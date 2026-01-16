Danemarca - Macedonia de Nord, în grupa României la EURO de handbal masculin » Debutul favoritei la aur!
Gazeta Sporturilor, 16 ianuarie 2026 21:20
Vineri seara, la Herning, în Danemarca, gazdele debutează la Campionatul European din 2026, contra celor din Macedonia de Nord. Meciul din grupa României este programat de la ora 21:30, liveSCORE pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo. ...
• • •
Acum 30 minute
21:20
Vineri seara, la Herning, în Danemarca, gazdele debutează la Campionatul European din 2026, contra celor din Macedonia de Nord. Meciul din grupa României este programat de la ora 21:30, liveSCORE pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo. ...
21:10
Prima reacție din tabăra României, direct de pe parchet, după eșecul suferit la Europeanul de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
România a început cu o înfrângere parcursul la Campionatul European de handbal masculin, cedând în fața Portugaliei, scor 34-40, în primul meci al grupei B.La finalul partidei, Andrei Buzle (26 de ani), interul de pe partea stângă a naționalei României și a lui CS Dinamo, a tras concluziile după duelul cu una dintre forțele handbalului european. ...
Acum o oră
21:00
Noul obiectiv al lui Chivu pentru înlocuirea lui Dumfries » Internaționalul a evoluat deja două sezoane în Serie A # Gazeta Sporturilor
Dan Ndoye (25 de ani) s-ar putea întoarce după doar o jumătate de an în fotbalul italian. Internaționalul elvețian este cea mai nouă variantă luată în calcul de Inter pentru a acoperi absența accidentatului Denzel Dumfries. Fosta extremă dreaptă a lui Bologna a plecat în vară la Nottingham Forest pentru suma de 42 de milioane de euro.Cristi Chivu nu-l va putea avea disponibil mai devreme de o lună și jumătate pe Denzel Dumfries. ...
21:00
Așa s-a marcat primul gol din 2026 în Superliga » Contraatac fulger pe un teren bocnă # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - FCSB. Pe un teren bocnă, la -7 grade Celsius, gazdele de la FC Argeș au marcat primul gol în noul an, în Superliga, în minutul 28 al confruntării contra campioanei FCSB. Superliga a revenit în prim-plan la finalul acestei săptămâni, primul fluier din 2026 auzindu-se pe stadionul din Mioveni. ...
Acum 2 ore
20:10
Situație revoltătoare în zona dedicată jurnaliștilor la FC Argeș - FCSB: „Suntem în preistorie!” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - FCSB. Înainte de startul primei partide din anul 2026 din Superliga, la Mioveni, jurnaliștii prezenți s-au confruntat cu o situație neplăcută. Locurile destinate presei au fost ocupate de fanii gazdelor.Spațiul destinat reprezentanților media a fost ocupat de suporteri, jurnaliștii rămânând astfel fără vreun loc liber în zona unde aceștia ar fi trebuit să stea. ...
20:10
Mihai Stoica, în conflict cu fanii celor de la FC Argeș: „Să o ***** pe mă-ta” » Oficialul de la FCSB a fost un car de nervi # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a fost inamicul numărul unu pentru fanii celor de la FC Argeș în meciul care deschide fotbalul din Superliga în 2026. Tensiune maximă la FC Argeș - FCSB, mai ales că cele două se află în luptă directă pentru unul dintre locurile de play-off. Jucătorii campioanei au fost înjurați copios în momentul în care au ieșit la încălzire. Lixandru și Chiricheș au fost printre cei mai „șifonați”. ...
Acum 4 ore
19:30
După debutul cu victorie în campionatul Arabiei Saudite, Marius Șumudică a suferit o înfrângere severă pe banca celor de la Al Akhdood. Formația aflată în lupta pentru evitarea retrogradării a pierdut clar, 1-4, pe terenul celor de la Al Khaleej, în etapa a 16-a.Pentru tehnicianul român, acesta este al doilea eșec de la preluarea echipei, după 0-1 cu Al Ahli, iar formația sa rămâne pe locul 17, penultimul în clasament. ...
19:10
Reporterii GSP.ro prezenți la Mioveni au surprins gesturile făcute de toți jucătorii celor de la FCSB înainte de meciul cu FC Argeș, din runda cu numărul 22 din Superliga. Cei de la FCSB erau extrem de îngrijorați de modul în care se va prezenta gazonul de la Mioveni în meciul cu Argeș. Chiar amenințaseră că nu vor intra pe teren în cazul în care vor observa că acesta este înghețat. VIDEO. ...
19:00
După fotbal, cucerește și străzile din Rio! Încă un episod de pomină cu „Împăratul” Adriano # Gazeta Sporturilor
Adriano (43 de ani), fostul mare atacant al Braziliei și al unor cluburi legendare precum Inter, Roma și Parma, a devenit din nou viral pe rețelele sociale. Supranumit „Împăratul”, acesta a apărut pe Instagram într-un clip video în care dansează relaxat pe străzile din Rio de Janeiro, alături de un prieten, într-o atmosferă tipică de favela, pe muzică live, chitară, voce și tobe. ...
18:50
Căpitanul naționalei a semnat cu CSM București: „Unul dintre cei mai buni pivoți de la Mondial” # Gazeta Sporturilor
CSM București, campioana României, a anunțat vineri seara un nou transfer pentru viitorul sezon competițional. „Tigroaicele” au reușit să obțină semnătura pivotului Pernille Brandenborg (28 de ani). Mutarea jucătoarei care este căpitanul naționalei din Insulele Feroe a fost oficializată printr-un comunicat de presă. CSM București este una dintre cele mai active echipe în această perioadă, reușind mai multe transferuri pentru viitoarea stagiune. ...
18:40
Aproape 1300 de înscrieri la „Sprint with the Stars”, evenimentul organizat de David Popovici, sâmbătă, la Otopeni # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani) va concura, sâmbătă, în bazinul de la Otopeni, alături de alte șapte vedete ale înotului mondial și de micii înotători. La «Sprint with the Stars» s-au înregistrat aproape 1.300 de înscrieri, dintre care 344 la proba ce oferă șansa unei finale împotriva românului. ...
18:40
Sorana Cîrstea, în topul veteranelor la Australian Open » Mesajul fostului număr 4 ATP pentru ea: „E o realizare fantastică” # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA) va participa pentru a 18-a oară pe tabloul principal de la Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie), fiind în top, în urma lui Venus Williams – 22. Tim Henman (51 de ani, fost număr 4 ATP) apreciază longevitatea româncei drept „uimitoare”.În sezonul final al carierei, Sorana Cîrstea marchează noi repere pentru istoria personală și nu numai. ...
18:30
Ter Stegen și-a dat acordul și pleacă de la Barcelona după 12 ani » Destinația portarului german # Gazeta Sporturilor
Tras pe linie moartă la FC Barcelona, atât din cauza problemelor medicale, cât și a formei foarte bune arătate de mai tânărul său coleg Joan Garcia (24 de ani), Marc-André ter Stegen (33 de ani) a decis să accepte un transfer la Girona. Informația a fost făcută publică de cunoscutul specialist în mercato, Fabrizio Romano. ...
18:30
Răsturnare de situație! Gică Popescu a vrut „să pună lacătul”, dar proiectul de 70 de milioane de euro A PICAT # Gazeta Sporturilor
La finalul anului 2025 a apărut informația că fostul mare internațional român Gică Popescu (58 de ani) se gândește să închidă academia de fotbal pe care o are la Craiova, întrucât nu este una profitabilă, și să ridice un complex rezidențial în locul acesteia. Paul Răducan, managerul Academie, a explicat care este situația, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor. ...
18:20
Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul care urmează să devină oficial jucătorul celor de la FCSB, este în urmă cu pregătirea fizică și nu va putea reprezenta o soluție pentru campioană în perioada imediat următoare. Ofri Arad juca ultimul meci în urmă cu mai bine de două luni. Prindea 71 de minute în eșecul lui Kairat de pe terenul lui Inter Milan (5 noiembrie), meci în care a reușit chiar să înscrie (1-2). ...
18:10
Andres Dumitrescu (24 de ani) este noul fundaș stânga al celor de la Petrolul Ploiești. Gruparea prahoveană a oficializat mutarea în cursul zilei de astăzi, așa cum GSP.ro a anunțat în exclusivitate încă de acum trei zile.Internaționalul român a fost dorit în urmă cu aproximativ două săptămâni și de Dinamo, însă interesul „câinilor” s-a stins după ce clubul pregătit de Kopic a concretizat transferul lui Valentin Țicu, chiar de la Petrolul, pe același post. ...
18:10
„Am stat o zi întreagă fără mâncare” » Povestea incredibilă a camerunezului din Superliga: „Dacă mama era lângă mine, eram cel mai fericit om” # Gazeta Sporturilor
Christ Afalna (27 de ani), atacantul celor de la Hermannstadt, a acordat un interviu pentru GSP.ro. A povestit despre copilăria dificilă din Camerun, începuturile în fotbal, șocul venirii în România și cele mai grele momente din cariera și viața sa.Afalna a ajuns în România în 2019, la Şomuz Fălticeni, fără să știe nimic despre țară. ...
18:00
Scânteia care a aprins scandalul dintre Cătălin Oprișan și Radu Banciu: „Vai de capul vostru! V-o ia mintea razna” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Oprișan, invitatul ediției #31 a podcastului GSP „2 la 1”, a povestit cum a ajuns la un pas de bătaie cu Radu Banciu, în 2000, pe când cei doi jurnaliști erau colegi la Gazeta Sporturilor.Cătălin Oprișan, care pe atunci coordona departamentul de fotbal internațional, n-a mai putut sta nepăsător în fața reproșurilor și ironiilor lui Radu Banciu. Într-un moment de furie, s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat către ziarist.VIDEO. ...
18:00
Dorit de Dinamo, internaționalul român a fost prezentat la o altă echipă din Superligă # Gazeta Sporturilor
17:50
Cine este Ofri Arad? » Portretul unui fotbalist atipic și dincolo de teren: cu ce ocazie a mai vizitat Bucureștiul # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad (27 de ani) este așteptat de FCSB la vizita medicală după ce și-a dat acceptul pentru transferul definitiv. Ultima dată în tricoul lui Kairat Almaty, alături de care a evoluat în Liga Campionilor, mijlocașul central defensiv este văzut de către Gigi Becali drept înlocuitorul perfect pentru Adrian Șut, plecat la Al-Ain. ...
17:50
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a spus ce sumă dorește în schimbul lui Dennis Politic (25, aripă stânga), ex-dinamovistul sosit în vară la echipa lui. În spațiul public a apărut informația potrivit căreia Panetolikos, locul 9 din Grecia, vrea să obțină împrumutul lui Politic la care să aibă și dreptul de cumpărare. Becali a spus că nu a primit nicio ofertă și i-a fixat prețul fotbalistului: un milion de euro. ...
17:40
Cu trei ore înainte de FC Argeș - FCSB, Gigi Becali a intrat în direct la TV: „El va fi în locul lui Șut!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intervenit telefonic vineri seara, cu aproximativ trei ore înainte de primul meci oficial din anul 2026. Campioana României începe anul în deplasare, la FC Argeș, iar Becali a anunțat echipa de start, în stilul obișnuit. FC Argeș - FCSB se joacă în această seară, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Acum 6 ore
17:30
Ofri Arad (27 de ani) este așteptat de FCSB la vizita medicală după ce și-a dat acceptul pentru transferul definitiv. Ultima dată în tricoul lui Kairat Almaty, alături de care a evoluat în Liga Campionilor, mijlocașul central defensiv este văzut de către Gigi Becali drept înlocuitorul perfect pentru Adrian Șut, plecat la Al-Ain. ...
17:10
FC Argeș - FCSB, primul meci din 2026 » Comentăm la GSP Live Special cu Gabriel Enache și Raul Rusescu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine vineri, 16 ianuarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FC Argeș și FCSB, primul din 2026, contând pentru etapa cu numărul 22 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu și Gabriel Enache, foști fotbaliști la FCSB. ...
16:40
16:30
Termenul de „sălciu” nu vine de la Paraschiv, nici de la Sălceanu. Sau poate că vine, cine știe?!Suporterii giuleșten s-au burzuluit în scris la domnul Șucu, plângându-se punctual de transferuri plâpânde și în sens mai larg de politica clubului. ...
16:30
Portarul Dejan Iliev (30 de ani) a fost prezentat oficial de Rapid.UTA Arad și Rapid București au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului macedonean la formația din Giulești.Dejan Iliev este noul portar al RapiduluiPortarul în vârstă de 30 de ani, internațional al Macedoniei de Nord și cu o înălțime de 1.95 metri, vine de la UTA Arad și a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire cu formația lui Constantin Gâlcă. ...
16:30
16:30
16:20
„Am spus că vor veni jucători, nu că îmi doresc jucători” » Constantin Gâlcă pune piciorul în prag: „Nu suntem unde ne-am dori” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul lui Rapid București, a vorbit înainte de meciul cu Metaloglobus, primul duel oficial din 2026 pentru giuleșteni. Acesta a declarat că vor mai veni jucători noi la Rapid.Partida dintre Rapid și Metaloglobus este programată sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești.VIDEO. ...
16:20
La ce echipă l-a transferat Genoa pe David Ankeye! » Fostul atacant al lui Rapid nu a convins nici în Serie B # Gazeta Sporturilor
David Ankeye (23 de ani), atacantul trecut pentru câteva luni și pe la Rapid, a dezamăgit și la Virtus Entella. Astfel că echipa din Serie B a decis să anticipeze finalul împrumutului și l-a dat înapoi la Genoa. Nigerianul a plecat imediat în Cipru și va juca la penultima clasată din prima ligă, Krasava Ypsonas. ...
16:10
Prețuri exorbitante pentru finala Cupei Africii » Cât au ajuns să coste biletele la duelul dintre Maroc și Senegal # Gazeta Sporturilor
Prețurile biletelor pentru finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Maroc și Senegal, programată duminică, de la ora 21:00, la Rabat, au atins cote astronomice după calificarea gazdelor în ultimul act al competiției.Pe piața neagră, un bilet la tribuna a doua se vinde cu prețuri cuprinse între 500 și 800 de euro, sau chiar mai mult. ...
16:00
Gâlcă anunță transferuri la Rapid: „O să vină întăriri. Cu siguranță vom arăta altfel” # Gazeta Sporturilor
16:00
Două câștigătoare de Grand Slam din 2025 cer majorarea fondului de premiere înainte de startul Australian Open: „Dăruim foarte mult acestui sport” # Gazeta Sporturilor
Deși Federația Australiană de Tenis a anunțat o creștere de 16% în premiile pe care le va acorda în acest an la Australian Open, Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) și Madison Keys (30 de ani, 9 WTA) continuă să ceară majorarea fondului de premiere, având în vedere creșterea veniturilor Tennis Australia. ...
16:00
Ofertă surprinzătoare pentru Dennis Politic! » Cine a pus ochii pe jucătorul trecut pe linie moartă la FCSB # Gazeta Sporturilor
Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, ar fi atras interesul grecilor de la Panetolikos, echipa de pe locul 9 din prima ligă a Greciei.Panetolikos l-ar dori pe fotbalistul celor de la FCSB sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu drept de cumpărare.Dennis Politic este dorit de Panetolikos, echipa de pe locul 9 din GreciaDennis Politic nu are un sezon bun la FCSB, dar cu toate acestea ar fi atras interesul celor de la Panetolikos. ...
Acum 8 ore
15:30
15:20
Corvinul a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că Dinamo l-a cedat la Hunedoara pe Luca Bărbulescu, sub formă de împrumut, timp de 6 luni.Luca Bărbulescu va evolua până la vară în tricoul celor de la Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2. Alături de el, la echipa condusă de Florin Maxim, mai este sub formă de împrumut și Codruț Sandu, portar care aparține de Dinamo. ...
15:20
Daniel Paraschiv a primit 21 de întrebări la conferință: „Nu are rost să ne ascundem!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv (26 de ani), noul atacant al Rapidului, a fost prezent la conferința de presă dinainte de primul meci oficial al giuleștenilor în 2026, sâmbătă, cu Metaloglobus.Sâmbătă, ora 20:00, Daniel Paraschiv ar putea debuta la Rapid. Împrumutat de la Real Oviedo, formație din prima ligă a Spaniei, Paraschiv s-a arătat încrezător în forțele proprii.Iată cum a răspuns vârful rapidist la întrebările primite în cadrul conferinței de presă. ...
15:10
Scânteia care a aprins scandalul dintre Cătălin Oprișan și Radu Banciu » „Vai de capul vostru! Vă ia mintea razna” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Oprișan, invitatul ediției #31 a podcastului GSP „2 la 1”, a povestit cum a ajuns la un pas de bătaie cu Radu Banciu, în 2000, pe când cei doi jurnaliști erau colegi la Gazeta Sporturilor.Oprișan, care pe atunci coordona departamentul de fotbal intern, n-a mai putut sta nepăsător în fața reproșurilor lui Radu Banciu. Într-un moment de furie, s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat către ziarist.VIDEO. ...
15:10
Dublă lovitură încercată de Dan Șucu? » Genoa are o concurență din Serie A pentru atacantul căutat! # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani) ar putea pleca de la FCSB în prima fereastră de transferuri din 2026. GSP.ro a încercat să afle care sunt cluburile din Serie A interesate de atacantul campioanei României și indiciile duc către Genoa, Pisa și Como.Aflat sub contract cu echipa lui Gigi Becali până în 2029, Daniel Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. ...
14:50
Scandal în baschet! O rețea care truca meciuri în China și NCAA, cu ajutorul unui baschetbalist din Euroligă, a fost deconspirată # Gazeta Sporturilor
Antonio Blakeney (29 de ani), jucătorul lui Hapoel Tel Aviv, echipă ce evoluează în Euroligă, a fost inclus într-o investigație care a vizat aproximativ 40 de jucători din NCAA și din alte campionate, care au trucat meciuri pentru beneficiul unei rețele criminale, care a funcționat între septembrie 2022 și februarie 2025. ...
14:50
Cristiano Bergodi, despre transferuri și absenți înainte de meciul cu Dinamo: „Nu vreau să dau cu trafaletul” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit la conferința premergătoare meciului cu Dinamo despre lotul pe care îl are la dispoziție, accidentații Lukic și Nistor, dar și despre mutările din mercato și plnaurile „șepcilor roșii”. Cristiano Bergodi a transmis faptul că golgheterul Jovo Lukic și Dan Nistor nu vor fi apți pentru partida cu Dinamo. ...
14:40
Astăzi, de la ora 14:00, a avut loc tragerea la sorți pentru faza eliminatorie a Conference League, mai exact play-off-ului pentru optimile de finală. Evenimentul a avut loc la sediul UEFA de la Nyon, implicând echipele care au terminat între locurile 9 și 24 în faza ligii. Partidele vor avea loc pe 19 februarie, respectiv pe 26 februarie. ...
14:30
Cristiano Bergodi are o problemă înainte de reluarea Superligii și vine cu o propunere: „Începem prea devreme. Nu am făcut aproape nimic pentru meciul cu Dinamo” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, din etapa #22 a Superligii. Meciul Dinamo - U Cluj a fost programat duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30. Patrida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport. Cristiano Bergodi a abordat în conferința de presă mai multe subiecte, printre care și reluarea Superligii pe 16 ianuarie. ...
14:20
Ricardo Grigore (26 de ani) a fost pus pe liber de CS Tunari, după numai 4 luni de contract cu divizionara secundă.Ricardo Grigore nu se regăsește. Începând din sezonul 2022/2023, fundașul central nu a mai reușit să joace constant pentru niciuna dintre echipele pe care le-a reprezentat, fie că vorbim despre FCU Craiova, Petrolul, Dinamo, Eldense sau, mai nou, CS Tunari.Cu Tunari, divizionară secundă în România, semnase în septembrie 2025. ...
14:20
Topul 100 al celor mai bine plătiți sportivi din 2025 » Nicio femie nu se află în top # Gazeta Sporturilor
A fost publicată lista celor mai bogați sportivi pentru anul 2025, iar ceea ce va stârni probabil numeroase dezbateri este faptul că în primii 100 nu se află nicio femeie.Pentru al treilea an consecutiv, Cristiano Ronaldo, fotbalistul lui Al-Nassr din Arabia Saudită, se află în fruntea listei, cu venituri de 260 milioane de dolari din salarii și contracte de sponsorizare în ultimul an. ...
14:10
Michel Platini acuză: „Un grup de oameni a decis să mă «ucidă»! Infantino s-a îndrăgostit de oamenii bogați și puternici!” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu de calibru pentru Guardian, Michel Platini, fostul președinte UEFA, căzut în dizgrație și reabilitat, a vorbit despre căderea sa, despre ceea ce vede drept „cuibul de șerpi” din conducerea fotbalului și despre cum fotbalul internațional ar fi devenit o afacere uriașă, plină de corupție și probleme pentru că nu mai are foști mari fotbaliști în frunte. Îl atacă frontal și pe Infantino. ...
