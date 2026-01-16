“Ca la Năstase sau la Nadia” Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul!

22:10

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook, după ce formaţia ucraineană a mărit oferta pentru el de la 4 la 4.5 milioane de euro. Cătălin Cîrjan a dat de înţeles că nu pleacă nicăieri, fiind pregătit pentru primul meci oficial al "câinilor" de după pauza de iarnă.