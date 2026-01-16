Dacia, final în forță la Dakar Nasser al-Attiyah conduce detașat după etapa 12 » Cum s-au descurcat ceilalți piloți ai producătorului român

15:20

Răzvan Lucescu are trei nume lansate de la juniorii lui PAOK Salonic. Primul l-a ajutat să câștige titlul din 2024 și joacă deja în Bundesliga, al doilea e astăzi „geniul” alb-negrilor, iar al treilea are doar 18 ani și înscrie tot mai mult în primul sezon la „vulturi”