Amenințare de sănătate publică la nivel mondial. Ce virusuri sunt pe radar în 2026? Avertisment sumbru

Newsweek.ro, 16 ianuarie 2026 10:20

Gripă aviară, variolă virală, boli transmise de insecte: Potrivit cercetătorilor, o nouă pandemie es...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
10:40
O escrocherie pe WhatsApp se bazează pe emoție și îi lasă pe oameni fără bani. Avertisment de la specialiști Newsweek.ro
Autoritățile îi avertizează pe români în legătură cu o escrocherie care se extinde rapid bazându-se ...
Acum 30 minute
10:30
Cât de mult frig poate suporta corpul nostru? Temperatura la care gerul devine periculos pentru oameni Newsweek.ro
Un nou val de aer rece vine peste România și mulți se gândesc cu groază că vor fi nevoiți să înfrunt...
10:20
Amenințare de sănătate publică la nivel mondial. Ce virusuri sunt pe radar în 2026? Avertisment sumbru Newsweek.ro
Gripă aviară, variolă virală, boli transmise de insecte: Potrivit cercetătorilor, o nouă pandemie es...
Acum o oră
10:10
Un obiect folosit de mulți români, interzis la bordul avioanelor. Nu vei mai putea vorbi cu cei dragi Newsweek.ro
Cea mai bună companie aeriană din Europa interzice utilizarea unui articol popular de către pasageri...
10:00
Cristian Diaconescu: Locul din România care valorează 40.000.000.000€ nu e apărat de NATO, dacă ar ataca Rusia Newsweek.ro
Cristian Diaconescu a explicat că zona economică exclusivă a României din Marea Neagră nu e acoperit...
09:50
Judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş află azi dacă vor fi suspendați. Decizia, la Curtea de Apel Newsweek.ro
Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe, vineri, asupra cererilor depuse la sfârşitul...
Acum 2 ore
09:40
BMW și-a păstrat coroana în clasa premium. A făcut iar „KO” Mercedes și Audi. Diferență uriașă la electrice Newsweek.ro
În ciuda crizei și mulțumită platformelor sale „multi-energie”, BMW și-a păstrat coroana în clasa ma...
09:30
9 judecători CCR decid azi dacă taie pensie speciale. Ce șanse sunt? Totul se joacă la un singur vot Newsweek.ro
CCR decide azi dacă va tăia pensiile speciale ale magsitraților cu 25%. 4 judecători sunt pregătiți ...
09:20
Trump salută „gestul magnific” al Mariei Corina Machado, după ce i-a oferit medalia Nobelului pentru Pace Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat public gestul liderei opoziției venezuelene Maria Corina...
09:00
METEO Cât va mai dura iarna și vremea rea? Meteorologii anunță 4 săptămâni care nu ne vor fi pe pac Newsweek.ro
România se confruntă cu una din cele mai reci ierni din ultimii ani. meteorologii anunță că nu vom s...
09:00
Fostul președinte al Coreei de Sud a fost condamnat la 5 ani de închisoare. De ce este acuzat? Newsweek.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost găsit vinovat de abuz de putere și falsifi...
08:50
Alocația zilnică de hrană crește la 32 lei. Mai mulți bani pentru serviciile sociale. Ministrul Muncii anunță Newsweek.ro
Alocația de hrană a celor aflați în centrele rezidențiale de asistență socială crește de la 22 de le...
Acum 4 ore
08:40
Decizie istorică la Bruxelles: România ia miliarde de euro pentru autostrăzi și apărare Newsweek.ro
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare...
08:30
Bulgaria lovește bugetul turiștilor: scumpiri uriașe după trecerea la euro Newsweek.ro
Atenţie la buget, dacă aveţi drum în Bulgaria! Vecinii de la sud de Dunăre au crescut preţurile, oda...
08:20
Casa Albă susține că Iranul a renunțat la execuția a 800 de manifestanți după amenințările lui Trump Newsweek.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile...
08:10
Frig și nervi la Craiova! O nouă avarie lasă mii de oameni fără căldură în plin oraș Newsweek.ro
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după...
08:00
Pensionari jefuiți de 25.000€ după o vizită la bancă. Au vrut să meargă la mazgin, când deodată... Newsweek.ro
Necaz uriaș la pensie. Pensionari jefuiți de 25.000€ după o vizită la bancă. Au vrut să meargă la ma...
07:50
Cetățean moldovean cu pașaport românesc, condamnat în Rusia la 11 ani pentru „ajutor oferit inamicului” Newsweek.ro
Un șofer din Republica Moldova, cu cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoa...
07:40
Trump a amânat atacul asupra Iranului la cererea premierului Israelului. Teheranul a suspendat 800 de execuții Newsweek.ro
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a cerut președintelui american Donald Trump să amân...
07:30
Ce se întâmplă în corpul tău dacă renunți timp de o lună la alcool? Intri în sevraj sau ți se schimbă viața? Newsweek.ro
Ce se întâmplă în corpul tău dacă renunți timp de o lună la alcool? Intri în sevraj sau ți se schimb...
07:20
Tyrannosaurus Rex a crescut mult mai lent decât se credea. Abia după 40 ani a ajuns la maturitate Newsweek.ro
Conform unui nou studiu, Tyrannosaurus Rex a crescut mult mai lent decât se credea anterior – și est...
07:10
Horoscop 17 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Vărsătorii, aventură amoroasă Newsweek.ro
Horoscop 17 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi cu surprize Fecioarelor. Vărsătorii, aventură amo...
Acum 6 ore
06:40
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil? Newsweek.ro
În ziua în care CCR decide dacă va tăia pensiile speciale, Newsweek prezintă modul în care pensiile ...
Acum 12 ore
22:20
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii a studiat cazul Newsweek.ro
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii a ana...
21:50
Impozit 13.000 de lei pentru proprietarul unei clădiri din Caracal. Nu mai puţin de 500% majorare a taxei Newsweek.ro
Impozit 13.000 de lei pentru proprietarul unei clădiri din Caracal. Nu mai puţin de 500% majorare a ...
Acum 24 ore
21:20
Nicu Ştefănuţă: L-am văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR. Prea multă lume i-a cântat prohodul... Newsweek.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă spune că l-a văzut "pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR ...
21:10
16.68.000.000 € pentru România. Primul val SAFE de finanţare a apărării europene a fost aprobat de Bruxelles Newsweek.ro
Sunt 16.68.000.000 €, la dispoziţie, pentru România. Primul val din Programul SAFE, de finanţare a a...
20:50
O tarantulă, un crocodil, un varan...Crescătorie amplă de reptile descoperită în oraşul Ştei, din Bihor Newsweek.ro
O crescătorie amplă, ilegală, de reptile a fost descoperită de Poliţie, în oraşul Ştei, din judeţul ...
20:40
Administrația Trump a vândut primul transport de țiței venezuelean cu 500.000.000$. A confiscat a șasea navă Newsweek.ro
Administrația Trump a realizat prima vânzare de țiței venezuelean, un transport evaluat la 500 de mi...
20:30
Trump impune 25% taxă pe cipurile Nvidia de inteligență artificială, invocând motive de securitate naţională Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, impune 25% taxă pe cipurile Nvidia de inteligență artificială, invoc...
20:20
Specii animale invazive. Ouăle de țânțar tigru supraviețuiesc în ciuda gheții și zăpezii? Ce boli transmit Newsweek.ro
Încă nu se știe exact ce temperaturi sunt necesare pentru a controla populația de țânțari tigru inva...
20:10
Elon Musk cere oamenilor să nu strângă bani pentru pensie. „În 20 ani, toți oamenii vor fi bogați”. De ce? Newsweek.ro
Elon Musk cere oamenilor să nu mai strângă bani pentru pensie. Asta, pentru că, în 20 de ani, inteli...
19:40
Cine va urma după Laura Codruţa Kovesi, în fruntea Parchetului European? Bulgaria a nominalizat trei procurori Newsweek.ro
Cine va urma la Bruxelles, după Laura Codruţa Kovesi, în fruntea Parchetului European? Bulgaria a no...
19:20
Cea mai bună metodă să reîncălzești pizza fără să se usuce. Nu ai nevoie de cuptor cu microunde Newsweek.ro
Cea mai bună metodă să reîncălzești pizza fără să se usuce. Puțini știu că există o metodă eficientă...
19:10
Forțele navale ale Turciei, gata să preia comanda în Marea Neagră. Rusia atacă porturile cu rachete balistice Newsweek.ro
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat joi că Marea Neagră este o regiune care privește ...
18:50
Consultări ale ministrului Predoiu cu omologul turc. S-a reconfirmat nivelul excelent al cooperării bilatera Newsweek.ro
Cooperarea româno-turcă din sfera Afacerilor Interne s-a aflat pe agenda discuțiilor avute joi de mi...
18:30
Ingredientele ieftine din bucătărie pe care să le combini pentru îndepărtarea grăsimii. Curăță orice imediat Newsweek.ro
Ingredientele ieftine din bucătărie pe care să le combini pentru îndepărtarea grăsimii. Curăță orice...
18:20
Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie Care este ziua norocoasă pentru fiecare zodie? Atenție Pești, Leu și Taur Newsweek.ro
Ziua cea mai norocoasă a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, între 19 și 25 ianuarie 2026, aduc...
18:10
Șoc în București: cinci inspectori antifraudă prinși luând mită în serie își recunosc vina la DNA Newsweek.ro
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, ...
17:50
Scandal pe aeroport: o româncă, blocată de o companie low-cost după ce a băut alcool înainte de zbor Newsweek.ro
O româncă a făcut plângere unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low cost înspre şi ...
17:40
Proiect de lege controversat: bolnavii de cancer ar putea fi obligați să plătească 5% din costul tratamentelor Newsweek.ro
Un proiect de lege care a fost inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Vela Gheorghe...
17:40
Ce țară din Europa ar putea fi lovită de Iran în cazul unui atac al SUA? Are arme nucleare pe teritoriul ei Newsweek.ro
Conducerea securității Iranului pare să se îndepărteze de o postură tradițională de descurajare baza...
17:20
ANAF declanșează controale-fulger: mașinile de lux, cumpărate din bani fără justificare, în vizor Newsweek.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale car...
17:10
Cel mai bun fel de mâncare din lume. Supa „Vori vori” este surpriza culinară a anului 2026. Unde se prepară? Newsweek.ro
Surpriza culinară a anului 2026 provine de unde nu te-ai fi gândit. Este vorba despre o supă foarte ...
16:50
Europenii, tot mai îngrijorați de un conflict major: sprijinul SUA, pus sub semnul întrebării Newsweek.ro
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în t...
16:40
Egiptul primește 1 miliard de euro ca sprijin financiar de la Uniunea Europeană Newsweek.ro
Comisia Europeană a virat joi 1 miliard de euro către Egipt, sub formă de sprijin bugetar, în cadrul...
16:30
Cu cât vor scădea pensiile speciale ale judecătorilor după tăierile Guvernului? Înalta Curte a trimis cifrele Newsweek.ro
O expertiză contabilă independentă confirmă calculele realizate de departamentele economice ale sist...
16:20
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu rude ale victimelor incendiului de la Crans-Montana Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din s...
16:10
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026 Newsweek.ro
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026. Insula...
16:00
VIDEO FABULOS! Dacia, pe locul 1 la Dakar 2026 cu 2 zile înainte de finish. Mani, pe 4 la Malle Moto Newsweek.ro
După cea de-a 11-a etapă a Raliului Dakar și cu două zile înainte de finish, Dacia pilotată de „Rege...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.