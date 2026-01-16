EXCLUSIV De câte ori este pensia unui magistrat mai mare decât pensia din sistemul public – documentul se află pe masa CCR
HotNews.ro, 16 ianuarie 2026 14:50
Pensia medie a unui magistrat a fost în 2025 echivalentul a 4.000 de euro net lunar. Suma brută se ridică undeva la 5.000 de euro, din care doar 630 euro reprezintă contributivitate, arată un document…
• • •
Acum 30 minute
15:10
Operație de protezare a gleznei, realizată în premieră la Regina Maria Cluj. Dr. Dragoș Apostu: „Aceste intervenții nu sunt comune nici la nivel mondial, dar rezultatele ne depășesc așteptările” # HotNews.ro
Mai mult de două decenii a îndurat Costică Perneș, 64 de ani, dureri chinuitoare când, în urma unui accident la muncă, și-a fracturat glezna. Operat de mai multe ori, bărbatul ajunsese să nu mai poată…
Acum o oră
14:50
În mediul online apar tot mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul Băncii Transilvania sau a altor entități din întreg grupul financiar BT, pentru a promova ”cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe…
14:50
Pensia medie a unui magistrat a fost în 2025 echivalentul a 4.000 de euro net lunar. Suma brută se ridică undeva la 5.000 de euro, din care doar 630 euro reprezintă contributivitate, arată un document…
14:30
Decembrie a fost în România mult mai caldă decât în mod normal și a plouat de patru ori mai puțin. Doi poli ai frigului au fost într-o situație inedită # HotNews.ro
Luna trecută a fost cu 2,4 °C mai caldă decât în mod normal, iar la două stații meteo renumite pentru recordurile de frig temperatura medie lunară a fost cu peste 4 grade Celsius mai mare.…
Acum 2 ore
14:10
Ce se mai știe despre protestele din Iran: Liniște în Teheran în timp ce drone zboară pe cer / Care e situația în alte orașe # HotNews.ro
Represiunea sângeroasă a autorităților din Iran pare să fi potolit protestele pentru moment, potrivit unei organizații pentru drepturile omului și a mai multor cetățeni din diferite părți ale țării, iar presa de stat a regimului…
14:00
Restaurantul cu două stele Michelin care a primit o stea la igienă. Explicațiile bucătarului # HotNews.ro
Un restaurant britanic cu două stele Michelin a primit o evaluare de igienă de numai o stea după ce inspectorii pentru standarde alimentare au vizitat localul în noiembrie, transmite CNN. Ynyshir, care oferă un meniu…
14:00
Pe 9 ianuarie, trenul „Muntenia” Budapesta – București a făcut mai mult de 26 de ore, în loc de 16 ore, deși intrase în țară cu sub două ore întârziere. CFR Călători a explicat că…
13:40
„Un progres semnificativ”. Ce spune Kremlinul despre dorința unor mari țări europene de a relua discuțiile cu Rusia # HotNews.ro
Kremlinul a salutat vineri ceea ce a spus că pare a fi dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua dialogul cu Rusia pe tema Ucrainei, calificând situația drept o „schimbare semnificativă” care corespunde propriei…
Acum 4 ore
13:10
VIDEO Suporteri FCSB au bătut trei adolescenți într-un tramvai din București, când mergeau la un meci. Au fost reținuți la aproape 2 luni de la agresiune # HotNews.ro
Patru membri ai galeriei FCSB, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, au fost reținuți joi după ce, în noiembrie 2025, au lovit trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti. Întreaga agresiune a fost…
13:10
Mii de persoane au semnat o petiție exprimându-și indignarea după ce persoana nominalizată de Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda a glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat al…
13:00
Ashley St. Clair, care a născut unul dintre fiii lui Elon Musk în 2024, a dat în judecată joi xAI, compania de inteligență artificială a miliardarului, acuzând că chatbotul Grok dezvoltat de companie a generat…
12:40
Probleme foarte mari pentru sistemul energetic al Ucrainei: „Nu există nicio centrală neatacată de ruși” / Zelenski pregătește declararea stării de urgență # HotNews.ro
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru cel puțin 20 de zile, a declarat vineri, în fața parlamentului, ministrul Energiei, Denis Șmîhal, care a descris descriind situația energetică generală din țară ca fiind foarte dificilă…
12:40
ANAF îl execută la tablouri pe Darius Vâlcov. De la ce preț pleacă un Picasso din colecția fostului ministru PSD # HotNews.ro
O parte din colecția de tablouri a fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, între care un desen de Pablo Picasso și două lucrări de Nicolae Grigorescu, este scoasă la licitație, prin executare silită inițiată de ANAF Craiova, transmite Profit.ro. Valorificarea…
12:10
O delegație de congresmeni americani a aterizat la Copenhaga pentru a contracara amenințările lui Trump pe tema Groenlandei # HotNews.ro
O delegație de congresmeni americani, atât democrați, cât și republicani, se va întâlni vineri cu liderii Danemarcei și Groenlandei pentru a-i reasigura de sprijinul Congresului, în pofida amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul…
12:10
Amenda primită de motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” în timpul protestului AUR # HotNews.ro
Jandarmeria Capitalei a anunțat vineri sancțiunea primită de bărbatul aflat pe o motocicletă care, la protestul de joi seara din Piaţa Universităţii, a proiectat cu laserul mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire. „În contextul…
11:50
Un celebru muzeu din Europa anunță că nu vrea „niciun vizitator în plus”. „Succesul ne poate distruge” # HotNews.ro
Prado nu poate fi ca „metroul la ora de vârf”, spune directorul muzeului din Madrid, citat de The Guardian. Directorul muzeului Prado a declarat că instituția de artă din Madrid nu are nevoie de „niciun…
11:40
Femeia, din Australia, s-a foit în pat și a simțit o greutate mare, încolăcită pe pieptul ei. Pe jumătate adormită, a crezut că este câinele, dar, în schimb, s-a trezit mângâind ceva neted, care se…
11:30
Salariul mediu net a crescut la 5.615 lei în noiembrie 2025. În ce domenii s-a câștigat cel mai bine # HotNews.ro
Salariul mediu net a înregistrat cele mai mari valori de peste 12.900 de lei printre angajații care furnizează servicii în tehnologia informației (inclusiv activităţi de servicii informatice), iar cele mai mici valori au fost în…
Acum 6 ore
11:20
Jumătate dintre primarii din Iași, toți PSD, boicotează întâlnirea cu Bolojan, premierul „Taie-Tot” # HotNews.ro
Cei 47 de primari social-democraţi dintre cei 98 din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea stabilită să se desfăşoare vineri, la ora 14:00, la Palatul Culturii, între primarii ieşeni şi prim-ministrul Ilie Bolojan. „Premierul…
11:20
Cântărețul spaniol Julio Iglesias a denunțat, într-un mesaj publicat în noaptea de joi spre vineri, „acuzațiile absolut false” referindu-se la plângerile formulate împotriva sa de două foste angajate, care îl acuză de delicte sexuale și…
11:20
O parte a colecției Darius Vâlcov, conținând între altele o lucrare de Picasso, se vinde prin licitație la Artmark # HotNews.ro
Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, este reintrodus în circuitul…
11:10
Gripa la copii: când e chiar gravă și când se impune tratament antiviral. Ghid pentru părinți # HotNews.ro
Gripa, spre deosebire de o răceală obișnuită, pare că nu îți dă timp să te pregătești. Într-o dimineață copilul poate fi bine, iar la prânz îl găsești cu febră mare, frisoane și o stare de…
10:50
Candidatul de extremă dreapta este favorit în primul tur al prezidențialelor din Portugalia de duminică, dar situația va fi probabil alta peste trei săptămâni # HotNews.ro
Campania pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia se încheie vineri, candidatul de extremă dreapta André Ventura fiind favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, chiar dacă acesta are șanse foarte mici…
10:50
Cea mai puternică femeie de la Hollywood se retrage după 14 ani în care a condus două dintre cele mai îndrăgite francize cinematografice din istorie # HotNews.ro
Kathleen Kennedy se va retrage din funcția de președinte al celebrului studio Lucasfilm după un mandat de 14 ani în care a stabilit direcția pentru franciza „Star Wars”, a adus-o în lumea streaming-ului, a fost…
10:50
OpenAI investește într-un startup înființat de CEO-ul companiei. Merge Labs își propune „conectarea inteligenței biologice cu cea artificială” # HotNews.ro
OpenAI investește într-o companie numită Merge Labs care își propune să facă posibil controlul dispozitivelor cu ajutorul creierului, fără însă a fi nevoie de implanturi hardware în corpul uman. Printre fondatori se numără și Sam…
10:30
Capitala va fi până sâmbătă dimineață, ora 10:00, sub un cod galben de ger, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, până sâmbătă dimineață vremea se va răci în București, iar noaptea va fi…
10:20
Se face și mai frig. Jumătate de țară, sub cod galben de ger, până mâine dimineață: temperaturi de -19 grade # HotNews.ro
Meteorologii au emis vineri dimineață mai multe alerte cod galben de ger, valabile până până sâmbătă, 17 ianuarie. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei, unde temperaturile vor coborî până la minus 19 grade…
09:50
Mesajul Centrului Nobel pentru Pace, în ziua în care Donald Trump a primit medalia Nobel de la Maria Corina Machado # HotNews.ro
„O medalie își poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate face asta”, observă un mesaj postat pe contul oficial de X al Centrului Nobel pentru Pace, muzeul de…
09:40
Urmează săptămâni cu temperaturi mai reci decât e normal / ANM anunță prognoza până la jumătatea lui februarie # HotNews.ro
Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu temperaturi chiar mai scăzute decât normalul perioadei din calendar, în toată țara. Cel mai frig va fi în nord-estul țării, iar precipitațiile vor fi, în mare…
09:30
În statisticile Eurostat există, uneori, povești despre viața de zi cu zi care nu apar nici în talk-show-uri, nici în promisiunile politice. Un astfel de tablou a fost publicat vineri de Statistica românească și arată…
Acum 8 ore
09:20
Băieții, risc mai mare de a fi hărțuiți fizic la școală iar fetele mai degrabă psihic. Semne de urmărit și ce să faci când copilul este hărțuit, dar și când el este hărțuitorul # HotNews.ro
Trei sunt caracteristicile prin care hărțuirea poate fi identificată, de obicei: intenția, repetiția și puterea, potrivit definiției date de UNICEF. Hărțuitorul urmărește să provoace durere. Fie prin vătămare fizică, fie prin cuvinte sau comportamente jignitoare.…
09:10
Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la 5 ani de închisoare, dar acesta e doar începutul. Yoon riscă inclusiv pedeapsa cu moartea # HotNews.ro
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea încercărilor autorităților de a-l aresta în urma eșecului său de a impune legea marțială în decembrie 2024,…
09:10
Trump glumea atunci când a vorbit, repetat, despre anularea alegerilor din SUA, asigură Casa Albă # HotNews.ro
Președintele declarase pentru Reuters că a realizat atât de multe în acest mandat încât „dacă te gândești bine, nici nu ar trebui să mai avem alegeri”. Președintele Trump „glumea” când a sugerat că alegerile din…
09:00
O femeie a fost despăgubită de Ryanair după ce a suferit arsuri grave de la cafeaua vărsată # HotNews.ro
Femeia, din comitatul Hampshire al Angliei, a dat în judecată Ryanair din cauza unei cafele băute la bordul unui zbor, care i-a provocat arsuri severe la picioare, transmite rețeaua de televiziune britanică ITV. Denise Elliott,…
08:40
Finanțări 2026: Max. 15 milioane EUR fiecare pentru firmele de materiale de construcții, prin Fondul pentru Modernizare. S-a publicat în Monitorul Oficial Schema de ajutor Pro Infra cu lista codurilor CAEN și formula de calcul a punctajului # HotNews.ro
Firmele românești producătoare de materiale de construcții vor putea obține noi fonduri europene de până la 15 milioane EUR fiecare, prin noua schemă de ajutare Pro Infra, publicată recent în Monitorul Oficial, cu formula de…
08:20
Cum plănuieşte familia Buffett să doneze peste 150 de miliarde de dolari. Condiţiile stricte puse de legendarul investitor # HotNews.ro
Familia investitorului american Warren Buffett se pregăteşte pentru una dintre cele mai ample campanii filantropice din istorie. Miliardarul a decis ca întreaga sa avere, estimată la peste 150 de miliarde de dolari, să fie donată…
08:20
VIDEO Incendiu masiv lângă Seul, în ultima mahala din cartierul de lux Gangnam / Sute de pompieri, trimiși să lupte cu flăcările # HotNews.ro
Aproape 300 de pompieri sud-coreeni luptă vineri împotriva unui mare incendiu ce a izbucnit într-o zonă defavorizată din cartierul de lux Gangnam din sudul Seulului, potrivit autorităților citate de Reuters. Nu au fost raportate victime,…
07:40
Trafic în condiții de iarnă în Bucureşti. Cum arată prognoza ANM pentru Capitală în acest weekend # HotNews.ro
Ninge ușor în București vineri dimineață, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Ninsori vor fi mai pe parcursul zilei, iar vremea se menține deosebit de rece, geroasă dimineață,…
07:30
Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat joi medalia Premiului Nobel pentru Pace președintelui american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, în încercarea de a-i influența eforturile de a modela viitorul…
Acum 12 ore
07:20
Emilia Clarke afirmă înainte de lansarea noului său serial în streaming că acesta i-a oferit un lucru pe care nu l-a avut niciodată la HBO # HotNews.ro
Aflată în turneul de promovare a noului său serial „Ponies”, actrița Emilia Clarke a declarat că a încheiat socotelile cu genul fantasy după ce a jucat timp de opt ani rolul lui Daenerys Targaryen în…
07:20
Acest tip de eșec nu apare în rapoarte. Moartea dintre stații: ce ne spune un autobuz despre societatea în care trăim # HotNews.ro
Un om a murit liniștit, așezat pe un scaun de autobuz. Nu într-un război. Nu într-un spital supraaglomerat. În autobuz, fiecare individ a făcut un calcul tăcut… „dacă vorbesc, întârzii”, „dacă întârzii, pierd ceva”, „am…
07:10
Zi decisivă la Curtea de Apel București. Instanța decide situația celor doi judecători CCR contestați de avocata AUR, Silvia Uscov # HotNews.ro
Curtea de Apel București este așteptată să anunțe astăzi, la ora 9, dacă suspendă actele prin care au fost numiți în funcție judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia pe care instanța o va…
07:00
În 2025, economia globală nu s-a confruntat cu niciun faliment răsunător, dar nu înseamnă că marile companii nu au probleme. 2026 a început cu falimentul Saks Global Enterprises, care readuce în prim-plan fragilitatea latentă a…
07:00
A patra încercare: pensiile magistraților, din nou la CCR. Judecătorii constituționali încearcă să treacă de blocaj, la 18 zile după ce patru dintre ei au boicotat ultimele două ședințe # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României se reunesc, vineri, de la ora 10.00, pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă este sau nu constituțională legea adoptată de Guvernul Bolojan care modifică pensiile magistraților. Surse din…
03:20
Lidera opoziției din Venezuela anunță că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși președintele american o ține la distanță de strategia lui pentru Venezuela, scrie AFP. „I-am…
02:40
VIDEO O jurnalistă îl confruntă direct pe ambasadorul Iranului: „Ați încercat să mă omorâți de trei ori” # HotNews.ro
O înaltă responsabilă a ONU, Martha Ama Akyaa Pobee, a deplâns joi, în fața Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, faptul că amenințările cu efectuarea unor atacuri militare împotriva Iranului, precum cele formulate de…
Acum 24 ore
01:40
Danemarca are un răspuns fără echivoc pentru purtătoarea de cuvânt a lui Trump. „Exclus” # HotNews.ro
Casa Albă a prezentat o versiune diferită cu privire la întâlnirea crucială de miercuri, de la Washington, despre soarta Groenlandei.
01:10
Casa Albă a a dat joi asigurări că Iranul a renunțat la 800 de execuții ale manifestanților, care fuseseră prevăzute pentru ziua precedentă, după ce aliații SUA din regiunea Golfului au intervenit pe lângă președintele…
00:50
Cuba acuză Washingtonul de „manipulare politică” prin ajutorul umanitar trimis de SUA victimelor uraganului Melissa # HotNews.ro
Havana a denunțat acordarea de ajutor umanitar de către Statele Unite victimelor uraganului Melissa din estul Cubei drept „manipulare politică”, pe fondul tensiunilor politice sporite dintre cele două țări, relatează AFP, conform Agerpres. „Guvernul Statelor…
00:20
Ce imagini sunt difuzate în aceste momente la televiziunea din Iran. „Am făcut ceva atât de prostesc” # HotNews.ro
Șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a condus personal interogatorii ale protestatarilor arestați, în fața camerelor de filmat de la televiziunea de stat, stârnind temerile activiștilor pentru drepturile omului cu privire la posibilitatea unor…
