Teren de 3.600 mp în centrul comunei concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului
Newsweek.ro, 16 ianuarie 2026 16:20
Spre deosebire de proiecte de investiții care durează la Iași cu anii până la implementare, firma no...
Acum 10 minute
16:50
Premieră strategică! România lansează licitația pentru prima bucată de autostradă duală, civilă și militară # Newsweek.ro
România lansează licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina, prima bucată de...
16:50
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Vezi ce spun nutriționiștii despre această problemă # Newsweek.ro
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Cu toții știm despre dependența de alcool sau tutun. Dar, ...
Acum 30 minute
16:40
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat lansarea unei „petiții naționale” pentru a obține spriji...
Acum o oră
16:20
Teren de 3.600 mp în centrul comunei concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # Newsweek.ro
Spre deosebire de proiecte de investiții care durează la Iași cu anii până la implementare, firma no...
16:20
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți ...
16:10
Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciu # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se află în acest weekend în zona Moldovei, la Iași și Botoșani, pentru discuț...
Acum 2 ore
16:00
EXCLUSIV Românii nu au bani de mașini noi. 65% din parcul auto are peste 16 ani. În 2019, procentul era 50% # Newsweek.ro
Prețurile mașinilor noi au crescut și cu peste 50% în ultimii 5-6 ani, iar românii nu au bani să cum...
15:50
Campionatul Mondial 2026. Trump interzice accesul fanilor din 39 de țări în SUA. Care sunt acestea # Newsweek.ro
Vești proaste pentru mulți fani ai sportului. Spectatorilor din 39 de țări li se va interzice intrar...
15:30
Un tablou Picasso din colecția lui Darius Vâlcov, scos la licitație de ANAF. Cât este prețul de pornire? # Newsweek.ro
O parte din colecția de tablouri a lui Darius Vâlcov unul dintre cei mai influenți miniștri ai PSD î...
15:20
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează # Newsweek.ro
Chiar și câteva zile sau luni de neatenție pot face diferența între o pensie completă și pierderea u...
15:10
Scandal într-un mall din Pitești. 11 persoane, arestate. S-au lovit cu pumnii și picioarele apoi au fugit # Newsweek.ro
11 tineri au fost arestaţi preventiv, după ce s-au încaierat într-un centru comercial din Piteşti. A...
Acum 4 ore
15:00
Explozia de la Poliția Rutieră Lugoj a fost cauzată de o fisură la conducta de gaz. Trei polițiști, răniți # Newsweek.ro
O fisură la conducta de gaz de pe coloana principală a fost cauza exploziei de la anexa sediului pri...
14:40
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii patru ani # Newsweek.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce princip...
14:20
PNL Iaşi, după refuzul edililor PSD de a participa la întâlnirea cu premierul Bolojan: O retorică populistă # Newsweek.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnir...
14:00
UE dă României 16.000.000.000€ pe înarmare. Ne luăm blindate, drone, sisteme antidrone şi antiaeriene # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 mil...
14:00
Fostul șef al Roscosmos îl amenință pe Trump din cauza Groenlandei: „Va urma al Treilea Război Mondial” # Newsweek.ro
Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos amenință că planurile lui Donald Trump privind anexarea Groe...
13:50
Femeie din București reținută, după ce a vrut să se răzbune pe fostul soţ. A înscenat mesaje de ameninţare # Newsweek.ro
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vrut să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefon...
13:30
Patru suporteri din galeria echipei FCSB, reținuți de poliție. Acuzați că au bătut 3 călători într-un tramvai # Newsweek.ro
Patru suporteri din galeria FCSB sunt cercetați de poliție într-un dosar de lovire și alte violențe ...
13:20
4.700.000 conturi de pe rețelele de socializare, închise în Australia. Măsura îi vizează pe minorii sub 16 ani # Newsweek.ro
La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale în rândul tinerilor sub ...
13:10
Moda este un domeniu care ar trebui să celebreze diversitatea, nu să o limiteze.
13:10
TikTok lansează un nou sistem de verificare a vârstei în UE. Mii de conturi, șterse deja în Marea Britanie # Newsweek.ro
TikTok va introduce în următoarele săptămâni un nou sistem de verificare a vârstei în Uniunea Europe...
Acum 6 ore
13:00
Un bărbat din Mediaș ținea acasă, în seif, peste 1.000.000 €. I-au luat hoții și s-au făcut nevăzuți # Newsweek.ro
Hoții au dat o lovitură de zile mari azi-noapte în Mediaș. Au furat un seif din casa unui bărbat în ...
12:50
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026? # Newsweek.ro
Avem noi date de la Casa de Asigurări de Sănătate. 1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în d...
12:40
Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a opinat că va avea nevoie d...
12:20
Politico: „E timpul să renunțăm la Trump?”. UE analizează represalii fără precedent pentru a salva Groenlanda # Newsweek.ro
Amenințările lui Donald Trump privind folosirea armatei SUA pentru a controla Groenlanda au declanșa...
12:20
Regatul Unit suplimentează cu 20 de milioane de lire sterline ajutorul energetic pentru Ucraina # Newsweek.ro
Regatul Unit va suplimenta cu 20 de milioane de lire sterline ajutorul pentru infrastructura energet...
12:10
Grup de sabotori coordonat de serviciul rusesc GRU, descoperit în Lituania. Avea și România pe lista țintelor # Newsweek.ro
Autoritățile din Lituania au descoperit că un grup de sabotori coordonat de serviciul rusesc GRU a f...
12:00
Polițiștii îngheață în birouri. 7-10 grade Celsius, în Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti # Newsweek.ro
Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti nu are căldură, ca, de altfel, aproape jumătate d...
11:40
Românii se află pe primul loc la consumul de alcool și sunt fruntași la fumat și mortalitate evitabi...
11:30
Eșec pentru Simion. 1.300.000 oameni s-au uitat la miting, 20.000 au participat. S-a strigat: Călin Georgescu # Newsweek.ro
Mitingul de ieri organizat de AUR, George Simion și Claudiu Târziu a fost un eșec. AUR a adunat în s...
11:10
Nouă alertă de ger de la meteorologi. Frigul extrem se prelungește. Vor fi temperaturi de -19 grade Celsius # Newsweek.ro
Valul de ger se prelungeşte până miercuri, au anunțat meteorologii care au emis o alertă cod galben ...
11:10
Superliga 2026 începe cu FC Argeș - FCSB, duelul de deschidere al etapei a 22-a. Cine trasmite și de la ce oră # Newsweek.ro
Campioana en-titre FCSB reia Superliga în 2026 cu un meci în deplasare, pe terenul FC Argeș, vineri ...
11:10
Cum a rămas un om de afaceri fără un ceas de aur în valoare 175.000 €, la București. O femeie, reținută # Newsweek.ro
Un cunoscut om de afaceri din domeniul energiei a rămas fără un ceas extrem de valoros după o întâln...
Acum 8 ore
10:50
Cât plătesc românii pentru căldură, iarna aceasta? Expert: „Avariile din termoficare dublează sumele” # Newsweek.ro
Gerul crește facturile românilor la încălzire. Dar, pe lângă vreme, defecțiunile din termoficare le ...
10:40
O escrocherie pe WhatsApp se bazează pe emoție și îi lasă pe oameni fără bani. Avertisment de la specialiști # Newsweek.ro
Autoritățile îi avertizează pe români în legătură cu o escrocherie care se extinde rapid bazându-se ...
10:30
Cât de mult frig poate suporta corpul nostru? Temperatura la care gerul devine periculos pentru oameni # Newsweek.ro
Un nou val de aer rece vine peste România și mulți se gândesc cu groază că vor fi nevoiți să înfrunt...
10:20
Amenințare de sănătate publică la nivel mondial. Ce virusuri sunt pe radar în 2026? Avertisment sumbru # Newsweek.ro
Gripă aviară, variolă virală, boli transmise de insecte: Potrivit cercetătorilor, o nouă pandemie es...
10:10
Un obiect folosit de mulți români, interzis la bordul avioanelor. Nu vei mai putea vorbi cu cei dragi # Newsweek.ro
Cea mai bună companie aeriană din Europa interzice utilizarea unui articol popular de către pasageri...
10:00
Cristian Diaconescu: Locul din România care valorează 40.000.000.000€ nu e apărat de NATO, dacă ar ataca Rusia # Newsweek.ro
Cristian Diaconescu a explicat că zona economică exclusivă a României din Marea Neagră nu e acoperit...
09:50
Judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş află azi dacă vor fi suspendați. Decizia, la Curtea de Apel # Newsweek.ro
Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe, vineri, asupra cererilor depuse la sfârşitul...
09:40
BMW și-a păstrat coroana în clasa premium. A făcut iar „KO” Mercedes și Audi. Diferență uriașă la electrice # Newsweek.ro
În ciuda crizei și mulțumită platformelor sale „multi-energie”, BMW și-a păstrat coroana în clasa ma...
09:30
9 judecători CCR decid azi dacă taie pensie speciale. Ce șanse sunt? Totul se joacă la un singur vot # Newsweek.ro
CCR decide azi dacă va tăia pensiile speciale ale magsitraților cu 25%. 4 judecători sunt pregătiți ...
09:20
Trump salută „gestul magnific” al Mariei Corina Machado, după ce i-a oferit medalia Nobelului pentru Pace # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat public gestul liderei opoziției venezuelene Maria Corina...
Acum 12 ore
09:00
METEO Cât va mai dura iarna și vremea rea? Meteorologii anunță 4 săptămâni care nu ne vor fi pe pac # Newsweek.ro
România se confruntă cu una din cele mai reci ierni din ultimii ani. meteorologii anunță că nu vom s...
09:00
Fostul președinte al Coreei de Sud a fost condamnat la 5 ani de închisoare. De ce este acuzat? # Newsweek.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost găsit vinovat de abuz de putere și falsifi...
08:50
Alocația zilnică de hrană crește la 32 lei. Mai mulți bani pentru serviciile sociale. Ministrul Muncii anunță # Newsweek.ro
Alocația de hrană a celor aflați în centrele rezidențiale de asistență socială crește de la 22 de le...
08:40
Decizie istorică la Bruxelles: România ia miliarde de euro pentru autostrăzi și apărare # Newsweek.ro
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare...
08:30
Atenţie la buget, dacă aveţi drum în Bulgaria! Vecinii de la sud de Dunăre au crescut preţurile, oda...
08:20
Casa Albă susține că Iranul a renunțat la execuția a 800 de manifestanți după amenințările lui Trump # Newsweek.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile...
08:10
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după...
