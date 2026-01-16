ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București îi reduce pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache. Va fi astfel eliberat acum din pușcărie

11:20

Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), este rescos la vânzare și la începutul acestui an, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh.