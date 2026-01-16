PREMIERĂ FOTO Drum expres al României cu lucrări și pe teritoriul Ucrainei
16 ianuarie 2026
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunță lansarea licitației pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina.
• • •
Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni.
Finalul unei epoci - Ultima mină de adâncime din Cehia închisă. Sfârșitul unei industrii vechi de secole # Profit.ro
La sfârșitul lunii ianuarie, ultimul puț de cărbune din Cehia se va închide.
În încercarea de a sensibiliza șoferii, pietorii și bicicliștii să respecte regulile de circulație, Poliția Română a distribuit imagini șocante surprinse în timpul unor accidente rutiere sau imediat după producerea acestora.
ULTIMA ORĂ Volkswagen introduce în România utilizarea datelor de la senzori și din imagini, provenite de la mașinile clienților # Profit.ro
Grupul Volkswagen extinde programul de utilizare a datelor de la senzori și din imagini, provenite de la autovehiculele clienților, în circa 40 de țări europene – inclusiv România.
Crește numărul morților misterioase în Rusia, după ce un fost oficial din guvern „s-a sinucis” la Moscova.
Mutare strategică în avocatura românească: Titus Corlățean devine Senior Partner la CRÂZNIC & Asociații # Profit.ro
Începând cu 2 februarie 2026, TITUS CORLĂȚEAN se alătură echipei de avocați de la CRÂZNIC ȘI ASOCIAȚII, în calitate de Senior Partner – coordonator al activității de cooperare internațională a casei de avocatură.
Noi tronsoane de autostradă pregătite. Lucrările pentru sectoarele Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni ar urma să înceapă în toamnă sau primăvara 2027 # Profit.ro
Lucrările la sectoarele de autostradă Pașcani-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni ar urma să înceapă în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor, a anunțat premierul Ilie Bolojan.
Tren cu peste 10 ore întârziere, venind de la Budapesta. Una din cele mai mari întârzieri feroviare din ultimii ani. Explicația CFR # Profit.ro
Trenul Muntenia care venea de la Budapesta spre București a parcurs distanța în mai mult de 26 de ore, în loc de 16 ore, deși intrase în țară cu sub 2 ore întârziere.
VIDEO Reguli schimbate pentru cei care parchează neregulamentar în Sectorul 3. Negoiță le recomandă șoferilor să-și lase numărul de telefon la vedere # Profit.ro
Robert Negoiță a anunțat că mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde la apel.
Volumul tichetelor emise a scăzut anul trecut, în primele 11 luni, cu peste 66% față de aceeași perioadă a anului trecut, generând îngrijorări majore în rândul operatorilor din turism.
Merz recunoaște: Decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară a fost o „eroare strategică serioasă” # Profit.ro
Închiderea centralelor nucleare ale Germaniei a fost o „mare greșeală”, a spus cancelarul german.
Angajați care vor fi urmăriți printr-o aplicație ce-i localizează în timpul programului de lucru, măsură controversată în Italia # Profit.ro
Pe telefoanele mobile ale angajaților comunității din valea Val di Cembra (Italia) va fi instalat un dispozitiv de geolocalizare.
Prețul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase luni.
Ashley St. Clair spune că asistentul Grok “a generat nenumărate imagini” ale sale cu conținut sexual explicit, inclusiv folosind o poză de când avea 14 ani.
Pe fondul reducerii prețurilor la energie și alimente, inflația din Germania scade la 1,8% # Profit.ro
Oficiul federal de statistică (Destatis) a anunțat că prețurile mai scăzute la energie și alimente au dus la reducerea ratei anuale a inflației în Germania la 1,80% în decembrie.
Compania Națională de Investiții anunță că modernizarea drumului județean DJ 102I, cunoscut sub denumirea „Drumul din Valea Doftanei”, care face legătura între Săcele (zona Brădet) și Valea Doftanei (județul Prahova) va fi mai scumpă cu 19.836.799 de lei.
Planul Electroalfa, care va veni pe bursă. “O politică de dividende extrem de atrăgătoare.” # Profit.ro
După listarea Cris-Tim Family Holding (CFH) în ultima parte a anului trecut, la cota Bursei de Valori București ar urma să ajungă un nou emitent. Electroalfa Internațional (EAI) promovează la acest început de an 2026 o ofertă publică de listare.
Investigație legată de corupție și deturnare de fonduri la una dintre cele mai active instituții pentru protecția datelor din Europa, temută de marile companii tech americane # Profit.ro
Sediul autorității naționale din Italia pentru protecția datelor, cunoscută sub numele de Garante, a fost percheziționat de Poliția financiară.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0894 lei, de la 5,0891 lei, curs înregistrat joi.
Premierul Viktor Orban a declarat că anul 2026 va fi unul al pericolelor și al oportunităților pentru Ungaria.
Compania Națională Romtehnica, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MapN) și care acționează ca interfață între industria românească de apărare și partenerii externi ai acesteia, a cerut producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, în echivalent, acuzând livrarea întârziată a unor vehicule.
China a oprit cu totul importurile de energie electrică din Rusia, din cauza prețurilor prea mari, care le-au depășit pentru prima dată pe cele interne.
Autoritățile judiciare au anunțat că 26 de persoane au fost acuzate de pariuri sportive trucate în baschetul universitar american și baschetul profesionist din China.
Electroalfa vine la bursă. Ofertă publică inițială de 35% din acțiuni, în cadrul unei majorări de capital social CONFIRMARE # Profit.ro
Electroalfa confirmă listarea la bursă, anunțată anterior de Profit.ro.
Peste 3.000 de salariați de la Combinatul Liberty Galați sunt în șomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Unul dintre ei a intrat în greva foamei.
Șoferii români evită CASCO. Mesaj către ei al UNSAR: Puțini români ar putea suporta pagubele rezultate în urma unui accident sau a unui incendiu # Profit.ro
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) anunță că companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO, în primele nouă luni ale anului trecut.
Dezvăluire: Ronald Lauder este cel care i-ar fi propus lui Trump să anexeze Groenlanda. Miliardarul are interese economice pe insulă # Profit.ro
Ronald Lauder, un vechi prieten al lui Trump, cu interese comerciale directe în Groenlanda, este cel care l-ar fi încurajat pe Trump să preia teritoriul danez.
Ford discută cu BYD achiziționarea de baterii pentru unele dintre modelele sale hibride.
Bulgaria va organiza alegeri anticipate, după ce partidele principale au refuzat un mandat de a forma un guvern, a spus președintele Rumen Radev.
O cafea servită în avion de către o pasageră a dus la plata a mii de euro despăgubiri de către compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair.
Miliardarul Babis, cu afaceri în România, votat premier al Cehiei. E suspectat de fraudă cu subvenții # Profit.ro
La o lună de la începerea mandatului, premierul ceh și Andrej Babis și noul său guvern au obținut un vot de încredere în parlament.
Oficialii lituanieni au declarat că GRU, serviciul de informații al armatei ruse, a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania.
FOTO Fostul ministru Darius Vâlcov, executat la tablouri. Inclusiv o lucrare de Picasso este scoasă la vânzare printr-o licitație de artă # Profit.ro
Parte a colecției de tablouri a fostului ministru Darius Vâlcov, care cuprinde capodopere semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional, este scoasă la licitație la o casă de profil, prin executare silită inițiată de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.
Platforma finlandeză de livrare Wolt, recent intrată în România, anunță lansarea unui update global major al aplicației.
FIDELIS 1, ce se va desfãșura în perioada 16- 23 ianuarie vine cu dobânzi atractive de pânã la 7,50% la emisiunile în lei și de pânã la 6,20% la cele în euro.
Parcul istoric Brătianu va fi reabilitat și modernizat de către Primăria Sectorului 1 a capitalei, prin Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului.
FOTO Hotel emblemă al României - repus la vânzare la preț mai mic, după o tranzacție eșuată CONFIRMARE # Profit.ro
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), este rescos la vânzare și la începutul acestui an, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Sporul natural s-a menținut negativ (-7.504) și în luna noiembrie 2025.
Mai mulți senatori democrați, în frunte cu Elizabeth Warren, cer Comisiei Federale pentru Comerț să investigheze Trump Mobile pentru publicitate falsă și practici înșelătoare.
Valul de ger din România se prelungește până miercuri, anunță meteorologii.
ULTIMA ORĂ CCR a amânat pentru 11 februarie pronunțarea în cazul obiecțiilor de neconstituționalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților # Profit.ro
Potrivit unei informări a CCR, judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei și a expertizei contabile extrajudiciare care a fost depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție joi, 15 ianuarie.
Premierul Pedro Sanchez a anunțat că Spania va crea un fond suveran de investiții deținut de stat, menit să sprijine oferta de locuințe și securitatea națională.
Un cont compromis se simte, de obicei, ca o pierdere de control: nu mai poți intra, primești notificări de schimbare a parolei, îți dispar prieteni sau apar postări pe care nu le-ai făcut.
Casalux.ro - FOTO Trucuri de design reușit: cum dozezi culorile casei, pentru armonie și echilibru # Profit.ro
Amenajarea locuințelor românești se axează foarte des pe culori neutre, nuanțe potolite și alb. Românii au, în majoritate, o teamă patologică față de culoare, compozițiile de design interior curajoase cromatic fiind de admirat doar în casele altora. Teama de a nu greși, de a nu colora prea mult ori de a compune un mediu obositor prin culorile casei duce la orientarea spre neutre și non-culori. Rezultă, de obicei, o casă ternă și total neinspirată. Lucrurile se pot repara, iar culoarea readusă în case, urmând trucurile de mai jos.
Căpșunile pot fi cultivate oriunde, sunt rezistente și adaptabile.
Salariile au crescut în termeni nominali, dar insuficient pentru a acoperi inflația ridicată din ultimele luni. Datele sunt trase în jos și de înghețarea salariilor bugetarilor (care pe alocuri au și scăzut), venită însă după ani de creșteri rapide. Cele cinci luni la rând de scădere reprezintă cea mai lungă serie de contracție din ultimii ani.
O măsură radicală a fost luată de autoritățile din Olanda, de la începutul acestui an.
Vinul zilei: un Primitivo intens, cu arome de fructe negre supracoapte, completate de lemn afumat, cafea prăjită, vanilie și condimente fine. Perfect alături de carne roșie sau vânat. Distins cu 97 de puncte de către Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea zilei, Uno Primitivo di Manduria Riserva 2022 de la Masseria La Volpe, este un vin roșu care ilustrează perfect caracterul intens și generos al sudului Italiei.
