“Toată lumea e încântată”. Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026
Antena Sport, 16 ianuarie 2026 13:30
Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat că va avea nevoie de timp pentru a se adapta noului monopost Red Bull pentru sezonul 2026, în tentativa de a câştiga o nouă coroană mondială, scrie DPA. Serie de patru titluri mondiale consecutive a olandezului a fost întreruptă în sezonul trecut în […] The post “Toată lumea e încântată”. Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
13:50
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: “Se apropie de rezilierea contractului” # Antena Sport
Nicolae Stanciu are șanse imense de a părăsi pe Genoa în această perioadă de mercato, vestea venind din Italia. Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a transmis pe contul său de X (fostul Twitter) că echipa “rossoblu” este aproape de a se despărți de mijlocașul român care a adunat doar șapte meciuri în prima jumătate de […] The post Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: “Se apropie de rezilierea contractului” appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
13:40
Răzvan Marin şi jucătorii lui AEK Atena l-au scos din sărite pe patronul Marios Iliopoulos, după înfrângerea suferită de echipa sa în sferturile de finală ale Cupei Greciei în faţa celor de la OFI Creta, scor 0-1. Eliminarea din sferturile Cupei Greciei a dus la o amendă colectivă de 400.000 de euro din partea lui […] The post Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: “Inacceptabil!” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:30
“Toată lumea e încântată”. Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 # Antena Sport
Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat că va avea nevoie de timp pentru a se adapta noului monopost Red Bull pentru sezonul 2026, în tentativa de a câştiga o nouă coroană mondială, scrie DPA. Serie de patru titluri mondiale consecutive a olandezului a fost întreruptă în sezonul trecut în […] The post “Toată lumea e încântată”. Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
13:00
Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025 # Antena Sport
Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat o decizie subită și l-a exclus de pe lista de observatori UEFA pe Alexandru Deaconu, cel care a fost parte din brigada de la semifinala de anul trecut din Champions League dintre Barcelona și Inter. Fostul central era cel mai bine plasat arbitru dintre româniI de […] The post Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025 appeared first on Antena Sport.
13:00
FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off # Antena Sport
FC Argeş şi FCSB se întâlnesc vineri seară, de la ora 20:00, în primul meci oficial al anului 2026. Primul meci al etapei cu numărul 22 din Liga 1 va avea loc la Mioveni şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Cele mai multe echipe din Liga 1 au revenit din cantonamentele […] The post FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:50
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 ATP, a declarat vineri la Melbourne, înainte de primul Grand Slam al anului, Australian Open, că suspendarea de trei luni din 2025, ca urmare a unui caz de dopaj, l-a făcut mai puternic şi mai matur, scrie AFP. Depistat pozitiv la clostebol, un anabolizant, în martie 2024, caz în […] The post Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dopaj: “Văd lucrurile diferit” appeared first on Antena Sport.
12:20
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 ATP, a declarat vineri la Melbourne, înainte de primul Grand Slam al anului, Australian Open, că suspendarea de trei luni din 2025, ca urmare a unui caz de dopaj, l-a făcut mai puternic şi mai matur, scrie AFP. Depistat pozitiv la clostebol, un anabolizant, în martie 2024, caz în […] The post Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dipaj: “Văd lucrurile diferit” appeared first on Antena Sport.
12:20
Dunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă # Antena Sport
Noaptea de joi spre vineri a oferit nouă meciuri în NBA, iar unul dintre ele a ieșit în evidență printr-o fază memorabilă care se va înscrie cu siguranță în lupta pentru dunk-ul anului, dacă nu deja a și câștigat-o. Anthony Black, apărătorul celor de la Orlando Magic, a reușit un dunk superb în ciuda efortului […] The post Dunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă appeared first on Antena Sport.
12:00
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” # Antena Sport
Constantin Budescu a analizat lupta la titlu din Liga 1, înainte de reluarea campionatului. Vineri seară, FCSB va juca la Mioveni, contra lui FC Argeş, în primul meci oficial din 2026. Campioana României se află pe locul 9, dar este la doar două puncte distanţă de play-off. Campioana ultimelor două ediţii a avut un început […] The post Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:50
Adrian Șut poate debuta pentru Al-Ain sâmbătă, când noua sa echipă o va întâlni pe Al-Wahda în etapa cu numărul 13 din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Înainte de această partidă, antrenorul formației care l-a transferat pe Adrian Șut de la FCSB, Vladimir Ivic, a vorbit despre noul său elev și l-a lăudat pe mijlocaș. Adrian […] The post Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit” appeared first on Antena Sport.
11:20
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee” # Antena Sport
Carlos Alcaraz este pregătit pentru un nou sezon şi a anunţat obiectivul său la început de 2026. Spaniolul de pe locul 1 ATP vrea să se impună în premieră la Australian Open. Cu şase titluri de Grand Slam în palmares, Alcaraz s-a impus la celelalte trei turnee majore de câte două ori. Turneul de la […] The post Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee” appeared first on Antena Sport.
11:10
Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală” # Antena Sport
Anthony Joshua și-a făcut prima apariție publică într-o sală de antrenament după accidentul din Nigeria în care a fost implicat în luna decembrie, în urma căruia și-a pierdut doi prieteni apropiați. Pugilistul britanic a postat pe contul său de Snapchat câteva videoclipuri cu el făcând câteva exerciții, având atașat un mesaj prin care transmite că […] The post Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală” appeared first on Antena Sport.
10:50
Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor” # Antena Sport
Dinamo a reușit să facă un nou transfer în perioada de mercato de iarnă, este anunțul făcut de celebrul jurnalist italian Nicolo Schira. Matteo Duțu, fundașul celor de la AC Milan, va semna primul său contract de profesionist și va ajunge la formația din Liga 1, afacerea dintre cele două tabere fiind încheiată. Matteo Duțu […] The post Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor” appeared first on Antena Sport.
10:20
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, cel mai reputat cotidian din Italia pe nișa sa, au oferit o informație care poate fi pe placul lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB este pe “radarul” mai multor cluburi din Serie A și ar putea pleca în schimbul unei sume cuprinse între șapte și opt milioane […] The post Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A! Anunțul făcut în Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
10:20
Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier # Antena Sport
Echipa de Formula 1 Red Bull şi-a dezvăluit joi, la Detroit, fief-ul noului său partener Ford, noul monopost pentru sezonul 2026, alături de noul său pilot, francezul Isack Hadjar, relatează AFP. Sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts veche de peste un secol, atenţia nu s-a mai îndreptat asupra […] The post Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:50
Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor. Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” […] The post Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta” appeared first on Antena Sport.
09:30
Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: “Fotbalul italian nu e obişnuit” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost deranjat de o glumă făcută de un jurnalist italian, după victoria la limită obţinută de Inter pe teren propriu, cu Lecce. Antrenorul român le-a oferit o zi liberă în plus jucătorilor săi, lucru remarcat de un jurnalist de la DAZN Acesta l-a întrebat dacă nu cumva decizia de a le oferi […] The post Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: “Fotbalul italian nu e obişnuit” appeared first on Antena Sport.
09:00
Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat în vară, atunci când a renunţat la banca tehnică a celor de la Farul Constanţa şi a rămas doar în conducere clubului. În locul său a venit Ianis Zicu, iar echipa se află pe locul 10 în Liga 1 după 21 de etape, la 5 puncte […] The post Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul “Regelui”: “Chiar vorbeam cu el” appeared first on Antena Sport.
08:40
FCSB va disputa primul meci oficial în 2026 contra lui FC Argeş, la Mioveni. Pentru partida de vineri seară, campioana României nu se va putea baza pe mai mulţi jucători, din diferite motive. Accidentările, suspendările, Cupa Africii pe Naţiuni, dar şi aşteptarea răspunsului de la FIFA sunt motivele pentru care anumiţi jucători de la FCSB […] The post Probleme pentru FCSB la început de 2026! Cine sunt absenţii începutului de an appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali, un nou derapaj! Motivul incredibil pentru care a ironizat un jucător de la FCSB: “Eşti nebun?” # Antena Sport
Gigi Becali a avut un nou derapaj la adresa lui Mihai Popescu. După ce a declarat că îi va prelungi contractul fundaşului de la FCSB în cazul în care va reveni la ortodoxie, patronul roş-albaştrilor a vorbit din nou despre Popescu. Aflat în continuare în perioada de recuperare, după ce s-a accidentat în luna octombrie, […] The post Gigi Becali, un nou derapaj! Motivul incredibil pentru care a ironizat un jucător de la FCSB: “Eşti nebun?” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
03:00
În 2026, aerodinamica activă va înlocui DRS-ul (Drag Reduction System). De ce este un sistem diferit față de DRS? Acesta oferea un plus de viteză doar prin schimbarea înclinării aripii spate într-o zonă stabilită dinainte, de obicei o linie dreaptă lungă. Din 2026, ambele punți vor beneficia de un sistem activ prin care se modifică […] The post Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Veste proastă pentru Cristi Chivu! Milan a întors-o pe Como şi s-a apropiat de Inter! Cum arată clasamentul # Antena Sport
AC Milan a învins-o cu 3-1 pe Como, în deplasare, după ce a fost condusă cu 1-0. Kempf a deschis scorul pentru gazde în minutul 10, iar ulterior, contrar cursului jocului, Milan a egalat, printr-un penalty transformat cu noroc de către Nkunku, în minutul 45+1. Portarul lui Como, Butez, a atins mingea şutată de la […] The post Veste proastă pentru Cristi Chivu! Milan a întors-o pe Como şi s-a apropiat de Inter! Cum arată clasamentul appeared first on Antena Sport.
23:40
Edi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) s-a înţeles verbal cu Al Shabab, dezvăluie sursele AntenaSport. Al Shabab, echipă pregătită în trecut şi de Marius Şumudică, a câştigat de 5 ori titlul în Arabia Saudită, ultima oară în 2006. Singurul impediment în calea semnării contractului, în acest moment, este clauza de reziliere pe care actualul antrenor al […] The post Edi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment appeared first on Antena Sport.
23:20
Kylian Mbappe, revenire incertă la Real Madrid! Ce decizie a luat împreună cu staff-ul medical # Antena Sport
Kylian Mbappe s-a luptat în ultimele săptămâni cu probleme medicale la genunchi, motiv pentru care acesta a lipsit de pe teren în disputa cu Atletico Madrid și a intrat în repriza a doua a Supercupei cu Barcelona. Menajat de noul său antrenor de la disputa cu Albacete, starul francez a luat o decizie împreună cu […] The post Kylian Mbappe, revenire incertă la Real Madrid! Ce decizie a luat împreună cu staff-ul medical appeared first on Antena Sport.
23:10
Ionel Dănciulescu îl vede pe Chivu mare favorit la titlu în Serie A! Argumentele fostului atacant român # Antena Sport
Ionel Dănciulescu (49 de ani) e impresionat de munca depusă de Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter. Fostul atacant al lui Dinamo consideră că Inter e cea mai puternică echipă din Serie A. Nu numai clasamentul confirmă afirmaţiile lui Dănciulescu, ci şi jocul echipei lui Chivu. Inter a pierdut la limită, 0-1 […] The post Ionel Dănciulescu îl vede pe Chivu mare favorit la titlu în Serie A! Argumentele fostului atacant român appeared first on Antena Sport.
22:30
Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu crede că oferta primită de Dinamo din partea lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani) este una reală. Patronul FCSB-ului l-a acuzat pe preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, de minciună. Cele mai noi informaţii erau că formaţia ucraineană ar fi mărit oferta, de la 4 la […] The post Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea” appeared first on Antena Sport.
22:10
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook, după ce formaţia ucraineană a mărit oferta pentru el de la 4 la 4.5 milioane de euro. Cătălin Cîrjan a dat de înţeles că nu pleacă nicăieri, fiind pregătit pentru primul meci oficial al “câinilor” de după pauza de iarnă. […] The post Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el! appeared first on Antena Sport.
22:10
Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală” # Antena Sport
Gigi Becali a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să-l aducă la FCSB pe israelianul Ofri Arad, fotbalist cotat în prezent la 1,2 milioane de euro. Patronul campioanei României a făcut anunțul decisiv joi seară, când a confirmat că jucătorul care a evoluat sezonul acesta în UEFA Champions League va ajunge la […] The post Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală” appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă appeared first on Antena Sport.
21:40
Rareș Pop a plecat de la Rapid, la scurt timp după ce giuleștenii au oficializat transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Puștiul-minute al alb-vișiniilor a ajuns chiar la formația prahoveană. El va îmbrăca tricoul „lupilor” până la finalul acestui sezon, fiind împrumutat de la echipa antrenată de Costel Gâlcă. Pop a fost prezentat […] The post Rareș Pop a plecat de la Rapid! Unde a ajuns puștiul-minune din Giulești appeared first on Antena Sport.
21:30
Jurnal Antena Sport | Alpinistul român s-a întors din Antarctica, unde a cucerit cel mai friguros vârf din lume # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Alpinistul român s-a întors din Antarctica, unde a cucerit cel mai friguros vârf din lume appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Dănciulescu şi Marius Niculae şi-au luat la adio de la bătrânul stadion Dinamo # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dănciulescu şi Marius Niculae şi-au luat la adio de la bătrânul stadion Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Până la derby-ul cu FCSB, Piteştiul a pus prima cărămidă la noul stadion # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Până la derby-ul cu FCSB, Piteştiul a pus prima cărămidă la noul stadion appeared first on Antena Sport.
21:20
Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro # Antena Sport
Paris Saint Germain nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, dar gruparea din Hexagon pregătește o super-mutare care necesită și o investiție pe măsură: 100 de milioane de euro. Presa din Spania anunță că gruparea antrenată de Luis Enrique l-a pus în capul listei pe Enzo Fernandez, fotbalist care este legitimat în […] The post Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
21:10
Nadia Comăneci a anunţat, printr-un mesaj postat în social media, că în România a început oficial Anul Nadia 2026. Ea îşi doreşte să fie un an “al inspiraţiei, respectului şi continuităţii” şi precizează că perfecţiunea “nu apare la întâmplare”. Nadia s-a declarat onorată de faptul că Anul Nadia a început de Ziua Culturii Naţionale”. 2026, […] The post Anul Nadia Comăneci a început oficial! Anunţul făcut de “Zeiţa de la Montreal” appeared first on Antena Sport.
21:00
În 2026, aerodinamica activă va înlocui DRS-ul (Drag Reduction System). De ce este un sistem diferit față de DRS? Acesta oferea un plus de viteză doar prin schimbarea înclinării aripii spate într-o zonă stabilită dinainte, de obicei o linie dreaptă lungă. Din 2026, ambele punți vor beneficia de un sistem activ prin care se modifică […] The post Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile appeared first on Antena Sport.
20:40
A plecat de la Dinamo după numai 6 luni! Evoluase în aproape toate meciurile în acest sezon # Antena Sport
Dinamo București se pregătește de reluarea campionatului, „câinii” urmând să dea piept cu Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Cu câteva zile înaintea meciului, aceștia au pierdut un jucător important. Este vorba despre Charalampos Kyriakou, fotbalist sosit la formația din Ștefan cel Mare la începutul acestui sezon, mai exact pe data […] The post A plecat de la Dinamo după numai 6 luni! Evoluase în aproape toate meciurile în acest sezon appeared first on Antena Sport.
20:40
Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: “Cu Cornel Dinu” # Antena Sport
Pe 20 decembrie va avea loc un eveniment de începere a demolării pe stadionul lui Dinamo din Şoseaua Ştefan cel Mare. O arenă ultramodernă, cu 25.000 de locuri, se va construi în locul vechii arene a “câinilor”. Marius Niculae a dezvăluit că va pleca de la eveniment cu un scaun şi cu o carte despre […] The post Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: “Cu Cornel Dinu” appeared first on Antena Sport.
20:20
Farul Constanța este pe locul 10 înainte de reluarea campionatului, la șase puncte distanță de primul loc ce duce în play-off. Conducerea clubului constănțean nu concepe ratarea play-off-ului, motiv pentru care situația lui Ianis Zicu depinde de acest obiectiv. Gică Popescu a vorbit răspicat despre deciziile care se impun în condițiile în care sezonul „marinarilor” […] The post Ianis Zicu, pe punctul de a fi demis de la Farul: „Un antrenor e ținut de rezultate” appeared first on Antena Sport.
20:00
Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român # Antena Sport
Florinel Coman (27 de ani) a fost titularizat în meciul lui Al Gharafa cu Al Arabi, echipa antrenată de românul Cosmin Contra (50 de ani). Coman a ieşit în minutul 30 al meciului, imaginile video arătând că accidentarea ar putea fi gravă. Coman a apărut pe banca de rezerve cu un bandaj mare la piciorul […] The post Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român appeared first on Antena Sport.
19:20
Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus # Antena Sport
Rapidul stă pe un butoi cu pulbere, în ciuda faptului că cei din conducere i-au transferat pe Daniel Paraschiv și Robert Sălceanu înainte de reluarea campionatului. Suporterii și-au arătat nemulțumirea față de deciziile luate de Dan Șucu, iar aceștia pregătesc o nouă mutare chiar la primul meci pe Giulești din 2026, contra celor de la […] The post Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
19:00
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani! # Antena Sport
Caius Covrig (29 de ani) a dezvăluit, într-un clip video postat pe reţelele de socializare, care au fost greşelile care l-au costat sute de mii de euro. Caius Covrig a jucat baschet la nivel de colegiu în timp ce studia în Statele Unite şi puţin a lipsit să ajungă în NBA. O accidentare gravă i-a […] The post Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani! appeared first on Antena Sport.
19:00
Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a primit o propunere de nerefuzat din Ucraina, dar fotbalistul celor de la Dinamo a hotărât să nu dea curs ofertei de la Metalist, în ciuda faptului că putea încasa un salariu de patru ori mai mare. Mai mult decât atât, clubul ucrainean a venit cu o altă ofertă, de 4,5 milioane de […] The post Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat” appeared first on Antena Sport.
18:40
Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România” # Antena Sport
Robert Sălceanu a fost prezentat oficial de Rapid la două zile după ce a împlinit 22 de ani. Într-un interviu pentru conturile de socializare ale Rapidului, Sălceanu a spus că formaţia giuleşteană e “cea mai mare echipă din România”. Rapid ar fi achitat 400.000 de euro în schimbul tânărului jucător cotat la 300.000 de euro […] The post Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România” appeared first on Antena Sport.
18:30
Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a primit o ofertă consistentă din partea celor de la Metalist 1925 Harkov, care i-au oferit un salariu de patru ori mai mare față de cel pe care îl încasează la Dinamo. Fotbalistul „câinilor” a refuzat propunerea din Ucraina, dar acum clubul a venit cu o contra-ofertă pentru căpitanul lui Zeljko Kopic. Ce […] The post Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist appeared first on Antena Sport.
18:10
Cât a plătit Rapid pentru a-l transfera pe Robert Sălceanu. Locul ocupat în topul celor mai scumpi giuleșteni # Antena Sport
Rapid București a oficializat joi transferul lui Robert Sălceanu, adus de la Petrolul Ploiești. Jucătorul a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate și va lupta pentru un post de titular cu Andrei Borza. Conducerea clubului alb-vișiniu a rezolvat a doua mutare a iernii, după ce l-a împrumutat și pe Daniel Paraschiv de […] The post Cât a plătit Rapid pentru a-l transfera pe Robert Sălceanu. Locul ocupat în topul celor mai scumpi giuleșteni appeared first on Antena Sport.
18:10
Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România” # Antena Sport
Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi-a amintit, într-un interviu exclusiv acordat AntenaSport, când a jucat prima oară pe stadionul Ştefan cel Mare. Pe 20 decembrie va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în acest loc urmând să fie construită o arenă modernă, cu 25.000 de locuri. Dănciulescu a rememorat şi cum a ajuns să semneze cu […] The post Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România” appeared first on Antena Sport.
18:00
România, învinsă în ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de Polo. Cum arată grupa principală # Antena Sport
Naţionala României a fost învinsă joi în ultimul meci din grupa D a Campionatului European de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Scorul pe reprize a fost 5-1, 4-3, 4-0, 7-2. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia. România, eșec la ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de polo Pentru […] The post România, învinsă în ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de Polo. Cum arată grupa principală appeared first on Antena Sport.
17:40
Bogdan Andone, în gardă înainte de partida cu FCSB: „Nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani” # Antena Sport
FC Argeș – FCSB este meciul care va deschide prima etapă a Ligii 1 din 2026, iar partida este una de o importanță uriașă pentru campioana României, care se află în luptă directă cu gruparea piteșteană pentru un loc de play-off. Bogdan Andone a susținut joi o conferință de presă înaintea jocului care va avea […] The post Bogdan Andone, în gardă înainte de partida cu FCSB: „Nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani” appeared first on Antena Sport.
17:40
„O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur” # Antena Sport
Real Madrid a suferit un eșec istoric la Albacete, 2-3, în optimile Cupei Regelui. Eroul celor de la Albacete a fost Jefté Betancor, fostul atacant de la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari. Jefté a marcat de două ori în poarta madrilenilor, mai întâi în minutul 82, apoi golul decisiv, în al patrulea minut de […] The post „O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.