Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă a solicitat un cadru legislativ echilibrat şi un parteneriat corect cu statul
Bursa, 16 ianuarie 2026 14:50
Cancelaria Prim-Ministrului a organizat joi şi vineri, 15 şi 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, o sesiune de dezbateri publice privind proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, care urmăreşte înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor de lucrători din alte ţări, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare care intermediază forţa de muncă externă pe piaţa muncii din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
15:20
Portul Constanţa, Aeroporturi Bucureşti şi oferta Lion pentru FP: cronologia care schimbă jocul # Bursa
Oferta Lion Capital pentru Fondul Proprietatea nu apare într-un vid şi nici nu poate fi citită ca o simplă oportunitate de piaţă. Ordinea evenimentelor este esenţială pentru a înţelege miza reală a tranzacţiei şi pentru a evalua corect ipoteza tot mai discutată în piaţă
15:20
Dmitri Peskov: and #8222;Dorinţa unor ţări europene de a restabili dialogul cu Rusia este o evoluţie pozitivă and #8221; # Bursa
Kremlinul a calificat vineri drept and #8222;pozitivă and #8221; dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, potrivit News.ro.
Acum 30 minute
15:10
AREMIS şi Archibus Solution Center România susţin transformarea digitală a operaţiunilor Comisiei Europene # Bursa
Comisia Europeană a selectat consorţiul format din AREMIS, în calitate de partener principal, şi Archibus Solution Center România pentru a furniza servicii de consultanţă în domeniul digital workplace, dezvoltare profesională, suport, mentenanţă, upgrade şi integrare pentru platforma sa de management imobiliar şi al spaţiilor de lucru, bazată pe tehnologia Archibus by Eptura, pe o perioadă de şase ani, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum o oră
14:50
Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă a solicitat un cadru legislativ echilibrat şi un parteneriat corect cu statul # Bursa
Cancelaria Prim-Ministrului a organizat joi şi vineri, 15 şi 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, o sesiune de dezbateri publice privind proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, care urmăreşte înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor de lucrători din alte ţări, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare care intermediază forţa de muncă externă pe piaţa muncii din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:30
Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc şi o experienţă de peste 34 de ani, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială de vânzare de până la 65.990.507 acţiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Intermediarii tranzacţiei sunt SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank, a relatat sursa citată.
Acum 2 ore
14:00
Investitorul Ben Madadi anunţă, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că, deşi deţine aproximativ 0,7% din capitalul Fondului Proprietatea (FP), nu îşi va vinde acţiunile în urma ofertei făcută de LION (fostul SIF Banat-Crişana), condus de Bogdan Drăgoi
13:50
Lion Capital va lansa, săptămâna viitoare, o ofertă publică de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a 5,986% din capitalul social al fondului, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti
13:50
Studiu EY: Creşterea fuziunilor şi achiziţiilor în bioştiinţe, stimulată de AI şi inovaţia din China # Bursa
Tranzacţiile globale s-au intensificat în industria a bioştiinţelor în 2025, iar investiţiile în fuziuni şi achiziţii (M and amp;A) au totalizat 240 de miliarde de USD, o creştere de 81% comparativ cu 130 miliarde de USD în 2024, stimulată de reluarea tranzacţiilor de amploare în rândul marilor companii din industria farmaceutică, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:30
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, a înregistrat o evoluţie pozitivă a cantităţii de ouă produse şi vândute atât în trimestrul al patrulea din 2025, cât şi la nivelul întregului an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. De asemenea, cele două fabrici de furaje ale grupului, de la Caransebeş şi Işalniţa au încheiat anul cu o cantitate totală de furaje de 28.861 tone, o majorare cu 59% faţă de anul precedent.
Acum 4 ore
12:50
Preţurile mai scăzute la energie şi alimente au dus la reducerea ratei anuale a inflaţiei în Germania la 1,80% în decembrie, a anunţat vineri Oficiul federal de statistică (Destatis), confirmând datele preliminare, transmit Reuters şi DPA.
12:40
ANPC a verificat peste 6.700 de operatori economici şi a aplicat amenzi de peste 32 de milioane de lei # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) transmite faptul că, în perioada 01-31 decembrie 2025, acţiunile de control desfăşurate la nivel naţional, care au vizat peste 6.700 de operatori economici, au avut un impact direct asupra creşterii nivelului de siguranţă şi corectitudine în relaţia dintre comercianţi şi consumatori.
12:20
Bitcoin a continuat creşterea constantă la începutul lunii ianuarie, urcând din zona minimelor de aproximativ 91.000 USD în 11 ianuarie până în intervalul 95.000-97.000 USD în zilele de 15 şi 16 ianuarie.
12:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că ţara va organiza alegeri anticipate după ce partidele principale au refuzat un mandat de a forma un guvern, transmite Reuters.
12:20
INS: Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025 # Bursa
Exportul de energie electrică al României a crescut cu 32,8%, în primele 11 luni din 2025, la 13,091 miliarde kWh, în timp ce importul a urcat cu 37,4%, la 16,807 miliarde kWh, arată datele Institutului Naţional de Statistică
12:20
Siegfried Muresan: and #8221;Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune and #8221; # Bursa
Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan afirmă, vineri, că Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune
12:00
CCR a amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # Bursa
Judecătorii Curţii Constituţionale au amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor
12:00
Începând de astăzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul sindicatului format din Alpha Bank România, BT Capital Partners and Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, Libra Internet Bank şi TradeVille, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti
Acum 6 ore
11:20
De Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis un mesaj amplu despre rolul esenţial al culturii în societate, subliniind că aceasta nu reprezintă doar patrimoniu sau producţie artistică, ci o experienţă vie, trăită de oameni şi pentru oameni.
11:20
Fatih Birol, IEA: and #8221;Europa trebuie să accelereze electrificarea economiei and #8221; # Bursa
Continentul european trebuie să accelereze electrificarea economiei sale pentru a-şi asigura securitatea şi a-şi menţine prosperitatea, estimează directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, conform AFP, informează Agerpres.
11:20
Casa Albă a declarat joi că planul preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda rămâne neschimbat, chiar dacă Franţa, Germania şi Suedia vor trimite trupe pentru exerciţii militare
11:20
România s-a situat în 2024 pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile şi serviciile incluse în consumul final al gospodăriilor, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
10:50
Activul net al FP creşte cu 325 milioane lei, pe fondul reevaluării deţinerii la Aeroporturi Bucureşti # Bursa
* Participaţia de 20% la compania care administrează aeroporturile din Capitală a fost evaluată la 1,37 miliarde lei, faţă de 1,06 miliarde lei la jumătatea anului trecut * Evaluarea reflectă discounturi pentru lipsa controlului şi a lichidităţii * Ministerul Transporturilor intenţionează să-şi răscumpere pachetul de acţiuni al Aeroporturi Bucureşti deţinut de FP
10:50
Taiwanul va investi cel puţin 250 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru dezvoltarea producţiei de semiconductori, reducând astfel dependenţa strategică a Washingtonului, au anunţat joi autorităţile americane, relatează AFP.
10:40
În noiembrie 2025, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 2.443 (-18,1%) faţă de luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS)
10:30
Formaţia AC Milan, cu Matteo Duţu rezervă, a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Como, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Italiei
10:30
Mingi de jucărie şi alte obiecte au fost aruncate pe teren, în timp ce fanii protestau faţă de programul Bundesligii, forţând o întrerupere de cinci minute a meciului dintre Augsburg şi Union Berlin, joi
10:30
Ministrul Economiei: and #8221;Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că, în ceea ce priveşte restructurările din administraţia publică, and #8221;trebuie măsurat de mai multe ori and #8221;, el atrăgând atenţia asupra faptului că deciziile legale care vor fi adoptate trebuie să fie solide în instanţele de judecată
10:30
Amazon a cerut unui judecător să respingă planul de finanţare în procedura de faliment a Saks Global # Bursa
Amazon a cerut unui judecător federal să respingă planul de finanţare în procedura de faliment a Saks Global, susţinând în documente depuse la instanţă că retailerul de lux and #8221;a ars sute de milioane de dolari în mai puţin de un an and #8221; şi nu şi-a respectat angajamentele asumate în acordul dintre cele două companii
10:20
Rusia acuză NATO că militarizează Arctica în contextul interesului american pentru Groenlanda # Bursa
Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a declarat vineri că NATO încearcă să militarizeze regiunea Arcticii, în contextul solicitării Statelor Unite de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, transmite dpa.
10:10
Statele Unite îşi întăresc prezenţa militară în Orientul Mijlociu ca răspuns la evenimentele recente din Iran, au relatat joi media americane, citând oficiali militari, transmite DPA.
09:50
Japonia şi Statele Unite îşi vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor şi exerciţiilor militare # Bursa
Tokyo şi Washington au convenit vineri să îşi întărească producţia comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, şi să îşi extindă prezenţa militară în apele de sud-vest ale Japoniei, pe fondul presiunii crescute exercitate de China asupra regiunii, relatează AFP.
09:30
Friedrich Merz: Închiderea centralelor nucleare ale Germaniei, o and #8222;mare greşeală and #8221; # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că decizia Germaniei de a renunţa la energia nucleară a reprezentat o and #8222;eroare strategică serioasă and #8221;, într-un moment în care dezbaterea privind direcţia politicii energetice de la Berlin se intensifică, notează Brussels Signal.
Acum 8 ore
09:10
Naţionala României a fost surclasată de echipa Italiei, cu scorul de 20-6 (5-1, 4-3, 4-0, 7-2), joi, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.
09:00
FC Barcelona, deţinătoarea trofeului, s-a calificat joi, fără să convingă, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei, impunându-se cu 2-0 la Santander, actuala echipă de pe locul al doilea din liga secundă spaniolă.
09:00
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului # Bursa
Trei antrenori ai echipei masculine norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi 18 luni şi amendaţi joi de Comitetul de Etică al FIS (FEC) pentru manipularea echipamentului de competiţie la Campionatele Mondiale de Schi Nordic de anul trecut de la Trondheim, relatează Reuters.
08:30
Macron: Franţa furnizează acum două treimi din volumul de informaţii secrete utilizate de Ucraina # Bursa
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că Franţa asigură în prezent aproximativ două treimi din volumul de informaţii secrete folosite de Ucraina în războiul cu Rusia, subliniind că, acum un an, Kievul era and #8222;covârşitor dependent and #8221; de sprijinul informativ al Statelor Unite, relatează Reuters.
08:00
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat joi, într-un discurs susţinut în parlament, că ţara nu se teme and #8222;să înfrunte diplomatic and #8221; Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după atacul american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, relatează AFP.
07:40
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanţi în urma ameninţărilor cu intervenţia formulate de preşedintele american Donald Trump, dar a subliniat că pentru Statele Unite and #8222;toate opţiunile and #8221; rămân pe masă, notează AFP.
07:30
Economia Marii Britanii a crescut cu 0,3% în noiembrie, peste estimările pieţei, potrivit datelor publicate joi de Office for National Statistics, în timp ce economiştii chestionaţi de Reuters anticipaseră un avans de doar 0,1%, relatează Reuters.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că a fost format Consiliul pentru Pace din Gaza, o etapă cheie a planului american pentru teritoriul palestinian, adăugând că membrii acestui organism pe care îl va prezida vor fi anunţaţi în curând, transmite AFP.
Acum 12 ore
07:20
Preşedintele Donald Trump va păstra Premiul Nobel pentru Pace al liderului opoziţiei venezuelene María Corina Machado, după ce aceasta i l-a înmânat în timpul întâlnirii lor de joi, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de CNN.
07:10
Preţurile petrolului au înregistrat o scădere accentuată joi, după ce mesajele transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, au redus temerile legate de o intervenţie militară iminentă în Iran şi de posibile perturbări ale exporturilor de ţiţei, relatează CNBC.
06:50
Echipele Spaniei şi Franţei au obţinut victorii, joi, în primele meciuri de la Campionatul European. România debutează vineri, cu Portugalia, în grupa B. Antrenorul George Buricea: and #8221;Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipă! and #8221;.
06:40
Vicecampioana CSO Voluntari s-a calificat joi, pe teren propriu, în faza play-off a CEV Cup, după ce a învins formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-0, şi a câştigat şi and #8221;setul de aur and #8221;, în manşa retur din optimi. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.
Acum 24 ore
00:00
Fatih Birol, IEA: and #8221;Europa trebuie să accelereze electrificarea economiei and #8221; # Bursa
Continentul european trebuie să accelereze electrificarea economiei sale pentru a-şi asigura securitatea şi a-şi menţine prosperitatea, estimează directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, conform AFP, informează Agerpres.
00:00
De Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis un mesaj amplu despre rolul esenţial al culturii în societate, subliniind că aceasta nu reprezintă doar patrimoniu sau producţie artistică, ci o experienţă vie, trăită de oameni şi pentru oameni.
00:00
On National Culture Day, celebrated annually on January 15, the Minister of Culture, Demeter Andras Istvan, sent a broad message about the essential role of culture in society, emphasizing that it is not just heritage or artistic production, but a living experience, lived by people and for people.
00:00
Căutătorii de senzaţii tari şi turiştii cu gust pentru destinaţii exclusiviste ar putea avea, în viitorul nu foarte îndepărtat, o opţiune fără precedent: o vacanţă pe Lună.
00:00
Studenţii vor să discute cu premierul despre bugetul educaţiei, burse şi finanţarea universităţilor # Bursa
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a solicitat o audienţă premierului Ilie Bolojan, care deţine interimar portofoliul Educaţiei şi Cercetării, pentru a discuta o serie de teme considerate critice pentru viitorul învăţământului superior.
00:00
Deprecieri de active de 420 milioane euro la OMV Petrom, în contextul noului acord cu statul # Bursa
* Impactul va fi vizibil în rezultatul din exploatare aferent ultimului trimestru al anului trecut, ca element excepţional* Producţia şi vânzările de hidrocarburi ale companiei s-au diminuat în ultimele trei luni din 2025
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.