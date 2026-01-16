Nota de plată a regimului de la Teheran: Economie la pământ și înfrângeri militare pe bandă rulantă
PSNews.ro, 16 ianuarie 2026 19:50
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, expertul în securitate Iulian Chifu a prezentat un tablou sumbru al realității din Iran, unde criza economică a atins cote alarmante. Cu o inflație galopantă și o monedă națională prăbușită, regimul de la Teheran se află într-un punct de maximă vulnerabilitate. Chifu explică faptul că izolarea internațională și
19:50
Piața muncii pentru migranți: BNS cere reglementări urgente și protecția drepturilor lucrătorilor # PSNews.ro
Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), prezenţi la dezbaterea publică de vineri, de la Palatul Victoria, privind lucrătorii străini, susţin că sunt necesare reglementări „urgente şi coerente" ale pieţei muncii în domeniul lucrătorilor migranţi. Sindicaliştii au reiterat „importanţa protejării drepturilor acestora, prevenirii abuzurilor şi combaterii exploatării prin muncă", transmite News.ro. Blocul Naţional Sindical a participat vineri,
19:50
Trump amenință cu tarife vamale țările care refuză planul său privind controlarea Groenlandei # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă. Donald Trump a spus că ar putea impune tarife vamale țărilor care nu susțin planul său ca SUA să
19:50
Curtea de Apel București: Încă un om de afaceri scapă de o parte din condamnare, după ce fapta s-a prescris # PSNews.ro
Curtea de Apel București i-a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la aproape 12 ani la 5 ani și 10 luni de închisoare, după ce a constatat că o parte dintre faptele pentru care fusese condamnat în dosarul Autostrăzii Arad–Nădlac sunt prescrise. Decizia, pronunțată joi, în cadrul unei căi extraordinare de atac, este
19:50
Nota de plată a regimului de la Teheran: Economie la pământ și înfrângeri militare pe bandă rulantă # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, expertul în securitate Iulian Chifu a prezentat un tablou sumbru al realității din Iran, unde criza economică a atins cote alarmante. Cu o inflație galopantă și o monedă națională prăbușită, regimul de la Teheran se află într-un punct de maximă vulnerabilitate. Chifu explică faptul că izolarea internațională și
19:50
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis să analizeze două sesizări care îl vizează pe ministrul Justiţiei # PSNews.ro
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze sesizările care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat într-o investigaţie jurnalistică, transmite News.ro. La începutul săptămânii, jurnalista Emilia Şercan preciza, într-o investigaţie PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat a demnitarului ar conţine texte copiate din
19:50
Sfârșitul unei industrii milenare. Țara europeană care închide ultima mină de cărbune de mare adâncime # PSNews.ro
Ultimul puţ de cărbune din Cehia se va închide la sfârşitul lunii ianuarie, punctul final a 250 de ani de exploatare la mare adâncime şi sfârşitul unei industrii care a alimentat ascensiunea industriei grele în Europa Centrală, transmite Reuters, relatează Agerpres. Ultimele tone de cărbune sunt transportate luna aceasta din puţuri de la câţiva kilometri
19:50
Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare. „În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important proiect de
18:50
Un român, deținut politic în Venezuela, eliberat după un an de închisoare. Anunțul făcut de MAE # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, eliberarea unui cetățean român aflat de peste un an în detenție în Venezuela. În prezent, acesta a fost preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas și urmează să ajungă în perioada următoare în România. „Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un
18:50
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda șefului biroului rutier # PSNews.ro
Tone de documente din arhiva Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești au fost distruse ilegal prin incendiere controlată pe un câmp din Boldești-Scăieni, județul Prahova. Poliția Prahova a deschis o anchetă internă și un dosar penal pentru sustragere de înscrisuri, faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, potrivit Libertatea.
18:50
Patriarhul Daniel pune piciorul în prag: BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe # PSNews.ro
Cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanți ai cultelor religioase și reprezentanți ai Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță, Patriarhul Daniel a precizat că BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe. Într-un comunicat publicat, vineri, de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Patriarhul Daniel a oferit un
18:50
Ce au căutat românii pe Google în 2025: filmele, serialele și inteligența artificială domină interesul online # PSNews.ro
Ce este Google Trends și de ce contează Google Trends oferă o imagine clară asupra intereselor reale ale utilizatorilor, măsurând frecvența căutărilor online. Spre deosebire de sondaje sau studii declarative, datele Google reflectă curiozitatea spontană a publicului. În 2025, căutările românilor indică o orientare clară către divertisment digital, tehnologie și inteligență artificială. Filmele care au
18:50
Scenariul „Maduro” vs. realitatea iraniană – Care sunt limitele unei intervenții americane în Iran # PSNews.ro
Deși capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane a reprezentat un moment de cotitură, Iulian Chifu avertizează că o operațiune de tip „extracție" nu este direct aplicabilă în cazul Iranului. Diferența fundamentală constă în greutatea strategică și în structura de putere mult mai complexă a regimului ayatollahilor, unde o simplă lovitură chirurgicală nu ar
18:50
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori # PSNews.ro
Un cetățean român a fost arestat în Statele Unite de agenții federali de imigrare, în cadrul operațiunilor inițiate de administrația Trump împotriva imigranților acuzați de infracțiuni. Informația a fost confirmată atât de autoritățile americane, cât și de presa locală din Boston. Arestarea românului anunțată oficial de ICE BostonPe 11 ianuarie, agenții U.S. Immigration and Customs
18:50
Contrast pe piața imobiliară: București și marile orașe cresc, fostele centre industriale rămân ieftine # PSNews.ro
Piața imobiliară din România crește constant, iar uneori chiar abrupt. Topul este condus de București și marile capitale regionale, în special în Transilvania și Banat. La coada clasamentului sunt fostele orășele industriale, mai precis fostele cartiere comuniste abandonate. Și totuși chiar în inima Țării, într-o regiune în plină dezvoltare, de un pitoresc unic, poți găsi
18:50
Lovitură pentru Moscova: China oprește total importurile de energie electrică din Rusia. Care este motivul # PSNews.ro
China a suspendat complet importurile de energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026, motivul principal fiind faptul că prețul energiei rusești a devenit mai mare decât cel al electricității produse intern, relatează Defense Romania, citând presa rusă. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul rus Kommersant, Beijingul a decis să oprească achizițiile deoarece tarifele la
18:50
Scandalul Cobra II. Au fost livrate doar 194 de exemplare din blindatele ușoare ce vor intra în dotarea armatei române # PSNews.ro
Forțele Terestre Române fac un pas important în procesul de modernizare, însă programul de dotare cu vehicule blindate ușoare Cobra II este marcat atât de livrări efective, cât și de tensiuni contractuale între statul român și producătorul turc Otokar. Până în prezent, aproape 200 de vehicule au ajuns în România, dar Ministerul Apărării Naționale a
17:50
Pe 9 ianuarie, trenul internațional „Muntenia" care circulă pe ruta Budapesta – București a înregistrat una dintre cele mai mari întârzieri din ultimii ani, ajungând în Capitală după mai bine de 26 de ore, față de durata obișnuită de 16 ore. Trenul a intrat în România cu doar 78 de minute întârziere, dar problemele tehnice
17:50
Rogobete, discuţii la Chişinău despre modul în care sistemele sanitare din cele două ţări pot fi îmbunătăţite concret # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aflat vineri în vizită oficială în Republica Moldova, a discutat cu omologul său despre modalităţile concrete prin care sistemele din cele două ţări ar putea fi îmbunătăţite, dar şi despre cooperarea pe câteva axe prioritare. În plus, Rogobete a discutat cu medici şi a vizitat Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga" din
17:50
22.000 de copii și adolescenți din România cu tulburări mintale, influențați de consumul excesiv de conținut digital # PSNews.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează asupra unei crize de sănătate mintală în creștere, alimentată de consumul excesiv de conținut digital. Datele confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor, atrage atenția INSP. Peste 22.000 de copii şi adolescenţi
17:50
Criza din Iran și tentativele SUA de a redeveni „jandarmul” lumii: Trump nu este izolaționist # PSNews.ro
Președintele Donald Trump își începea mandatul cu o ideologie izolaționistă, care ar fi trebuit să ducă la retragerea SUA din multe zone ale lumii și să se concentreze pe problemele interne. Dar după un an de mandat, președintele american pare mai degrabă decis să recâștige rolul de „jandarm al lumii", iar acest lucru se vede
17:50
Rău au ajuns! Carmen şi Klaus Iohannis, somaţi de Primăria Sibiu să-şi achite taxele şi impozitele. ANAF cere executare # PSNews.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au fost somați la finalul anului 2025 pentru neplata unor impozite și taxe locale, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu. Cele două somații au fost emise de Direcția Fiscală a Municipiului Sibiu pe 8 octombrie 2025, una pe numele soției și cealaltă pe numele
17:50
România preia controlul Portului Internațional Liber Giurgiulești: APM Constanța finalizează achiziția Danube Logistics # PSNews.ro
La sfârșitul lunii decembrie 2025, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" (APM) SA Constanța a finalizat preluarea controlului asupra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), potrivit surselor guvernamentale citate de Mold-Street.com. Autoritățile și compania română au confirmat tranzacția, dar au refuzat să ofere detalii despre valoarea acesteia, precizând că prețul va fi aprobat pe
17:50
Achizițiile pe care le va face România din banii SAFE. Ministrul Apărării anunță 21 de proiecte de înzestrare a armatei # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis vineri, după aprobarea planului SAFE al României, că sunt 21 de programe de înzestrare și ele vor fi contractate „în ritm alert în următoarele luni". „E o dovadă clară că munca serioasă, cu documente rațional pregătite, cu înțelegerea condițiilor de eligibilibilitate și cu propuneri documentate fără niciun dubiu, valorează și
16:40
VIDEO Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat la Iași de proteste și huiduieli, mai mulți cetățeni exprimându-și nemulțumirea față de politicile guvernamentale prin scandări precum „demisia" și „trădătorule". Reacțiile vin pe fondul majorării taxelor și impozitelor, dar și al măsurilor de reducere a cheltuielilor anunțate de Executiv, care îi afectează direct pe mulți dintre cei prezenți.
16:40
Oana Ţoiu a anunţat ce va face România cu cele 16,68 miliarde de euro din programul SAFE # PSNews.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri că planul României pentru Programul SAFE (Security Action for Europe) a primit aprobarea Comisiei Europene, ceea ce permite accesarea unei finanțări de 16,68 miliarde de euro pentru investiții strategice în domeniul apărării și al infrastructurii. Potrivit șefei diplomației române, citată de news.ro, România se numără printre primele
16:40
Liniile roșii ale conflictului din Iran: Chifu despre riscul intervenției SUA și declinul regimului ayatollahilor # PSNews.ro
Vorbind despre factorii care ar putea declanșa o intervenție militară a SUA în Iran, Iulian Chifu, expert în securitate și relații internaționale a subliniat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că soarta protestatarilor este un element determinant. Deși Teheranul a transmis semnale diplomatice privind stoparea utilizării forței letale, Washingtonul își calibrează reacția nu doar pe
16:40
Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 milioane euro de la Otokar pentru livrări întârziate de vehicule blindate # PSNews.ro
Compania Națională Romtehnica a cerut producătorului turc Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, acuzând livrări întârziate de vehicule blindate dintr-un contract cu Ministerul Apărării Naționale. Compania Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubire către Otokar, vizând întârzieri în furnizarea vehiculelor, dar și neîndeplinirea obiectivelor privind producția locală a blindatelor. Producătorul turc a contestat cererile
16:40
Dependența Franței de China amenință autonomia strategică a industriei aeronautice franceze # PSNews.ro
Franța a clădit decenii de retorică politică pe conceptul de „autonomie strategică", având avionul de vânătoare Rafale drept simbol suprem al independenței sale față de avioanele americane care erau vândute altor state europene. Însă, în spatele liniilor elegante ale fuzelajului proiectat de compania Dassault și a motoarelor puternice produse de Safran, se ascunde o realitate
16:40
Bulgaria se
16:40
Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate” # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat vineri că amânarea reformelor nu reprezintă o soluție în niciun domeniu, comentând decizia Curții Constituționale de a nu se pronunța nici la al patrulea termen asupra legii privind pensiile magistraților. „Respectul pentru justiție nu poate însemna privilegii care rup contractul social și adâncesc prăpastia dintre cei […] Articolul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate” apare prima dată în PS News.
15:40
Cu o inflație ridicată și nivel de trai în scădere, mai sunt justificate noi creșteri de taxe în 2026? Ce spun experții # PSNews.ro
Anul trecut a adus o nouă scădere a nivelului de trai a populației, iar 2026 a început cu o creștere prăpăstioasă a impozitelor pe proprietate, până la 300%, în unele cazuri. Consultantul financiar Cristian Tudorescu surprinde o imagine de ansamblu a economiei și explică în ce măsură s-ar mai justifica sau nu noi creșteri de […] Articolul Cu o inflație ridicată și nivel de trai în scădere, mai sunt justificate noi creșteri de taxe în 2026? Ce spun experții apare prima dată în PS News.
15:40
Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Bolojan: „Au primit ordin de la centru” # PSNews.ro
Liberalii ieșeni susțin că mai mulți primari PSD din județ ar fi confirmat inițial participarea la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, însă ulterior ar fi renunțat după ce ar fi primit „ordine de la centru”. Reacția PNL Iași vine după decizia PSD de a boicota discuțiile, decizie pe care liberalii o cataloghează drept […] Articolul Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Bolojan: „Au primit ordin de la centru” apare prima dată în PS News.
15:40
Julia Sauter, patinatoare germană în vârstă de 27 de ani, legitimată la Corona Brașov, și-a asigurat miercuri, 26 martie, calificarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano – Cortina d’Ampezzo. Sportiva a ocupat locul 16 în programul scurt de la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic de la Boston (SUA), […] Articolul Cine este Julia Sauter, patinatoarea care reprezinta România la JO de Iarnă 2026 apare prima dată în PS News.
15:40
Rusia a încercat să atace infrastructura petrolieră din România. Informații venite de la procurorii din Lituania # PSNews.ro
Serviciul rus de informații militare GRU s-ar afla în spatele tentativei de incendiere din 2024 a unei fabrici din Lituania care furniza armatei ucrainene scannere de unde radio, au anunțat vineri autoritățile lituaniene, citate de Reuters. Potrivit acestora, gruparea implicată ar fi încercat atacuri similare și în România, Polonia și Cehia. În total, șase persoane […] Articolul Rusia a încercat să atace infrastructura petrolieră din România. Informații venite de la procurorii din Lituania apare prima dată în PS News.
15:40
Andrei Caramitru, despre problema fundamentală a României: „Avem nevoie de urbanizare și reconversie, nu de iluzii” # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru atrage atenția, într-o postare amplă pe Facebook, asupra a ceea ce numește „problema numărul 1 a României”: ponderea uriașă a populației ocupate în agricultură și lipsa unor politici coerente de reconversie și urbanizare care să ofere alternative reale pentru milioane de oameni. Potrivit datelor citate de Caramitru, în Uniunea Europeană doar […] Articolul Andrei Caramitru, despre problema fundamentală a României: „Avem nevoie de urbanizare și reconversie, nu de iluzii” apare prima dată în PS News.
15:40
Curtea de Apel București amână pronunțarea în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # PSNews.ro
Curtea de Apel București (CAB) a amânat, vineri, pronunțarea în dosarele deschise de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor de numire a lui Mihai Busuioc și Dacian Dragoș ca judecători la Curtea Constituțională a României (CCR). Instanța a stabilit un nou termen pentru data de 30 ianuarie 2026, transmite Mediafax. Aceasta vine după ce, cu […] Articolul Curtea de Apel București amână pronunțarea în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș apare prima dată în PS News.
15:40
Fost ambasador al R. Moldova: „Aș vota DA pentru Unire” – propoziția care sparge tabuul Prutului și redeschide istoria # PSNews.ro
De-a lungul istoriei, nu de puține ori o singură propoziție rostită la momentul potrivit a reușit să schimbe sensul unei epoci. Istoricul și diplomatul Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldova în România, face o paralelă puternică între marile momente simbolice ale Războiului Rece și declarația recentă a președintei Maia Sandu privind Unirea cu România. […] Articolul Fost ambasador al R. Moldova: „Aș vota DA pentru Unire” – propoziția care sparge tabuul Prutului și redeschide istoria apare prima dată în PS News.
15:40
16 ianuarie 2026. România a intrat în a doua jumătate a lunii ianuarie fără un buget adoptat pentru 2026 — un fapt pe care, în mod normal, nu l-am fi văzut decât într-o criză politică majoră. Și totuși, aici suntem. Într-un moment în care bugetul de stat nu mai este doar o hârtie de la […] Articolul Bugetul care nu vine: primul moment de adevăr al coaliției apare prima dată în PS News.
14:40
Regulile în construcții, schimbate din nou. Avizele – date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță care modifică substanțial procedurile de avizare a documentațiilor de urbanism și a lucrărilor de construcții, atât publice, cât și private. Inițiativa urmărește deblocarea întârzierilor administrative, în contextul riscului major ca România să piardă fonduri europene, în special cele alocate […] Articolul Regulile în construcții, schimbate din nou. Avizele – date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR apare prima dată în PS News.
14:40
Daniel Zamfir anunță că „senatorii PSD vor vota” moțiunea împotriva ministrului de Externe. E însă loc de negociere # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat la Interviurile Adevărul că grupul pe care îl conduce va vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, în cazul în care aceasta va fi depusă în Parlament. Social-democratul a precizat însă că există loc pentru discuții în cadrul coaliției, în anumite condiții. Daniel Zamfir a subliniat […] Articolul Daniel Zamfir anunță că „senatorii PSD vor vota” moțiunea împotriva ministrului de Externe. E însă loc de negociere apare prima dată în PS News.
14:40
Frigul duce din nou la creșterea prețurilor energiei: tranzacții de peste 700 lei/MWh pentru februarie # PSNews.ro
700, 800 și chiar peste 900 de lei/MWh sunt prețurile cu care producătorii de energie controlați de stat Nuclearelectrica, Romgaz și CE Oltenia au vândut zilele acestea energie bandă cu livrare luna viitoare. Semn că este posibil să avem din nou un consum mare din cauza frigului. Iar fiecare profită, precizează Economica. În data de […] Articolul Frigul duce din nou la creșterea prețurilor energiei: tranzacții de peste 700 lei/MWh pentru februarie apare prima dată în PS News.
14:40
Expertul Iulian Chifu a detaliat complexitatea strategiei americane față de Teheran, subliniind că administrația Trump deține în prezent un arsenal diversificat de reacție. Realizată în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analiza sa evidențiază faptul că, spre deosebire de alte regimuri autocratice, structura de putere din Iran este una rezilientă, bazată pe Gardienii Revoluției, ceea ce […] Articolul Opțiunile lui Donald Trump în dosarul iranian: Între atacuri și negocieri de culise apare prima dată în PS News.
14:40
Un report de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeași categorie, este un report de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro), informează, vineri, Loteria Română. Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, […] Articolul Premii uriașe puse în joc la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, la tragerea de duminică apare prima dată în PS News.
14:40
Venezuela a eliberat mai mulţi cetăţeni străini, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe # PSNews.ro
Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe, Petr Macinka, care a anunţat vineri eliberarea unui cetăţean ceh reţinut din 2024, relatează Reuters. ONG-ul venezuelean Foro Penal anunţa în noiembrie anul trecut că Cristian Cenuşe, un român în vârstă de 37 de […] Articolul Venezuela a eliberat mai mulţi cetăţeni străini, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe apare prima dată în PS News.
14:40
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani # PSNews.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters, citat de News.ro. Vineri, Radev a oferit Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi ultima şansă de a încerca să formeze un […] Articolul Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani apare prima dată în PS News.
14:40
Bugetul României pe 2026: Guvernul, prins între deficit și costul politic și social al realității # PSNews.ro
Bugetul pe 2026, construcția acestuia și costurile politice și sociale ale dezechilibrelor amânate de la an la an – sunt câteva dintre subiectele discutate în cadrul ediției din 14 decembrie a emisiunii Puterea Știrilor, cu Marinela Angheluș, care l-a avut ca invitat pe Cristian Pîrvulescu, decan al Dcultății de Științe Politice din cadrul SNSPA. Anunțul […] Articolul Bugetul României pe 2026: Guvernul, prins între deficit și costul politic și social al realității apare prima dată în PS News.
14:40
Schimbare majoră preconizată de Ministerul Energiei: Prosumatorii ar putea împărți energia produsă cu alți consumatori # PSNews.ro
Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică, pe 15 ianuarie 2026, un proiect de ordonanță de urgență care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale, propunând schimbări semnificative pe piața de energie. Documentul urmărește întărirea protecției consumatorilor și introduce, pentru prima dată în legislația românească, conceptul de „partajare a energiei”, care le-ar permite prosumatorilor […] Articolul Schimbare majoră preconizată de Ministerul Energiei: Prosumatorii ar putea împărți energia produsă cu alți consumatori apare prima dată în PS News.
13:40
Moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan, la doar patru zile de la preluarea interimatului la Educație # PSNews.ro
Ilie Bolojan se confruntă cu prima moțiune simplă la doar patru zile de la preluarea funcției de ministru interimar al Educației. Grupul PACE „Întâi România” anunță că va depune o moțiune împotriva acestuia în prima zi a sesiunii parlamentare, demers susținut și de 28 de senatori AUR. Inițiatorii urmează modelul moțiunilor simple depuse anterior împotriva […] Articolul Moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan, la doar patru zile de la preluarea interimatului la Educație apare prima dată în PS News.
13:40
ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria României cu caniculă, secetă și fenomene extreme # PSNews.ro
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat în România din 1901 până în prezent, cu temperaturi record, episoade severe de caniculă și secetă și cu o frecvență tot mai mare a fenomenelor meteo extreme. „Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent din România!”, […] Articolul ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria României cu caniculă, secetă și fenomene extreme apare prima dată în PS News.
13:40
VIDEO Toți ochii pe Groenlanda. „România trebuie să evite orice gest care poate fi interpretat negativ la Washington!” # PSNews.ro
Poziția României în contextul discuțiilor internaționale privind Groenlanda trebuie să rămână una prudentă și strict calibrată pe obiectivele sale strategice, a avertizat expertul în securitate și relații internaționale Iulian Chifu, joi, la Puterea Știrilor. Analiza vine după declarațiile contradictorii făcute în spațiul public de ministrul Apărării, Radu Miruță, privind o eventuală implicare a României. Potrivit […] Articolul VIDEO Toți ochii pe Groenlanda. „România trebuie să evite orice gest care poate fi interpretat negativ la Washington!” apare prima dată în PS News.
