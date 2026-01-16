OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz

Primasport.ro, 16 ianuarie 2026 16:50

OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
16:50
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz Primasport.ro
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz
16:50
Plecare de ultimă oră de la Dinamo! Va continua în Liga 2 Primasport.ro
Plecare de ultimă oră de la Dinamo! Va continua în Liga 2
Acum o oră
16:30
Lovitura iernii pregătită de Rapid! Giuleştenii aduc un internaţional român, lansat în fotbalul internaţional de FCSB Primasport.ro
Lovitura iernii pregătită de Rapid! Giuleştenii aduc un internaţional român, lansat în fotbalul internaţional de FCSB
16:10
Dennis Politic e pe picior de plecare! Fostul căpitan al lui Dinamo o poate părăsi pe FCSB după doar şase luni Primasport.ro
Dennis Politic e pe picior de plecare! Fostul căpitan al lui Dinamo o poate părăsi pe FCSB după doar şase luni
Acum 2 ore
15:30
Sepsi Sfântu Gheorghe, lovitură pe piaţa tranferurilor Primasport.ro
Sepsi Sfântu Gheorghe, lovitură pe piaţa tranferurilor
15:30
S-a stabilit programul etapelor 24-27 Primasport.ro
S-a stabilit programul etapelor 24-27
15:10
O nouă echipă pentru Horaţiu Moldovan Primasport.ro
O nouă echipă pentru Horaţiu Moldovan
15:10
Un jucător norvegian a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe Primasport.ro
Un jucător norvegian a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe
15:10
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a fost anunţat oficial de Dinamo Primasport.ro
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a fost anunţat oficial de Dinamo
Acum 4 ore
14:40
Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a făcut marele anunţ despre Stanciu. Cale liberă către Rapid? Primasport.ro
Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a făcut marele anunţ despre Stanciu. Cale liberă către Rapid?
14:30
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a a fost anunţat oficial de Dinamo Primasport.ro
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a a fost anunţat oficial de Dinamo
13:40
A fost anunţată câştigătoarea Superligii din acest sezon: ”Nu o să le stea nimeni în cale!” Primasport.ro
A fost anunţată câştigătoarea Superligii din acest sezon: ”Nu o să le stea nimeni în cale!”
13:30
E gata! MM Stoica a anunţat un nou star de FCSB: ”Este peste ce aveam până la ora asta!” Primasport.ro
E gata! MM Stoica a anunţat un nou star de FCSB: ”Este peste ce aveam până la ora asta!”
13:10
Un nou scandal în baschetul american! Milioane de dolari şi meciuri aranjate Primasport.ro
Un nou scandal în baschetul american! Milioane de dolari şi meciuri aranjate
Acum 6 ore
11:40
Superliga se reia în weekend! Luptă strânsă la vârf Primasport.ro
Superliga se reia în weekend! Luptă strânsă la vârf
11:30
Bomba zilei! Daniel Bîrligea, direct în Serie A. Se destramă FCSB, după anunţul celor de la Gazzetta dello Sport? Primasport.ro
Bomba zilei! Daniel Bîrligea, direct în Serie A. Se destramă FCSB, după anunţul celor de la Gazzetta dello Sport?
11:20
Proprietarul miliardar al echipei Rams, Stan Kroenke, devine cel mai mare deţinător privat de terenuri din SUA Primasport.ro
Proprietarul miliardar al echipei Rams, Stan Kroenke, devine cel mai mare deţinător privat de terenuri din SUA
11:20
Trofeul echipei campioane a Germaniei ar fi fost topit de hoţi Primasport.ro
Trofeul echipei campioane a Germaniei ar fi fost topit de hoţi
Acum 8 ore
09:40
FC Barcelona a eliminat echipa din liga secundă Racing Santander în Cupa Spaniei Primasport.ro
FC Barcelona a eliminat echipa din liga secundă Racing Santander în Cupa Spaniei
09:20
Cristi Chivu s-a enervat: ”Nu trebuie să-mi justific alegerile!” Primasport.ro
Cristi Chivu s-a enervat: ”Nu trebuie să-mi justific alegerile!”
09:10
VIDEO | Racing Santander - Barcelona 0-2. Catalanii s-au chinuit serios cu liderul din eşalonul secund Primasport.ro
VIDEO | Racing Santander - Barcelona 0-2. Catalanii s-au chinuit serios cu liderul din eşalonul secund
09:10
Ce meciuri sunt programate în prima etapă din acest an Primasport.ro
Ce meciuri sunt programate în prima etapă din acest an
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Como - AC Milan 1-3. A fost seara lui Adrien Rabiot Primasport.ro
VIDEO | Como - AC Milan 1-3. A fost seara lui Adrien Rabiot
15 ianuarie 2026
23:50
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025 Primasport.ro
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025
23:50
VIDEO | Augsburg – Union Berlin 1-1. Oaspeţii salvează remiza cu un om în minus în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Augsburg – Union Berlin 1-1. Oaspeţii salvează remiza cu un om în minus în prelungiri
23:40
Zeljko Kopic a făcut anunţul despre Cătălin Cîrjan: ”Sunt trei lucruri” Primasport.ro
Zeljko Kopic a făcut anunţul despre Cătălin Cîrjan: ”Sunt trei lucruri”
23:40
Universitatea Craiova îşi poate pierde vedeta în această iarnă! Un nume greu din vestiarul lui Coelho are pe masă două oferte de nerefuzat Primasport.ro
Universitatea Craiova îşi poate pierde vedeta în această iarnă! Un nume greu din vestiarul lui Coelho are pe masă două oferte de nerefuzat
23:00
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Cîrjan: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el?” | EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Cîrjan: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el?” | EXCLUSIV
23:00
Becali l-a transferat, dar fotbalistul nu poate juca la FCSB: ”FIFA s-a mai confruntat cu lucrurile astea!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Becali l-a transferat, dar fotbalistul nu poate juca la FCSB: ”FIFA s-a mai confruntat cu lucrurile astea!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Ce lovitură! Charalampos Kyriakou şi-a găsit imediat echipă după despărţirea de Dinamo Primasport.ro
Ce lovitură! Charalampos Kyriakou şi-a găsit imediat echipă după despărţirea de Dinamo
22:30
Lovitură după lovitură! Încă un transfer anunţat la FCSB: „A costat 900.000 de euro pentru doi ani şi jumătate” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Lovitură după lovitură! Încă un transfer anunţat la FCSB: „A costat 900.000 de euro pentru doi ani şi jumătate” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Reacţia categorică a lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a fost ofertat de Metalist Harkov: ”Sunt trei lucruri” Primasport.ro
Reacţia categorică a lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a fost ofertat de Metalist Harkov: ”Sunt trei lucruri”
22:20
Gigi Becali a început să râdă când a auzit de oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan! Patronul FCSB-ului s-a dezlănţuit în direct: „Păi noi suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali a început să râdă când a auzit de oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan! Patronul FCSB-ului s-a dezlănţuit în direct: „Păi noi suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?!” | VIDEO EXCLUSIV
22:10
Richarlison s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de două luni Primasport.ro
Richarlison s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de două luni
21:50
Continuă curăţenia de iarnă în Giuleşti! A plecat de la Rapid şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga: „Bun venit” Primasport.ro
Continuă curăţenia de iarnă în Giuleşti! A plecat de la Rapid şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga: „Bun venit”
21:30
Cătălin Cîrjan, vizat de Metalist Harkov. Basarab Panduru crede că suma e exagerată: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el” Primasport.ro
Cătălin Cîrjan, vizat de Metalist Harkov. Basarab Panduru crede că suma e exagerată: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el”
21:20
E gata! Telenovela transferului lui Cătălin Cîrjan în Ucraina s-a încheiat! Căpitanul lui Dinamo a luat decizia finală şi a făcut anunţul mult aşteptat: „Pregătiţi de luptă” Primasport.ro
E gata! Telenovela transferului lui Cătălin Cîrjan în Ucraina s-a încheiat! Căpitanul lui Dinamo a luat decizia finală şi a făcut anunţul mult aşteptat: „Pregătiţi de luptă”
21:20
Volei feminin | CSO Voluntari a acces în faza play-off a CEV Cup după ”set de aur” cu VfB Suhl Thuringen Primasport.ro
Volei feminin | CSO Voluntari a acces în faza play-off a CEV Cup după ”set de aur” cu VfB Suhl Thuringen
21:10
Handbal masculin | Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026. Când debutează România Primasport.ro
Handbal masculin | Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026. Când debutează România
20:30
OFICIAL | Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni Primasport.ro
OFICIAL | Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni
20:20
Incredibil! Condiţia pe care i-o pune Gigi Becali unui om de bază de la FCSB pentru a-i prelungi contractul: „Băi, nu merge” Primasport.ro
Incredibil! Condiţia pe care i-o pune Gigi Becali unui om de bază de la FCSB pentru a-i prelungi contractul: „Băi, nu merge”
20:20
Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Dinamo i-a reziliat contractul jucătorului de naţională după doar 6 luni
20:10
Gică Craioveanu a dat verdictul despre fostul jucător român care a ajuns antrenor: ”Ce, n-am voie să zic?” Primasport.ro
Gică Craioveanu a dat verdictul despre fostul jucător român care a ajuns antrenor: ”Ce, n-am voie să zic?”
19:30
A fost anunţată bomba la Dinamo! 8 milioane pentru Cîrjan Primasport.ro
A fost anunţată bomba la Dinamo! 8 milioane pentru Cîrjan
19:20
Ce a spus noul transfer al Rapidului, după ce a semnat: ”E cel mai frumos cadou!” Primasport.ro
Ce a spus noul transfer al Rapidului, după ce a semnat: ”E cel mai frumos cadou!”
19:20
Scandal în toată regula la Rapid! Peluza Nord a declarat război total conducerii din Giuleşti! Decizie fără precedent luată de galerie pentru primul meci al anului Primasport.ro
Scandal în toată regula la Rapid! Peluza Nord a declarat război total conducerii din Giuleşti! Decizie fără precedent luată de galerie pentru primul meci al anului
18:20
A fost făcut anunţul despre transferul lui Cătălin Cîrjan în Ucraina: „E deja vândut” Primasport.ro
A fost făcut anunţul despre transferul lui Cătălin Cîrjan în Ucraina: „E deja vândut”
17:50
Bomba începutului de an! Antrenorul şi-a dat acordul şi este aşteptat să semneze cu Real Madrid Primasport.ro
Bomba începutului de an! Antrenorul şi-a dat acordul şi este aşteptat să semneze cu Real Madrid
17:20
Mandorlini nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat de Chivu Primasport.ro
Mandorlini nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat de Chivu
17:10
OFICIAL | Rapid a realizat cel de-al doilea transfer al iernii direct de la marea rivală: „Abia aştept să joc în Giuleşti” Primasport.ro
OFICIAL | Rapid a realizat cel de-al doilea transfer al iernii direct de la marea rivală: „Abia aştept să joc în Giuleşti”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.