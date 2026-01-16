UE califică drept o „provocare gravă” planurile Israelului de extindere a aşezărilor în Cisiordania
G4Media, 16 ianuarie 2026 18:20
Uniunea Europeană a calificat vineri drept o „provocare gravă" publicarea de către Israel a termenului limită pentru depunerea ofertelor în cadrul licitaţiei pentru extinderea aşezărilor din Cisiordania (în zona cunoscută sub denumirea E1), precum şi avansarea în construirea unui drum care ar facilita accesul în zona E1, cerând oprirea acestui proiect, relatează Agerpres citând EFE.
• • •
Acum 5 minute
18:40
Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Amânarea nu e o soluţie; e nevoie de decizii curajoase şi asumate # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a reacţionat vineri după decizia CCR de amânare a deliberărilor în cazul pensiilor magistraţilor, afirmând că este nevoie de "decizii curajoase şi asumate", nu de amânări la nesfârşit, care "par că doar trag de timp", relatează Agerpres. "În Justiţie, la fel ca în orice domeniu care trebuie reformat,
Acum 30 minute
18:20
18:20
Rețeaua socială X a lui Elon Musk este inaccesibilă de la ora 16:15 în această vineri, 16 ianuarie, potrivit Le Figaro. Pana pare să afecteze atât aplicația, unde postările nu se mai încarcă, cât și site-ul web, care nu reușește să se conecteze la server. Rapoartele de pană au crescut după ora 16:00 pe site-ul
18:20
Salvamont Maramureș a emis avertizare de avalanşe pe munte / O avalanşă s-a produs în Munţii Rodnei # G4Media
Riscul producerii unor avalanşe în Munţii Rodnei, Maramureşului şi Tibleşului a crescut, iar Salvamont a emis o avertizare de posibile avalanşe pe munte, a informat, vineri seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga. „Având în vedere stratul mare de zăpadă acumulat de până la 1,5 metri în zona montană a judeţului Maramureş, precum
Acum o oră
18:10
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, anunță că vrea să devină președinta Venezuelei # G4Media
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a anunțat că vrea să devină președinta Venezuelei. Voi fi aleasă atunci când va veni momentul, a spus ea în timpul unui interviu, scrie Mediafax. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, „crede" că va fi aleasă „președintă a Venezuelei", potrivit Le Figaro. „Cred că există
18:00
Primarul Botoşaniului ia în calcul acordarea de sprijin financiar persoanelor cu handicap, ca acestea să-și poată plăti impozitele # G4Media
Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei (PSD), ia în calcul acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele cu handicap, astfel încât acestea să îşi poată achita taxele şi impozitele locale pentru anul în curs, transmite Agerpres. Că măsura ar putea fi adoptată după aprobarea bugetului local, ca urmare a faptului că, începând din acest an, persoanele cu
18:00
Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 milioane euro de la producătorul turc Otokar pentru livrarea întârziată a aproape 200 de vehicule blindate # G4Media
Compania Națională Romtehnica a cerut producătorului turc Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, acuzând livrări întârziate de vehicule blindate dintr-un contract cu Ministerul Apărării Naționale, scrie Mediafax. Compania Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubire către Otokar, vizând întârzieri în furnizarea vehiculelor, dar și neîndeplinirea obiectivelor privind producția locală a blindatelor. Producătorul turc a
17:50
Grecia are în vedere extinderea apelor teritoriale, inclusiv în marea Egee, în pofida avertismentului Turciei, care amenință cu o ripostă militară # G4Media
Grecia are în vedere extinderea apelor sale teritoriale, inclusiv potenţial în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe elen George Gerapetritis, aceasta în timp ce Turcia ameninţă de mai mult timp Atena cu represalii de ordin militar în cazul în care s-ar decide la un astfel de pas, potrivit agenției de știri Reuters, citate
Acum 2 ore
17:40
Un adolescent din Oradea ar fi furat parola directoarei liceului pentru a-și modifica notele în catalogul electronic / Ce pedeapsă a primit # G4Media
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce ar fi accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note – atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi, scrie ebihoreanul.ro. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat
17:20
Premierul slovac Fico se va întâlni cu Trump pentru a consolida relaţiile şi a discuta achiziţia unui reactor nuclear # G4Media
Premierul slovac Robert Fico se va întâlni sâmbătă în Florida cu preşedintele american Donald Trump pentru a consolida relaţiile bilaterale şi pentru a discuta o posibilă achiziţie de către Slovacia a unui reactor nuclear din SUA în valoare de circa 15 miliarde de euro, relatează Agerpres, citând agenţia EFE. Robert Fico, un politician social-democrat, dar
17:10
Acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu, ministrul Justiției: Cazul va fi analizat de Comisia de Etică a Universității din Craiova # G4Media
Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis vineri, 16 ianuarie, să deschidă un dosar de analiză în cazul ministrului Justiției, Radu Marinescu. Potrivit unui comunicat de presă transmis Edupedu.ro, comisia a deschis dosarul în urma a două sesizări. Comisia anunțase, luni, că urma să se întrunească astăzi într-o ședință extraordinară pentru a vedea dacă
17:10
Poliţia germană desfăşura vineri o operaţiune în Marea Baltică având legătură cu nave ruseşti, a confirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne german, citat de dpa, după ce media locale au relatat despre măsuri vizând presupuse nave de petrol legate de Rusia. Din motive tactice, purtătorul de cuvânt a declarat că nu poate
17:10
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat vineri că a început să livreze gaze naturale către Austria şi Germania, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. SOCAR, care vinde volume semnificative de gaze pe pieţele din Europa Centrală şi de Sud prin intermediul gazoductului Trans Adriatic Pipeline (TAP), a început o nouă
17:00
Ordonanță președințială istorică la Cluj: o pacientă cu cancer câștigă dreptul la medicație gratuită, refuzată anterior de autorități # G4Media
Bolnavii în stadii terminale se luptă nu doar cu moartea, ci și cu birocrația – o femeie a dat în judecată autoritățile, cerând includerea medicamentului prescris în lista celor compensate, iar Curtea de Apel i-a dat câștig de cauză, scrie ActualdeCluj. Într-o decizie pronunțată astăzi, Curtea de Apel a dat câștig de cauză unei paciente
17:00
Tânărul de 19 ani care a intrat într-o sală de clasă a unui liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost arestat preventiv, anunţă, vineri, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Astăzi, 16 ianuarie a.c., tânărul, de 19 ani, reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore,
17:00
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru „capătul de nord" al Drumului Expres Suceava – Siret, lotul 3 Bălcăuţi – Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol, transmite Agerpres. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, acest proiect, unicat
17:00
O delegație a Congresului american se întâlnește cu liderii danezi pe fondul tensiunilor ce privesc Groenlanda # G4Media
O delegație bipartizană de congresmeni americani a sosit vineri la Copenhaga pentru discuții cu liderii Danemarcei și Groenlandei pe fondul tensiunilor provocate de declarațiile președintelui Trump despre preluarea Groenlandei, scrie Mediafax. Delegația, formată din 11 congresmeni și condusă de senatorul democrat Chris Coons, urmează să se întâlnească cu premierul danez Mette Frederiksen și cu premierul
16:50
Vineri a avut loc la Nyon, sediul UEFA, tragerea la sorți a duelurilor din play-off-ul pentru optimile Conference League. Printre echipele aflate în această fază a competiției se numără Crystal Palace, AZ Alkmaar sau Fiorentina. Meciurile din play-off-ul de calificare în optimile Conference League vor avea loc în zilele de 19 și 26 februarie 2026.
16:50
Ultima mină de adâncime din Cehia se închide marcând sfârşitul unei industrii vechi de secole # G4Media
Ultimul puţ de cărbune din Cehia se va închide la sfârşitul lunii ianuarie, punctul final a 250 de ani de exploatare la mare adâncime şi sfârşitul unei industrii care a alimentat ascensiunea industriei grele în Europa Centrală, transmite Agerpres, transmite Agerpres. Ultimele tone de cărbune sunt transportate luna aceasta din puţuri de la câţiva kilometri
16:50
Fizicienii au descoperit o nouă stare a materiei cu proprietăți topologice fără particule, schimbând teoriile despre materialele cuantice, scrie agenția Mediafax. Cercetătorii au identificat o stare a materiei considerată anterior imposibilă, observată într-un material cuantic, contestând ipoteze vechi din fizică, potrivit Phys. Descoperirea sugerează că stările topologice pot exista chiar și atunci când descrierea clasică,
Acum 4 ore
16:40
16:40
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, informează Buletinul nivometeorologic remis vineri Agerpres. La peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, „pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste
16:30
Aplicarea provizorie a Acordului Mercosur poate fi posibilă chiar dacă o țară nu finalizează procesul de ratificare? Răspunsul oficialilor UE # G4Media
Acordul comercial UE-Mercosur va putea fi aplicat provizoriu chiar și în situația în care o țară membră a blocului sud-american nu finalizează procesul de ratificare. Declarația a fost făcută de un oficial de rang înalt al Comisiei Europene, înainte de semnarea oficială a acordului, programată pentru sâmbătă la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, în Paraguay, informează
16:20
BREAKING Curtea de apel București îi reduce pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni / CAB susține că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă / Decizia este definitivă # G4Media
Curtea de Apel București i-a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la aproape 12 ani la 5 ani și 10 luni, argumentând că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă. Decizia, pronunțată joi în cale extraordinară de atac, este definitivă. Soluția pe scurt: Constată că prin încheierea din 18.12.2025, pronunţată în
16:20
O misiune de recunoaştere condusă de Danemarca în Groenlanda va determina dacă este necesară desfăşurarea de avioane Eurofighter şi fregate pentru supravegherea maritimă a insulei # G4Media
O misiune de recunoaştere condusă de Danemarca în Groenlanda urmează să determine dacă pot fi desfăşurate avioane Eurofighter şi dacă este posibilă supravegherea maritimă cu fregate, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Este vorba de a analiza dacă Arctica este securizată şi
16:10
Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a SUA, John Ratcliffe, a avut o întâlnire la Caracas cu preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, scrie vineri publicaţia New York Times, citând un oficial american, transmite agenţia de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Această agenţie de presă nu a putut verifica imediat informaţiile cu privire la
16:10
„S-a antrenat și urma să joace” – Legendarul Jimmy White, surprins de atitudinea lui Ronnie O’Sullivan # G4Media
Jimmy White s-a declarat extrem de surprins de absența lui Ronnie O'Sullivan de la Mastersul de snooker, iar asta cu atât mai mult cu cât „s-a antrenat și urma să joace". Jimmy White spune că Ronnie O'Sullivan trebuie să joace: Timpul nu mai are răbdare cu un sportiv în vârstă de 50 de ani Mulți
16:00
VIDEO Un robot-mitralieră al Ucrainei a ținut la distanță trupele Rusia timp de șase săptămâni # G4Media
Timp de 45 de zile consecutive, trupele rusești de pe linia frontului din estul Ucrainei au fost blocate de focul mitralierelor. Chiar și sub acoperirea ceții, nu au reușit să străpungă linia. Părea că rezistența acerbă era asigurată de zeci de soldați ucraineni aflați în mai multe poziții. De fapt, era arma secretă a Corpului
15:50
Noi reacții din sistem după dezvăluirea G4Media.ro despre radiologii de la Stat care ”își vând parafele” la privat / Șeful CNAS: ”Facem o mini-revoluție pe zona de controale” / Un rezident acuză că a fost forțat să lucreze la clinici private în timpul programului de la spitalul public # G4Media
Dezvăluirea G4Media.ro, din cursul zilei de ieri, referitoare la faptul că mai mulți medici din spitale de Stat "își vând parafele" unor clinici private, fără a și lucra în cadrul acestor clinici, a provocat alte reacții în sistemul de sănătate. În urma publicării articolului, directorul general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, doctorul Horațiu
15:40
Eurodeputaţii depun o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene şi cer un aviz al Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele europene # G4Media
O nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene din cauza acordurilor UE-Mercosur şi două propuneri ale deputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele UE se află în prim-planul sesiunii Parlamentului European din luna ianuarie de la Stra
15:30
Radu Popescu: Dincolo de emoție – Unirea, între „DA”-ul personal și realitatea de pe teren # G4Media
Dacă într-o zi discuția despre Unire va ieși din zona ipoteticului și va intra în zona termenelor calendaristice, va cere – înainte de toate – o muncă enormă în interiorul Republicii Moldova. Nu doar pentru a demonstra că trecutul a fost nedrept, ci pentru a convinge că viitorul poate fi mai sigur, scrie Radu Popescu, […] © G4Media.ro.
15:30
Renee Good, femeia ucisă la Minneapolis de un poliţist de imigrație a fost împuşcată de patru ori # G4Media
Femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un poliţist de imigraţie prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor de urgenţă, indică un raport al pompierilor citat de mai multe media americane, transmite vineri agenția de știri France Presse, citată de Agerpres. Potrivit acestui raport, obţinut […] © G4Media.ro.
15:20
Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare, transmite Agerpres. „În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important […] © G4Media.ro.
15:20
În România, reciclarea deșeurilor electrice și electronice (DEEE) merge pe două rute clare: predare la retaileri (magazine) și predare prin organizații/colectori care au campanii sau ridicare de la domiciliu. Iar partea interesantă e că, în multe cazuri, nu trebuie să fii „pasionat de ecologie” ca să faci asta: trebuie doar să nu-ți complici viața. Filmare: […] © G4Media.ro.
15:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, eliberarea unui cetățean român aflat de peste un an în detenție în Venezuela. În prezent, acesta a fost preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas și urmează să ajungă în perioada următoare în România. „Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un […] © G4Media.ro.
15:00
Poliţia Timiş a anunţat, vineri, că a fost găsită conducta de gaz fisurată, care ar fi dus la explozia de miercuri, de la sediul Poliţiei Rutiere Lugoj, în urmă căreia s-au înregistrat trei victime din rândul angajaţilor care lucrau la Biroul Cazier Judiciar, transmite Agerpres. Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:40
Intervenția chirurgicală de orice tip reprezintă un eveniment traumatic pentru organism. Recuperarea medicală este esențială pentru succesul pe termen lung al majorității operațiilor. Orice chirurg va spune că succesul unei operații nu se termină la ieșirea din sala de operație, iar respectarea programului de recuperare medicală stabilit de medic este adesea factorul determinant pentru vindecarea […] © G4Media.ro.
14:40
BREAKING Curtea de Apel București a amânat, și ea, verdicul privind soarta celor doi judecători CCR, pentru 30 ianuarie # G4Media
Judecătoarea Olimpiea Crețeanu a amânat pentru ziua de 30 ianuarie pronunțarea verdictului îm procesul prin care s-a cerut suspendarea a doi jduecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia vine după ce, în aceeași zi, Curtea Constituțională a amânat propriul verdict privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Știre […] © G4Media.ro.
14:30
Autoritățile iraniene cer familiilor sume enorme de bani, de până la 7.000 de dolari, pentru a-și lua morții de la morgă # G4Media
Mărturii cutremurătoare din mijlocul protestelor din Iran au reușit, cu greu, să adune jurnaliștii BBC Persia de la familiile care au încercat să-și recupereze morții, pentru a le oferi o înmormântare demnă, scrie Mediafax. Morții sunt păziți de militari și sunt eliberați doar dacă sunt achitate sume de mii de dolari. În unele cazuri, mai […] © G4Media.ro.
14:30
Un italian a fost concediat pentru că și-a luat singur restul unei cafele, un euro și 60 de cenți / Acum, compania trebuie să-i plătească 18 salarii restante # G4Media
Și-a pierdut locul de muncă din cauza restului de la o cafea, iar judecătorul obligă acum compania să îi plătească despăgubiri. Cine nu s-a „certat” vreodată cu un automat pentru că nu i-a dat produsul sau restul? Pentru un angajat al unei companii din Brescia, însă, acest lucru l-a costat slujba. Acum, după ce a […] © G4Media.ro.
14:30
Filmele anului: revenirea lui Steven Spielberg și un film biografic despre Michael Jackson # G4Media
Revenirea marelui regizor Steven Spielberg, un film biografic despre Michael Jackson şi un nou „Toy Story” – 2026 promite să fie un an remarcabil pentru lansările cinematografice, o industrie care speră la o revenire a spectatorilor în sălile de cinema după un declin în 2025, transmite AFP, citat de Agepres. „Au lipsit locomotivele” pentru a […] © G4Media.ro.
14:30
După 20 de ani încununați de succes la RedBull Racing, Helmut Marko a părăsit lumea Formulei 1, iar fostul pilot spune că în 2026 marea surpriză ar putea veni din partea Williams. De asemenea, austriacul merge pe mâna lui Lando Norris pentru un nou titlu mondial în Marele Circ. „Vor urma nopți nedormite” – Avertismentul […] © G4Media.ro.
14:30
Platformele de crowdfunding au strâns peste 1 milion de dolari pentru agentul ICE care a ucis o femeie în Minneapolis # G4Media
Mișcarea MAGA a strâns peste 1 milion de dolari pentru agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good, mamă a trei copii, în Minneapolis, Statele Unite, scrie The Daily Beast. Campaniile de strângere de fonduri de pe platformele de crowdfunding GiveSendGo și GoFundMe au strâns fiecare sute de mii de dolari în numele lui […] © G4Media.ro.
14:20
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Pe parcursul săptămânii de tranzacţionare, preţul gazelor în Europa a crescut cu aproximativ 20%. Vineri dimineaţa, la hub-ul de […] © G4Media.ro.
14:10
Franța preia rolul principal în furnizarea de informații pentru Ucraina, prin înlocuirea Statelor Unite, susține Emmanuel Macron # G4Media
Franța a devenit principalul furnizor de informații pentru Ucraina, potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, scrie Mediafax. Președintele Emmanuel Macron, a declarat joi că Franța a devenit principalul furnizor de informații pentru Kiev, prin înlocuirea Statele Unite ale Americii, notează Kyiv Post. Scopul adevărat al Franței este sprijinul apărării Ucrainei împotriva invaziei rusești. Emmanuel Macron a […] © G4Media.ro.
14:00
Imaginile care au ajuns în exteriorul Iranului arătau o țară cuprinsă de haos: zeci, dacă nu sute de mii de protestatari; saci pentru cadavre așezați în fața morgilor; focuri de armă răsunând pe străzi, scrie Financial Times. Săptămâna trecută, tulburările păreau să aibă un astfel de avânt încât adversarii republicii islamice speculau că regimul era […] © G4Media.ro.
14:00
Val de ironii în Olanda, după ce ministrul Apărării a anunțat că trimite în Groenlanda un singur om / Acesta va avea lenjerie intimă termică # G4Media
Ministrul olandez al Apărării, interimarul Ruben Brekelmans, a scris deja istorie după ce anunțat că a decis să trimită o forță de intervenție în sprijinul Groenlandei alcătuită dintr-un singur om, scrie Mediafax. Presa olandeză a reacționat imediat, întrebându-l dacă un singur om nu e cumva prea puțin, iar răspunsul lui a fost că „poate”. Ministrul […] © G4Media.ro.
13:50
Cinci zile de ger, viscol și polei în toată România / Temperaturile minime se vor situa între -18 și -8 grade Celsius # G4Media
Meteorologii anunță de vineri cinci zile de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ploi, ninsori, polei și ghețuș, dar viscol. Mai multe avertizări cod galben intră în vigoare în următoarele ore, informează Mediafax. Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă, cu precădere în jumătatea estică a țării apoi […] © G4Media.ro.
13:50
Report de aproape 10 milioane de euro la Joker, la tragerea de duminică / Premiul la Loto 6/49 este de 3,19 milioane euro # G4Media
Un report de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este un report de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro), informează, vineri, Loteria Română, transmite Agerpres. Duminică, vor avea loc noi trageri […] © G4Media.ro.
13:50
Autovehiculele parcate neregulamentar în sectorul 3 din Capitală nu vor mai fi ridicate dacă şoferii afișează un număr de telefon, răspund la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată # G4Media
Autovehiculul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat dacă şoferul a afişat un număr de telefon, răspunde la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat vineri Primăria Sectorului 3, transmite Agerpres. Potrivit unei dispoziţii a primarului Robert Negoiţă, Poliţia Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situaţiile de parcare […] © G4Media.ro.
