OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz
Primasport.ro, 16 ianuarie 2026 16:50
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
16:50
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz # Primasport.ro
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz
16:50
Plecare de ultimă oră de la Dinamo! Va continua în Liga 2
Acum o oră
16:30
Lovitura iernii pregătită de Rapid! Giuleştenii aduc un internaţional român, lansat în fotbalul internaţional de FCSB # Primasport.ro
Lovitura iernii pregătită de Rapid! Giuleştenii aduc un internaţional român, lansat în fotbalul internaţional de FCSB
16:10
Dennis Politic e pe picior de plecare! Fostul căpitan al lui Dinamo o poate părăsi pe FCSB după doar şase luni # Primasport.ro
Dennis Politic e pe picior de plecare! Fostul căpitan al lui Dinamo o poate părăsi pe FCSB după doar şase luni
Acum 2 ore
15:30
Sepsi Sfântu Gheorghe, lovitură pe piaţa tranferurilor
15:30
S-a stabilit programul etapelor 24-27
15:10
O nouă echipă pentru Horaţiu Moldovan
15:10
Un jucător norvegian a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe
15:10
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a fost anunţat oficial de Dinamo
Acum 4 ore
14:40
Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a făcut marele anunţ despre Stanciu. Cale liberă către Rapid? # Primasport.ro
Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a făcut marele anunţ despre Stanciu. Cale liberă către Rapid?
14:30
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a a fost anunţat oficial de Dinamo
13:40
A fost anunţată câştigătoarea Superligii din acest sezon: ”Nu o să le stea nimeni în cale!” # Primasport.ro
A fost anunţată câştigătoarea Superligii din acest sezon: ”Nu o să le stea nimeni în cale!”
13:30
E gata! MM Stoica a anunţat un nou star de FCSB: ”Este peste ce aveam până la ora asta!” # Primasport.ro
E gata! MM Stoica a anunţat un nou star de FCSB: ”Este peste ce aveam până la ora asta!”
13:10
Un nou scandal în baschetul american! Milioane de dolari şi meciuri aranjate
Acum 6 ore
11:40
Superliga se reia în weekend! Luptă strânsă la vârf
11:30
Bomba zilei! Daniel Bîrligea, direct în Serie A. Se destramă FCSB, după anunţul celor de la Gazzetta dello Sport? # Primasport.ro
Bomba zilei! Daniel Bîrligea, direct în Serie A. Se destramă FCSB, după anunţul celor de la Gazzetta dello Sport?
11:20
Proprietarul miliardar al echipei Rams, Stan Kroenke, devine cel mai mare deţinător privat de terenuri din SUA # Primasport.ro
Proprietarul miliardar al echipei Rams, Stan Kroenke, devine cel mai mare deţinător privat de terenuri din SUA
11:20
Trofeul echipei campioane a Germaniei ar fi fost topit de hoţi
Acum 8 ore
09:40
FC Barcelona a eliminat echipa din liga secundă Racing Santander în Cupa Spaniei
09:20
Cristi Chivu s-a enervat: ”Nu trebuie să-mi justific alegerile!”
09:10
VIDEO | Racing Santander - Barcelona 0-2. Catalanii s-au chinuit serios cu liderul din eşalonul secund # Primasport.ro
VIDEO | Racing Santander - Barcelona 0-2. Catalanii s-au chinuit serios cu liderul din eşalonul secund
09:10
Ce meciuri sunt programate în prima etapă din acest an
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Como - AC Milan 1-3. A fost seara lui Adrien Rabiot
15 ianuarie 2026
23:50
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025 # Primasport.ro
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025
23:50
VIDEO | Augsburg – Union Berlin 1-1. Oaspeţii salvează remiza cu un om în minus în prelungiri # Primasport.ro
VIDEO | Augsburg – Union Berlin 1-1. Oaspeţii salvează remiza cu un om în minus în prelungiri
23:40
Zeljko Kopic a făcut anunţul despre Cătălin Cîrjan: ”Sunt trei lucruri”
23:40
Universitatea Craiova îşi poate pierde vedeta în această iarnă! Un nume greu din vestiarul lui Coelho are pe masă două oferte de nerefuzat # Primasport.ro
Universitatea Craiova îşi poate pierde vedeta în această iarnă! Un nume greu din vestiarul lui Coelho are pe masă două oferte de nerefuzat
23:00
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Cîrjan: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el?” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Cîrjan: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el?” | EXCLUSIV
23:00
Becali l-a transferat, dar fotbalistul nu poate juca la FCSB: ”FIFA s-a mai confruntat cu lucrurile astea!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali l-a transferat, dar fotbalistul nu poate juca la FCSB: ”FIFA s-a mai confruntat cu lucrurile astea!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Ce lovitură! Charalampos Kyriakou şi-a găsit imediat echipă după despărţirea de Dinamo # Primasport.ro
Ce lovitură! Charalampos Kyriakou şi-a găsit imediat echipă după despărţirea de Dinamo
22:30
Lovitură după lovitură! Încă un transfer anunţat la FCSB: „A costat 900.000 de euro pentru doi ani şi jumătate” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Lovitură după lovitură! Încă un transfer anunţat la FCSB: „A costat 900.000 de euro pentru doi ani şi jumătate” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Reacţia categorică a lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a fost ofertat de Metalist Harkov: ”Sunt trei lucruri” # Primasport.ro
Reacţia categorică a lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a fost ofertat de Metalist Harkov: ”Sunt trei lucruri”
22:20
Gigi Becali a început să râdă când a auzit de oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan! Patronul FCSB-ului s-a dezlănţuit în direct: „Păi noi suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a început să râdă când a auzit de oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan! Patronul FCSB-ului s-a dezlănţuit în direct: „Păi noi suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?!” | VIDEO EXCLUSIV
22:10
Richarlison s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de două luni
21:50
Continuă curăţenia de iarnă în Giuleşti! A plecat de la Rapid şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga: „Bun venit” # Primasport.ro
Continuă curăţenia de iarnă în Giuleşti! A plecat de la Rapid şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga: „Bun venit”
21:30
Cătălin Cîrjan, vizat de Metalist Harkov. Basarab Panduru crede că suma e exagerată: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el” # Primasport.ro
Cătălin Cîrjan, vizat de Metalist Harkov. Basarab Panduru crede că suma e exagerată: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el”
21:20
E gata! Telenovela transferului lui Cătălin Cîrjan în Ucraina s-a încheiat! Căpitanul lui Dinamo a luat decizia finală şi a făcut anunţul mult aşteptat: „Pregătiţi de luptă” # Primasport.ro
E gata! Telenovela transferului lui Cătălin Cîrjan în Ucraina s-a încheiat! Căpitanul lui Dinamo a luat decizia finală şi a făcut anunţul mult aşteptat: „Pregătiţi de luptă”
21:20
Volei feminin | CSO Voluntari a acces în faza play-off a CEV Cup după ”set de aur” cu VfB Suhl Thuringen # Primasport.ro
Volei feminin | CSO Voluntari a acces în faza play-off a CEV Cup după ”set de aur” cu VfB Suhl Thuringen
21:10
Handbal masculin | Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026. Când debutează România # Primasport.ro
Handbal masculin | Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026. Când debutează România
20:30
OFICIAL | Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni # Primasport.ro
OFICIAL | Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni
20:20
Incredibil! Condiţia pe care i-o pune Gigi Becali unui om de bază de la FCSB pentru a-i prelungi contractul: „Băi, nu merge” # Primasport.ro
Incredibil! Condiţia pe care i-o pune Gigi Becali unui om de bază de la FCSB pentru a-i prelungi contractul: „Băi, nu merge”
20:20
Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni
20:10
Gică Craioveanu a dat verdictul despre fostul jucător român care a ajuns antrenor: ”Ce, n-am voie să zic?” # Primasport.ro
Gică Craioveanu a dat verdictul despre fostul jucător român care a ajuns antrenor: ”Ce, n-am voie să zic?”
19:30
A fost anunţată bomba la Dinamo! 8 milioane pentru Cîrjan
19:20
Ce a spus noul transfer al Rapidului, după ce a semnat: ”E cel mai frumos cadou!”
19:20
Scandal în toată regula la Rapid! Peluza Nord a declarat război total conducerii din Giuleşti! Decizie fără precedent luată de galerie pentru primul meci al anului # Primasport.ro
Scandal în toată regula la Rapid! Peluza Nord a declarat război total conducerii din Giuleşti! Decizie fără precedent luată de galerie pentru primul meci al anului
18:20
A fost făcut anunţul despre transferul lui Cătălin Cîrjan în Ucraina: „E deja vândut” # Primasport.ro
A fost făcut anunţul despre transferul lui Cătălin Cîrjan în Ucraina: „E deja vândut”
17:50
Bomba începutului de an! Antrenorul şi-a dat acordul şi este aşteptat să semneze cu Real Madrid # Primasport.ro
Bomba începutului de an! Antrenorul şi-a dat acordul şi este aşteptat să semneze cu Real Madrid
17:20
Mandorlini nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat de Chivu
17:10
OFICIAL | Rapid a realizat cel de-al doilea transfer al iernii direct de la marea rivală: „Abia aştept să joc în Giuleşti” # Primasport.ro
OFICIAL | Rapid a realizat cel de-al doilea transfer al iernii direct de la marea rivală: „Abia aştept să joc în Giuleşti”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.