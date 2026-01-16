Probleme pentru suporterii FCSB! Poliția a reținut 4 membri ai galeriei după o bătaie în tramvai
Fanatik, 16 ianuarie 2026 14:50
Poliția Capitalei a reținut patru membri ai galeriei FCSB, cu puțin timp înainte de meciul cu FC Argeș, în urma unui incident violent din noiembrie 2025.
Acum 10 minute
15:20
Costel Gâlcă, în continuare extrem de nemulțumit de situația de la Rapid: „Nu suntem cum ne-am dorit”. Video # Fanatik
Costel Gâlcă s-a declarat din nou nemulțumit de ce se întâmplă la Rapid, chiar înaintea meciului cu Metaloglobus, primul din SuperLiga în 2026 pentru giuleșteni
Acum 30 minute
15:10
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv # Fanatik
Valentin Gheorghe a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și a vorbit inclusiv despre perioada FCSB. Fotbalistul Petrolului a dezvăluit cum Edi Iordănescu a reușit să se impună în fața lui Gigi Becali
Acum o oră
14:50
14:40
Diana Munteanu, apariție șoc pe internet. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a stârnit imaginația internauților # Fanatik
Diana Munteanu i-a surprins pe internauți cu cele mai recente imagini postate. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu nu a ținut cont de vremea rece și a ieșit ”la zăpadă”.
14:40
Mii de femei în pericol din cauza teoriilor despre brățările electronice, în cazurile de violență domestică. Ce n-a aflat nici măcar MAI: „Am văzut în cazul Șoșoacă, live” # Fanatik
Mii de femei sunt în pericol în România pentru că refuză să li se monteze agresorilor brățări electronice, dispozitive care le pot salva viețile. Ce nu știe încă Ministerul Afacerilor Interne?
14:30
Adrian Petre are toată susținerea de la soția sa la Survivor România! Mesajul postat de Anastasia Petre # Fanatik
Adrian Petre are toată susținerea necesară la Survivor România. Fotbalistul se descurcă de minune în competiție, iar soția sa are grijă să îi ofere toată motivația de care are nevoie.
Acum 2 ore
14:20
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a fost complet neașteptat: ”Nu e de glumă” # Fanatik
O faimoasă jucătoare de tenis a participat la un turneu în Australia. Aceasta a întâmpinat însă o situație neașteptată și a făcut totul public pe internet.
14:20
Lovitură înainte de FC Argeș – FCSB: e pregătit să intre titular în locul lui Duarte. Exclusiv # Fanatik
FCSB a primit o adevărată lovitură înaintea meciului cu FC Argeș, primul din 2026. Sunt șanse mici ca Duarte să poată evolua, iar FANATIK a aflat cine îl înlocuiește.
14:10
„Pisica românească!”. Răzvan Lucescu, fenomen în Grecia: fanii lui PAOK i-au creat un cântec antrenorului. Cum sună „Made in Romania” reinterpretată. Video # Fanatik
Răzvan Lucescu continuă să impresioneze în Grecia. PAOK este în lupta pentru titlu și Cupă, iar fanii i-au dedicat un cântec special după victoria cu Olympiakos.
14:00
Dinamo a reușit o figură frumoasă pe piața transferurilor. „Câinii roșii” l-au prezentat deja oficial pe noul jucător al echipei
13:50
Cine poate beneficia de îngrijiri paliative și în ce condiții. Guvernul a prelungit accesul la aceste servicii # Fanatik
Cine sunt pacienții care pot beneficia de îngrijiri paliative. Aceștia au, în continuare, acces la aceste servicii. Guvernul a făcut o prelungire în baza pachetului de servicii de bază.
Acum 4 ore
13:20
Veste-bombă din Italia: Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! Ratarea penalty-ului cu AC Milan i-a fost fatală # Fanatik
Nicolae Stanciu este aproape de despărțirea de Genoa. Presa din Italia anunță rezilierea contractului, iar mijlocașul român ar putea pleca liber. Unde este dorit.
13:10
Cât va ajunge să coste un apartament cu patru camere în București. Dezastru pe piaţa imobiliară din România: „Se scumpeşte absolut totul” # Fanatik
Dumitru Dragomir anunţă ce evoluţie va avea piaţa imobiliară în continuare. Scumpirile zilnice şi lipsa terenurilor vor împinge preţurile spre valori record.
13:00
Oltenii au rămas șocați la revenirea din Antalya! Jucătorii Universității Craiova au dat de frig și ninsoare pe aeroportul din Craiova. Video # Fanatik
Universitatea Craiova s-a întors din cantonamentul din Antalya și a fost întâmpinată de frig și ninsoare la revenirea în România. Oltenii se pregătesc acum pentru primul meci oficial din 2026.
12:50
George Simion, liderul partidului AUR, a explicat publicului cu ce echipă de fotbal ține. Află formația pentru care acesta tremură în fața televizorului
12:30
Ely Fernandes a aflat de pe Transfermarkt că e jucător retras: „Mi-am pus mâinile în cap!” Cum l-a impresionat Gică Hagi. Video exclusiv # Fanatik
Ely Fernandes este unul dintre jucătorii de mare experienţă din SuperLiga. Fotbalistul din Insulele Capului Verde a povestit cum a ajuns în România, ţară în care a evoluat în ultimii 8 ani.
12:20
Dinamo Kiev a făcut un anunț surprinzător cu privire la atacantul român Vladislav Blănuță. Ce decizie au luat ucrainenii la doar câteva zile după oferta făcută de Dinamo București.
12:10
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube # Fanatik
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați de pe canalul oficial al liderului suveranist. Câți bani a primit de la YouTube în ultima lună
11:50
Tragerea la sorţi play-off Conference League, live video online. Ce echipe sunt implicate și când se vor disputa meciurile # Fanatik
Urmărește tragerea la sorți pentru play-off-ul sezonului 2025-2026 din UEFA Conference League! Află totul despre primul tur al fazei eliminatorii: echipele implicate, programul meciurilor și premiile puse la bătaie pentru calificarea în optimi.
11:40
Xabi Alonso revine! Unde ar putea ajunge antrenorul după „capitolul Real Madrid”. Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Top” # Fanatik
Aventura lui Xabi Alonso la Real Madrid s-a încheiat după finala Supercupei pierdută cu Barcelona, însă antrenorul spaniol nu va lua o pauză lungă. Fabrizio Romano anunță revenirea sa.
Acum 6 ore
11:20
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de proporții în „Raiul Milionarilor”: „50.000 de euro pe zi” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit averea uriașă pe care a strâns-o Cosmin Olăroiu. Ce investiție de 5 stele pregătește antrenorul din Emirate.
11:20
Anunț de ultimă oră de la ANM! Alerte de ger pentru următoarele patru săptămâni: ”Temperaturile coboară spre minus 18-19 grade” # Fanatik
ANM a actualizat prognoza meteo. Temperaturile scad drastic, iar episoadele de ger sunt așteptate în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni.
11:10
Constantin Budescu face calculele de play-off: „Dacă FCSB îl prinde, nu le stă nimeni în cale”. Ce spune despre Tavi Popescu și transferul lui Louis Munteanu. Video exclusiv # Fanatik
FANATIK a stat de vorbă în Antalya cu Constantin Budescu. „Magicianul” e liber de contract și a analizat șansele FCSB-ului la titlu, ale României la Mondial, dar și cele mai tari transferuri
10:50
SuperLiga, live blog etapa 22. FC Argeș – FCSB, primul duel din 2026! Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 22: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri.
10:40
Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă” # Fanatik
Liderul mondial Carlos Alcaraz vrea să înceapă perfect sezonul 2026 la Australian Open. Spaniolul a vorbit despre obiectivul său, despărțirea de Juan Carlos Ferrero și tatuajul promis dacă va câștiga trofeul.
10:20
Gigi Becali, ce lovitură! Gazzetta dello Sport anunță interes din Serie A pentru Bîrligea: „Ar putea schimba echipa” # Fanatik
Gazzetta dello Sport a dezvăluit că mai multe echipe din Serie A sunt interesate de un jucător din Superliga României. Pentru ce sumă s-ar putea efectua transferul.
10:10
Bani aruncați pe fereastră de Dan Șucu la Genoa! Clubul românului din Serie A, fruntaș într-un top nedorit # Fanatik
Genoa se află și în acest sezon în partea inferioară a clasamentului și luptă pentru evitarea retrogradării. Clubul lui Dan Șucu se află sus, însă, într-o ierarhie a banilor cheltuiți.
09:50
Reorganizarea administrativă a României: peste 800 de comune și 100 de orașe ar putea dispărea după 2027. ”Ar urma să fuzioneze” # Fanatik
Coaliția de guvernare a fixat data de 24 ianuarie drept termen-limită pentru aplicarea restructurării administrației locale din perspectiva cheltuielilor aferente anului 2026.
09:40
Antrenorul FCSB și-a dat demisia la finalul meciului, iar MM Stoica a rămas interzis: “Băi, ești nebun?!” # Fanatik
Mihai Stoica și-a adus aminte cum antrenorul care impresionează în acest sezon de SuperLiga a plecat de la FCSB fără să discute cu cineva despre decizia sa.
Acum 8 ore
09:20
Noul transfer al Rapidului, înțepături pentru rivale! Cum i-a cucerit deja pe fanii giuleșteni: „A fost fantastic când am dat gol cu FCSB” # Fanatik
Robert Sălceanu a oferit primele declarații în tricoul Rapidului. Noul jucător al giuleștenilor a ținut să lanseze înțepături pentru o rivală din SuperLiga.
09:10
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar # Fanatik
Unde ajunge FCSB la final de sezon? Un model AI a rulat 10.000 de simulări și arată ce șanse reale are echipa lui Gigi Becali să prindă play-off-ul în Superliga.
08:50
Fiica lui Dan Petrescu a dat nas în nas cu căpitanul lui Chelsea și a urmat un moment incredibil: „Sunt mare fan al tatălui tău”. Foto # Fanatik
Fiica lui Dan Petrescu a fost invitată să vadă pe viu meciului Chelsea - Arsenal. Experiența de neuitat trăită de fata tehnicianului pe Stamford Bridge.
08:20
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului # Fanatik
Georgina Rodriguez, femeia cu care urmează să ajungă la altar Cristiano Ronaldo, marchează un mare succes. Bruneta are toată lumea la picioare, la 31 de ani.
07:40
Gică Hagi a decis în vară să renunțe la funcția de antrenor la Farul și a rămas doar ca acționar. Însă, fostul mare internațional își pregătește revenirea.
Acum 12 ore
07:10
Gigi Becali a anunțat revenirea unui jucător în meciul cu FC Argeș. Totodată, omul de afaceri a făcut o comparație între echipa sa, FCSB, și Inter Milano.
06:40
România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul „tricolorilor # Fanatik
Urmărește România - Portugalia live video la Campionatul European de Handbal Masculin 2026 pe FANATIK! Toate informațiile despre meci, analize, detalii exclusive și declarații de final.
05:50
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de dolari care redesenează harta puterii # Fanatik
România ar putea juca un rol important în procesul de preluare a Groenlandei de către Statele Unite. Administrația Trump vrea să investească într-o companie care va extrage metale rare și le va prelucra în România
Acum 24 ore
00:10
FCSB va avea un nou punct fix în echipă! El este fotbalistul care i-a lăsat pe toți ”mască”: ”E peste ce aveam” # Fanatik
FCSB a pregătit a doua parte a sezonului în cantonamentul din Antalya. Cine este fotbalistul care a lăsat o impresie foarte bună în Turcia.
15 ianuarie 2026
23:40
Transferul care zguduie lumea fotbalului! Manchester City plătește 130.000.000 de euro pentru starul lui PSG # Fanatik
Două dintre cele mai puternice echipe ale lumii, Manchester City și PSG, ar putea să fie protagonistele unei afaceri ce va urma să-i coste pe "Cetățeni" nu mai puțin de 130 de milioane de euro.
23:20
Pontul zilei de vineri, 16 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,72 la Superbet pentru FC Argeș – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 16 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,72 la meciul FC Argeș - FCSB.
23:20
Cum a apărut prezentatoarea din Italia, Diletta Leotta, în ultima vacanță petrecută la munte. Reacțiile oamenilor nu au fost deloc plăcute, în social media.
23:00
Din Italia în SuperLiga! Jucătorul așteptat să semneze este rezervă la meciul serii din Serie A # Fanatik
Un jucător român este rezervă în partida Como - AC Milan, la ultima sa apariție în Serie A. După acest joc, el urmează să vină la o echipă din SuperLiga.
22:50
„Ne iei de proști!”. Gigi Becali, reacție virulentă după oferta primită de Dinamo: „Mi-am schimbat părerea despre Andrei Nicolescu. Mă păcălise” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat dur după ce a auzit de oferta primită de Dinamo pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ce spune patronul FCSB despre Andrei Nicolescu.
22:40
Cât de mult s-au întărit, de fapt, FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova sau CFR Cluj. Veniri, plecări și bani cheltuiți la reluarea SuperLigii # Fanatik
Cine a investit cel mai mult la reluarea SuperLigii? Analiza completă a transferurilor făcute de FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR Cluj: veniri, plecări și bani cheltuiți
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 16 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 362 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:20
Prima femeie iraniană care a câștigat o medalie olimpică, reacție emoționantă despre protestele din Iran. Ce mesaj a transmis # Fanatik
Cine este prima sportivă din Iran care a cucerit o medalie olimpică. Aceasta are un mesaj încărcat de trăiri intense în urma conflictelor din țara sa natală.
22:10
Acum e totul clar! Cătălin Cîrjan și-a anunțat decizia, după ce ucrainenii i-au făcut o ofertă de milioane de euro lui Dinamo # Fanatik
Cătălin Cîrjan a oferit prima reacție după ce a refuzat să se transfere în Ucraina. Ce a decis căpitanul „câinilor” și ce mesaj a oferit acesta suporterilor dinamoviști.
22:00
Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat întăriri la FCSB! Patronul campioanei României a luat o decizie care îi va face extrem de fericiți pe suporterii roș-albaștrilor.
21:50
Jucătoarea de tenis, Ana Bogdan, a făcut o dezvăluire neașteptată în mediul online. Sportiva de 33 de ani este pregătită pentru etapa următoare a carierei.
21:40
Păreri împărțite după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „Poate se gândesc să-l vândă pe Dobre” / „Va fi util” # Fanatik
Horia Ivanovici și invitații săi au făcut o analiză la sânge legată de transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Concluziile nu sunt toate pozitive pentru giuleșteni.
