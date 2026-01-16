Premieră în România: Ordin de protecție împotriva unei mame care, timp de 6 ani, și-a ținut copilul departe de tatăl său

15:20

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) face un bilanţ al domeniului şi, vorbind despre scăderile înregistrate anul trecut, arată că turismul românesc a intrat într-o fază de contracţie reală, iar anul 2025 nu este un „accident statistic”, ci un semnal privind fragilizarea cererii interne şi vulnerabilitatea structurală a turismului românesc. Potrivit patronatelor, turismul nu este afectat doar de inflaţie şi de scăderea veniturilor, ci şi de politici publice incoerente şi de un discurs oficial al ministrului de resort care a subminat încrederea în acest sector. În opinia FPTR, dacă această abordare va continua, 2026 riscă să nu fie anul revenirii, ci anul consolidării declinului.