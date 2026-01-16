Play-off-ul Conference League: A avut loc tragerea la sorţi a barajului pentru optimi

11:20

Chiar şi în plină rivalitate nucleară în timpul Războiului Rece, Statele Unite şi Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica escaladarea necontrolată a cursei înarmărilor. Deşi nu au căzut de acord asupra altor aspecte, liderii de la Moscova şi Washington au recunoscut valoarea negocierilor - din 1969 până mult după prăbuşirea Uniunii Sovietice (în 1991) - pentru a crea un cadru stabil şi previzibil care să limiteze dimensiunea arsenalelor lor nucleare. Acum, ultimul tratat nuclear dintre SUA şi Rusia, New START, va expira în doar câteva săptămâni, pe 5 februarie, iar viitorul este incert. Cele două ţări, preocupate de războiul din Ucraina, nu au purtat niciun fel de discuţii pentru un tratat succesor, scrie Reuters.