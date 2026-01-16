Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei

19:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult. Iniţiatorul proiectului legistativ, senatoul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, încă de la începutul anului, că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamente şi întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.