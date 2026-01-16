Micovschi a învins-o pe FCSB și a transmis un mesaj către Rapid: „În sfârșit”

16:00

Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, ar fi atras interesul grecilor de la Panetolikos, echipa de pe locul 9 din prima ligă a Greciei.Panetolikos l-ar dori pe fotbalistul celor de la FCSB sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu drept de cumpărare.Dennis Politic este dorit de Panetolikos, echipa de pe locul 9 din GreciaDennis Politic nu are un sezon bun la FCSB, dar cu toate acestea ar fi atras interesul celor de la Panetolikos. ...