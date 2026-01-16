Președintele CSM avertizează asupra riscurilor reformei Justiției
MainNews.ro, 16 ianuarie 2026 13:30
Președintele CSM, Liviu Odagiu, avertizează asupra a trei direcții periculoase în reforma Justiției: înlocuirea conducerii din sistemul judiciar, modificarea modalității de numire a acestora și abolirea principiului separării carierelor. CSM va analiza independența justiției afectată de atacuri politice. Președintele CSM, Liviu Odagiu, avertizează asupra a trei direcții periculoase în reforma Justiției Aceste direcții includ înlocuirea
• • •
Acum 15 minute
13:40
Daniel Zamfir a anunțat că senatorii PSD vor vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, dacă aceasta va fi depusă în Parlament, subliniind necesitatea unei discuții în coaliție. Condiția este ca premierul să-și asume responsabilitatea deciziilor legate de acordul Mercosur. PSD nu va susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Daniel Zamfir, liderul
Acum 30 minute
13:30
Președintele CSM, Liviu Odagiu, avertizează asupra a trei direcții periculoase în reforma Justiției: înlocuirea conducerii din sistemul judiciar, modificarea modalității de numire a acestora și abolirea principiului separării carierelor. CSM va analiza independența justiției afectată de atacuri politice. Președintele CSM, Liviu Odagiu, avertizează asupra a trei direcții periculoase în reforma Justiției Aceste direcții includ înlocuirea
13:30
Julia Sauter, patinatoarea germană legitimată la Corona Brașov, va reprezenta România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Cu performanțe remarcabile, a obținut locul 16 la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic și lucrează în trei locuri pentru a-și susține antrenamentele. Actul de cetățenie română este în curs de obținere. Julia Sauter, patinatoare germană legitimata la Corona
13:30
Mii de islandezi protestează după ce Billy Long, nominalizat de Trump pentru ambasador în Islanda, a glumit că țara ar trebui să devină al 52-lea stat american. Ministerul de externe al Islandei a cerut clarificări, iar o petiție strânsese rapid peste 3.200 de semnături cerând o nominalizare respectuoasă. Mii de oameni au semnat o petiție
13:30
Cinci ucraineni au fost prinși într-un camion în timp ce încercau să fugă ilegal în Republica Moldova. Aceștia ar fi plătit câte 12.000 de dolari pentru a traversa frontiera. Șoferul camionului a fost reținut, iar investigarea a fost demarată de autoritățile moldovene în legătură cu o grupare criminală transfrontalieră. Cinci ucraineni au fost depistați ascunși
Acum o oră
13:10
Guvernul Bolojan continuă să atragă fonduri de la populație în 2026 prin emisiunea de titluri de stat FIDELIS. Persoanele fizice pot investi cu minimum 5.000 lei sau 1.000 euro, iar dobânzile ajung până la 7,5% pentru lei și 6,2% pentru euro. Donatorii de sânge pot subscrie și cu doar 500 lei. Guvernul Bolojan împrumută din
Acum 2 ore
12:50
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției, în contextul unei tentative de instaurare a legii marțiale în 2024. Verdictul este primul din cele patru procese în care Yoon este implicat. Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la cinci
12:40
Fostul șef al Curții Constituționale: Justificare pentru a patra amânare a pensiilor speciale # MainNews.ro
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, afirmă că a patra amânare a deciziilor privind pensiile speciale ale magistraților este justificată. Într-o declarație, el menționează că s-au depus recent documente importante, iar CCR va analiza situația pe 11 februarie 2026. Totul depinde de posibilele probleme în studiul acestor documente. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, susține
12:30
Gabriel Zbârcea, avocat, a afirmat că nu are nicio legătură cu Mișcarea Legionară sau organizații interzise, condamnând crimele politice comise de legionari. S-a declarat naționalist și suveranist, dar nu extremist. A subliniat importanța respectării drepturilor tuturor cetățenilor în cadrul statului de drept român. Gabriel Zbârcea neagă legături cu partide politice sau organizații extremiste Afirmă că
12:30
Edi Iordănescu revine în antrenorat după despărțirea de Legia Varșovia. Antrenorul român a ajuns la un acord verbal cu Al-Shabab, echipă din Arabia Saudită, care se confruntă cu dificultăți. Cu un CV impresionant, Iordănescu caută să își dovedească din nou abilitățile pe banca tehnică. Edi Iordănescu a părăsit Legia Varșovia după patru luni și caută
12:30
Jandarmeria Capitalei a sancționat un motociclist cu 1.000 lei pentru proiectarea mesajului „Marș la Moscova" în timpul protestului AUR din Piața Universității. Acțiunea a stârnit indignare printre participanți, iar jandarmii au intervenit pentru a proteja atât bărbatul, cât și protestatarii. Protestul a fost împotriva „legii Vexler". Jandarmeria a sancționat un motociclist care a proiectat mesajul
12:20
TikTok va înăspri verificările de vârstă în Europa, lansând o nouă tehnologie de detectare a vârstei. Sistemul, testat în UE, analizează informațiile profilului și comportamentul utilizatorilor pentru a identifica conturile celor sub 13 ani. Această inițiativă răspunde presiunilor autorităților de reglementare. TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în Europa pentru a
12:10
O parte a colecției Darius Vâlcov, incluzând lucrări de Picasso și Nicolae Grigorescu, se vinde la licitație la Artmark. Licitația se desfășoară pe 17 februarie și reunește capodopere de artă cu valoare muzeală, având prețuri de pornire variate. Detalii pe site-ul Artmark. O parte din colecția Darius Vâlcov, inclusiv lucrări de Picasso și Grigorescu, este
12:10
Polonia și Ucraina trebuie să formeze un pol de putere independent pentru a contracara amenințările rusești. Cooperarea lor poate transforma 70 de milioane de oameni într-o forță unificată, influențând stabilitatea și securitatea Europei. O oportunitate istorică ce implică strategii economice și de apărare comune. Polonia și Ucraina trebuie să formeze un pol de putere independent
Acum 4 ore
11:50
SUA amână atacul asupra Iranului, dar Donald Trump rămâne pregătit pentru opțiuni militare. Prim-ministrul israelian Netanyahu a solicitat o pauză pentru a evalua riscurile posibile. În paralel, administrația Trump impune noi sancțiuni împotriva oficialilor iranieni și rămâne deschisă negocierilor. Donald Trump a amânat decizia de atac asupra Iranului, analizând opțiuni diplomatice Forțele americane rămân pregătite,
11:40
Nicușor Dan a salutat aprobarea asistenței financiare de 16,68 miliarde de euro pentru România prin programul SAFE. Aceasta va întări securitatea națională și va revitaliza industria de apărare, contribuind la creșterea economică și prosperitatea cetățenilor. Proiectele vor fi finalizate până în 2030. Nicușor Dan a salutat aprobarea asistenței financiare de 16,68 miliarde de euro pentru
11:30
Loți Bölöni a criticat dur fostul selecționer Valentin Stănescu, afirmând că acesta era sărăcia în fotbalul românesc, în contrast cu jucători precum Dobrin. Comentariile sale au stârnit controverse, subliniind rivalitățile din epoca respectivă și impactul pe care l-au avut asupra jucătorilor. Criticii din fotbalul românesc reacționează. Loți Bölöni a criticat dur fostul selecționer Valentin Stănescu,
11:30
Salariul mediu net a atins 5.615 lei în noiembrie 2025: domeniile cu cele mai mari câștiguri # MainNews.ro
Salariul mediu net a ajuns la 5.615 lei în noiembrie 2025, cu cele mai mari câștiguri în IT (12.931 lei) și editare (10.919 lei). În contrast, hotelurile și restaurantele au înregistrat cele mai mici salarii, de 3.403 lei. Fluctuațiile salariale sunt influențate de prime și performanțe în diverse sectoare. Salariul mediu net a crescut la
11:20
4,7 milioane de conturi de tineri sub 16 ani, dezactivate din cauza interdicției sociale # MainNews.ro
Australia a dezactivat 4,7 milioane de conturi de social media ale tinerilor sub 16 ani, în urma unei interdicții intrate în vigoare pe 10 decembrie 2025. Această legislație inovatoare urmărește să protejeze copiii de riscurile online, stabilind o vârstă minimă pentru utilizarea rețelelor sociale. Marile companii de social media au dezactivat 4,7 milioane de conturi
11:10
Prețul gazelor naturale în România a crescut cu 35%, depășind nivelurile europene, din cauza consumului ridicat generat de vremea geroasă. Deși prețurile sunt plafonate până la liberalizarea pieței în aprilie 2026, Ministerul Energiei ia în considerare un plan pentru liberalizarea treptată în cazul unor creșteri semnificative. Prețul gazelor în România a crescut cu 35%, depășind
11:10
Vladimir Putin a făcut primele declarații publice din 2026, fără a menționa despre Nicolas Maduro sau confiscarea petrolierelor rusești. A cerut o nouă arhitectură de securitate în Europa, subliniind necesitatea dialogului și soluțiilor pașnice pentru conflictul din Ucraina, în ciuda agresiunii continue a Rusiei. Vladimir Putin a evitat să comenteze despre Nicolas Maduro și confiscarea
10:50
Nemții au uitat de 23 de ani să-l deporteze pe bosniacul Marko M., care beneficiază de un ajutor social anual de 87.600 de euro. Deși cererea sa de azil a fost respinsă, el a reușit să-și prelungească șederea. Politicienii critică inactivitatea autorităților și solicită deportarea imediată, subliniind costurile pentru contribuabili. Marko M. din Bosnia a
10:40
Primarii PSD Iaşi refuză întâlnirea cu premierul Bolojan pentru a nu legitima austeritatea # MainNews.ro
Primarii PSD din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, considerând-o formală, după ce deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. PSD afirmă că măsurile de austeritate vor afecta comunităţile locale, iar refuzul de a legitima tăierile este în interesul ieşenilor. Primarii PSD din judeţul Iaşi refuză să participe la
10:30
Fosta soție a lui Costel Alexe, Raluca Alexe, a achiziționat o vilă în Iași într-un context controversat, în plin proces de corupție. Proprietatea, evaluată la 170.000 de euro, constă în trei clădiri și teren generos. Planurile de modernizare includ reconstruirea unor imobile, însă lucrările nu au început. Raluca Alexe, fosta soție a lui Costel Alexe,
10:30
Fostul fotbalist nigerian Tegbo Best acționează ca impresar FIFA neautorizat în România, exploatând jucători africani prin contracte abuzive și clauze restrictive. Sportivii sunt obligați să plătească taxe mari și se confruntă cu riscuri financiare. Află mai multe despre această schemă de înșelăciune și impactul asupra tinerelor talente. Tegbo Best, fost fotbalist, acționează ca un impresar
10:30
Meteorologii anunță un cod galben de ger pentru jumătate din țară, valabil până sâmbătă dimineață. Temperaturile vor scădea până la -19 grade Celsius, cu vreme geroasă în Moldova, Dobrogea și Transilvania. Consultați prognoza meteo pentru a fi pregătiți pentru condițiile extreme. Cod galben de ger emis, valabil până pe 17 ianuarie, cu temperaturi de până
10:20
Descoperă mecanismele prin care statele blochează accesul la Internet, de la deconectarea rețelelor la cenzura prin DNS și IP. Află cum guvernele autoritare controlează informațiile și cum metodele de reducere a vitezei afectează utilizatorii. Învață despre strategii și impactul acestora asupra societății. Internetul poate fi blocat prin deconectarea routerelor și suspendarea rețelelor mobile Guvernele autoritare
10:10
Producătorul de joc
Acum 6 ore
09:50
Băieții sunt mai expuși hărțuirii fizice la școală, în timp ce fetele suferă hărțuiri psihice. Identificarea semnelor de bullying este esențială pentru siguranța copiilor. Învățați cum să reacționați corect și ce măsuri să luați pentru a sprijini atât victimele, cât și pe cei care hărțuiesc. Bullying-ul include hărțuirea fizică la băieți și psihică la fete, … Articolul Hărțuirea școlară: băieți fizic, fete psihic – semne și soluții utile apare prima dată în Main News.
09:50
Guvernul României își reafirmă responsabilitatea de a susține educația și cultura, subliniind importanța inițiativelor culturale bine gestionate. Premierul Ilie Bolojan evidențiază necesitatea unui buget adecvat pentru cultură, care să contribuie la formarea identității naționale și la respectul internațional. Premierul Ilie Bolojan a tăiat bugetul Culturii cu 1,16% pentru 2025 România are nevoie de inițiative culturale … Articolul Responsabilitatea guvernului în susținerea educației și culturii româneşti apare prima dată în Main News.
09:50
Furia de la Reykjavik: Ambasadorul american jignește Islanda numind-o „al 52-lea stat” # MainNews.ro
Billy Long, noul ambasador american în Islanda, a generat indignare după ce a glumit că Islanda ar trebui să devină al 52-lea stat al SUA. Mii de islandezi au semnat o petiție cerând respingerea sa. Reacția oficialităților islandeze a fost rapidă, subliniind gravitatea comentariului în contextul tensiunilor internaționale. Billy Long, nominalizat de Donald Trump ca … Articolul Furia de la Reykjavik: Ambasadorul american jignește Islanda numind-o „al 52-lea stat” apare prima dată în Main News.
09:30
CCR reia dezbaterile pe pensiile magistraților pe 16 ianuarie, ora 10:00, având în vedere proiectul Guvernului Bolojan. Noul proiect prevede o vârstă de pensionare de 65 de ani și un cuantum limitat la 70% din ultimul salariu. Decizia trebuie să respecte independența justiției și să evite discriminarea magistraților. CCR va relua dezbaterile pe 16 ianuarie … Articolul CCR reia discuțiile despre pensiile magistraților, ședința începe la 10.00 apare prima dată în Main News.
09:30
Cristi Chivu, antrenorul Interului, a fost provocat de un reporter în direct după victorie. Acesta a ironizat decizia de a da jucătorilor o zi liberă înainte de meci, iar Chivu a răspuns ferm, subliniind curajul în luarea deciziilor. Reporterul a recunoscut că momentul nu a fost potrivit pentru glume. Cristi Chivu a decis să ofere … Articolul Reporter „urecheat” de Cristi Chivu după o glumă necorespunzătoare, în direct apare prima dată în Main News.
09:00
Firmele românești de materiale de construcții pot accesa fonduri europene de până la 15 milioane EUR fiecare, conform schemei de ajutor Pro Infra, publicată recent în Monitorul Oficial. Aceasta include o listă extinsă de coduri CAEN eligibile și formula de calcul a punctajului pentru obținerea finanțării. Firmele românești de materiale de construcții pot obține finanțări … Articolul Finanțări 2026: Firme construcții pot accesa până la 15 milioane EUR prin Pro Infra apare prima dată în Main News.
08:50
Câștigătoarea Nobelului pentru Pace îi oferă lui Trump trofeul, primește o pungă semnată # MainNews.ro
María Corina Machado, câștigătoarea Nobelului pentru Pace, i-a oferit președintelui Donald Trump medalia sa în cadrul unei întâlniri la Casa Albă. Gestul a fost simbolic, dar nu a adus sprijinul politic dorit. Nobel Peace Center a confirmat că premiul nu poate fi transferat. Detalii despre întâlnire și implicațiile politice. María Corina Machado a oferit Premiul … Articolul Câștigătoarea Nobelului pentru Pace îi oferă lui Trump trofeul, primește o pungă semnată apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea de Apel București decide soarta judecătorilor CCR în contextul pensiilor speciale # MainNews.ro
Curtea de Apel București se pronunță asupra suspendării numirii lui Mihai Busuioc și Dacian Dragoș la CCR, în timp ce CCR decide obiecțiile legate de pensiile speciale ale magistraților. Acțiunile legale vizează legalitatea numirilor, amânate anterior, pe fondul contestațiilor avocatei Silvia Uscov. Cererea de suspendare a numirii judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș este … Articolul Curtea de Apel București decide soarta judecătorilor CCR în contextul pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
08:30
Rareș Pop, talentul promițător al Rapidului, a fost împrumutat la FC Petrolul Ploiești până la finalul sezonului. La doar 20 de ani, Pop a acumulat 95 de meciuri în Superliga și a marcat 12 goluri. El va debutat în tricoul „galben-albastru” în meciul cu Universitatea Craiova. Bun venit, Rareș! Rareș Pop a fost împrumutat de … Articolul Rareș Pop părăsește Rapidul! Destinația puștiului-minune din Giulești apare prima dată în Main News.
08:30
Un incendiu masiv a izbucnit în jurul orei 05:10 în satul Guryong, din cartierul luxos Gangnam, Seul, atrăgând aproape 300 de pompieri. 47 de rezidenți au fost evacuați, dar nu au fost raportate victime. Zona, cunoscută pentru locuințele dărăpănate, este vulnerabilă la incendii din cauza materialelor inflamabile. Aproape 300 de pompieri luptă împotriva unui incendiu … Articolul Incendiu devastator în Gangnam, Seul: sute de pompieri în acțiune apare prima dată în Main News.
08:30
Ilie Bolojan, premierul Bihorului, va plăti un total de 1.721 lei în impozite pentru proprietățile sale în 2026, inclusiv o bonificație de 10%. Detalii despre impozitul de 676 lei pentru apartamentul din Oradea și majorarea impozitelor la nivel local care sprijină serviciile comunității. Ilie Bolojan plătește un impozit de 676 lei pentru apartamentul din Oradea, … Articolul Ilie Bolojan: taxe mai mari pentru proprietățile din Bihor apare prima dată în Main News.
08:10
Rusia intenționează să transforme Kievul într-un oraș pustiu: situația se înrăutățește # MainNews.ro
Rusia intensifică atacurile aeriene asupra Kievului, vizând infrastructura energetică pentru a transforma capitala Ucrainei într-un oraș de nelocuit. În ciuda unei ierni dificile și a apelurilor la evacuare, cetățenii rămân hotărâți să reziste în fața atacurilor rusești și să nu negocieze cedări teritoriale. Rusia efectuează atacuri aeriene asupra infrastructurii energetice din Kiev pentru a transforma … Articolul Rusia intenționează să transforme Kievul într-un oraș pustiu: situația se înrăutățește apare prima dată în Main News.
08:00
România se confruntă cu un deficit bugetar record și cea mai mare inflație din Europa, în timp ce Ungaria și Polonia adoptă măsuri fisc ale mai prietenoase pentru cetățeni. Comparăm abordările fiscale dintre cele trei țări, evidențiind avantajele oferite de guvernele maghiar și polonez pentru familii și economii. România are cel mai mare deficit bugetar … Articolul Bolojan: Compararea taxelor și impozitelor România vs. Ungaria și Polonia apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:50
Judecătorii Curții Constituționale a României se reunesc din nou pentru a decide asupra legalității modificării pensiilor magistraților, după mai multe amânări cauzate de boicotul unor judecători propuși de PSD. Proiectul de lege, esențial pentru accesarea fondurilor din PNRR, stârnește controverse și solicitări de clarificări din partea CCR. Judecătorii CCR se întâlnesc pentru a patra oară … Articolul Pensiile magistraților, din nou la CCR: judecătorii soluționează blocajul apare prima dată în Main News.
07:50
Liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat premiera Nobel pentru Pace președintelui Trump, recunoscându-i angajamentul față de libertatea poporului venezuelean. Trump a apreciat gestul, subliniind importanța întâlnirii. Medalia, deși dată lui Trump, rămâne a lui Machado, conform Institutului Nobel. Maria Corina Machado i-a înmânat lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace la Casa … Articolul Trump Primește Medalia Nobel de la Machado: „O Femeie Extraordinară” apare prima dată în Main News.
07:30
Rezultatele Loto din 15 ianuarie 2026 includ extragerile pentru Loto 6/49, Joker, Noroc și altele, cu un report total de peste 15 milioane lei la categoria I. Află numerele câștigătoare și detalii despre premiile oferite, inclusiv ultimul mare câștig de 49 milioane lei. Rămâi la curent cu șansele tale de câștig! Tragerile Loto 6/49, Joker … Articolul Rezultatele loto 15 ianuarie 2026: Numere câștigătoare extrase joi apare prima dată în Main News.
07:20
Aplicația chineză „Ești mort?” a devenit populară sub noul nume „Demumu”, alertând contactele utilizatorilor după 48 de ore de inactivitate. Controversa privind denumirea inițială a generat discuții în rândul utilizatorilor. În 2024, 123 milioane de chinezi locuiau singuri, indicând o nevoie crescută pentru astfel de aplicații. O aplicație chineză pentru persoanele care locuiesc singure și-a … Articolul Aplicația chineză „Ești mort?” își pierde farmecul cu noul nume apare prima dată în Main News.
07:20
Dacia se află pe cale să își încoroneze prima victorie la Raliul Dakar, cu doar două etape înainte de final. Modelul Sandriders al brandului românesc, pilotat de echipe renumite, se confruntă cu o competiție strânsă, în special cu Ford Racing. Descoperă performanțele deosebite și lupta pentru titlu în articolul complet. Dacia Sandriders se află aproape … Articolul Dacia lider în Raliul Dakar: aproape de o realizare remarcabilă! apare prima dată în Main News.
06:50
Grupări rebele din America Latină, inclusiv disidenți FARC și ELN, iau în considerare o alianță împotriva Statelor Unite, invocând intervenționismul Washingtonului. Apelul surprinzător al liderului Iván Mordisco vine după capturarea lui Nicolas Maduro, schimbând soarta regiunii. Analizăm implicațiile acestei posibile uniuni. Liderul gherilei columbiene, Iván Mordisco, a făcut un apel la unitate între grupările insurgente … Articolul Alianțe rebele în America Latină vizează Statele Unite apare prima dată în Main News.
06:30
Victor Ponta critică diplomatia românească, susținând că ambasadorul numit de Klaus Iohannis nu are acces la Casa Albă. El afirmă că România nu se adaptează la schimbările geopolitice aduse de Donald Trump și cere o reformare a relațiilor diplomatice, comparându-le cu cele ale liderilor din Polonia și Italia. Victor Ponta critică lipsa de adaptare a … Articolul Ambasadorul lui Klaus Iohannis, fără acces la Casa Albă apare prima dată în Main News.
06:20
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a transmis un mesaj pe Facebook după ce Metalist Harkov a crescut oferta pentru el la 4.5 milioane de euro. Jucătorul este pregătit pentru meciul cu U Cluj și sugerează că va rămâne la echipă în această iarnă, având sprijinul fanilor. Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a primit o nouă … Articolul Cătălin Cîrjan, reacție după oferta Metalist Harkov pentru transfer! apare prima dată în Main News.
06:20
Senatoarea Nicoleta Pauliuc a reacționat vehement la propunerea unui parlamentar POT de a impune pacienților bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului, declarând că este inacceptabil. Ea susține că accesul gratuit la tratament oncologic trebuie să rămână esențial, evidențiind necesitatea consultării specialiștilor în sănătate. Senatoarea Nicoleta Pauliuc a criticat propunerea unui senator POT … Articolul Senatoarea reacționează la propunerea controversată pentru bolnavii de cancer apare prima dată în Main News.
