Primul port construit de la zero după Revoluţie este gata. 50% din bani au venit de la UE
ObservatorNews, 16 ianuarie 2026 21:20
După mai bine de 30 de ani, România a construit primul port comercial de la zero. Danele de la Ovidiu sunt gata să crească traficul naţional de mărfuri cu 200 de mii de tone pe an. Împreună cu modernizarea portului Constanţa şi refacerea rutelor feroviare din zonă, România devine principalul jucător din regiune în transportul de mărfuri.
Acum 10 minute
21:30
Donald Trump mulţumeşte Iranului: "Respect faptul că toate spânzurările de ieri au fost anulate" # ObservatorNews
Iranul a anulat ieri peste 800 de spânzurări, a scris Donald Trump într-o nouă postare pe platforma sa Truth Social, în care a mulțumit regimului.
21:30
Sejur de 5 zile pe Lună, pentru un milion de dolari. O companie vrea să deschidă un hotel până în 2032 # ObservatorNews
Încep rezervările pentru vacanţe în primul hotel de pe Lună. Un milion de dolari costă sejurul acolo. Compania americană organizatoare speră să atragă miliardari excentrici şi cupluri bogate proaspăt căsătorite, în căutarea unei experienţe unice în luna de miere.
Acum 30 minute
21:20
21:20
America ar putea ataca oricând Teheranul. Statele Unite încă analizează o intervenţie militară în Iran, iar surse americane spun că Pentagonul a trimis deja un portavion în regiune. În Orient sunt mobilizate forţe militare aeriene şi terestre, toate poziţionate astfel încât să îi ofere opţiuni preşedintelui american.
21:10
Reformă în rezidenţiat. România produce de 3 ori mai mulţi absolvenţi decât poate absorbi sistemul # ObservatorNews
"Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât poate absorbi sistemul." Este afirmaţia ministrului Sănătăţii care porneşte o reformă radicală a rezidenţiatului. Ultimul examen a înghesuit din nou tinerii medici în marile centre universitare, în timp ce spitalele mici de provincie sunt în moarte clinică în lipsă de personal, iar bolnavii se chinuie să supravieţuiască.
21:10
Gerul face ravagii în serele românilor: "După trei săptămâni de muncă, tomatele sunt aproape distruse" # ObservatorNews
Frigul face ravagii în serele românilor. Salata verde și roșiile, printre cele mai sensibile culturi, sunt grav afectate, iar producătorii se luptă să salveze puţinul care a mai rămas din ele. Până ajung cu legumele pe tarabă, fermierii dau testul costurilor. Încălzirea solarilor i-a ars la buzunar. Nota finală o decontăm tot noi, în preţul din pieţe.
21:10
Cine vrea să iasă la pensie înainte de termen mai are are la dispoziţie doar câteva luni să îşi cumpere ieftin ani de vechime. De la 1 iulie, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump.
Acum o oră
20:40
Facturi mai mari decât în 2024 pentru locuitorii Capitalei, deşi nu au avut apă caldă şi căldură # ObservatorNews
De o lună fără apă caldă şi căldură, bucureştenii plătesc întreţinerea mai mult decât anul trecut. Factura pentru locatarii unei scări sare de 20 de mii de lei. Unii administratori vor să ceară aprobarea să achite în rate, iar cei mai revoltaţi se gândesc să dea în judecată compania furnizoare.
Acum 2 ore
20:30
Fiscul vinde tablourile luate de Darius Vâlcov cu banii primiţi mită. Le-a ţinut ascunse în cimitir # ObservatorNews
Tablourile semnate de Picasso şi Grigorescu, cumpărate cu bani primiţi mită de fostul ministru Darius Vâlcov, vor fi vândute de Fisc la licitaţie. Statul vrea să recupereze astfel prejudiciul de peste şase milioane de lei din dosarul în care Vâlcov a fost condamnat pentru spălare de bani.
20:30
O tânără din Bucureşti şi-a trimis singură mesaje de ameninţare, iar apoi a dat vina pe fostul soţ # ObservatorNews
O femeie din Bucureşti a pus la cale o răzbunare care a aruncat-o direct în arest. Şi-a trimis singură mesaje de ameninţare, inclusiv la adresa copilului, apoi şi-a acuzat fostul soţ, militar, că ar fi autorul. Mărturia ei a stârnit o operaţiune uriaşă a poliţiştilor. Agenţii au intrat peste militar, l-au luat pe sus din casă şi l-au adus la audieri în Capitală. Când au pus cap la cap toate indiciile, anchetatorii şi-au dat seama că totul este o înscenare.
20:10
Donald Trump ameninţă cu tarife vamale ţările care îi refuză planul privind Groenlanda # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă.
20:00
Turcii ne-au trimis primele 194 de blindate Cobra 4x4, dar au plătit 40 de milioane de euro pentru întârziere # ObservatorNews
Ministerul Apărării a obţinut aproape 40 milioane euro despăgubiri de la compania Otokar din Turcia, care a livrat Armatei blindate cu întârziere. Vorbim despre Cobra doi, programul-vedetă de re-înarmare, în valoare de un miliard de dolari. Vehiculele 4x4 au ajuns în cele din urmă în dotarea MApN şi astăzi Observator le-a filmat în premieră.
Acum 4 ore
19:30
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte # ObservatorNews
ANAF a pus ochii pe maşinile de lux. Cine are un bolid şi nu poate justifica de unde a avut bani să-l cumpere, riscă să rămână fără autoturism. Fiscul a identificat deja zeci de maşini de sute de mii de euro şi face controale în toată ţara.
19:20
Magistraţii consideră că plafonarea pensiilor la 70% din salariu înseamnă "anularea" şi "confiscarea" lor # ObservatorNews
Curtea Constituţională a amânat astăzi a patra oară decizia despre tăierea pensiilor speciale pentru magistraţi. Judecătorii au dat un nou termen peste aproape o lună. Datele oficiale de la Casa Naţională de Pensii arată că Statul contribuie lunar cu peste 20.000 de lei, în medie, la pensia fiecărui magistrat.
19:20
Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova # ObservatorNews
România dârdâie la minus 20 de grade Celsius. Trecem prin cel mai friguros ianuarie înregistrat în ultimii 10 ani în sudul ţării şi la Bucureşti. De ger vom scăpa abia peste o lună. Un val de aer extrem de rece venit din Rusia va acoperi aproape toată ţara.
19:10
Psiholoaga care ar fi furat ceasul unui milionar dădea lecţii de dezvoltare personală # ObservatorNews
Furt în lumea bogaţilor. Un milionar italian stabilit în România acuză o cunoscută psiholoagă că i-a furat din casă un ceas de 175.000 de euro. Bărbatul a adus şi dovezi clare, imagini surprinde camerele din locuinţă. Femeia de 30 de ani a fost reţinută de poliţişti, dar ceasul rămâne de negăsit. Cazul surprinde cu atât mai mult cu cât tânăra psiholoagă are o carieră de succes. A publicat cărţi şi participă frecvent la diverse evenimente de dezvoltare personală.
19:00
Analiză: Domeniile în care vor urma concedieri în România anul acesta şi ce soluţii au angajaţii # ObservatorNews
Se estimează că, până la finalul lui 2026, mii de oameni ar putea intra în şomaj. Cele mai vulnerabile sectoare sunt cel auto, dar şi sectorul tehnologic, retail ori servicii bancare. Într-un interviu pentru Observator, specialistul în resurse umane George Butunoiu vorbește despre riscurile concedierilor colective, industriile care ar putea urma și drepturile angajaților care se confruntă cu șomajul.
18:50
Minneapolis stă pe un butoi de pulbere. Creşte numărul de agenţi ICE: "Se simte ca o invazie" # ObservatorNews
Ofițerii federali ICE au ajuns acum câteva săptămâni în Minneapolis. Dar de la împușcarea fatală a lui Renee Nicole Good, numărul lor a crescut - iar oamenii de aici spun că greutatea tuturor acestor lucruri este inevitabilă.
18:20
Un nou conflict stă să izbucnească: Grecia anunţă că vrea extinderea apelor teritoriale. Turcia ameninţă # ObservatorNews
Grecia are în vedere extinderea apelor sale teritoriale, inclusiv potenţial în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe elen George Gerapetritis, aceasta în timp ce Turcia ameninţă de mai mult timp Atena cu represalii de ordin militar în cazul în care s-ar decide la un astfel de pas.
18:20
Iarna aduce frig, liniște și nopți mai lungi. Pentru mulți copii este anotimpul poveștilor, al sărbătorilor și al luminilor calde din casă. Pentru Nicola, iarna este încă un capitol dintr-o luptă începută prea devreme, dar dusă cu un curaj care încălzește inimile tuturor celor care îl cunosc.
18:10
Agentul ICE care a împușcat de 4 ori o mamă din Minneapolis a primit donații de peste 1 milion de dolari # ObservatorNews
Agentul ICE Jonathan "Jon" Ross, care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, mamaă a 3 copii, a devenit milionar după ce a primit donații de peste 1 milion de dolari prin platformele de crowdfunding GoFundMe și GiveSendGo, campanii create de susținători, nu de el. Incidentul a stârnit valuri de proteste în mai multe orașe americane, iar intervențiile agenților ICE au împărțit comunitatea între cei care condamnă violența și cei care susțin că acțiunile forțelor de ordine au fost în legitimă apărare. Recent, un clip viral a arătat cum un agent ICE a fost agresat de patru ori în timpul unei intervenții, subliniind tensiunea tot mai mare dintre agenţi şi protestatari.
18:10
Bărbatul care susţine că i-a fost furat seiful cu un milion de euro lucrează într-un parc, în Germania # ObservatorNews
Hoţul strigă hoţul. Un bărbat din Mediaş, cunoscut cu antecedente penale, inclusiv pentru fapte de furt, acuză că a fost jefuit când era la un grătar cu prietenii. Din apartamentul lui a dispărut un seif în care pusese la loc sigur 700 de grame de aur şi nu mai puţin de un milion de euro. A depus plângere la Poliţie, dar şi-a pus baza şi pe următorii online - un milion de euro oferă recompensă celui care îl găseşte pe făptaş.
17:50
Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară # ObservatorNews
Acolo unde nu se fac concedieri oamenii caută evident să se angajeze din nou. După noile reglementări companiile vor fi obligate să afişeze clar salariul în anunţurile sau interviurile de angajare. Practic, nu vom mai vedea exprimări de genul "salariu competitiv". În plus, nici nu îşi vor mai putea întreba candidaţii cât câştigă în prezent.
17:50
Iranul recunoaște 3.000 de arestări după proteste. Datele ONG-urilor indică peste 19.000 # ObservatorNews
Autoritățile iraniene au anunțat vineri că au arestat cel puțin 3.000 de oameni în timpul protestelor antiguvernamentale desfășurate în ultimele săptămâni în Republica Islamică, calificându-i drept "teroriști", transmite EFE, conform Agerpres.
17:40
Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit. Anunţul a fost făcut de Ionuţ Vulpescu, fost ministru al Culturii.
Acum 6 ore
17:30
Mai multe cartonașe Pokémon de mare valoare au fost sustrase în urma unui jaf armat comis într-un magazin de specialitate din New York, au anunțat joi autoritățile americane. Potrivit poliției, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de dolari, transmite AFP, conform Agerpres.
17:20
17:10
Bărbatul jefuit de o celebră psiholoagă aşteaptă un copil cu altă femeie. Hoaţa i-a făcut o vizită nocturnă # ObservatorNews
O tânără de 30 de ani, psiholog cunoscut în Capitală şi prezentă la seminarii şi podcasturi, a fost reţinută noaptea trecută, sub acuzaţia că a furat un ceas în valoare de 170 de mii de euro. Păgubitul este şi el un om de afaceri de succes, şeful unei companii cunoscute pe piaţa de energie. Poliţiştii spun că femeia l-ar fi jefuit după o vizită nocturnă. Avocatul lui susţine că cei doi erau însă simpli colaboratori. Bărbatul aşteaptă un copil dintr-o altă relaţie.
16:50
Doar 13% din pensia de 5.000 de euro a unui magistrat se bazează pe contributivitate # ObservatorNews
Scandalul pensiilor magistraţilor este departe de final. Potrivit unui document de la Casa de Pensii, un fost magistrat ia în mână, lunar, în medie o pensie de 5.000 de euro. De zeci ori mai mult decât câştigă un medic, un profesor sau un poliţist.
16:50
Omul de afaceri Nelu Iordache scapă de jumătate din pedeapsă, în urma unei decizii definitive a Curţii de Apel # ObservatorNews
Curtea de Apel București i-a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la aproape 12 ani la 5 ani și 10 luni. CAB argumentează că pedeapsa primită în dosarul Autostrăzii Arad-Nădlac e prescrisă.
16:10
Donald Trump vorbeşte despre anularea alegerilor pentru Congres. Casa Albă susţine că preşedintele glumeşte # ObservatorNews
Până în prezent, în 2026, președintele Donald Trump a sugerat anularea viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului (midterms, n.r.) nu o dată, ci de două ori. Cea mai recentă abordare a acestei idei a avut loc într-un interviu acordat Reuters, în cadrul căruia a discutat despre îngrijorările legate de faptul că republicanii ar putea pierde locuri în alegerile de la jumătatea mandatului. El este citat argumentând că "nici măcar nu ar trebui să avem alegeri", având în vedere cât de mult a realizat Administrația Trump.
16:10
Fundația Dan Voiculescu lansează ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # ObservatorNews
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a deschis înscrierile pentru ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un program național care își propune să identifice și să sprijine copiii și tinerii cu potențial excepțional din toate domeniile: educație, știință, cultură, sport și inovație.
16:10
Merz sugerează o reluare a relaţiilor cu Rusia după război: "E o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru" # ObservatorNews
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei germane, speranţa că legăturile dintre UE şi Rusia pot fi reechilibrate.
15:50
Doi români, arestați în Italia, după un jaf. Unul dintre ei a dezarmat un polițist și a tras două focuri # ObservatorNews
Un jaf comis la Milano de doi români s-a încheiat cu momente de panică și focuri de armă. Indivzii au fost localizaţi de poliţişti cu ajutorul telefonului mobil furat. Înainte să fie arestaţi, unul dintre ei a reușit să dezarmeze un agent și să tragă două focuri.
15:50
Român arestat pe aeroportul din Salonic după ce a fost prins cu parfumuri furate de mii de euro în bagaj # ObservatorNews
Un român în vârstă de 53 de ani a fost arestat pe aeroportul "Macedonia" din Salonic, Grecia, fiind acuzat că a furat parfumuri dintr-un magazin situat în incinta aeroportului.
15:40
Donald Trump nu exclude varianta ca SUA să părăsească NATO. Care sunt şansele să se ajungă la asta # ObservatorNews
După ce discuțiile de miercuri dintre miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca și oficialii americani nu au dat niciun rezultat, președintele Donald Trump a fost întâmpinat cu întrebări cu privire la următorii săi pași. Într-un interviu cu reporterii din Biroul Oval, Trump - care continuă să intensifice presiunea asupra Groenlandei în dorința sa de a anexa teritoriul - a refuzat să excludă opțiunea de a părăsi NATO.
15:40
Procedură mai flexibilă pentru parcare neregulamentară. Unde se aplică decizia Poliţiei Locale # ObservatorNews
Autovehiculul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat dacă şoferul a afişat un număr de telefon, răspunde la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat vineri Primăria Sectorului 3, informează Agerpres.
Acum 8 ore
15:30
Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit la Caracas cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, potrivit The New York Times (NYT). Întâlnirea a avut loc pe 15 ianuarie. Conform publicației, șeful CIA a confirmat că autoritățile americane consideră guvernul condus de Rodríguez "cea mai bună opțiune pentru stabilitatea Venezuelei pe termen scurt".
15:30
Român închis în Venezuela, eliberat după mai bine de 1 an de detenţie. Ce a păţit Cristian Cenuşe # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri eliberarea unui cetățean român, aflat de peste un an în detenție în Venezuela. Cristian Cenușe, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut în septembrie 2024 de Garda Națională venezueleană.
15:30
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a anunțat vineri că, în cursul anului trecut, 422.704 persoane au semnat contracte cu armata rusă, potrivit agențiilor de presă de stat, transmite Reuters, conform Agerpres.
15:10
Dinamo a oficializat transferul mijlocaşului român trecut şi pe la Academia Barcelonei # ObservatorNews
Cu două zile înainte de a juca primul meci oficial din 2026, Dinamo Bucureşti a anunţat, vineri, înregimentarea mijlocaşului Ianis Târbă, jucător de 19 ani.
15:00
CAB a amânat pe 30 ianuarie pronunțarea pe contestațiile privind numirea a doi judecători CCR. Care este miza # ObservatorNews
Curtea de Apel Bucureşti a amânat azi, pentru 30 ianuarie 2026, pronunțarea pe contestațiile privind numirea a doi judecători ai Curţii Constituţionale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Decizia vine după ce CCR a amânat azi, pentru a patra oară, să se pronunțe pe legea privind pensiile magistraților, ședința fiind reprogramată pentru 11 februarie.
15:00
Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade # ObservatorNews
Vremea de mâine se menţine deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ger dimineața și noaptea, mai ales în Moldova și Transilvania. În vest, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, iar cerul va fi variabil, cu fulguieli izolate în est și sud-est. Vântul va amplifica senzația de frig, mai ales în sudul Banatului.
14:50
O bătaie violentă între 11 tineri, unii dintre ei minori, a creat panică într-un mall din Piteşti, mai ales că unul dintre ei ar fi avut un cuţit. Bătăuşii au fugit până la sosirea forțelor de ordine, dar în final au fost cu toții prinși. La percheziţii poliţiştii au găsit şi arma pe care o avea un băiat de 16 ani.
14:40
A vrut să se răzbune pe fostul soț, dar a ajuns pe mâna poliției. Planul pus la cale de femeia din București # ObservatorNews
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă.
14:40
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 17 ianuarie, şi duminică, 18 ianuarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
14:40
17 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 ianuarie de-a lungul timpului.
14:40
Un caz incredibil a avut loc la grădina zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a înghițit o mănușă de piele. Angajații cred că animalul a fost hrănit de un vizitator și, din greșeală, a smuls articolul vestimentar de pe mână omului. Din păcate, medicii veterinari nu au reușit să îi salveze viața.
14:40
17 ianuarie, Sfântul Antonie cel Mare. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Antonie cel Mare, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
14:30
Gazul european, mai scump cu 20% într-o săptămână. Gerul, rezervele scăzute și Iranul, de vină pentru majorare # ObservatorNews
Preţul gazelor naturale a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni din cauza vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, dar şi a rezervelor din depozitele europene, sub nivelul de anul trecut, precum şi a tensiunilor geopolitice.
