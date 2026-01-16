Tablou din colecția condamnatului PSD Darius Vâlcov, scos la licitație. Este o lucrare de Picasso
Aktual24, 16 ianuarie 2026 14:50
Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative ale lui Nicolae Grigorescu, este scos la licitație, în cadrul procedurii de executare silită derulate de ANAF Craiova, pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâre penală definitivă în cazul fostului ministru și primar Darius Vâlcov, a […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
15:20
Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei, potrivit unui comunicat transmis miercuri. MAE precizează că, în prezent, cetățeanul român se află încă pe teritoriul Venezuelei, fiind preluat de reprezentanții Delegației Uniunii Europene la Caracas, urmând să ajungă în perioada următoare […]
Acum 30 minute
15:10
Universul „Star Wars” intră într-o nouă etapă decisivă. După ani de schimbări, controverse și succese răsunătoare, conducerea Lucasfilm trece în mâinile a doi veterani ai studioului, marcând începutul unei faze care promite să echilibreze tradiția cu inovația. Schimbarea nu este doar simbolică: ea indică o strategie clară pentru a readuce stabilitatea unei francize care generează […]
15:10
Pentagonul mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln spre Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # Aktual24
Pentagonul a anunțat joi că mută grupul de atac al unui portavion din Marea Chinei de Sud spre Orientul Mijlociu, pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran continuă să crească. Portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac au fost observate deplasându-se spre vest, departe de regiunea Indo-Pacifică, conform imaginilor de la Copernicus, […]
15:10
Decizia de azi a CAB privind suspendarea judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş # Aktual24
Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri, pentru data de 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională – Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. Decizia vine în aceeaşi zi în care judecătorii de la […]
Acum o oră
14:50
Tablou din colecția condamnatului PSD Darius Vâlcov, scos la licitație. Este o lucrare de Picasso # Aktual24
Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative ale lui Nicolae Grigorescu, este scos la licitație, în cadrul procedurii de executare silită derulate de ANAF Craiova, pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâre penală definitivă în cazul fostului ministru și primar Darius Vâlcov, a […]
14:40
Vladimir Putin nu se mai mulțumește doar cu capitularea Ucrainei: Vrea nici mai mult, nici mai puțin decât recuperarea sferei de influență a URSS # Aktual24
Ultimele declarații ale lui Vladimir Putin indică faptul că obiectivele de război ale liderului de la Kremlin nu se mai limitează doar la Ucraina, se arată într-un studiu al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii notează că, potrivit liderului de la Kremlin, războiul din Ucraina este „o consecință directă a ignorării intereselor Rusiei de către […]
14:40
Adrian Băzăvan, amendat pentru ”Marș la Moscova”: ”De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic” # Aktual24
Jandarmeria București l-a sancționat pe Adrian Băzăvan pentru că a proiectat mesajul ”Marș la Moscova” în timpul manifestației AUR de joi seară. Jandarmeria București a transmis o precizare oficială referitoare la incidentele petrecute în data de 15 ianuarie 2025, în timpul adunării publice din Piața Universității. Potrivit instituției, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a […]
Acum 2 ore
14:10
În ciuda înlăturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, ratele de aprobare pentru președintele SUA Donald Trump sunt în scădere. Noile sondaje arată o scădere semnificativă în ianuarie. Conform datelor de pe portalul RealClearPolling, compilate din diverse sondaje, nemulțumirea față de performanța lui Trump s-a intensificat în această săptămână. Satisfacția față de munca sa scăzuse deja semnificativ […]
13:40
Uganda la urne: președintele care conduce țara de 40 de ani vrea și al 7-lea mandat. Tinerii susțin un alt candidat # Aktual24
Joi, în Uganda, milioane de alegători s-au prezentat la urne pentru alegerile prezidențiale. Scrutinul, însă, a fost marcat de întârzieri logistice și restricții asupra internetului, provocând îngrijorări serioase privind transparența și corectitudinea procesului. Miza este una uriașă. Într-o tabără se află președintele Yoweri Museveni, în vârstă de 81 de ani, la putere de aproape patru […]
Acum 4 ore
13:10
Familiile persoanelor ucise în protestele din Iran au declarat pentru BBC că autoritățile cer sume mari de bani pentru a le returna corpurile în vederea înmormântării. Mai multe surse au declarat pentru BBC că trupurile sunt ținute în morgi și spitale și că forțele de securitate nu le vor elibera decât dacă rudele lor plătesc […]
12:40
Marea Britanie nu este de acord cu Franța și Italia în ce privește negocierile cu Putin: „Trebuie mărită presiunea asupra Rusiei, nu redusă” # Aktual24
Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, spune că Moscova nu prezintă niciun interes pentru pace. Ea a respins propunerile de reluare a negocierilor cu Putin. Marea Britanie nu a fost de acord cu Franța și Italia cu privire la faptul dacă Europa ar trebui să reia negocierile directe cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, […]
12:10
Un reputat profesor de medicină de la Universitatea de Stat Washington susține că Donald Trump ar fi suferit un atac cerebral, dar apropiații săi au ținut secret acest lucru # Aktual24
Sănătatea președintelui american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, se află din nou în centrul atenției publice, după ce un reputat expert medical a sugerat că liderul de la Casa Albă ar fi suferit un accident vascular cerebral (AVC) în urmă cu mai multe luni, fără ca informația să fie făcută publică. Afirmațiile, […]
12:10
UE ia în calcul ”opțiunea nucleară” dacă Trump nu se oprește cu Groenlanda. SUA ar putea fi dată afară din bazele din Europa – Surse Politico # Aktual24
Pe măsură ce Donald Trump ameninţă că ar putea folosi armata SUA pentru a prelua Groenlanda, oficiali şi diplomaţi europeni discută în mod discret opţiuni de ultimă instanţă pentru a se opune acestei intenţii, inclusiv limitarea cooperării militare cu Washingtonul, potrivit unor surse diplomatice citate de POLITICO. Deşi un conflict militar direct între Statele Unite […]
11:40
Secolul vitezei: Doi hoți originari din România au început să spargă locuințe la doar câteva ore după ce au sosit în Marea Britanie # Aktual24
Doi cetățeni români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au comis o serie de spargeri la scurt timp de la intrarea în țară, lăsând în urmă locuințe devastate și victime traumatizate. Ion Zaharia, în vârstă de 44 de ani, și Samir Bărbulescu, de 23 de ani, au ajuns în Regatul Unit […]
Acum 6 ore
11:10
Premierul Republicii Moldova afirmă că, în cazul unui referendum, va vota pentru unirea cu România. Opoziția pro-rusă îl acuză de „trădare de stat” # Aktual24
Declarațiile recente ale prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, privind o eventuală unificare cu România au provocat reacții puternice pe scena politică internă. În timp ce șeful Guvernului a subliniat că, la nivel personal, ar susține unirea, opoziția pro-rusă îl acuză de trădare de stat și cere demisia executivului, transmite Radio Chișinău. Comentând posibilitatea organizării unui […]
10:50
Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției # Aktual24
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, după tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în 2024. Decizia instanței marchează primul verdict dintr-o serie de patru procese care îl vizează pe Yoon, într-o […]
10:40
Un licean din Oradea, pus sub supraveghere pe 2 luni după ce a furat parola directoarei și a modificat notele din catalogul electronic. El și-a „ajustat” notele ca să poată lua bursă de merit # Aktual24
Un elev de 17 ani de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a fost prins după ce a accesat ilegal catalogul electronic al școlii folosind parola furată a directoarei și a modificat note – atât ale sale, cât și ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis joi, 15 ianuarie 2026, acordul de recunoaștere a […]
10:40
Poliţiştii sibieni investighează un furt din locuinţă de mare amploare, după ce un bărbat din municipiul Mediaş a reclamat că persoane necunoscute i-au sustras un seif în care se aflau bijuterii şi o sumă foarte mare de bani. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, sesizarea a fost făcută în cursul nopţii, în jurul orei 03:10, […]
10:40
Comisia Europeană a aprobat planul național de apărare al României în cadrul programului SAFE „Acțiunea de securitate pentru Europa” punând la dispoziția țării noastre o finanțare de aproximativ 16 miliarde de euro. Este a doua cea mai mare alocare acordată unui stat membru, după Polonia, potrivit datelor comunicate de executivul european. Premierul Ilie Bolojan a […]
10:30
BREAKING CCR a amânat din nou decizia legată de pensiile magistraților. Mai multe acțiuni menite să blocheze decizia # Aktual24
Curtea Constituțională ar urma să amâne din nou, vineri, decizia în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Motivul amânării nu este clar deocamdată. Oficial: ”Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum […]
10:20
Primarii PSD din Iași vor boicota întâlnirea cu prim-ministrul Ilie Bolojan: „Nu girăm austeritatea și tăierile premierului Taie-Tot” # Aktual24
Primarii PSD din județul Iași au decis să boicoteze întâlnirea programată vineri, 16 ianuarie 2026, la Palatul Culturii din Iași, cu premierul Ilie Bolojan (PNL). Conducerea PSD Iași a anunțat absența lor, motivând că discuțiile sunt „pur formale” și că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate unilateral, fără consultare reală, scrie Ziarul de […]
10:10
Serviciile secrete americane l-au avertizat pe Donald Trump că represiunea din Iran nu a încetat, dar acesta le-a ignorat și a anulat atacul, la presiunile Qatarului # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat miercuri, în Biroul Oval, că uciderile protestatarilor în Iran s-au oprit, bazându-se pe informații de la „surse foarte importante de cealaltă parte”. „Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc, și că s-au oprit – se opresc. Și că nu există planuri de execuții… Ni s-a spus pe surse […]
09:40
O nouă invazie? Casa Albă presează Mexicul să permită intrarea în țară a trupelor americane, „pentru a distruge laboratoarele de fentanil” # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump intensifică presiunile asupra Mexicului pentru a permite forțe militare americane să participe la operațiuni comune de distrugere a laboratoarelor de fentanil din interiorul țării. Potrivit oficialilor americani citați de The New York Times, propunerea implică însoțirea soldaților mexicani de către trupe americane de operațiuni speciale sau ofițeri CIA în raiduri terestre […]
Acum 8 ore
09:10
Donald Trump anunță că a acceptat Premiul Nobel, oferit de opozanta venezueleană Maria Corina Machado – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a acceptat medalia de aur a Premiului Nobel pentru Pace de la lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, conform declarațiilor făcute de Bret Baier la Fox News pe 15 ianuarie 2026. „Am primit informații de la oficiali ai Casei Albe că Machado a insistat să-i înmâneze președintelui medalia Nobel și că […]
08:50
Un tânăr din Vaslui care s-a trezit cu 56.000 de lei în cont, reținut după ce a refuzat să-i returneze – banii îi fuseseră trimiși din greșeală # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Roșiești, județul Vaslui, a ajuns în atenția polițiștilor și a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să returneze o sumă considerabilă de bani primită din greșeală în contul său bancar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, citat de cotidianul local Vremea […]
08:40
Regimul din Iran nu intenționează să redea accesul la internet până în martie, continuând să-i oprime pe protestatari, în ciuda promisiunilor făcute lui Donald Trump # Aktual24
Din 8 ianuarie 2026, Iranul se află sub un blackout aproape total de internet, una dintre cele mai severe și lungi întreruperi din istoria recentă a țării. Monitorii independenți NetBlocks, Filterwatch și Cloudflare au confirmat o scădere de peste 95% a conectivității naționale, inclusiv mobile, fixe și VPN-uri, ca răspuns la protestele antigubernamentale masive declanșate […]
08:20
Alertă medicală la Târgu Jiu: fetiță de opt ani, diagnosticată cu meningo-encefalită acută și transferată de urgență la București # Aktual24
Un caz medical grav a pus pe jar autoritățile sanitare din județul Gorj, după ce o fetiță de opt ani, elevă la o școală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută și transferată de urgență la un spital din București. Evoluția rapidă a stării de sănătate a copilului a ridicat semne de […]
08:10
María Corina Machado i-a înmânat lui Donald Trump medalia de aur a Premiului Nobel pentru Pace – ea speră că astfel va intra în grațiile acestuia # Aktual24
Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat joi, 15 ianuarie 2026, că i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia de aur a Premiului Nobel pentru Pace, câștigat de ea în 2025 pentru promovarea democrației și drepturilor omului în Venezuela. După o întâlnire privată de aproximativ o oră la Casa Albă, Machado a spus reporterilor: […]
07:50
Poziție tranșantă a ministrului de externe al Danemarcei: ”Achiziționarea Groenlandei de către SUA este exclusă” # Aktual24
Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat joi că orice achiziție a Groenlandei de către Statele Unite este ”exclusă”. Într-un interviu la postul public danez DR, Rasmussen a subliniat: ”Acest lucru este exclus. Nu este ceea ce ne dorim în Danemarca, nici în Groenlanda și este contrar tuturor regulilor internaționale. Încalcă suveranitatea noastră”. […]
07:40
Supergripa K a făcut deja 20 de victime și pune presiune pe spitalele din România. M;edicii avertizează că punctul de vârf al epidemiei este încă departe # Aktual24
România se confruntă cu un sezon gripal deosebit de agresiv, marcat de apariţia unei noi mutaţii a virusului gripal, denumită „Supergripa K”. În doar o lună, 20 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza complicaţiilor provocate de gripă, iar autorităţile sanitare avertizează că numărul îmbolnăvirilor este în continuă creştere. Specialiştii atrag atenţia că perioada de […]
Acum 12 ore
07:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat la o „închisoare specială”, unde va beneficia de condiții mai favorabile # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi, 15 ianuarie 2026, din sediul Poliției Federale din Brasilia către Complexul Penitenciar Papuda, conform unei decizii a judecătorului Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă Federală (STF). Ordinul, citat de El Pais, impune mutarea „de îndată” la unitatea specială „Papudinha” (Sala de Estado-Maior din 19º Batalhão […]
07:10
„Prezența trupelor europene nu va afecta obiectivul președintelui Trump de a prelua Groenlanda”, afirmă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe # Aktual24
Președintele american Donald Trump continuă să promoveze ideea achiziționării Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, invocând motive de securitate națională în regiunea arctică. Casa Albă a reiterat recent că această prioritate rămâne neschimbată, în ciuda opoziției ferme manifestate de guvernele de la Copenhaga și Nuuk. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la […]
Acum 24 ore
23:40
Prado nu poate fi ca „metroul la ora de vârf”, spune directorul muzeului din Madrid. Record de 3,5 milioane de vizitatori în 2025 # Aktual24
Directorul muzeului Prado a declarat că muzeul de artă din Madrid nu are nevoie de „niciun vizitator în plus” după ce a primit anul trecut un număr record de 3,5 milioane de oameni, adăugând că se elaborează planuri pentru a se asigura că nu devine victima propriului succes, precum Luvru din Paris. În 2025, Prado, […]
23:30
O extremistă olandeză a rămas fără autorizația electronică de călătorie în Marea Britanie. „Prezența dumneavoastră nu este considerată benefică” # Aktual24
O influenceriță olandeză anti-imigrație care a promovat teorii ale conspirației precum „marea înlocuire” a rămas fără autorizația electronică de călătorie în Marea Britanie. Eva Vlaardingerbroek a postat online o imagine cu ceea ce părea a fi o notificare din partea guvernului britanic potrivit căreia autorizația sa electronică de călătorie (ETA) pentru Marea Britanie a fost […]
23:10
Poliția spaniolă a destructurat o bandă de traficanți de droguri care folosea înotători pentru a ascunde cocaină pe nave # Aktual24
Poliția spaniolă a arestat 30 de persoane și a confiscat aproape 2,5 tone de cocaină după ce a destructurat o rețea criminală care folosea echipe de tineri înotători pentru a ascunde drogurile pe nave în mișcare, cu destinația Europa, care erau apoi atacate și eliberate de încărcătura lor fără să știe înainte de a ajunge […]
23:00
Mii de oameni au semnat o petiție în care își exprimă furia după ce Billy Long, propunerea lui Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american. Miercuri, cu câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să […]
22:50
Oficialii americani intenționează să continue discuțiile cu reprezentanți din Danemarca și Groenlanda „la fiecare două-trei săptămâni”, a declarat, joi, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. După discuțiile de miercuri de la Casa Albă cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, un înalt oficial danez a declarat că un „dezacord fundamental” […]
22:40
Trump amenință că va folosi Legea Insurecției pentru a pune capăt protestelor din Minneapolis # Aktual24
Președintele Donald Trump a amenințat, joi, că va invoca o lege din 1807 și va desfășura trupe pentru a înăbuși protestele împotriva agenților federali trimiși la Minneapolis pentru a pune în aplicare represiunea masivă a imigrației de către administrația sa. Amenințarea vine la o zi după ce un bărbat a fost împușcat și rănit de […]
22:00
A fost descoperită cauza exploziei de la sediul Poliției Rutiere din Lugoj: O țeavă de gaze fisurată, îngropată în apropiere # Aktual24
Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, ofițeri de la Serviciul de Investigații Criminale, specialiștii INSEMEX în securitate minieră, veniți special de la Petroșani, și specialiști de la furnizorul de gaz au cercetat, joi, întreg perimetrul în care s-a produs explozia de la sediul Poliției Rutiere din Lugoj, potrivit Opinia Timișoarei. Deoarece […]
21:50
UK: „Ministru din umbră” al Conservatorilor, demis pentru că voia să treacă la populiștii Reform. I-au găsit un discurs de demisie pregătit # Aktual24
Robert Jenrick, ministrul justiției din „cabinetul din umbră” al Partidului Conservator din Marea Britanie, principalul partid de opoziție, a fost demis de lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, pentru că ar fi „pus la cale o dezertare” din partid și trecerea la partidul populist și anti-european Reform. Badenoch susține că are „probe clare, incontestabile” că Jenrick „plănuia […]
21:40
Bugatti, nume sinonim cu supercaruri de performanță extremă și prețuri uluitoare, a decis să părăsească pentru o vreme sunetul motoarelor și să intre într-o cursă complet diferită: cea a zgârie-norilor. În Dubai, inima strălucitoare a Orientului Mijlociu, marca franceză ridică primul său turn rezidențial o construcție care promite să redefinească luxul în lumea imobiliară și […]
21:40
Găești: Un tânăr de 19 ani a intrat într-un liceu și a bătut un elev. Colegii au filmat în loc să alerteze profesorii # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 19 ani din Găești, județul Dâmbovița, care a intrat, joi, într-o sală de clasă a unui liceu din oraş şi a bătut un elev până l-a băgat în spital, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, a anunţat, joi seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Conform sursei […]
21:30
Descoperire șocantă în orașul bihorean Ștei: Crescătorie ilegală de reptile într-un apartament, inclusiv vipere pentru care în România nu există ser antiviperin # Aktual24
Comisarii Gărzii de Mediu Bihor și polițiștii din orașul Ștei au găsit, într-o cameră dintr-un apartament din oraș, un varan, un caiman, 10 tarantule și nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser antiviperin, potrivit Bihoreanul. „În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. […]
21:00
Violențe AUR în Piața Victoriei, manifestanții au smuls gardurile și aruncă cu ele în jandarmi. Forțele speciale au reacționat – VIDEO # Aktual24
Au izbucnit violențe, joi seară, în Piața Victoriei, după ce jandarmii au încercat să scoată din mulțime mai multi indivizi violenți. Mai multe grupări au reacționat violent, au smuls gadurile de protecție și au aruncat cu ele în jandarmi. ”Jandarmeria apără hoția”, scanda mulțimea. Jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. Violențele au izbucnit […]
20:40
Pe un drum secundar din vestul Siciliei, departe de rutele clasice ale turiștilor care se îndreaptă spre Palermo sau plajele albe din San Vito Lo Capo, apare o siluetă stranie pe linia orizontului. O masă uriașă de beton, cocoșată, tăind șoseaua în două. Se numește simplu: Teatro. Dar teatrul nu a găzduit niciodată un spectacol. […]
20:30
”Marș la Moscova”, mesaj afișat cu litere uriașe la mitingul AUR din Piața Victoriei. Cum au reacționat manifestanții – VIDEO # Aktual24
În timpul mitingului AUR din Piața Victoriei, activistul Adrian Băzăvan a venit pe o motocicletă și a proiectat pe una dintre clădire un mesaj cu litere uriașe: ”Marș la Moscova”. Aproximativ 10.000 de manifestanți, aduși cu autocare din întreaga țară, se aflau joi seară în Piața Victoriei. În timp ce ei scandau sau fluturau pancarte […]
20:20
Atacurile ruse au creat o „criză energetică gravă”. Ucraina acuză crime împotriva umanității # Aktual24
Criza energetică din Kiev rămâne „extrem de gravă”, au transmis oficialii pe 15 ianuarie, în timp ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că loviturile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice echivalează cu „crime împotriva umanității”. Sirenele de raid aerian au sunat periodic în capitală în ultimele 24 de ore, după ce Rusia […]
20:20
Ani de zile, contactele dintre Rusia și principalii lideri europeni, naționali sau la nivelul Uniunii Europene, au fost aproape inexistente. Chiar și convorbirea telefonică dintre cancelarul de atunci al Germaniei, Olaf Scholz, și președintele rus Vladimir Putin a creat stupoare în rândul celorlalți „grei” ai Europei. Acum situația pare să se schimbe. Fără a se […]
20:10
O nouă criză zguduie imperiul digital al lui Elon Musk. Restricții dure pentru Grok, AI-ul lui Musk # Aktual24
La doar câteva luni de la lansare, modelul de inteligență artificială Grok integrat în platforma X a devenit subiectul unui scandal internațional, după ce utilizatori din întreaga lume au descoperit că instrumentul poate modifica fotografii ale unor persoane reale, transformându-le în imagini sexualizate fără consimțământ. Ceea ce a început ca o funcție „creativă” de editare […]
19:40
În timp ce te întinzi în pat, gândindu-te poate la ziua care a trecut sau la ce te așteaptă mâine, corpul tău este în plină activitate. Nu doar că organele tale lucrează neîncetat, dar în interiorul și pe suprafața ta trăiesc miliarde de micro-organisme bacterii, virusuri și fungi care se mișcă, concurează și interacționează într-un […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.