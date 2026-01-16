Ce a spus Gigi Becali când a auzit că Rapid îl vrea pe Olimpiu Moruţan: „E greu să mă supere cineva”
Acum 5 minute
18:40
Ce salariu vrea Olimpiu Moruţan pentru a semna cu Rapid. Suma e uriaşă pentru Superliga
Acum 15 minute
18:30
Dacia Sandriders şi Nasser Al-Attiyah sunt foarte aproape de victoria în Dakar
Acum 30 minute
18:20
Ce a spus Gigi Becali când a auzit că Rapid îl vrea pe Olimpiu Moruţan: „E greu să mă supere cineva”
Acum o oră
18:10
Măsuri anunţate de Jandarmerie pentru prima etapă a anului. Câţi suporteri au interdicţii
18:10
COSR a lansat oficial Anul Nadia 2026. ”Nu este doar despre mine, ci despre gimnastică”
18:10
Andres Dumitrescu a revenit în Superliga! Fundaşul stânga a fost prezentat oficial
18:00
Interes pentru Dennis Politic din străinătate! Gigi Becali a anunţat pentru ce sumă îl vinde
17:50
Bergodi ştie care este secretul succesului de la Dinamo: "Totul se datorează lui"
Acum 2 ore
17:40
A avut loc tragerea la sorţi a barajului pentru optimile Conference League
17:40
Ruud Van Nistelrooy, inclus în staful Ţărilor de Jos
17:40
Costel Gâlcă aşteaptă în continuare transferuri: „Ne dorim jucători cu alte calităţi la mijloc”
17:30
Emanuel Gyenes, locul 38, în ultima etapa dificilă din Dakar
17:10
LIVE VIDEO | FC Argeş – FCSB, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci din 2026 în SuperLigă
16:50
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz
16:50
Plecare de ultimă oră de la Dinamo! Va continua în Liga 2
Acum 4 ore
16:30
Lovitura iernii pregătită de Rapid! Giuleştenii aduc un internaţional român, lansat în fotbalul internaţional de FCSB
16:10
Dennis Politic e pe picior de plecare! Fostul căpitan al lui Dinamo o poate părăsi pe FCSB după doar şase luni
15:30
Sepsi Sfântu Gheorghe, lovitură pe piaţa tranferurilor
15:30
S-a stabilit programul etapelor 24-27
15:10
O nouă echipă pentru Horaţiu Moldovan
15:10
Un jucător norvegian a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe
15:10
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a fost anunţat oficial de Dinamo
Acum 6 ore
14:40
Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a făcut marele anunţ despre Stanciu. Cale liberă către Rapid?
14:30
Lovitura zilei! Jucătorul crescut de Barcelona a a fost anunţat oficial de Dinamo
13:40
A fost anunţată câştigătoarea Superligii din acest sezon: ”Nu o să le stea nimeni în cale!”
13:30
E gata! MM Stoica a anunţat un nou star de FCSB: ”Este peste ce aveam până la ora asta!”
13:10
Un nou scandal în baschetul american! Milioane de dolari şi meciuri aranjate
Acum 8 ore
11:40
Superliga se reia în weekend! Luptă strânsă la vârf
11:30
Bomba zilei! Daniel Bîrligea, direct în Serie A. Se destramă FCSB, după anunţul celor de la Gazzetta dello Sport?
11:20
Proprietarul miliardar al echipei Rams, Stan Kroenke, devine cel mai mare deţinător privat de terenuri din SUA
11:20
Trofeul echipei campioane a Germaniei ar fi fost topit de hoţi
Acum 12 ore
09:40
FC Barcelona a eliminat echipa din liga secundă Racing Santander în Cupa Spaniei
09:20
Cristi Chivu s-a enervat: ”Nu trebuie să-mi justific alegerile!”
09:10
VIDEO | Racing Santander - Barcelona 0-2. Catalanii s-au chinuit serios cu liderul din eşalonul secund
09:10
Ce meciuri sunt programate în prima etapă din acest an
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Como - AC Milan 1-3. A fost seara lui Adrien Rabiot
15 ianuarie 2026
23:50
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025
23:50
VIDEO | Augsburg – Union Berlin 1-1. Oaspeţii salvează remiza cu un om în minus în prelungiri
23:40
Zeljko Kopic a făcut anunţul despre Cătălin Cîrjan: ”Sunt trei lucruri”
23:40
Universitatea Craiova îşi poate pierde vedeta în această iarnă! Un nume greu din vestiarul lui Coelho are pe masă două oferte de nerefuzat
23:00
Basarab Panduru nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Cîrjan: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el?” | EXCLUSIV
23:00
Becali l-a transferat, dar fotbalistul nu poate juca la FCSB: ”FIFA s-a mai confruntat cu lucrurile astea!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Ce lovitură! Charalampos Kyriakou şi-a găsit imediat echipă după despărţirea de Dinamo
22:30
Lovitură după lovitură! Încă un transfer anunţat la FCSB: „A costat 900.000 de euro pentru doi ani şi jumătate” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Reacţia categorică a lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a fost ofertat de Metalist Harkov: ”Sunt trei lucruri”
22:20
Gigi Becali a început să râdă când a auzit de oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan! Patronul FCSB-ului s-a dezlănţuit în direct: „Păi noi suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?!” | VIDEO EXCLUSIV
22:10
Richarlison s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de două luni
21:50
Continuă curăţenia de iarnă în Giuleşti! A plecat de la Rapid şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga: „Bun venit”
21:30
Cătălin Cîrjan, vizat de Metalist Harkov. Basarab Panduru crede că suma e exagerată: ”Cât ar fi trebuit să dea pe el”
21:20
E gata! Telenovela transferului lui Cătălin Cîrjan în Ucraina s-a încheiat! Căpitanul lui Dinamo a luat decizia finală şi a făcut anunţul mult aşteptat: „Pregătiţi de luptă”
