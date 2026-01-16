Firme inactive din 2026: Noile reglementări ANAF explicate
MainNews.ro, 16 ianuarie 2026 18:20
De la 1 ianuarie 2026, firmele din România pot fi declarate inactive în urma noilor reglementări introduse prin Legea nr. 239/2025. ANAF precizează condițiile specifice care pot duce la această situație, oferind informații esențiale pentru mediul de afaceri. Află detalii importante despre pachetul fiscal 2026. Începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF poate declara firmele inactive … Articolul Firme inactive din 2026: Noile reglementări ANAF explicate apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
18:40
Percheziții de amploare în Constanța au condus la audieri pentru peste 40 de persoane implicate în obținerea frauduloasă de credite bancare. Autoritățile investighează fapte de înșelăciune și folosirea de documente falsificate, iar prejudiciul total estimat se ridică la 3,2 milioane lei. Anchetele continuă. Percheziții de amploare în Constanța, aduse peste 40 de persoane pentru audieri … Articolul Percheziții în Constanța: Peste 40 de persoane conduse la audieri apare prima dată în Main News.
18:40
FC Argeş întâlnește FCSB vineri la ora 20:00 în primul meci oficial din 2026, ce face parte din etapa a 22-a din Liga 1. Meciul se desfășoară la Mioveni, iar cele două echipe luptă pentru locuri în play-off. FC Argeş, pe locul 5, caută să rămână în primele șase, în timp ce FCSB aspiră la … Articolul FC Argeș – FCSB LIVE TEXT 2026: Meci esențial pentru play-off! apare prima dată în Main News.
18:40
Nelu Iordache, eliberat din închisoare după reducerea pedepsei de către Curtea de Apel # MainNews.ro
Nelu Iordache, condamnat pentru fraudă cu fonduri europene, va fi eliberat după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni. Decizia a fost luată deoarece o parte dintre faptele sale s-au prescris. Detalii despre condamnare și faptele de care este acuzat sunt … Articolul Nelu Iordache, eliberat din închisoare după reducerea pedepsei de către Curtea de Apel apare prima dată în Main News.
18:40
Un moldovean a fost arestat în Elveția, suspectat de peste 30 de spargeri ce au cauzat pagube de aproape 1 milion de euro. Împreună cu un român, bărbatul a fost prins de autorități, fiind căutat timp îndelungat pentru infracțiuni comise în diverse locații din Elveția. Un moldovean a fost arestat în Elveția pentru peste 30 … Articolul Moldovean arestat în Elveția pentru spargeri de aproape un milion de euro apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
18:30
Poliția germană desfășoară o operațiune în Marea Baltică pentru a monitoriza navele rusești, conform Ministerului de Interne. Acțiunea vizează petroliere legate de Rusia care navighează sub pavilioane false. Detalii tactice sunt limitate, dar autoritățile iau măsuri pentru a preveni potențiale pericole. Poliția germană desfășoară o operațiune în Marea Baltică legată de nave rusești Operațiunea vizează … Articolul Operațiune polițienească în Marea Baltică împotriva navelor rusești apare prima dată în Main News.
18:30
Utilizatorii platformei X s-au confruntat cu o întrerupere majoră, raportată în întreaga lume. Incidentul a fost marcat de pagini de eroare Cloudflare, deși problema era internă. X nu oferă un status page pentru actualizări, complicând astfel comunicarea în timpul incidentelor tehnice. Criticile la adresa platformei continuă. X a avut o întrerupere majoră care a afectat … Articolul X, afectat de o întrerupere majoră: impactul asupra industriilor afectate apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
18:20
Un camion s-a răsturnat pe drumul județean 521 din Germania, blochează circulația timp de aproape jumătate de zi. Cu o încărcătură de 26.000 de litri de apă cu sânge, accidentul a fost cauzat de o manevră de evitare. Pompierii au salvat șoferul, iar pagubele sunt estimate la zeci de mii de euro. Un camion cu … Articolul Cisternă răsturnată cu 26.000 de litri de sânge blochează circulația în Germania apare prima dată în Main News.
18:20
De la 1 ianuarie 2026, firmele din România pot fi declarate inactive în urma noilor reglementări introduse prin Legea nr. 239/2025. ANAF precizează condițiile specifice care pot duce la această situație, oferind informații esențiale pentru mediul de afaceri. Află detalii importante despre pachetul fiscal 2026. Începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF poate declara firmele inactive … Articolul Firme inactive din 2026: Noile reglementări ANAF explicate apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
17:40
Nelu Iordache a ieșit din închisoare după reducerea pedepsei la 5 ani și 10 luni, în urma admiterii contestației de către Curtea de Apel București. Pedeapsa inițială de 11 ani a fost redusă, iar unele infracțiuni sunt acum prescrise. Iordache mai are două dosare penale active. Nelu Iordache iese din închisoare după reducerea pedepsei la … Articolul Nelu Iordache eliberat după reducerea pedepsei în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac apare prima dată în Main News.
17:40
Trei fotbaliști din Iran au fost uciși în timpul protestelor din decembrie, stârnind critici față de FIFA pentru indiferență. Decesele, inclusiv ale tinerilor sportivi, evidențiază violența autorităților și au condus la cereri pentru anchete internaționale. Protestele cresc în intensitate, cu victime tot mai multe. Trei fotbaliști iranieni au murit în timpul protestelor din decembrie, stârnind … Articolul Masacru în Iran: Trei fotbaliști morți, FIFA acuzată de tăcere complice apare prima dată în Main News.
17:40
Cehia va livra Ucrainei avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, anunțul fiind făcut de președintele Petr Pavel în timpul vizitei la Kiev. Avioanele L-159, eficiente în combaterea dronelor, vor sprijini Ucraina în lupta împotriva invaziei rusești, continuând colaborarea cu aliații europeni. Cehia va furniza Ucrainei avioane de luptă capabile să doboare dronele rusești … Articolul Armă inovatoare împotriva dronelor rusești pentru Ucraina, oferită de aliați europeni apare prima dată în Main News.
17:40
Tudorel Toader prezice respingerea sesizărilor împotriva judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, în contextul amânărilor repetate ale verdictului privind pensiile magistraților. Curtea de Apel București va judeca cazul pe 30 ianuarie, în timp ce CCR va oferi un verdict pe 11 februarie. Tudorel Toader a anticipat respingerea sesizărilor împotriva numirii judecătorilor CCR Dacian Dragoș … Articolul Tudorel Toader prezice verdictul Curții de Apel în cazul judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
17:30
Un YouTuber din Georgia a cumpărat un palet de produse Apple returnate pentru 1.300 de euro, având o valoare inițială de 14.750 de euro. A descoperit un MacBook Air funcțional și diverse accesorii valoroase. Deși a avut parte de o dezamăgire cu un MacBook Pro lipsă, profitul său estimat este între 2.325 și 2.790 de … Articolul Youtuber din Georgia descoperă comori în palet Apple de 1.300 euro apare prima dată în Main News.
17:20
Un grup de sabotori pro-ruși a fost arestat în Lituania pentru planificarea atacurilor incendiare în Europa, inclusiv în România. Suspecții, cetățeni din diverse țări, au avut legături cu serviciile de informații ruse. Pedeapsa poate ajunge la 15 ani de închisoare pentru tentativele de terorism și sabotaj. Un grup de cetățeni străini a fost arestat în … Articolul Sabotori pro-ruși arestați în Lituania pentru incendierea din România apare prima dată în Main News.
17:10
Hotelul Orizont din Predeal, emblematic pentru România, revine pe piață la un preț mai mic, după o tranzacție eșuată cu grupul Alexandrion. Principalul acționar, Transilvania Investments Alliance, a fost afectat de decesul proprietarului. Află mai multe despre această oportunitate importantă în turismul românesc. Hotel Orizont din Predeal, un hotel de 4 stele, este din nou … Articolul Hotel emblematic din România, repus la vânzare la preț redus după tranzacție eșuată apare prima dată în Main News.
17:00
Autoritățile iraniene au oprit internetul pe 8 ianuarie, iar în urma blackout-ului, forțele de securitate au lansat o represiune brutală. Mărturii indică un masacru sângeros, cu peste 2.600 de decese. Protestele din întreaga țară au fost întâmpinate cu violență extremă, amplificând teroarea în rândul populației. Internetul a fost oprit pe 8 ianuarie, iar forțele de … Articolul Teroarea din Iran: 24 de ore de masacru după tăierea internetului apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
16:40
PNL acuză primarii PSD din Iași că boicotează întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan din cauza „telefoanelor de amenințare” primite. Social-democrații susțin că nu vor legitima măsurile de austeritate și protestează împotriva deciziilor luate fără o consultare reală. Controversele politice se intensifică în județ. Patuți primarii PSD din Iași au boicotat întâlnirea cu premierul Bolojan având … Articolul PNL acuză primarii PSD din Iași de amenințări înainte de întâlnirea cu Bolojan apare prima dată în Main News.
16:30
Un polițist din Constanța, Florin Simineanu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în valoare de 5.000 de euro. Ofițerul a recunoscut fapta după ce a fost prins în flagrant în timpul unui control de mediu. El a fost sancționat și cu interzicerea ocupării funcțiilor publice. Polițist din … Articolul Polițist din Constanța, condamnat la 3 ani pentru mită de 5.000 euro apare prima dată în Main News.
16:30
Nicolae Stanciu se apropie de despărțirea de Genoa, la doar șase luni după semnare. Se discută despre posibilitatea de a evolua în China sau de a reveni în România, cu Rapid ca opțiune. Mijlocașul ar putea prioritiza echipa națională, acceptând un salariu mai mic pentru a rămâne în atenția selecționerului. Nicolae Stanciu se pregătește să … Articolul Destinația lui Nicolae Stanciu: Banii sau echipa națională? apare prima dată în Main News.
16:30
Comisia de Etică a Universității Craiova va verifica acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu. O investigație recentă a relevat că peste 56% din teza sa de doctorat este plagiată. Partidul PSD susține că acuzațiile sunt politizate, iar premierul Ilie Bolojan a cerut o evaluare independentă a situației. Comisia de Etică a Universității Craiova … Articolul Verificarea tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu de către universitate apare prima dată în Main News.
16:00
Locuitorii din Saint-Paul, Réunion, vor reguli clare privind îmbrăcămintea în spațiile publice, supărați pe turiștii care se plimbă în costum de baie. Cer o ținută adecvată în magazine și restaurante, susținând respectul pentru viața comunității. Propunerea include amenzi pentru nuditate sau costumul de baie în locuri necorespunzătoare. Locuitorii din Saint-Paul, insula Réunion, cer reguli privind … Articolul Insularii cer turiștilor: „Vă rog, îmbrăcați-vă mai mult pe plajă!” apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași din cauza nemulțumirilor legate de situația economică. Participând la un eveniment organizat de Instituția Prefectului, Bolojan a abordat subiecte precum proiectele de infrastructură și bugetul de stat, dar a fost boicotat de primarii PSD, generând controverse. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Iași, cauzele … Articolul Bolojan, huiduit la Iași: reacția premierului surprinde opinia publică apare prima dată în Main News.
15:30
Tot mai mulți români aleg aplicațiile bancare pentru a-și gestiona fondurile eficient și comod. Cu doar câteva clicuri, pot efectua plăți, verifica soldul și configura alerte personalizate. Conturile online oferă rapiditate, confort și economisirea timpului, fiind o alegere modernă pentru administrarea finanțelor personale. Românii aleg din ce în ce mai mult gestionarea financiară prin aplicații … Articolul Românii aleg aplicațiile pentru gestionarea banilor: motivele preferinței apare prima dată în Main News.
15:30
Dinamo a refuzat oferta de 4 milioane de euro de la Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan, având o clauză de reziliere de 5 milioane. Oferta includea bonusuri de performanță, dar suma totală propusă era insuficientă. Cîrjan a avut un sezon bun, cu 4 goluri și 5 assist-uri în 21 de meciuri. Dinamo a refuzat oferta … Articolul Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan: ce urmează pentru transfer? apare prima dată în Main News.
15:30
Operația de protezare a gleznei, realizată în premieră la Regina Maria Cluj, oferă pacienților o soluție modernă pentru dureri persistente. Dr. Dragoș Apostu subliniază că intervențiile sunt rare, dar rezultatele pot depăși așteptările. Castică Perneș este un exemplu de succes după 20 de ani de suferință. Costică Perneș a suferit timp de 20 de ani … Articolul Premieră medicală: Operație de protezare a gleznei la Regina Maria Cluj apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan anunță succesul anului 2025, cu un deficit bugetar în scădere și o ușoară creștere economică. În ciuda măsurilor de austeritate, România se confruntă cu o recesiune economică iminentă, o creștere a șomajului și o scădere a consumului. Perspectivele pentru 2026 rămân incert. Nicușor Dan anunță succesul anului 2025 cu un deficit bugetar … Articolul Nicușor Dan: 2025, un an de succes în realizări pentru București apare prima dată în Main News.
15:00
Insula Bardsey din Țara Galilor angajează trei persoane pentru posturi de vis, cu salariu de 15 euro pe oră și cazare gratuită. Cu doar trei locuitori și multe animale, această insulă izolată oferă o oportunitate unică pentru iubitorii de natură. Accesibilă doar cu barca, Bardsey este un adevărat refugiu. Insula Bardsey din Țara Galilor angajează … Articolul O insulă cu trei locuitori oferă locuri de muncă la 15 euro pe oră și cazare gratuită apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
14:40
Liberalii ieșeni acuză amenințări asupra primarilor PSD pentru întâlnirea cu „Taie-Tot” # MainNews.ro
Liberalii ieșeni acuză PSD că primarii social-democrați au fost amenințați să nu participe la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan. PNL susține că această decizie reflectă frica de reforme și de pierdere a controlului asupra banilor publici, iar protestul PSD izolează comunitățile din județul Iași. Liberalii ieşeni acuză PSD că primarii săi au fost ameninţaţi să … Articolul Liberalii ieșeni acuză amenințări asupra primarilor PSD pentru întâlnirea cu „Taie-Tot” apare prima dată în Main News.
14:30
X a implementat măsuri împotriva folosirii Grok AI pentru a modifica imagini ale persoanelor, dar investigațiile arată că aplicația Grok Imagine poate genera în continuare imagini sexualizate. Activistii trag un semnal de alarmă privind riscurile abuzurilor și necesitatea intervenției autorităților pentru protecția drepturilor femeilor. X a implementat măsuri pentru a preveni folosirea Grok în modificarea … Articolul Grok AI dezvăluie imagini: Cum să ocolești interdicțiile platformei apare prima dată în Main News.
14:30
Controversa cazului Jannik Sinner revine în atenție, stârnind critici privind tratamentul preferențial în legislația antidoping. Comparat cu Simona Halep, care a primit o suspendare drastică, Sinner a fost sancționat doar trei luni pentru dopaj involuntar. Criticii subliniază un sistem dezechilibrat în justiția sportivă. Controversa cazului de dopaj al lui Jannik Sinner evidențiază discrepanțele din legislația … Articolul Simona Halep implicată în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner apare prima dată în Main News.
14:30
Adrian Băzăvan a fost amendat cu 1.000 lei de Jandarmeria București pentru proiecția mesajului „Marș la Moscova!” în timpul protestului AUR. Incidentul a generat indignare printre participanți, iar jandarmii au intervenit pentru a preveni un conflict. Protestatarii au cerut abrogarea Legii Vexler. Adrian Băzăvan a fost amendat cu 1.000 de lei pentru proiectarea mesajului „Marș … Articolul Adrian Băzăvan amendat pentru mesajul „Marș la Moscova” la protestul AUR apare prima dată în Main News.
14:10
Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari a fost concesionat rapid unei firme nou-înființate, aparținând fostei soții a primarului. Procedurile s-au finalizat în mai puțin de 3 luni, generând întrebări pe marginea transparenței deciziilor locale. Detalii despre concesionare și reacții ale autorităților locale în articol. Teren de 3.600 mp în centrul comunei Plugari concesionat … Articolul Teren de 3.600 mp în Plugari, concesionat rapid fostei soții a primarului apare prima dată în Main News.
14:10
Volodimir Zelenski îl critică pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, pentru lipsa de pregătire în fața atacurilor aeriene rusești, care au lăsat capitale fără curent și căldură. Zelenski decretă stare de urgență energetică, iar Kliciko acuză guvernul de necoordonare. Tensiunile politice dintre cei doi continuă să crească. Volodimir Zelenski îl critică pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, … Articolul Zelenski: Primarul din Kiev, complet nepregătit pentru situații de urgență apare prima dată în Main News.
14:00
Kremlinul a salutat dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua discuțiile cu Rusia pe tema Ucrainei, considerând-o o schimbare semnificativă. Peskov a remarcat că acest progres ar putea reflecta strategia acestor țări, în timp ce Marea Britanie rămâne cu o poziție radicală față de Moscova. Kremlinul a salutat dorința Italiei, Franței și Germaniei de … Articolul Kremlinul despre reluarea discuțiilor cu mari țări europene: un pas înainte apare prima dată în Main News.
13:40
Daniel Zamfir a anunțat că senatorii PSD vor vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, dacă aceasta va fi depusă în Parlament, subliniind necesitatea unei discuții în coaliție. Condiția este ca premierul să-și asume responsabilitatea deciziilor legate de acordul Mercosur. PSD nu va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Daniel Zamfir, liderul … Articolul Senatorii PSD anunță votul moțiunii împotriva ministrului de Externe apare prima dată în Main News.
13:30
Președintele CSM, Liviu Odagiu, avertizează asupra a trei direcții periculoase în reforma Justiției: înlocuirea conducerii din sistemul judiciar, modificarea modalității de numire a acestora și abolirea principiului separării carierelor. CSM va analiza independența justiției afectată de atacuri politice. Președintele CSM, Liviu Odagiu, avertizează asupra a trei direcții periculoase în reforma Justiției Aceste direcții includ înlocuirea … Articolul Președintele CSM avertizează asupra riscurilor reformei Justiției apare prima dată în Main News.
13:30
Julia Sauter, patinatoarea germană legitimată la Corona Brașov, va reprezenta România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Cu performanțe remarcabile, a obținut locul 16 la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic și lucrează în trei locuri pentru a-și susține antrenamentele. Actul de cetățenie română este în curs de obținere. Julia Sauter, patinatoare germană legitimata la Corona … Articolul Julia Sauter: Patinatoarea română cu 3 joburi pentru JO de Iarnă 2026 apare prima dată în Main News.
13:30
Mii de islandezi protestează după ce Billy Long, nominalizat de Trump pentru ambasador în Islanda, a glumit că țara ar trebui să devină al 52-lea stat american. Ministerul de externe al Islandei a cerut clarificări, iar o petiție strânsese rapid peste 3.200 de semnături cerând o nominalizare respectuoasă. Mii de oameni au semnat o petiție … Articolul SUA stârnește controverse în Islanda, după scandalul Groenlandei apare prima dată în Main News.
13:30
Cinci ucraineni au fost prinși într-un camion în timp ce încercau să fugă ilegal în Republica Moldova. Aceștia ar fi plătit câte 12.000 de dolari pentru a traversa frontiera. Șoferul camionului a fost reținut, iar investigarea a fost demarată de autoritățile moldovene în legătură cu o grupare criminală transfrontalieră. Cinci ucraineni au fost depistați ascunși … Articolul Ucraineni prinși în camion încercând să fugă în Moldova: costul trecerii ilegale apare prima dată în Main News.
13:10
Guvernul Bolojan continuă să atragă fonduri de la populație în 2026 prin emisiunea de titluri de stat FIDELIS. Persoanele fizice pot investi cu minimum 5.000 lei sau 1.000 euro, iar dobânzile ajung până la 7,5% pentru lei și 6,2% pentru euro. Donatorii de sânge pot subscrie și cu doar 500 lei. Guvernul Bolojan împrumută din … Articolul Bolojan împrumută din nou populația în 2026 pentru dezvoltare economică apare prima dată în Main News.
12:50
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției, în contextul unei tentative de instaurare a legii marțiale în 2024. Verdictul este primul din cele patru procese în care Yoon este implicat. Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci … Articolul Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la cinci ani de închisoare apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:40
Fostul șef al Curții Constituționale: Justificare pentru a patra amânare a pensiilor speciale # MainNews.ro
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, afirmă că a patra amânare a deciziilor privind pensiile speciale ale magistraților este justificată. Într-o declarație, el menționează că s-au depus recent documente importante, iar CCR va analiza situația pe 11 februarie 2026. Totul depinde de posibilele probleme în studiul acestor documente. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, susține … Articolul Fostul șef al Curții Constituționale: Justificare pentru a patra amânare a pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
12:30
Gabriel Zbârcea, avocat, a afirmat că nu are nicio legătură cu Mișcarea Legionară sau organizații interzise, condamnând crimele politice comise de legionari. S-a declarat naționalist și suveranist, dar nu extremist. A subliniat importanța respectării drepturilor tuturor cetățenilor în cadrul statului de drept român. Gabriel Zbârcea neagă legături cu partide politice sau organizații extremiste Afirmă că … Articolul Simpatia mea lipsă față de Mișcarea Legionară: o analiză personală apare prima dată în Main News.
12:30
Edi Iordănescu revine în antrenorat după despărțirea de Legia Varșovia. Antrenorul român a ajuns la un acord verbal cu Al-Shabab, echipă din Arabia Saudită, care se confruntă cu dificultăți. Cu un CV impresionant, Iordănescu caută să își dovedească din nou abilitățile pe banca tehnică. Edi Iordănescu a părăsit Legia Varșovia după patru luni și caută … Articolul Edi Iordănescu revine pe banca tehnică, noua echipă a câștigat titlul de 5 ori apare prima dată în Main News.
12:30
Jandarmeria Capitalei a sancționat un motociclist cu 1.000 lei pentru proiectarea mesajului „Marș la Moscova” în timpul protestului AUR din Piața Universității. Acțiunea a stârnit indignare printre participanți, iar jandarmii au intervenit pentru a proteja atât bărbatul, cât și protestatarii. Protestul a fost împotriva „legii Vexler”. Jandarmeria a sancționat un motociclist care a proiectat mesajul … Articolul Amenda motociclistului pentru mesajul „Marş la Moscova” la protestul AUR apare prima dată în Main News.
12:20
TikTok va înăspri verificările de vârstă în Europa, lansând o nouă tehnologie de detectare a vârstei. Sistemul, testat în UE, analizează informațiile profilului și comportamentul utilizatorilor pentru a identifica conturile celor sub 13 ani. Această inițiativă răspunde presiunilor autorităților de reglementare. TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în Europa pentru a … Articolul TikTok întărește verificarea vârstei în Europa cu un nou sistem testat apare prima dată în Main News.
12:10
O parte a colecției Darius Vâlcov, incluzând lucrări de Picasso și Nicolae Grigorescu, se vinde la licitație la Artmark. Licitația se desfășoară pe 17 februarie și reunește capodopere de artă cu valoare muzeală, având prețuri de pornire variate. Detalii pe site-ul Artmark. O parte din colecția Darius Vâlcov, inclusiv lucrări de Picasso și Grigorescu, este … Articolul Licitație Artmark: Colecția Darius Vâlcov cu lucrare Picasso la vânzare apare prima dată în Main News.
12:10
Polonia și Ucraina trebuie să formeze un pol de putere independent pentru a contracara amenințările rusești. Cooperarea lor poate transforma 70 de milioane de oameni într-o forță unificată, influențând stabilitatea și securitatea Europei. O oportunitate istorică ce implică strategii economice și de apărare comune. Polonia și Ucraina trebuie să formeze un pol de putere independent … Articolul 70 de milioane de oameni: o barieră pentru visele imperiale? apare prima dată în Main News.
11:50
SUA amână atacul asupra Iranului, dar Donald Trump rămâne pregătit pentru opțiuni militare. Prim-ministrul israelian Netanyahu a solicitat o pauză pentru a evalua riscurile posibile. În paralel, administrația Trump impune noi sancțiuni împotriva oficialilor iranieni și rămâne deschisă negocierilor. Donald Trump a amânat decizia de atac asupra Iranului, analizând opțiuni diplomatice Forțele americane rămân pregătite, … Articolul SUA amână atacul asupra Iranului, dar Trump rămâne pregătit pentru acțiune apare prima dată în Main News.
11:40
Nicușor Dan a salutat aprobarea asistenței financiare de 16,68 miliarde de euro pentru România prin programul SAFE. Aceasta va întări securitatea națională și va revitaliza industria de apărare, contribuind la creșterea economică și prosperitatea cetățenilor. Proiectele vor fi finalizate până în 2030. Nicușor Dan a salutat aprobarea asistenței financiare de 16,68 miliarde de euro pentru … Articolul Nicușor Dan: Aprobarea asistenței SAFE, un salt pentru securitatea României apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.