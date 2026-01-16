UE califică drept o „provocare gravă” planurile Israelului de extindere a aşezărilor în Cisiordania

13:50

Un report de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este un report de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro), informează, vineri, Loteria Română, transmite Agerpres. Duminică, vor avea loc noi trageri […] © G4Media.ro.