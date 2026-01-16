Trump amenință cu tarife vamale țările care refuză planul său privind controlarea Groenlandei
Jurnalul.ro, 16 ianuarie 2026 21:20
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă.
• • •
21:10
Tarifele impuse de Trump determină Canada să își regândească relațiile comerciale globale # Jurnalul.ro
Canada și China reduc tensiunile comerciale, pe fondul tarifelor SUA sub Trump, care împing Ottawa să își diversifice parteneriatele globale.
Acum o oră
20:50
Societatea Electrocentrale (ELCEN) București a lansat licitația pentru construcția unei noi centrale electrice pe gaze în cogenerare la București Sud, care ar urma să înlocuiască centrala CET Sud care a creat prtobleme în această iarnă din cauza vechimii echipamentelor.
20:50
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți - Siret al Drumului Expres Suceava - Siret, un drum cu rol civil și militar care va fi finanțat prin programul SAFE.
20:40
Un minor de 14 ani a fost prins conducând o maşină în localitatea Iazu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.
Acum 2 ore
20:20
Începând cu 17 ianuarie 2026, viața se îmbunătățește vizibil pentru patru zodii, odată cu intrarea planetei iubirii, Venus, în semnul Vărsătorului.
20:10
6 alimente „sănătoase” din supermarket care te păcălesc: zahăr ascuns și etichete înșelătoare # Jurnalul.ro
Descoperă 6 alimente „sănătoase” din supermarket pline de zahăr ascuns și aditivi: cereale, iaurturi, meat-free. Sfaturi nutriționist pentru etichete înșelătoare.
19:50
Când animalele noastre de companie sunt mai fericite, și noi suntem mai fericiți. Așa cum există modalități simple de a face câinii mai fericiți, există modalități simple de a face pisicile mai fericite.
19:40
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.
Acum 4 ore
19:30
Cum să îmi întăresc imunitatea cu ajutorul plantelor medicinale în 2026? Recomandări de produse naturale # Jurnalul.ro
În 2026, întărirea imunității nu mai este asociată cu soluții de moment sau cu suplimente alese la întâmplare. Consumatorii sunt tot mai atenți la calitatea produselor, la compoziție și la modul în care acestea pot susține organismul pe termen lung. Plantele medicinale revin în prim-plan datorită acțiunii lor complexe, tolerabilității bune și posibilității de a fi integrate constant în rutina zilnică.
19:20
Kievul închide școlile până în februarie, după atacurile rusești asupra rețelei energetice # Jurnalul.ro
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat vineri că școlile din capitala ucraineană vor fi închise până pe 1 februarie.
19:10
Prieteniile scrise în stele: 5 zodii care își întâlnesc „sufletul-pereche” în prietenie între 17 ianuarie și 10 februarie # Jurnalul.ro
Venus tranzitează Vărsătorul și aduce prietenii karmice pentru 5 zodii. Află dacă ești printre cei care își întâlnesc prietenul de suflet între 17 ianuarie și 10 februarie.
19:00
Tips & tricks pentru caserolele unică folosință: tehnici simple care fac transportul și servirea mai sigure # Jurnalul.ro
Când pui mâncarea la pachet, fiecare detaliu contează: capacul, forma, cât de bine stă sosul, cât aer rămâne deasupra și cum se așază caserolele una peste altele. O caserolă de unică folosință aleasă corect reprezintă un mic sistem de protecție care îți păstrează preparatul arătos, curat și ușor de servit.
19:00
Puncte cheie: Ce trebuie să verifici la mașină și ce acte să pregătești înainte de plecare # Jurnalul.ro
Planificarea unei călătorii cu mașina poate fi o experiență plăcută și lipsită de griji, atâta timp cât pregătirile sunt făcute corespunzător. Indiferent dacă urmează să parcurgi distanțe mari sau doar să ieși din oraș pentru un weekend, există câteva aspecte esențiale pe care trebuie să le ai în vedere.
19:00
Cuptorul electric este un element esențial în orice bucătărie modernă și unul dintre cele mai importante electrocasnice de bucătărie pentru cei care preferă gătitul acasă.
18:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri eliberarea unui cetățean român, aflat de peste un an în detenție în Venezuela.
18:40
Interdicție majoră la bordul avioanelor: Obiectul pe care pasagerii nu îl mai pot folosi în timpul zborului # Jurnalul.ro
Pasagerii companiilor aeriene nu mai pot folosi bateriile externe în timpul zborului din 15 ianuarie 2026.
18:20
Absorbția nutrienților prin frunze oferă o soluție practică în situațiile în care plantele nu valorifică eficient elementele din sol.
18:20
Cum să alegi sursa de laborator potrivită pentru nevoile tale: un ghid pentru profesioniști și amatori # Jurnalul.ro
Alegerea sursei de laborator potrivite este un pas esențial atunci când lucrezi cu echipamente electronice, indiferent dacă ești profesionist sau pasionat de proiecte DIY.
18:20
Rogobete exclude coplata în oncologie: „Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse" # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a exclus categoric introducerea coplatii în oncologie, după ce în spațiul public au apărut discuții pe acest subiect. „Este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare", a declarat vineri Rogobete.
18:10
Când vine vorba de nume de bebeluși, verificarea tendințelor poate oferi adesea o privire asupra a ceea ce se întâmplă cu părinții. Așadar, ce înseamnă numele la modă din 2026?
17:50
X, fostul Twitter, a căzut vineri din cauza unei întreruperi majore care a afectat utilizatori din întreaga lume. Site-ul și aplicația nu s-au încărcat deloc, vizitatorii văzând în schimb un ecran gol.
17:40
O glumă a candidatului propus de Donald Trump pentru funcția de ambasador al SUA în Islanda, Billy Long, a stârnit valuri de nemulțumire la Reykjavík, scrie The Guardian.
Acum 6 ore
17:20
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat vineri, că în urma controalelor desfășurate la nivel național, în luna decembrie, inspectorii au verificat 6.700 de firme și au dat amenzi de peste 32,1 de milioane de lei.
17:10
CFR Călători: Circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă. Nu sunt linii feroviare închise # Jurnalul.ro
CFR Călători anunță că, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, traficul feroviar se desfășoară în condiții normale de iarnă, fără linii închise și fără trenuri blocate.
16:50
Premierul Ilie Bolojan se află în acest weekend în zona Moldovei, la Iași și Botoșani, pentru discuții cu primarii despre reducerile bugetare și reorganizarea administrației locale. Vineri, Bolojan se află la Iași.
16:40
O investigație a G4Media identifică un fenomen de corupție în sistemul medical care tinde să devină un tipar toxic de comportament: medicii își vând parafele la clinici private pentru ca acestea să încaseze decontări de la Casele Județene de Asigurări de Sănătate.
16:20
Aproape 7 milioane lei zilnic, nota de plată a daunelor CASCO în primele nouă luni din 2025 # Jurnalul.ro
În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO. Valoarea medie a plăților efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane lei, potrivit unui comunicat UNSAR.
16:10
Decizia în cazul judecătorilor Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, amânată # Jurnalul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a amânat până la 30 ianuarie pronunțarea în procesul prin care s-a cerut suspendarea a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.
15:50
PNL Iași susține că primarii care au confirmat întâlnirea cu Bolojan au fost amenințați să nu vină # Jurnalul.ro
PNL Iași a transmis că primarii din județ care au confirmat întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan au fost amenințați să nu vină. „Ipocrizia PSD Iași atinge cote alarmante. Mai mulți primari PSD au confirmat prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan dar au primit apoi telefoane de amenințare”, arată PNL.
Acum 8 ore
15:30
Impozite Oradea 2026: Cât plătește Ilie Bolojan și de ce s-a blocat platforma Primăriei # Jurnalul.ro
Impozite Oradea 2026: Premierul Bolojan plătește 1.721 lei pentru apartament și Mercedes. Platformă blocată, taxe dublate!
15:20
Comisarii Gărzii de Mediu Bacău au efectuat recent un control la un operator economic din industria petrolieră, în urma căruia au fost constatate abateri de la legislația de mediu.
15:10
Horoscop de weekend, 17–18 ianuarie 2026: Taurii primesc vești importante, iar Vărsătorii sunt gata pentru un nou început # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 17–18 ianuarie 2026: Un final de săptămână al revelațiilor, iubirii și deciziilor care schimbă viitorul
14:50
O femeie de 64 de ani, din județul Sibiu, a murit din cauza gripei. Este al treilea caz din județ în ultimele zile.
14:30
Ziua Culturii Naționale la Biblioteca Metropolitană București. Un eveniment-spectacol care deschide anul 2026 sub semnul culturii, muzicii și creativității # Jurnalul.ro
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București deschide anul 2026 printr-un eveniment cultural de excepție, dedicat copiilor și familiilor, în care literatura, muzica și creativitatea se întâlnesc într-o experiență unică, spectaculoasă și profund formativă.
14:20
Lavinia Șandru (PUSL): „Românii trăiesc mai greu de la o lună la alta. Austeritatea a dus la cea mai gravă scădere a salariilor din ultimii 17 ani” # Jurnalul.ro
Cea mai severă scădere a salariilor reale din ultimii 17 ani lovește direct nivelul de trai al populației, avertizează Partidul Umanist Social Liberal. Datele economice recente arată o realitate tot mai apăsătoare: puterea de cumpărare a românilor continuă să se erodeze, lună de lună.
14:20
Un fost ministru al Justiției spune că studiul de impact nu constituie temei de analiza constituționalității # Jurnalul.ro
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a declarat că analiza de impact a legii pensiilor magistraților, depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, nu constituie un criteriu de constituționalitate. Totuși acesta a precizat cu studiul va fi analiza de Curte.
13:50
Desfășurarea trupelor europene în Groenlanda nu modifică intenția președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, a afirmat Casa Albă.
13:40
Polonia vrea despăgubiri din partea Rusiei pentru agresiunea URSS din al Doilea Război Mondial # Jurnalul.ro
Polonia face pași concreți pentru a evalua și documenta pierderile provocate de agresiunea sovietică din al doilea război mondial, deschizând astfel calea unei posibile solicitări de despăgubiri din partea Rusiei.
Acum 12 ore
13:20
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a oferit, în direct la Antena 3 CNN o expertiză cu privire la suspendarea judecătorului CCR Dacian Dragoș. Acesta a explicat și ce se va întâmpla cu legea pensiilor speciale în cazul în care judecătorii nu vor ajunge la un nici în următoarea ședință.
13:10
Horoscop săptămânal, 19 - 25 ianuarie 2026: Folosim ambiția și motivația în scop spiritual # Jurnalul.ro
Soarele părăsește Capricornul, alpinistul, pentru Vărsătorul care construiește comunitate, pe 19 ianuarie până pe 18 februarie 2026. Suntem cât mai pro-sociali și poate de aceea următoarele săptămâni vor avea nu doar Soarele, ci ;iVenus, iar apoi Mercur și Marte în Vărsător, oferindu-ne voința, abilitățile relaționale, capacitatea cognitivă și energia necesare pentru a încadra comunitatea.
13:10
Începe o nouă săptămână la Survivor 2026! Concurenții sunt gata de lupta pentru recompensă, de la 20:30, la Antena 1! # Jurnalul.ro
Cel mai puternic și urmărit format al momentului, cel care scoate concurenții din zona de confort și le oferă șansa de a se redescoperi, în timp ce luptă pentru condițiile de viață, ajunge la cea de-a doua săptămână. Survivor începe de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă.
12:50
Fostul președinte al Coreei de Sud a fost condamnat la închisoare pentru încercarea de a instaura legea marțială # Jurnalul.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost găsit vinovat de abuz de putere și falsificare de documente în legătură cu încercarea sa eșuată de a instaura legea marțială în 2024. Potrivit Korea Times, acesta a fost condamnat la cinci ani de închisoare.
12:40
Există cuvinte care spun o poveste întreagă într-un singur termen. „Oropsit” este unul dintre ele.
12:20
Un studiu internațional publicat în 2026 arată că animalele care își păstrează mai mult timp hormonii sexuali ar putea îmbătrâni mai sănătos.
12:20
FACIAS a dat în judecată Ministerul Transporturilor pentru blocarea aplicării legii privind conducerea defensivă, norme care ar salva mii de vieți pe drumurile naționale # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a dat în judecată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), solicitând instanței să oblige instituția la emiterea normelor necesare pentru aplicarea Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă. Acțiunea vine ca urmare a refuzului ministerului de a pune în aplicare legislația privind conducerea defensivă, un instrument vital pentru reducerea mortalității rutiere în România, rămas nefuncțional de aproape patru ani.
12:10
Românii nu au descoperit în ianuarie 2026 că iarna poate fi geroasă. Au redescoperit, însă, o realitate mult mai gravă: fragilitatea statului exact acolo unde ar trebui să fie solid – în infrastructura de bază.
12:00
Furtul anului la Mediaș. Hoții au sustras un seif cu bani și bijuterii în valoare de peste un milion de euro # Jurnalul.ro
Un seif cu bani și bijuterii în valoare de peste 1 milion de euro a fost furat, în noaptea de joi spre vineri, dintr-o locuință din Mediaș, județul Sibiu.
12:00
„Algoritmii nu mai împart doar muzică — împart identități. EDM-ul are și dress code, chiar dacă nu e scris nicăieri” - Enaque & Nujord # Jurnalul.ro
Jazz, rock and roll, hippie, rock psihedelic, disco, pop, new wave, heavy metal, indie, Hip-hop, Trip hop și lista continuă la nesfârșit: Fiecare generație vine cu propriile sale aspirații, stiluri, valori și idealuri prin care să se „rupă” de cele dinaintea ei.
11:50
Marius Budăi, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Nu-i dezinformați pe români că impozitele pe proprietate sunt mai mici decât în restul Europei!” # Jurnalul.ro
Deputatul PSD, Marius Budăi, a scris, vineri, un mesaj dur adresat premierului Bolojan, cu privire la prețul impozitării pe proprietate. Deputatul PSD afirmă că impozitele impuse românilor sunt mai scumpe decât în alte țări.
