alte infracţiuni, la finalul primului dintr-o serie de procese intentate pentru încercarea sa eşuată de a impune legea marţială în decembrie 2024, relatează AFP.
Ultimul tratat nuclear între Rusia şi SUA este pe cale să expire. Ce se va întâmpla în continuare? # News.ro
Chiar şi în plină rivalitate nucleară în timpul Războiului Rece, Statele Unite şi Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica escaladarea necontrolată a cursei înarmărilor. Deşi nu au căzut de acord asupra altor aspecte, liderii de la Moscova şi Washington au recunoscut valoarea negocierilor - din 1969 până mult după prăbuşirea Uniunii Sovietice (în 1991) - pentru a crea un cadru stabil şi previzibil care să limiteze dimensiunea arsenalelor lor nucleare. Acum, ultimul tratat nuclear dintre SUA şi Rusia, New START, va expira în doar câteva săptămâni, pe 5 februarie, iar viitorul este incert. Cele două ţări, preocupate de războiul din Ucraina, nu au purtat niciun fel de discuţii pentru un tratat succesor, scrie Reuters.
Sindicaliştii reclamă condiții inumane de muncă la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti, unde instalaţiile de termoficare nu funcţionează corespunzător şi sunt între 7 şi 10 grade / risc de incendiu # News.ro
Sindicaliştii Europol reclamă cond̦iții inumane de muncă la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti, unde instalaţiile de termoficare nu funcţionează corespunzător şi sunt între 7 şi 10 grade. Poliţiştii au primit convectoare, dar instalaţia electrică nu face faţă.
Femeie reţinută de poliţiştii bucureşteni, pentru furtul unui ceas din aur, în valoare de 175.000 de euro/ Fapta, comisă într-o locuinţă din Sectorul 1 al Capitalei/ Păgubitul şi femeia bănuită erau colaboratori # News.ro
O femeie în vârstă de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii bucureşteni pentru furtul unui ceas din aur, în valoare de 175.000 de euro. Potrivit poliţiştilor, fapta a fost comisă într-o locuinţă din Sectorul 1 al Capitalei. Din primele date, păgubitul şi femeia bănuită de furt calificat erau colaboratori, aceasta ştiind că persoana vătămată are bani şi a profitat de acest lucru.
Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni. Şase cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să comită atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă, au declarat poliţia şi procurorii de la Vilnius, potrivit Reuters.
Ian McKellen va interpreta rolul lui LS Lowry într-un documentar BBC care dezvăluie o colecţie de înregistrări inedite # News.ro
Sir Ian McKellen se număra acum 15 ani printre personalităţile din lumea artei care au criticat Tate pentru că nu expunea colecţia de picturi ale lui LS Lowry în galeriile sale din Londra şi s-au întrebat dacă „pictorul omuleţilor din chibrituri” fusese marginalizat pentru că era prea nordic şi provincial. Acum, la 50 de ani de la moartea lui Lowry, McKellen va juca într-un documentar BBC care va dezvălui o colecţie de înregistrări audio inedite realizate cu Lowry în anii 1970, în ultimii patru ani din viaţa sa.
INS: Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025, în timp ce importul a urcat cu 37,4% # News.ro
Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025, la 13,091 miliarde kWh, în timp ce importul a urcat cu 37,4%, la 16,807 miliarde kWh, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
