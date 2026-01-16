Campanie de donare de sânge la Giroc. Un gest care poate salva până la trei vieți
Timis Online, 16 ianuarie 2026 16:50
Primăria Comunei Giroc, în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara (CRTS), organizează o campanie de donare de sânge în 2 februarie, între orele 8:00 și 13:00, la Căminul Cultural Giroc.
Acum 30 minute
16:50
Acum 2 ore
15:40
Pregătire gratuită pentru BAC și orientare în carieră: UVT, alături de elevi și în 2026 # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continuă și în 2026 programul „UVT pentru elevi”, oferind sprijin gratuit elevilor din întreaga țară. Proiectul include sesiuni de pregătire pentru examenul de bacalaureat, webinare de dezvoltare personală, concursuri educaționale și consiliere individuală în carieră.
15:30
Momente de panică după-amiază în comuna Cenei, unde un incendiu izbucnit într-o bucătărie a rănit două persoane, o persoană adultă și o minoră.
Acum 4 ore
14:30
Președinta CMR în vizită la Spitalul Județean Timișoara. Discuții despre malpraxis, burnout și lipsa medicilor de familie # Timis Online
Președinta Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a efectuat vineri, 16 ianuarie, o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, unde s-a întâlnit cu conducerea unității, șefi de secție și medici. Discuțiile au vizat teme importante pentru sistemul medical românesc, precum malpraxisul, medicina defensivă, burnout-ul în rândul personalului medical și lipsa medicilor de familie.
14:20
Până la 1.000 de euro pentru un transport de migranți. Doi suspecți, arestați în Timiș # Timis Online
Transporturi ilegale de migranți, plătite cu sume de până la 1.000 de euro, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în județul Timiș. Doi bărbați de origine pakistaneză au ajuns în arest preventiv.
13:50
Autoritățile transmit vineri că au stabilit cauza deflagrației de la Lugoj, unde au fost rănite și trei cadre MAI.
Acum 6 ore
12:50
Taxe și impozite majorate, scumpiri vertiginoase ale produselor de larg consum, instabilitate economică și măsuri de austeritate țintite ostentativ către cei vulnerabili. În acest context, cum va fi 2026 pentru cei împovărați de credite? Va fi un an cu dobânzi sufocante? Sau, dimpotrivă, va bate un vânt propice pentru un nou val de împrumuturi?
12:30
Pompierii au intervenit astăzi la Izvin, unde un incendiu a cuprins o casă și o anexă, pe o suprafață de aproximativ 250 mp.
12:30
Pentru pasionații de sporturi de iarnă din vestul României, Kopaonik este o destinație accesibilă și foarte căutată în ultimii ani. La mai puțin de 400 km distanță de Timișoara, această stațiune montană din centrul Serbiei se transformă într-un paradis alb, unde schiul e doar începutul unei experiențe turistice.
12:10
Lucrările la Pasajul Polonă, pe punctul de a începe. Va fi amenajat un drum provizoriu # Timis Online
Lucrările de reconstrucție a Pasajului Polonă din Timișoara sunt programate să înceapă în februarie–martie, după finalizarea proiectării. Investiția de aproape 60 de milioane de lei vizează reabilitarea completă a nodului rutier și creșterea siguranței traficului.
11:40
FOTO. Lucrări reluate pe calea ferată dintre Lugoj și Timișoara. Se intervine între Remetea și Ghiroda # Timis Online
Lucrările de modernizare de pe lotul 2 Lugoj – Timișoara Est al căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad au fost reluate conform graficului de execuție, anunță CFR Infrastructură Timișoara. Sectorul a trecut de pragul de 50% și este cel mai avansat din proiect.
Acum 12 ore
08:40
Lidera opoziției din Venezuela a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pe care îl câștigase lui Donald Trump # Timis Online
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, i-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump, în cadrul unei întâlniri private la Casa Albă.
08:30
Un autotren a fost cuprins de flăcări, aseară, aproape de miezul nopții, pe centura Lugojului. Focul a ars jumătate din materialele cu care era încărcat și capul tractor.
08:10
Vineri, 16 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:20
Vineri, 16 ianuarie, puteți merge la un tur ghidat, la un spectacol de stand-up comedy, la teatru, la film sau să vizitați expoziții.
15 ianuarie 2026
22:50
O explozie urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului Utrecht, din Olanda, provocând prăbușirea mai multor clădiri. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital, iar autoritățile nu exclud posibilitatea existenței unor persoane prinse sub dărâmături. Cauza exploziei este încă necunoscută, iar pagubele materiale sunt importante.
22:40
România obține undă verde de la Comisia Europeană: 16,68 miliarde de euro pentru apărare prin programul SAFE # Timis Online
Comisia Europeană a aprobat planul de investiții în apărare al României și a propus alocarea a 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, a doua cea mai mare sumă din acest mecanism. Decizia urmează să fie analizată de Consiliul UE, iar primele plăți sunt estimate pentru martie 2026. Guvernul României a salutat aprobarea și a anunțat că va face publice proiectele finanțate.
19:20
Trei dintre cele mai importante filme semnate de Ingmar Bergman vor fi prezentate la Timișoara în prima retrospectivă Ceau, Cineclub! din acest an. Evenimentul, organizat de Ceau, Cinema! în parteneriat cu Ambasada Suediei, se va desfășura în perioada 23-25 ianuarie, la Cinema Studio.
Ieri
16:20
Studenții și absolvenții UVT își pot găsi viitorul angajator la „Career Days@UVT 2026” # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara organizează în această primăvară o nouă ediție a evenimentului „Career Days@UVT”, dedicat oportunităților de carieră pentru studenți și absolvenți.
15:30
Din cauza exploziei de ieri, eliberarea cazierului judiciar în Lugoj este suspendată pe termen nedeterminat. Cetățenii pot apela la polițiile din Făget și Buziaș sau pot solicita documentul online.
14:00
Artiștii stradali se pot înscrie la audițiile organizate de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara anunță deschiderea perioadei de înscriere pentru autorizare a activităților cultural-stradale, conform Regulamentului aprobat în 2023. Audițiile vor avea loc în perioada 27–28 ianuarie, în Sala Lira a Casei de Cultură, situată pe strada Miron Costin nr. 2.
13:40
Primăria Timișoara vrea finanțări europene de 180 de milioane de lei pentru Magistrala Verde și inelul 2, cu Podul ISHO # Timis Online
Primăria Timișoara a depus două cereri de finanțare europeană pe Programul Regional Vest 2021–2027, pentru proiecte majore de mobilitate: completarea Inelului 2, cu Podul ISHO, și Magistrala Verde de pe Calea Șagului. Primăria solicită finanțări de 180 de milioane de lei, valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 300 de milioane de lei.
13:00
După ce a asigurat CASCO autobuzele electrice Karsan, STPT vrea poliță facultativă și pentru cele 33 de troleibuze electrice Bozankaya. A reluat licitația, după ce prima procedură a fost anulată din lipsă de oferte, și a majorat bugetul la peste 600.000 de lei.
12:20
Peste 1.000 de controale și amenzi de 4,4 milioane de lei, bilanțul Gărzii de Mediu Timiș în 2025 # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș a desfășurat, anul trecut, un amplu program de control. Comisarii au efectuat în total 1.159 de inspecții planificate și neplanificate, cu ajutorul a doar cinci echipe de comisari.
12:20
Iubitorii de câini sunt invitați sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 11, la Tucano Coffee din Iulius Town Timișoara, la un eveniment dedicat înțelegerii și educării câinilor, organizat cu ocazia Lunii Internaționale a Dresajului Canin.
12:00
Schimbă foaia sau schimbă conducerea. Viceprimarul Lațcău, „foarte nemulțumit” de SDM # Timis Online
Viceprimarul Ruben Lațcău transmite un avertisment dur către Societatea Drumuri Municipale: dacă nu își schimbă rapid ritmul și calitatea lucrărilor, conducerea ar putea fi înlocuită. Nemulțumit de rezultatele din 2025 și de licitațiile eșuate, Lațcău spune că „vremea scuzelor a trecut”.
11:50
Sâmbătă are loc „Marea Descrăciuneală” la Iulius Town, iar tu poți pleca acasă cu una dintre decorațiunile LED din brad # Timis Online
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în Iulius Town are loc „Marea Descrăciuneală”, evenimentul în cadrul căruia poți câștiga una dintre decorațiunile LED din bradul amplasat în piațeta Intersport.
11:20
Teatrul Național din Timișoara marchează Ziua Culturii Naționale prin spectacolul „cuEMINESCU” # Timis Online
Ziua Culturii Naționale, sărbătorită anual în 15 ianuarie, este dedicată personalității și operei lui Mihai Eminescu, figura emblematică a culturii române și simbol al limbii, identității și memoriei naționale.
09:10
Peste 9.500 de doze de vaccin ROR administrate în Timiș în 2025. Spitalul Victor Babeș continuă campania de informare # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara continuă și în 2026 campania de informare privind vaccinarea împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului prin vaccinul ROR. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică Timiș, în 2025 au fost administrate peste 9.500 de doze, iar în județ au fost confirmate 57 de cazuri de rujeolă.
09:10
Joi, 15 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:10
Un incendiu izbucnit în zorii zilei pe strada Tudor Vladimirescu din Jimbolia a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Flăcările, provocate cel mai probabil de un coș de fum neizolat, au afectat o locuință, fără a face victime.
08:50
Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!
08:40
Investițiile primăriei în 2026: Solventul, Piața Traian, Arena „Eroii Timișoarei”. Interviu cu viceprimarul Ruben Lațcău # Timis Online
În ciuda măsurilor de reducere a cheltuielilor de la nivel național, Timișoara va avea și în 2026 investiții. În general, acestea sunt cele finanțate din fonduri europene, mai ales că exercițiul financiar 2021 – 2027 a ajuns în punctul în care majoritatea apelurilor sunt în desfășurare.
00:10
Joi, 15 ianuarie, este celebrată Ziua Culturii Naționale prin diverse evenimente, printre care se numără expoziții, spectacole, proiecții de film sau tururi ghidate.
14 ianuarie 2026
20:40
Competiție de mare calibru pentru tinerii interpreți de folclor: Festivalul Gelu Stan # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș anunță deschiderea înscrierilor pentru cea de-a VIII-a ediție a Festivalului–Concurs „Gelu Stan”, eveniment cultural de prestigiu, în care acuratețea interpretării, originea cântecelor alese, autenticitatea costumelor populare, până la cel mai mic detaliu, talentul și pasiunea pentru folclorul veritabil sunt criterii fundamentale în regăsirea și relansarea unui atașament profund pentru cultura tradițională.
20:30
Alimentarea cu energie electrică, complet restabilită în județul Timiș după valul de ger și ninsori # Timis Online
Alimentarea cu energie electrică a fost complet restabilită în toate localitățile din județul Timiș afectate de vremea severă din ultima perioadă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, marți seara, 14 ianuarie, în jurul orei 19:00, au fost soluționate și ultimele probleme semnalate în cinci localități, fără a mai fi înregistrate întreruperi în furnizarea curentului electric.
19:30
Noi contre între Primăria Timișoara și Direcția de Cultură. Parcarea multinivel din spatele magazinului Bega, „blocată” # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să construiască o parcare multietajată în cartierul Cetate, pe terenul din spatele magazinului Bega, recuperat în instanță de la frații Cristescu. Proiectul, aflat în faza de documentații, este însă „blocat” de un aviz negativ al Direcției Județene de Cultură, municipalitatea cerând reanalizarea acestuia.
17:50
CCIA Timiș lansează ultima serie a cursului gratuit despre evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță lansarea ultimei serii a cursului gratuit „Schimbările climatice: cadru normativ, obiective și principii”, desfășurat în cadrul Proiectului FlexCop – Flexibilitate în dobândirea de competențe și cunoștințe pentru acces la noi oportunități profesionale. Pentru această serie mai sunt disponibile doar cinci locuri.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Alimentarea cu gaze naturale suspendată în mai multe zone din Lugoj, în urma exploziei de la Poliția Rutieră # Timis Online
În urma deflagrației produse miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj, autoritățile au decis suspendarea alimentării cu gaze naturale până la finalizarea verificărilor de siguranță.
15:40
ADVERTORIAL. Drumuri Municipale Timișoara a finalizat procedura de licitație deschisă pentru serviciile de reparare și întreținere a autovehiculelor și remorcilor, publicată în SEAP sub numărul [CAN1160810 / 14 ianuarie 2026]. În urma evaluării ofertelor, PAUL TRANS S.R.L. a fost desemnată câștigătoare pentru toate cele trei loturi ale procedurii.
15:40
Sondaj Ipsos: 8 din 10 români spun că 2025 a fost un an prost, iar 63% se tem de recesiune în 2026 # Timis Online
Aproape opt din zece români (79%) consideră că anul 2025 a fost unul „prost” pentru România, iar circa două treimi (63%) anticipează că țara va intra „probabil” în recesiune în 2026, potrivit celui mai recent studiu global realizat de Ipsos.
15:20
Urgent! Donatorii fidelizați cu grupele A și O sunt așteptați la donare de sânge și trombocite, la centrul din Timișoara # Timis Online
Central Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara face un apel către donatorii fidelizați, adică cei care au mai donat sânge la centru, să se prezinte cât mai repede pentru a asigura stocurile necesare de sânge și trombocite.
15:10
Bătrân găsit dezorientat și expus frigului în Timișoara a fost salvat în noaptea de 13 ianuarie de jandarmii locali, care au reușit să-l readucă în siguranță la familia sa.
15:10
Dureri de cap, amețeli sau furnicături? Află când trebuie să mergi la un consult neurologic # Timis Online
Sistemul nervos controlează tot ce facem, de la mișcare și vorbire, până la memorie și echilibru. Pentru simptome precum dureri de cap persistente, amețeli, furnicături, dificultăți de concentrare sau episoade de confuzie, medicii recomandă solicitarea unui consult neurologic. La Spitalul Municipal Timișoara, consultațiile sunt gratuite pe baza biletului de trimitere.
15:10
Vestul României se promovează la Târgul de Turism de la Viena, fără stand național al României # Timis Online
România va fi reprezentată la ediția din acest an a Târgului internațional de turism Ferien-Messe Wien, de la Viena, prin mai multe organizații regionale de promovare, în ciuda faptului că țara noastră nu participă oficial cu un stand național.
14:10
VIDEO. Imagini cu explozia din Lugoj. Camerele de supraveghere au surprins momentul deflagrației # Timis Online
Vă reamintim, o explozie puternică, neurmată de incendiu, a avut loc în această dimineață, în jurul orei 8:00, într-o anexă din municipiul Lugoj, unde funcționa Biroul Cazier și Evidență Operativă. Momentul deflagrației a fost surprins de camerele video montate în zonă.
13:10
Primăria Timișoara recomandă plata online a impozitelor. Pune la dispoziție și o nouă modalitate # Timis Online
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara reia de luni, 19 ianuarie, încasarea taxelor și impozitelor locale, într-un context marcat de majorări semnificative pentru anul 2026. Primăria recomandă plata online, pentru a evita cozile, și anunță mai multe opțiuni digitale și fizice pentru contribuabili, inclusiv una nouă.
12:10
Două persoane din comuna Felnac (județul Arad), un bărbat și o femeie, au fost reținute de procurorii DIICOT Timișoara pentru trafic de droguri de mare risc, după ce la locuințele lor au fost descoperite substanțe interzise.
11:40
Universitatea de Vest din Timișoara va construi un liceu și o bază sportivă la Dumbrăvița # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a primit în administrare un teren de aproape 24.000 de metri pătrați în localitatea Dumbrăvița, în apropiere de Timișoara, pentru dezvoltarea unor noi proiecte educaționale. Decizia a fost oficializată printr-o Hotărâre de Guvern.
10:30
Piața imobiliară din Timișoara a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai dinamice din România. Cererea constantă pentru locuințe, dezvoltarea zonelor limitrofe și interesul crescut al investitorilor au dus la o diversificare clară a ofertelor, dar și la o întrebare tot mai des întâlnită în rândul cumpărătorilor și chiriașilor: se poate închiria sau cumpăra un imobil fără comision și fără agenții?
