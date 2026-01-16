Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost un eşec, consideră o majoritate a americanilor chestionaţi
Newsweek.ro, 16 ianuarie 2026 19:50
Primul an de mandat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost un eşec, consideră o majoritate a ame...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
20:00
Ingredientul cremos pe care sa îl pui în omletă ca să nu se lipească de tigaie. Secretul bucătarilor # Newsweek.ro
Omleta perfectă nu ține doar de ingrediente, ci mai ales de tehnică de gătire. Bucătarii folosesc un...
Acum 15 minute
19:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost un eşec, consideră o majoritate a americanilor chestionaţi # Newsweek.ro
Primul an de mandat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost un eşec, consideră o majoritate a ame...
Acum 30 minute
19:40
China, acuzații incredibile după ce Japonia a anunțat că sprijină Taiwan: „Își fac arme nucelare secrete” # Newsweek.ro
China, acuzații halucinante: Japonia construiește în secret arme nucleare și ar putea deveni o puter...
Acum o oră
19:20
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hairstiliști # Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hai...
19:10
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA, privind reactoarele modulare mici (SMR) # Newsweek.ro
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA pentru energia nucleară civilă, privind ...
19:10
Este vorba de amenajarea Pădurii Cetățuia și de crearea unei „delte urbane” în zona de vărsare a Nic...
Acum 2 ore
18:50
Rusia recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mării Negre. Ucraina a împiedica unul la Odesa # Newsweek.ro
Serviciul secret al armatei Ruse- GRU - recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mă...
18:40
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ai nevoie de o folie de aluminiu # Newsweek.ro
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ți-e frig la picioare? Iarna poate fi n...
18:20
Horoscop februarie Care sunt zodiile care vor avea succes și belșug în a doua lună din 2026? # Newsweek.ro
Februarie 2026 se anunță a fi o lună cu o semnificație astrologică considerabilă, pe măsură ce stele...
18:10
România și Polonia, țările din UE cu cea mai mare încredere în capacitatea SUA de a conduce lumea # Newsweek.ro
Imaginea SUA în rândul țărilor NATO s-a slăbit în ultimul an, în timp ce aprobarea pentru China în î...
Acum 4 ore
17:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei...
17:40
TikTok schimbă regulile jocului în UE: noua tehnologie care ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani # Newsweek.ro
TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în întreaga Uniune Europeană, pe fondul pr...
17:20
MApN cere despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei Otokar pentru întârzierea livrării blindatelor # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale cere, prin Romtehnica, despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei...
17:10
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respin...
16:50
Premieră strategică! România lansează licitația pentru prima bucată de autostradă duală, civilă și militară # Newsweek.ro
România lansează licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina, prima bucată de...
16:50
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Vezi ce spun nutriționiștii despre această problemă # Newsweek.ro
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Cu toții știm despre dependența de alcool sau tutun. Dar, ...
16:40
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat lansarea unei „petiții naționale” pentru a obține spriji...
16:20
Teren de 3.600 mp în centrul comunei concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # Newsweek.ro
Spre deosebire de proiecte de investiții care durează la Iași cu anii până la implementare, firma no...
16:20
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți ...
16:10
Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciu # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se află în acest weekend în zona Moldovei, la Iași și Botoșani, pentru discuț...
Acum 6 ore
16:00
EXCLUSIV Românii nu au bani de mașini noi. 65% din parcul auto are peste 16 ani. În 2019, procentul era 50% # Newsweek.ro
Prețurile mașinilor noi au crescut și cu peste 50% în ultimii 5-6 ani, iar românii nu au bani să cum...
15:50
Campionatul Mondial 2026. Trump interzice accesul fanilor din 39 de țări în SUA. Care sunt acestea # Newsweek.ro
Vești proaste pentru mulți fani ai sportului. Spectatorilor din 39 de țări li se va interzice intrar...
15:30
Un tablou Picasso din colecția lui Darius Vâlcov, scos la licitație de ANAF. Cât este prețul de pornire? # Newsweek.ro
O parte din colecția de tablouri a lui Darius Vâlcov unul dintre cei mai influenți miniștri ai PSD î...
15:20
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează # Newsweek.ro
Chiar și câteva zile sau luni de neatenție pot face diferența între o pensie completă și pierderea u...
15:10
Scandal într-un mall din Pitești. 11 persoane, arestate. S-au lovit cu pumnii și picioarele apoi au fugit # Newsweek.ro
11 tineri au fost arestaţi preventiv, după ce s-au încaierat într-un centru comercial din Piteşti. A...
15:00
Explozia de la Poliția Rutieră Lugoj a fost cauzată de o fisură la conducta de gaz. Trei polițiști, răniți # Newsweek.ro
O fisură la conducta de gaz de pe coloana principală a fost cauza exploziei de la anexa sediului pri...
14:40
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii patru ani # Newsweek.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce princip...
14:20
PNL Iaşi, după refuzul edililor PSD de a participa la întâlnirea cu premierul Bolojan: O retorică populistă # Newsweek.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnir...
Acum 8 ore
14:00
UE dă României 16.000.000.000€ pe înarmare. Ne luăm blindate, drone, sisteme antidrone şi antiaeriene # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 mil...
14:00
Fostul șef al Roscosmos îl amenință pe Trump din cauza Groenlandei: „Va urma al Treilea Război Mondial” # Newsweek.ro
Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos amenință că planurile lui Donald Trump privind anexarea Groe...
13:50
Femeie din București reținută, după ce a vrut să se răzbune pe fostul soţ. A înscenat mesaje de ameninţare # Newsweek.ro
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vrut să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefon...
13:30
Patru suporteri din galeria echipei FCSB, reținuți de poliție. Acuzați că au bătut 3 călători într-un tramvai # Newsweek.ro
Patru suporteri din galeria FCSB sunt cercetați de poliție într-un dosar de lovire și alte violențe ...
13:20
4.700.000 conturi de pe rețelele de socializare, închise în Australia. Măsura îi vizează pe minorii sub 16 ani # Newsweek.ro
La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale în rândul tinerilor sub ...
13:10
Moda este un domeniu care ar trebui să celebreze diversitatea, nu să o limiteze.
13:10
TikTok lansează un nou sistem de verificare a vârstei în UE. Mii de conturi, șterse deja în Marea Britanie # Newsweek.ro
TikTok va introduce în următoarele săptămâni un nou sistem de verificare a vârstei în Uniunea Europe...
13:00
Un bărbat din Mediaș ținea acasă, în seif, peste 1.000.000 €. I-au luat hoții și s-au făcut nevăzuți # Newsweek.ro
Hoții au dat o lovitură de zile mari azi-noapte în Mediaș. Au furat un seif din casa unui bărbat în ...
12:50
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026? # Newsweek.ro
Avem noi date de la Casa de Asigurări de Sănătate. 1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în d...
12:40
Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a opinat că va avea nevoie d...
12:20
Politico: „E timpul să renunțăm la Trump?”. UE analizează represalii fără precedent pentru a salva Groenlanda # Newsweek.ro
Amenințările lui Donald Trump privind folosirea armatei SUA pentru a controla Groenlanda au declanșa...
12:20
Regatul Unit suplimentează cu 20 de milioane de lire sterline ajutorul energetic pentru Ucraina # Newsweek.ro
Regatul Unit va suplimenta cu 20 de milioane de lire sterline ajutorul pentru infrastructura energet...
12:10
Grup de sabotori coordonat de serviciul rusesc GRU, descoperit în Lituania. Avea și România pe lista țintelor # Newsweek.ro
Autoritățile din Lituania au descoperit că un grup de sabotori coordonat de serviciul rusesc GRU a f...
Acum 12 ore
12:00
Polițiștii îngheață în birouri. 7-10 grade Celsius, în Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti # Newsweek.ro
Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti nu are căldură, ca, de altfel, aproape jumătate d...
11:40
Românii se află pe primul loc la consumul de alcool și sunt fruntași la fumat și mortalitate evitabi...
11:30
Eșec pentru Simion. 1.300.000 oameni s-au uitat la miting, 20.000 au participat. S-a strigat: Călin Georgescu # Newsweek.ro
Mitingul de ieri organizat de AUR, George Simion și Claudiu Târziu a fost un eșec. AUR a adunat în s...
11:10
Nouă alertă de ger de la meteorologi. Frigul extrem se prelungește. Vor fi temperaturi de -19 grade Celsius # Newsweek.ro
Valul de ger se prelungeşte până miercuri, au anunțat meteorologii care au emis o alertă cod galben ...
11:10
Superliga 2026 începe cu FC Argeș - FCSB, duelul de deschidere al etapei a 22-a. Cine trasmite și de la ce oră # Newsweek.ro
Campioana en-titre FCSB reia Superliga în 2026 cu un meci în deplasare, pe terenul FC Argeș, vineri ...
11:10
Cum a rămas un om de afaceri fără un ceas de aur în valoare 175.000 €, la București. O femeie, reținută # Newsweek.ro
Un cunoscut om de afaceri din domeniul energiei a rămas fără un ceas extrem de valoros după o întâln...
10:50
Cât plătesc românii pentru căldură, iarna aceasta? Expert: „Avariile din termoficare dublează sumele” # Newsweek.ro
Gerul crește facturile românilor la încălzire. Dar, pe lângă vreme, defecțiunile din termoficare le ...
10:40
O escrocherie pe WhatsApp se bazează pe emoție și îi lasă pe oameni fără bani. Avertisment de la specialiști # Newsweek.ro
Autoritățile îi avertizează pe români în legătură cu o escrocherie care se extinde rapid bazându-se ...
10:30
Cât de mult frig poate suporta corpul nostru? Temperatura la care gerul devine periculos pentru oameni # Newsweek.ro
Un nou val de aer rece vine peste România și mulți se gândesc cu groază că vor fi nevoiți să înfrunt...
